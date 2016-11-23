Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Фаро (старый город 🏙️ (опционально паром на острова и/или экскурсионный катер по Риа Формоза)) — Оляо (рынок — набережная (опционально — катер на острова, парк 🌳 Риа Формоза, обед в рыбном ресторанчике) — Тавира (пляж Баррил).

Природный заповедник залива Риа Формоза (Parque Natural da Ria Formosa) — самый большой и самый важный символ натурального природного наследия Алгарве. Расположен на огромной территории, состоящей из системы лагун, цепи островов, полуостровов и заводей вдоль береговой линии между районами Лоуле (Анкау) (Loulé (Ancão)) и Вила Реал ды Санту Антонио (Манта Рота) (Vila Real de Santo António (Manta Rota)). В Фаро находится международный аэропорт, расположенный чуть-ли не на воде. В летнее время каждые пять минут здесь то садится, то взлетает самолёт ✈️. На сегодняшний день Оляо — это «спальный район» столицы ⭐️ провинции, города Фаро. Тем не менее, никто не лишил его славы «столицы морепродуктов». Здесь самые свежие и самые дешёвые моллюски, кальмары, каракатицы. Вдоль набережной — сплошная череда ресторанчиков, наперебой предлагающие морскую кухню 🥧 на любой вкус. Город бурно развивается, в данный момент здесь построили крупнейший супермаркет, новую яхтовая стоянка и гостиничный комплекс на набережной. Тавира — cамобытный городок, построенный вдоль реки Жилао, впадающей в океан. Здесь же начинается заповедная зона — Риа Фамоза, природная затока, до сих пор сохраняющая свой первозданный вид. Именно здесь любители природы могут наблюдать множество птиц и животных, некоторые из которых занесены в Красную Книгу, в естественных условиях. В числе таковых — розовые фламинго, которые обязательно останавливаются здесь, совершая свои ежегодные миграции. Сам городок отличается уникальными архитектурными строениями, набережными и своим особым уютом.