Полезная информация о Кашкайше

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Местное время в Кашкайше
19:3206
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇹 Португалия
Название городаКашкайш
По-английскиCascais
Население города36 436 чел.
АэропортКэт-Айленд CAT
Часовой поясEurope/Lisbon
Средняя высота20 м. от уровня моря

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Кашкайш

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