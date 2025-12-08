Приглашаю вас на мою новую авторскую прогулку по колониальному периоду Португалии. Это прогулка для тех, кого зовут экспедиции, завоевания и страдающее средневековье:)
Описание экскурсииЭто прогулка для тех, кого манят истории о дальних плаваниях и поиске сокровищ. Мы встретимся с отвагой первооткрывателей, почувствуем страх капитанов перед неизвестностью и узнаем, почему даже великие империи заканчиваются. Мы исследуем район Белем и обсудим:
- Как жестоко Португалия обретала и теряла колонии, — Какую роль в этом играли испанцы, голландцы, орден Христа и вездесущие иезуиты. Делайте ставки, кто же из них виноват в том, что распалась 600 летняя империя.
- Как португальцы разделили мир и повлияли на искусство Японии и торговлю в Китае, — Кто эти одинаковые "первооткрыватели", — А также, зачем португальские мореплаватели искали мифического царя-христианина. ⚓️📜 Мы перенесёмся в 16 век, чтобы вновь услышать эхо великой империи и узнать, почему сегодня от нее остались лишь воспоминания, затерянные в истории. Во время прогулки мы обязательно сделаем кофе-брейк, чтобы побеседовать об истории и попробовать самые старые пирожные страны. Достопримечательности на пути: 1. Монастырь Жеронимуш, 2. Сад Empire Square Garden, 3. Памятник первооткрывателям, 4. Карта завоеваний португальцев, 5. Башня Белем.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Достопримечательности на пути:
- 1. Монастырь Жеронимуш
- 2. Сад Empire Square Garden
- 3. Памятник первооткрывателям
- 4. Карта завоеваний португальцев
- 5. Башня Белем
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большой якорь в парке Empire Square Garden
Завершение: Башня Белем
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Лиссабона
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская прогулка от историка: эхо открытий в Лиссабоне
Путешествие в прошлое Лиссабона, где вы узнаете о колониальной эпохе и героических первооткрывателях. Исследуйте Белен и его исторические памятники
Начало: В саду перед монастырём Жеронимуш (Empire Square G...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 6 чел.