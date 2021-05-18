Полезная информация о Кашкайше
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Местное время в Кашкайше
19:3206
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇹 Португалия
|Название города
|Кашкайш
|По-английски
|Cascais
|Население города
|36 436 чел.
|Аэропорт
|Кэт-Айленд CAT
|Часовой пояс
|Europe/Lisbon
|Средняя высота
|20 м. от уровня моря
Где находится Кашкайш на карте
Кашкайш