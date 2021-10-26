Все экскурсии в Лиссабоне
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Лиссабоне – доступно 197 экскурсий на 2021 год, 3284 ⭐ отзыва, цены от €11, посетите достопримечательности: Мыс Рока, Район Белен, Музей Карет, Дворец Ажуда, Старый город, Дворец Келуш. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Лиссабоне почти всё
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2ч
€20
за 1 чел.
Весь Лиссабон за 2 часа
Пешеходная экскурсия откроет для Вас достопримечательности португальской столицы
Ежедневно в 15:15.
2ч 30м
€15
за 1 чел.
Богемный Шиаду и старинная Алфама - пешеходная экскурсия по Лиссабону
Лиссабон - яркий и многоликий город, один из самых красивых и необычных городов Европы
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
€65
за 1-5 чел.
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
Проникнуться духом, традициями и видами на дружеской экскурсии по самобытным районам
3ч
€25
за 1 чел.
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Вас ждет увлекательная прогулка по Лиссабону
ежедневно в 10:00 и 14:30
5ч
€65
за 1 чел.
От статуи Христа до мыса Рока
Проникнуться философией португальского счастья в путешествии из Лиссабона на край континента
ежедневно в 10:00
4ч 30м
€40
за 1 чел.
Автобусная экскурсия по Лиссабону
Обзорная автобусная экскурсия по Лиссабону поможет составить первое впечатление о самой западной европейской...
ср вс. 8:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€84
за 1-3 чел.
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
Прокатиться по старейшим районам от Алфамы до Шиаду, останавливаясь на главных панорамных площадках
6ч 30м
€79
за 1 чел.
Вила Висоза - Эвора - Статуя Христа - Мост 25 Апреля - мост Вашко де Гамма
Вы отправитесь в поездку в красивейший португальский город Эвора
Чт 8:30
3ч 30м
€15
за 1 чел.
Такой разный Лиссабон
Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду
во вторник в 09:00 и 15:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00
8ч
€85
за 1 чел.
Королевские дворцы Лиссабона и деревня Азеньяш-ду-Мар
Из экскурсии вы узнаете, как и в каких условиях жили короли Португалии
Понедельник 09:00
10ч
€70
за 1 чел.
Синтра, Атлантика и мыс Рока
Побывать на краю света на закате, посетить сказочный замок и насладиться океаном на пляже Гиньшу
в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
9ч
€60
за 1 чел.
Синтра Классическая
Городок Синтра, всего в 25 километрах от Лиссабона, - это редкое сочетание готической, романтической...
Чт 8:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€78
за 1-4 чел.
Разгадать Лиссабон за 2 часа
Увидеть все must-see места и с головой погрузиться в атмосферу города-праздника
4ч
€45
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по городу Порту
Порту - второй по величине и значимости город в Португалии
Воскресение 8:30
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€90
за 1-6 чел.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Ощутить колорит Старого города и навсегда влюбиться в Лиссабон с первого дня путешествия
2ч 30м
€84
за 1 чел.
Ужин со спектаклем Фаду
Выбираете место, где провести романтический вечер в Лиссабоне? Мы предлагаем отправиться в один из лучших...
Чт, пт, вс в 20:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€249
за 1-3 чел.
Четыре замка и четыре панорамы сказочной Синтры
Побывать на лиссабонской ривьере, заглянуть в гости к королям и подняться на мыс Рока
8ч 30м
€105
за 1 чел.
Коимбра - Фатима - Карстовые пещеры
Увлекательное приключение по необычным местам Португалии: вы побываете в старинном университетском городке...
Вторник 07:00
3ч
€33
за 1 чел.
Тайны Лиссабона
Разнообразить впечатления о городе необычными фактами и скрытыми деталями его колоритной жизни
в понедельник, среду и пятницу в 19:30, в четверг в 16:45, в субботу в 11:45, в воскресенье в 11:00
8ч 30м
€85
за 1 чел.
Обидуш - Баталья - Алкобаса - Томар
На однодневной обзорной экскурсии по Португальским провинциям вы увидите средневековые городки Обидуш,...
Пятница 8:30
3ч 30м
€27
за 1 чел.
Истории старого Лиссабона
Охватить ключевые районы и смотровые площадки города на насыщенной групповой прогулке
в среду, субботу и воскресенье в 10:00 и 14:30
4ч
€65
за 1 чел.
Назаре - навстречу волне
Мы отправимся в Назаре - старинную рыбацкую деревушку, в которой сохранилась аутентичная атмосфера
Вт, пт с 15.00 до 19.00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€260
за 1-4 чел.
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
Путешествие по городам Лиссабонской Ривьеры к мысу Рока и прогулка по улочкам Синтры
Индивидуальная экскурсия
2ч
€55
за 1-7 чел.
Обидуш - средневековая сказка
Пройдя через главные ворота крепости города Обидуш, мы с вами совершим настоящее путешествие во времени...
Ежедневно по договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Лиссабона»
- Отзыв на: От статуи Христа до мыса РокаННадежда26 октября 2021Спасибо Леночке, что смогла показать нам задуманное. очень понравилось!
- ГГлеб24 октября 2021Ольга - отличный экскурсовод. Нам все очень понравилось. Спасибо за интересный рассказ о Лиссабоне! 👍🏻
- ИИгорь24 октября 2021Большое спасибо Ольге. Была интересная экскурсия. Узнали много всего интересного, особенно про сегодняшнюю жизнь Лиссабона и Португалии в целом
- ННаталия22 октября 2021Мы провели незабываемое время вместе с Сергеем исследуя средневековые города Португалии. Давно хотели побывать там. Самим это сделать довольно сложно, хотя-бы потому, что это четыре разных города, надо знать куда ехать, идти и где вкусно покушать. А когда есть прекрасный рассказчик да ещё и на хорошем автомобиле. . В общем, все было чудесно! Жалко лишь, что время пролетело быстро. Да, и Сергей очень понравился нашему младшему сыну и ребёнок всё ещё вспоминает о нём и конечно о прекрасной, гостеприимной и тёплой Португалии.
- Отзыв на: Лиссабон, который покорит ваше сердцеAAnna21 октября 2021У нас была отличная экскурсия с Ольгой по улочкам Лиссабона! И хоть это было не первое наше посещение Лиссабона, мы узнали много нового. Ольге замечательно удалось рассказать нам и разные интересные детали о жизни города, и разные исторические события, и ответить на все наши вопросы. Даже наш сын получил увлекательное задание на время экскурсии. Было очень приятно провести несколько интересных часов в компании Ольги, время пролетело незаметно. Спасибо!
- Отзыв на: Разгадать Лиссабон за 2 часаААнна21 октября 2021До встречи с Олей, коллегой Даши, мы уже день гуляли и любовались городом, было ощущение, что мы его уже хорошо почувствовали и поняли, как здорово было открыть для себя еще и его историю, узнать городские легенды и познакомиться с гордым характером Португальцев. Оля была открыта, приветлива, адаптировала тур полностью под нас - с остановками и ответами на все вопросы, которых было очень много. Всем рекомендую!
- Отзыв на: Тайны иудейского ЛиссабонаММихаил20 октября 2021Историю португальских евреев мы знали очень поверхностно, хотя она древняя, как сама страна. Евреи появились здесь вместе с римлянами. Римляне, в конце концов, ушли, а евреи остались, и многие века жили здесь, серьезно влияя на местную экономику, науку, культуру. Большинство гидов темы этого влияния не касаются вообще или очень поверхностно. Их можно понять, слишком много надо рассказать. Тем интереснее для заинтересованного путешественника экскурсия, разработанная и проведённая для нас Валерией. Нить ее главной темы очень естественно переплетается с рассказом о географии, истории, топонимике города. Попутно вы получите массу практических советов, необходимых каждому туристу (местная еда, кофе, сувениры… ). Получите ответы на вопросы самого разного толка, в том числе и не очень близкие к основной теме.
- Отзыв на: Такой разный ЛиссабонММихаил19 октября 2021Название экскурсии очень точно отражает ее содержание. Мы увидели город в его развитии в течение сотен лет, где каждое столетие оставило свой след. Наш гид Наташа провела нас хорошо продуманным маршрутом с сильной внутренней логикой. Нас познакомили с историей страны и города Лиссабона, особенностями национального характера страны и ее экономики. Прекрасный русский язык и большое обояние.
- Отзыв на: От статуи Христа до мыса РокаIIvan18 октября 2021Хочу сразу сказать, что все было великолепно 😀 А теперь по порядку: 1. Елена максимально пунктуальна, приехала на 10 минут раньше и она приехала к нашим апартаментам, что нереально удобно … и за это отдельная благодарность. 2. Путь был сложным, так как начальная точка выезда сильно изменилась из за расположения наших апартаментов + половина Лиссабона сегодня была перекрыта. Елена ни на секунду не подавала вида и показала нам ещё больше этого прекрасного города. Навыки вождения на высоте!!! 3. Я не хочу и не буду описывать где мы были и что видели. Это невозможно передать словами. Вам нужно попробовать пройти этот путь с ней. Хочу сказать одно: это незабываемо путешествие и знакомство с Португалией в компании профессионала своего дела с чувством домашнего уюта и комфорта. Это была не сухая качественная прогулка, это была удивительная (теперь уже почти семейная😉) история P.S Советую всем, обязательно буду советовать всем своим близким и друзьям. Елена спасибо за «вкусные» места 👋🏻
- Отзыв на: Синтра, Атлантика и мыс РокаЛЛиза18 октября 2021Наташа, замечательный экскурсовод, программа чудесная, как и сама Португалия! Обязательно, возьмите с собой что нибудь тёплое на Мыс Рока!