Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

Сантана — экскурсия ⛳ по восточной части острова Мадейра с профессиональным русским гидом, продолжительность 7 часов. Начинается наше путешествие из Фуншала, затем по скоростной дороге, проезжая под взлетной полосой аэропорта мы направляемся на самый восточный мыс острова —Понту Сао Лоренсу» Ponta São Lourenço», заповедную и самую «марсианскую» зону острова, дикие скалы обрывающиеся в пучину лазурного океана и адреналин гарантированны. После лунных пейзажей, мы поднимемся на смотровую площадку Pico de Facho города Машико, откуда открывается вид на Канисал (Caniçal) и взлетную полосу уникального аэропорты Мадейры. Затем мы сделаем остановку в первом поселении и первой столице острова Мадейры, городе Машико, по желанию Вы можете искупаться на пляже из желтого марокканского песка, посетить «капеллу чудес» и узнать легенду о ее появления в этом месте! Далее мы следуем в Санта-да-Серра (Santo da Serra), колоритную деревню, где находится знаменитое гольф поле и откуда открывается великолепный вид на все юго -восточное побережье Мадейры и необитаемые острова Дезерташ. Далее мы поднимемся выше облаков, наш путь лежит на третий по высоте пик на Мадейре — Пику-ду-Ареейру (Pico de Areeiro — 1819 m), После завораживающих гор ⛰️ и панорамного вида с высоты птичьего полета, останавимся на обед в горном ресторане, который славится своим региональным шашлыком из говядины(эшпетада), блюдами из дичи, замечательными винами 🍷 и очень популярен среди местных жителей острова. После обеда мы посетим реликтовый лавровый лес 🌳 в Рибейру Фриу (Ribeiro Frio), место где разводят форель и прогуляемся по непродолжительной леваде» Балконы» или «Рибейро Фриу» в реликтовом лесу 🌲 «Лауриссилва». Только гид профессионал сможет показать Вам реликтовые растения сохранившиеся в лесах Лауриссилва на островах Макоронезии и нигде больше на планете! Далее мы посещаем Сантану (Santana) небольшой городок, с его типичными соломенными домиками, посмотреть быт островных жителей в одном из них, попробовать местные напитки (поньша, яблочный сидр, различные ликеры домашнего изготовления). Отправление в Фуншал по скоростной дороге (via rapida). Экскурсия на восток проводится на комфортном автомобиле 🚘. Есть возможность подбора автомобиля по желанию клиента. Время экскурсии 🧭 как и маршрут могут быть изменены по Вашему желанию.