Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

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Пешеходные прогулки по левадам Мадейры

Гид S.
Гид S. – Гид из Фуншала
Пешеходные прогулки по левадам Мадейры
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Пешеходные прогулки по левадам Мадейры
Предлагаю Вашему вниманию прогулки по реликтовому лесу 🌲 (левады) на Мадейре (пешеходные прогулки на русском языке с профессиональным гидом). Пешеходная экскурсия ⛳ или пешеходная прогулка 👣 на Мадейре — это ознакомление с редкой флорой острова Мадейры. Знаменитый реликтовый лес 🌳 «Лауриссилва», который занесён в Красную книгу и находится под охраной ЮНЕСКО с 1999 года, занимает около 45% всей площади Мадейры, где и находится большая часть знаменитых на весь мир туристических тропинок. Левадой называется водный канал, по которому течёт дождевая вода, благодаря которому происходит доставка воды с севера острова на юг острова, для орошения и наполнения резервуаров с питьевой водой. Возле каждого канала существует тропа, по которой и проводиться экскурсия. К вашему вниманию будут представлены сказочные виды, горные озёра, удивительные деревья и растения, небольшие водопады и конечно же красота самих гор ⛰️. На Мадейре имеется около 60 левад, большая часть которых доступна для туристов. Вы сможете выбрать из списка левад ту, характеристика которой Вам больше понравится. Наиболее популярные левады: Рабасал- 25 водопадов, Рибейро Фрио, Калдейрау Верде, Королевская левада). Я в свою очередь помогу Вам выбрать наиболее подходящую для Вас, по степени сложности и видам!
Начало и место завершения
🚩 Funchal

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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