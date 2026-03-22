4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Увлекательное знакомство с историей, гастрономией и секретными уголками города
Хотите увидеть настоящее лицо курортного Лагуша? На прогулке по знаменитым и секретным местам города я помогу вам понять, что скрывается за покоем и безмятежностью ныне туристического, а в прошлом — читать дальшеуменьшить
стратегически важного для Португалии центра.
А нашими спутниками в путешествии по колоритным улочкам Лагуша станут неожиданные истории из жизни города, уютные таверны, о которых знают лишь местные жители, и аромат португальских пирожных паштел-да-ната.
Во время двухчасовой прогулки я расскажу об истории Лагуша, покажу его парадные площади и тайные улочки. Вы увидите Дом губернатора, выживший после землетрясения 1755 года, старинный форт, помнящий набеги пиратов, и церковь св. Антония с золотым внутренним убранством. Осмотрите Зеленый дом — самое знаменитое здание Лагуша, от крыши до подвала облицованное зеленой плиткой. Вы полюбуетесь городом со смотровой площадки, выберете для себя пляж, посидите на развалинах древнего города. А по пути узнаете несколько весьма любопытных фактов из истории Лагуша и его современной жизни: насколько искусно плел интриги великий Васко де Гама, почему из города исчезли арабские мечети, дворцы и гаремы султанов, на каких кораблях бороздят морские просторы герои культовой «Игры престолов» и еще многое другое!
Попробовать город на вкус
Конечно, знакомство с Лагушем не обойдется без гастрономических находок. Вы продегустируете торт из картошки и узнаете, где продаются лучшие в городе пирожные — паштел-да-ната. Посетите рыбный рынок, где можно попробовать и купить свежайшие дары моря. А в самом конце путешествия отведаете традиционное для нашего региона блюдо катаплану — микс из мяса и морепродуктов — в секретной таверне только для местных.
Организационные детали
Расходы на еду и напитки не входят в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Лагуша
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Лагуше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 174 туристов
Привет, я Олеся.
Успешной телекарьере (НТВ, РЕН ТВ, Культура, Москва 24) я предпочла семейное счастье и из шумной столицы махнула на самый край земли, в Португалию.
Теперь о перепитиях местной жизни рассказываю читать дальшеуменьшить
телезрителям тет-а -тет на узких улочках старого Лагуша, помнящих еще самого Васко де Гаму и первых рабов из Африки.
Предлагаю вам увлекательные и познавательные прогулки по региону Алгарве, стану для вас своим человеком на краю земли, влюблю в Португалию)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Яна
Очень интересная и познавательная экскурсия! Я была с сыном 13 лет, ему тоже было интересно. Маршрут продуман таким образом, что повествование как-то легко перетекает из одной темы в другую. Мы узнали много нового, попробовали традиционные для этого региона угощения и остались в полном восторге!
+3
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Андрей
Олеся очень интересно рассказала нам об истории Лагуша и Португалии, показала самые знаменательные места старого города. По её совету посетили традиционную падарию и отвелали местных десертов. Я и жена с дочкой остались очень довольны. Большое спасибо!
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irina
Милая, уютная экскурсия по рыбацкой деревеньке которая превратилась в уютный городок. Принц Себастиян-Желанный, похожий на маленького принца, уютные кафешки, местный рынок, вид на городок с крепостной стены, история морского расцвета Португалии и множество улочек с их неповторимым шармом - все это уютный Лягуш. Спасибо, Олеся за эту встречу
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Э
Эва
Спасибо большое за экскурсию, папа остался в восторге! Лагуш для «бывалого» открылся в новом свете, а катаплана заняла особое место в сердечке!
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Татьяна
Прекрасно погуляли с Олесей по Лагушу. Все знаковые и интересные места увидели, вспомнили историю мореплавателей, узнали некоторые тонкости, которые без гида вряд ли найдёшь, получили полезные рекомендации по ресторанчикам и поездкам по окрестностям. В местах, где бываю, всегда стараюсь взять русского гида, это возможность узнать то, про что не расскажут путеводители. В этот раз точно не ошиблась с выбором ❤️
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О
Ольга
Мы первый раз в Португалии, решили взять гида по Лагош, и остались очень довольны ходом экскурсии, Олесей, как разказчицей, ее рекомендациями по местным обычаям. После общения с Олесей создалось впечатление о португальцах и их нравах. Время с Олесей пролетело незаметно, она замечательный, разносторонний собеседник, рекомендуем!!!