Живописные приморские города, отвесные скалы над океаном и мыс святого Викентия за один день
Приглашаю в путешествие по южному региону Алгарве! Вы погрузитесь в эпоху Великих географических открытий и бесстрашных мореплавателей, погуляете по мощеным улочкам старинных городов, насладитесь причудливыми горными хребтами над океаном и встретите закат в одном из самых удивительных мест мира.
Лагуш — крошечный, словно игрушечный, городок на берегу Атлантического океана. Я раскрою, почему именно он стал отправной точкой географических открытий XV века, навсегда изменивших ход истории. Дополнит мои рассказы музей Великих открытий, где самые яркие эпизоды и герои прошлого предстанут перед вами во всей красе. Далее вы прогуляетесь по живописной набережной, пройдете по мощеным старинным улочкам и постоите у штурвала знаменитой каравеллы, на которой Бартоломеу Диаш достиг берегов мыса Доброй Надежды.
Панорамы Золотого побережья
Насладившись очарованием древнего Лагуша, мы продолжим путешествие уже на автомобиле и отправимся на Золотое побережье. Получившее название благодаря цвету отвесных скал, оно поразит вас мысом с причудливыми гротами и морскими пещерами, созданными самой природой. На фоне изумрудных вод океана и света заходящего солнца все это выглядит просто феерично! Кроме того, отсюда вам откроется шикарный вид на все побережье Барловенто — от Албуфейры до самого края Земли.
Невероятный Сагреш
Далее путь приведет нас в Сагреш — город ветров, где Генрих Мореплаватель открыл первую навигационную школу. Здесь вы в полном объеме ощутите всю силу и мощь четырех стихий природы — высота утесов достигает 120 метров, волны пенятся и бурлят. А нам остается только восхищаться смелостью и отвагой первооткрывателей, плывших много лет назад на крошечных деревянных каравеллах навстречу неизвестности.
Закат на мысе святого Викентия
Экскурсия завершится на мысе св. Викентия — крайней юго-западной точке Европы. В Средние века люди думали, что это край Земли, дальше только океан. Это одно из самых удивительных мест на планете, где «засыпает» солнце. Вы насладитесь яркими переливами закатных красок, уже ради которых стоить приехать в удивительную Португалию!
Организационные детали
Экскурсия комбинированная: пешком и на автомобиле.
В стоимость экскурсии не включены входные билеты: музей Великих открытий — 6 евро с человека, форт Сагреша — 3 евро с человека.
При желании мы можем организовать фантастический пикник на закате с португальскими тапасами (оливки, хамон, сыр, фрукты, свежевыпеченный хлеб и вино). Стоимость — 5 евро с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Лагуше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 109 туристов
Привет, друзья! Я Ирина. Буду счастлива познакомить вас с чудесной Португалией, родиной великих первооткрывателей и знаменитого портвейна. Я попытаюсь показать вам ее такой, какой вижу сама: яркой, самобытной, непокорной, многогранной и гостеприимной!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Ирина
Ирина классный комфортный гид, гибко подстраивающий под пожелания клиента даже по ходу экскурсии! очень приятный человек и опытный гид!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Потрясающе красивые места, чудесная Ирина. День пролетел незаметно, а закат на мысе просто незабываем♥️очень понравилась прогулка на лодке
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Ирина большая умничка!! Все познавательно, интересно, самое главное не нудно! Моя дочь слушала ее с большим интересом! Отличные познания в истории, Все прошло на высшем уровне 👍👍👍👍
Вам был полезен этот отзыв?
А
Андрей
Самое главное, что можно отметить про экскурсию - качество, клиентоориентированность, профессионализм и любовь к делу. Ирина - интересный и чуткий собеседник. Отличный трансфер, новая, комфортабельная машина с бесплатной водой для читать дальшеуменьшить
всех и детским сиденьем. Все продумано. Отдельно необходимо отметить саундтрэк в авто - добавляет настроения в атмосферу путешествия. Мелодии подобраны с хорошим музыкальным вкусом. Ну а бокал красного вина с оливками и хлебом на закате у Мыса Святого Викентия - просто незабываемо. Ирина, большое Вам спасибо! P.S. Прошу прощения, что я перепутал время экскурсии…. Отдельное спасибо за Вашу деликатность:-)
Вам был полезен этот отзыв?
D
Dima
Прекрасный способ провести отличный день в регионе Algarve. Ирина замечательно и доступно рассказала про историю Португалии и региона Альгарве, познакомила нас с историческими личностями и местами, стоящими за великими морскими читать дальшеуменьшить
открытиями Португалии. Дополнительная лодочная экскурсия вдоль пещерного берега Лагуша - это красочное и незабываемое впечатление! Ирина приятный открытый человек и очень компетентный экскурсовод - мы не заметили как пролетел целый день, и обнаружили себя на краю мира, с бокалами вкусного местного вина и калоритными закусками, наблюдая красивый закат на скале у подножья маяка в 70 метрах над океаном. Ирина - спасибо большое, и до скорых встречь!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Мы очень рады, что заказали эту экскурсию с Ириной. В Лагуше мы посетили музей, где она подробно рассказала историю Португалии от мореплавателей, искавших пути в Индию до наших дней. Экскурсия была читать дальшеуменьшить
очень увлекательная, Ирина отвечала на все наши вопросы, показала интересные уголки Лагуша, свозила нас на побережье, показала самые красивые места для фото. И вечером, пока мы ждали закат на мысе Сан Винсент, устроила нам пикник с вином и продуктами местного производства - сыры, хамон и оливки с вкусным свежим хлебом. Ирина помогла нам выбрать напитки для подарков друзьям, подсказала, какие вина и ликеры лучше покупать. И вечером, уже в 18-00 привезла нас на вокзал к нашему поезду на Албуфейру. Огромное спасибо,Ирина, мы ещё вернёмся!
Вам был полезен этот отзыв?
Похожие экскурсии на «Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли»