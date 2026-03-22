4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Хотите увидеть настоящее лицо курортного Лагуша? На прогулке по знаменитым и секретным местам города я помогу вам понять, что скрывается за покоем и безмятежностью ныне туристического, а в прошлом —

стратегически важного для Португалии центра. А нашими спутниками в путешествии по колоритным улочкам Лагуша станут неожиданные истории из жизни города, уютные таверны, о которых знают лишь местные жители, и аромат португальских пирожных паштел-да-ната.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знаменитые и секретные уголки Лагуша

Во время двухчасовой прогулки я расскажу об истории Лагуша, покажу его парадные площади и тайные улочки. Вы увидите Дом губернатора, выживший после землетрясения 1755 года, старинный форт, помнящий набеги пиратов, и церковь св. Антония с золотым внутренним убранством. Осмотрите Зеленый дом — самое знаменитое здание Лагуша, от крыши до подвала облицованное зеленой плиткой. Вы полюбуетесь городом со смотровой площадки, выберете для себя пляж, посидите на развалинах древнего города. А по пути узнаете несколько весьма любопытных фактов из истории Лагуша и его современной жизни: насколько искусно плел интриги великий Васко де Гама, почему из города исчезли арабские мечети, дворцы и гаремы султанов, на каких кораблях бороздят морские просторы герои культовой «Игры престолов» и еще многое другое!

Попробовать город на вкус

Конечно, знакомство с Лагушем не обойдется без гастрономических находок. Вы продегустируете торт из картошки и узнаете, где продаются лучшие в городе пирожные — паштел-да-ната. Посетите рыбный рынок, где можно попробовать и купить свежайшие дары моря. А в самом конце путешествия отведаете традиционное для нашего региона блюдо катаплану — микс из мяса и морепродуктов — в секретной таверне только для местных.

Организационные детали

Расходы на еду и напитки не входят в стоимость экскурсии.