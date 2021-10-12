Отзыв на: Свидание с Атлантикой Ю Юлия 5 Впечатления от проведенного времени самые положительные, мы посетили столько видовых пляжей. Олеся дала возможность составить редставление о побережье-все прошло легко и непринужденно. я люблю такие экскурсии-ненапряжные и легкие. но при всем при этом мы увидели достаточно много пляжей. самостоятельно это никогда не сделаешь, даже имея машину. спасибо!ни капли не пожалели то что взяли эту экскурсию!

Отзыв на: Свидание с Атлантикой Е Елена 5 Ух! Такой красоты я ещё не видела. Хотя была ооочень много где. Потрясающие пейзажи, ощущение края света, вкусный перекус в кафе на берегу океана. Благодарю Олесю и Фабиана за ещё одно чудо в моей потрясающей поездке по Португалии. PS В Лагуш я ехала 8 часов на поездах с пересадками из Порту только ради этой Экскурсии. И не прогадала))

Отзыв на: Свидание с Атлантикой И Ирина 5 Полностью довольны экскурсией. Роскошные виды. Совсем другой океан. С Олесей интересно и комфортно, будто со старым другом.

Отзыв на: Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли! A Alisa 5 Очень интересная экскурсия по невероятно красивым местам! Ирина - очень приятный человек, прекрасный рассказчик, и великолепно владеет материалом. Мы замечательно провели время, спасибо огромное!

Отзыв на: Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли! D Dima 5 Прекрасный способ провести отличный день в регионе Algarve. Ирина замечательно и доступно рассказала про историю Португалии и региона Альгарве, познакомила нас с историческими личностями и местами, стоящими за великими морскими открытиями Португалии. Дополнительная лодочная экскурсия вдоль пещерного берега Лагуша - это красочное и незабываемое впечатление. Ирина приятный открытый человек и очень компетентный экскурсовод - мы не заметили как пролетел целый день, и обнаружили себя на краю мира, с бокалами вкусного местного вина и калоритными закусками, наблюдая красивый закат на скале у подножья маяка в 70 метрах над океаном. Ирина - спасибо большое, и до скорых встречь!

Отзыв на: Лагуш. Увидеть и полюбить Д Дмитрий 5 👍🏻

Отзыв на: Лагуш, Сагреш и закат на краю Земли! И Ирина 5 Мы очень рады, что заказали эту экскурсию с Ириной. В Лагуше мы посетили музей, где она подробно рассказала историю Португалии от мореплавателей, искавших пути в Индию до наших дней. Экскурсия была очень увлекательная, Ирина отвечала на все наши вопросы, показала интересные уголки Лагуша, свозила нас на побережье, показала самые красивые места для фото. И вечером, пока мы ждали закат на мысе Сан Винсент, устроила нам пикник с вином и продуктами местного производства - сыры, хамон и оливки с вкусным свежим хлебом. Ирина помогла нам выбрать напитки для подарков друзьям, подсказала, какие вина и ликеры лучше покупать. И вечером, уже в 18-00 привезла нас на вокзал к нашему поезду на Албуфейру. Огромное спасибо, Ирина, мы ещё вернёмся!

Отзыв на: Лагуш. Увидеть и полюбить О Ольга 5 Мы первый раз в Португалии, решили взять гида по Лагош, и остались очень довольны ходом экскурсии, Олесей, как разказчицей, ее рекомендациями по местным обычаям. После общения с Олесей создалось впечатление о португальцах и их нравах. Время с Олесей пролетело незаметно, она замечательный, разносторонний собеседник, рекомендуем!!!

Отзыв на: Лагуш. Увидеть и полюбить A Anna 5 Олеся очень приятный человек и рассказчик. Внимательная, открытая и доброжелательное. Большое спасибо.