Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

Экскурсия по центральной части острова Мадейра, с посещением самых «топовых» мест. Этот тур разработан специально для путешественников с круизных лайнеров и не только! Обычно Вы ограниченны во времени стоянкой корабля, а хочется увидеть многое, поэтому этот тур занимает мало времени, но увидеть Вы сможете самое лучшее в центральной части острова Мадейра по очень хорошей цене. Начинается наша экскурсия ⛳ у трапа Вашего лайнера, откуда мы отправимся на самый высокий морской утес в Европе-Кабо Жирао(580), откуда открывается панорамный вид на весь Фуншал, во многом благодаря полу сделанному из стекла. Просто захватывает дух! Далее мы направляемся в место называемое Эйра до Серраду, на высоту 1100 метров над уровнем моря 🌊. Там можно будет посетить лавку местных сувениров, отведать свежеприготовленного напитка понща, выпить 🍹 кофе и попробовать вино 🍷 Мадейра(проба включена в стоимость экскурсии). С этой высоты мы увидим само ущелье Куррал даш Фрейраш, которое на первый взгляд напоминает кратер вулкана, но никогда им не являлось. Великолепные горные виды и чистейщий воздух гарантрованны. Сверху мы увидим «Ущелье Монашек»- поселок был образован в 1566 году после нападения французских пиратов на Мадейру, в этом ущелье и укрылись беглецы от пиратов, а две наиболее правдивые истории 📖 об этих событиях Вы узнаете во время путешествия Далее нам предстоит поездка в Монте, одно из самых волшебных мест на острове 🏝️. Там Вы сможете посетить знаменитую церковь ⛪ Монте, где захоронен последний император Австро-Венгрии Карл I Габсбург, где обязательно нужно загадать желание(которое обязательно сбудется) и прокатиться на санях «табоганы»(по желанию). Сани на деревянных полозьях, которые более 120 лет катают людей на Мадейре и только здесь. После Монте мы отправимся в исторический центр Фуншала. На центральном городском рынке Вы ознакомитесь с экзотическими фруктами и овощами острова Мадейра, увидите разнообразие рыбы, среди которого встречаются редкие виды. после рынка мы отправимся гулять 👣 по старым и узким улочкам старого Фуншала, где посетим первую улицу в городе Фуншал с красивым названием Санта Мария, которая была построена на заре основания острова и все двери на ней расписаны местными художниками, поэтому называют этот район старого города «квартал художников». По желанию, мы можем посетить фабрику знаменитой мадеренской вышивки» бордадуш» и перекусить в местном кафе.