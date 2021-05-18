Полезная информация о Фуншале
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Местное время в Фуншале
22:0229
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇹 Португалия
|Название города
|Фуншал
|По-английски
|Funchal
|Столица региона
|Фуншал является столицей региона
|Население города
|100 847 чел.
|Аэропорт
|Мадейра FNC
|Часовой пояс
|Atlantic/Madeira
|Средняя высота
|280 м. от уровня моря
Где находится Фуншал на карте
Фуншал
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