Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Алгарве заповедный

Гид S.
Гид S. – Гид из Фару
Алгарве заповедный
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €235 за человека

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Алгарве заповедный
Алгарве заповедный
Фаро (старый город 🏙️ (опционально паром на острова и/или экскурсионный катер по Риа Формоза)) — Оляо (рынок — набережная (опционально — катер на острова, парк 🌳 Риа Формоза, обед в рыбном ресторанчике) — Тавира (пляж Баррил).
Природный заповедник залива Риа Формоза (Parque Natural da Ria Formosa) — самый большой и самый важный символ натурального природного наследия Алгарве. Расположен на огромной территории, состоящей из системы лагун, цепи островов, полуостровов и заводей вдоль береговой линии между районами Лоуле (Анкау) (Loulé (Ancão)) и Вила Реал ды Санту Антонио (Манта Рота) (Vila Real de Santo António (Manta Rota)). В Фаро находится международный аэропорт, расположенный чуть-ли не на воде. В летнее время каждые пять минут здесь то садится, то взлетает самолёт ✈️. На сегодняшний день Оляо — это «спальный район» столицы ⭐️ провинции, города Фаро. Тем не менее, никто не лишил его славы «столицы морепродуктов». Здесь самые свежие и самые дешёвые моллюски, кальмары, каракатицы. Вдоль набережной — сплошная череда ресторанчиков, наперебой предлагающие морскую кухню 🥧 на любой вкус. Город бурно развивается, в данный момент здесь построили крупнейший супермаркет, новую яхтовая стоянка и гостиничный комплекс на набережной. Тавира — cамобытный городок, построенный вдоль реки Жилао, впадающей в океан. Здесь же начинается заповедная зона — Риа Фамоза, природная затока, до сих пор сохраняющая свой первозданный вид. Именно здесь любители природы могут наблюдать множество птиц и животных, некоторые из которых занесены в Красную Книгу, в естественных условиях. В числе таковых — розовые фламинго, которые обязательно останавливаются здесь, совершая свои ежегодные миграции. Сам городок отличается уникальными архитектурными строениями, набережными и своим особым уютом.
Начало и место завершения
🚩 Faro
Алгарве заповедный
Алгарве заповедный

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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