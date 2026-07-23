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только познакомила меня с историей города, но и поделилась увлекательными легендами и малоизвестными фактами. Маршрут был прекрасно продуман: помимо знаменитых достопримечательностей мы проехали и затем прошлись по очаровательным узким улочкам старого города, куда, я думаю, не добираются обычные большие групповые экскурсии. Эта поездка позволила увидеть Лиссабон с совершенно новой стороны и оставила самые тёплые воспоминания. С удовольствием вернусь, чтобы побывать на других авторских экскурсиях Алёны. Искренне рекомендую!