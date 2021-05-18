Полезная информация о Лейрии

Что нужно знать о Лейрии: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Лейрии
22:0248
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇹 Португалия
Название городаЛейрия
По-английскиLeiria
Столица регионаЛейрия является столицей региона
Население города45 112 чел.
Часовой поясEurope/Lisbon
Средняя высота33 м. от уровня моря

Где находится Лейрия на карте

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12 месяцев: фотопрогулка по Лейрии
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за чел.
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