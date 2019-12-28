4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увлекательное знакомство с историей, гастрономией и секретными уголками города

Олеся
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Олеся – ваш гид
Хотите увидеть настоящее лицо курортного Лагуша? На прогулке по знаменитым и секретным местам города я помогу вам понять, что скрывается за покоем и безмятежностью ныне туристического, а в прошлом — стратегически важного для Португалии центра.

А нашими спутниками в путешествии по колоритным улочкам Лагуша станут неожиданные истории из жизни города, уютные таверны, о которых знают лишь местные жители, и аромат португальских пирожных паштел-да-ната.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Лагуш, центр города
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Лагуш. Увидеть и полюбить
Лагуш. Увидеть и полюбить

Что вас ожидает

Знаменитые и секретные уголки Лагуша
Во время двухчасовой прогулки я расскажу об истории Лагуша, покажу его парадные площади и тайные улочки. Вы увидите Дом губернатора, выживший после землетрясения 1755 года, старинный форт, помнящий набеги пиратов, и церковь св. Антония с золотым внутренним убранством. Осмотрите Зеленый дом — самое знаменитое здание Лагуша, от крыши до подвала облицованное зеленой плиткой. Вы полюбуетесь городом со смотровой площадки, выберете для себя пляж, посидите на развалинах древнего города. А по пути узнаете несколько весьма любопытных фактов из истории Лагуша и его современной жизни: насколько искусно плел интриги великий Васко де Гама, почему из города исчезли арабские мечети, дворцы и гаремы султанов, на каких кораблях бороздят морские просторы герои культовой «Игры престолов» и еще многое другое!

Попробовать город на вкус
Конечно, знакомство с Лагушем не обойдется без гастрономических находок. Вы продегустируете торт из картошки и узнаете, где продаются лучшие в городе пирожные — паштел-да-ната. Посетите рыбный рынок, где можно попробовать и купить свежайшие дары моря. А в самом конце путешествия отведаете традиционное для нашего региона блюдо катаплану — микс из мяса и морепродуктов — в секретной таверне только для местных.

Организационные детали

Расходы на еду и напитки не входят в стоимость экскурсии.

Лагуш. Увидеть и полюбить
Лагуш. Увидеть и полюбить
Лагуш. Увидеть и полюбить
Лагуш. Увидеть и полюбить
Лагуш. Увидеть и полюбить
Лагуш. Увидеть и полюбить
Лагуш. Увидеть и полюбить
Лагуш. Увидеть и полюбить
Лагуш. Увидеть и полюбить
Лагуш. Увидеть и полюбить
Лагуш. Увидеть и полюбить

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Лагуш, центр города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олеся
Олеся
Привет, я Олеся. Успешной телекарьере ( НТВ, РЕН ТВ, Культура, Москва 24) я предпочла семейное счастье и из шумной столицы махнула на самый край земли, в Португалию. Теперь о перепитиях местной жизни рассказываю телезрителям тет-а -тет на узких улочках старого Лагуша, помнящих еще самого Васко де Гаму и первых рабов из Африки. Предлагаю вам увлекательные и познавательные прогулки по региону Алгарве, стану для вас своим человеком на краю земли, влюблю в Португалию)
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 декабря 2019
👍
24 октября 2019
Мы первый раз в Португалии, решили взять гида по Лагош, и остались очень довольны ходом экскурсии, Олесей, как разказчицей, ее рекомендациями по местным обычаям. После общения с Олесей создалось впечатление о португальцах и их нравах. Время с Олесей пролетело незаметно, она замечательный, разносторонний собеседник, рекомендуем !!!
16 сентября 2019
Олеся очень приятный человек и рассказчик.
Внимательная, открытая и доброжелательное.
Большое спасибо.
17 июня 2019
Получилась отличная португалка! Приятная и полезная! Спасибо!

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