Приглашаю в путешествие по южному региону Алгарве! Вы погрузитесь в эпоху Великих географических открытий и бесстрашных мореплавателей, погуляете по мощеным улочкам старинных городов, насладитесь причудливыми горными хребтами над океаном и встретите закат в одном из самых удивительных мест мира.

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Описание экскурсии

Старинный Лагуш

Лагуш — крошечный, словно игрушечный, городок на берегу Атлантического океана. Я раскрою, почему именно он стал отправной точкой географических открытий XV века, навсегда изменивших ход истории. Дополнит мои рассказы музей Великих открытий, где самые яркие эпизоды и герои прошлого предстанут перед вами во всей красе. Далее вы прогуляетесь по живописной набережной, пройдете по мощеным старинным улочкам и постоите у штурвала знаменитой каравеллы, на которой Бартоломеу Диаш достиг берегов мыса Доброй Надежды.

Панорамы Золотого побережья

Насладившись очарованием древнего Лагуша, мы продолжим путешествие уже на автомобиле и отправимся на Золотое побережье. Получившее название благодаря цвету отвесных скал, оно поразит вас мысом с причудливыми гротами и морскими пещерами, созданными самой природой. На фоне изумрудных вод океана и света заходящего солнца все это выглядит просто феерично! Кроме того, отсюда вам откроется шикарный вид на все побережье Барловенто — от Албуфейры до самого края Земли.

Невероятный Сагреш

Далее путь приведет нас в Сагреш — город ветров, где Генрих Мореплаватель открыл первую навигационную школу. Здесь вы в полном объеме ощутите всю силу и мощь четырех стихий природы — высота утесов достигает 120 метров, волны пенятся и бурлят. А нам остается только восхищаться смелостью и отвагой первооткрывателей, плывших много лет назад на крошечных деревянных каравеллах навстречу неизвестности.

Закат на мысе святого Викентия

Экскурсия завершится на мысе св. Викентия — крайней юго-западной точке Европы. В Средние века люди думали, что это край Земли, дальше только океан. Это одно из самых удивительных мест на планете, где «засыпает» солнце. Вы насладитесь яркими переливами закатных красок, уже ради которых стоить приехать в удивительную Португалию!

Организационные детали