Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

Предлагаю Вам обзорную экскурсию ⛳ с русским гидом с целью ознакомления со столицей ⭐️ острова Мадейра, городом Фуншал. Экскурсия включает в себя посещение основных достопримечательностей 🏛️ столицы: Собор Сэ с архитектурой XVI века, центральная площадь, рынок Меркаду-де-лаврадореш, старый город 🏙️ (Zona-Velha), фабрика вина Мадейры, фабрика знаменитой вышивки «Бордадуш». На центральном городском рынке Вы ознакомитесь с экзотическими фруктами и овощами острова Мадейра, после рынка мы отправимся гулять 👣 по старым и узким улочкам старого Фуншала, где посетим первую улицу в городе Фуншал с красивым названием Санта Мария, которая была построена на заре основания острова и все двери на ней расписаны местными художниками. Далее поездка в Монте на канатной дороге и посещение ботанического сада(по желания клиента). Там Вы сможете посетить знаменитую церковь ⛪ Монте, где захоронен последний император Австро-Венгрии Карл I Габсбург и прокатиться на санях «табоганы»(по желанию). Экскурсия идеально подходит, для тех кто любит ходить по старым улочкам города и наслаждаться окружающей архитектурой. Мы отведаем знаменитый мадеренский сэндвич карне-винью-и-алью, попробуем местный напиток понща и знаменитое вино 🍷 Мадейра. При желании пообедать в старом городе, Вам будет предоставлен рыбный ресторан, где Вы сможете отведать рыбу-саблю (эшпада прэта), мидии на гриле, крабов и лобстеров на гриле, рыбу 🐟 попугай, тунца в различном приготовлении, котлеты из трески, зелёное вино, сангрия, пудинг из маракуйя и многое другое. Последняя остановка-смотровая площадка c завораживающими видами на город Фуншал. Возвращение в отель 🏨