Полезная информация о Фуншале

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Местное время в Фуншале
22:0229
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇹 Португалия
Название городаФуншал
По-английскиFunchal
Столица регионаФуншал является столицей региона
Население города100 847 чел.
АэропортМадейра FNC
Часовой поясAtlantic/Madeira
Средняя высота280 м. от уровня моря

Где находится Фуншал на карте

Фуншал фото города
Фуншал

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