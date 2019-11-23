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  3. Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли!

Живописные приморские города, отвесные скалы над океаном и мыс святого Викентия за один день

Irina
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Irina – ваш гид
Приглашаю в путешествие по южному региону Алгарве! Вы погрузитесь в эпоху Великих географических открытий и бесстрашных мореплавателей, погуляете по мощеным улочкам старинных городов, насладитесь причудливыми горными хребтами над океаном и встретите закат в одном из самых удивительных мест мира.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли!
Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли!

Что вас ожидает

Старинный Лагуш
Лагуш — крошечный, словно игрушечный, городок на берегу Атлантического океана. Я раскрою, почему именно он стал отправной точкой географических открытий XV века, навсегда изменивших ход истории. Дополнит мои рассказы музей Великих открытий, где самые яркие эпизоды и герои прошлого предстанут перед вами во всей красе. Далее вы прогуляетесь по живописной набережной, пройдете по мощеным старинным улочкам и постоите у штурвала знаменитой каравеллы, на которой Бартоломеу Диаш достиг берегов мыса Доброй Надежды.

Панорамы Золотого побережья
Насладившись очарованием древнего Лагуша, мы продолжим путешествие уже на автомобиле и отправимся на Золотое побережье. Получившее название благодаря цвету отвесных скал, оно поразит вас мысом с причудливыми гротами и морскими пещерами, созданными самой природой. На фоне изумрудных вод океана и света заходящего солнца все это выглядит просто феерично! Кроме того, отсюда вам откроется шикарный вид на все побережье Барловенто — от Албуфейры до самого края Земли.

Невероятный Сагреш
Далее путь приведет нас в Сагреш — город ветров, где Генрих Мореплаватель открыл первую навигационную школу. Здесь вы в полном объеме ощутите всю силу и мощь четырех стихий природы — высота утесов достигает 120 метров, волны пенятся и бурлят. А нам остается только восхищаться смелостью и отвагой первооткрывателей, плывших много лет назад на крошечных деревянных каравеллах навстречу неизвестности.

Закат на мысе святого Викентия
Экскурсия завершится на мысе св. Викентия — крайней юго-западной точке Европы. В Средние века люди думали, что это край Земли, дальше только океан. Это одно из самых удивительных мест на планете, где «засыпает» солнце. Вы насладитесь яркими переливами закатных красок, уже ради которых стоить приехать в удивительную Португалию!

Организационные детали

  • Экскурсия комбинированная: пешком и на автомобиле.
  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты: музей Великих открытий — 6 евро с человека, форт Сагреша — 3 евро с человека.
  • При желании мы можем организовать фантастический пикник на закате с португальскими тапасами (оливки, хамон, сыр, фрукты, свежевыпеченный хлеб и вино). Стоимость — 5 евро с человека.
Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли!
Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли!
Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли!
Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли!
Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли!
Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли!
Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Привет, друзья! Я Ирина. Буду счастлива познакомить вас с чудесной Португалией, родиной великих первооткрывателей и знаменитого портвейна. Я попытаюсь показать вам ее такой, какой вижу сама: яркой, самобытной, непокорной, многогранной и гостеприимной!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

23 ноября 2019
Мы очень рады, что заказали эту экскурсию с Ириной. В Лагуше мы посетили музей, где она подробно рассказала историю Португалии от мореплавателей, искавших пути в Индию до наших дней.
Экскурсия была очень увлекательная, Ирина отвечала на все наши вопросы, показала интересные уголки Лагуша, свозила нас на побережье, показала самые красивые места для фото. И вечером, пока мы ждали закат на мысе Сан Винсент, устроила нам пикник с вином и продуктами местного производства - сыры, хамон и оливки с вкусным свежим хлебом.
Ирина помогла нам выбрать напитки для подарков друзьям, подсказала, какие вина и ликеры лучше покупать.
И вечером, уже в 18-00 привезла нас на вокзал к нашему поезду на Албуфейру.
Огромное спасибо,Ирина, мы ещё вернёмся!

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