Отзыв на: От статуи Христа до мыса Рока Н Надежда 5 Спасибо Леночке, что смогла показать нам задуманное. очень понравилось!

Отзыв на: Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона Г Глеб 5 Ольга - отличный экскурсовод. Нам все очень понравилось. Спасибо за интересный рассказ о Лиссабоне! 👍🏻

Отзыв на: Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона И Игорь 5 Большое спасибо Ольге. Была интересная экскурсия. Узнали много всего интересного, особенно про сегодняшнюю жизнь Лиссабона и Португалии в целом

Отзыв на: Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш Н Наталия 5 Мы провели незабываемое время вместе с Сергеем исследуя средневековые города Португалии. Давно хотели побывать там. Самим это сделать довольно сложно, хотя-бы потому, что это четыре разных города, надо знать куда ехать, идти и где вкусно покушать. А когда есть прекрасный рассказчик да ещё и на хорошем автомобиле. . В общем, все было чудесно! Жалко лишь, что время пролетело быстро. Да, и Сергей очень понравился нашему младшему сыну и ребёнок всё ещё вспоминает о нём и конечно о прекрасной, гостеприимной и тёплой Португалии.

Отзыв на: Лиссабон, который покорит ваше сердце A Anna 5 У нас была отличная экскурсия с Ольгой по улочкам Лиссабона! И хоть это было не первое наше посещение Лиссабона, мы узнали много нового. Ольге замечательно удалось рассказать нам и разные интересные детали о жизни города, и разные исторические события, и ответить на все наши вопросы. Даже наш сын получил увлекательное задание на время экскурсии. Было очень приятно провести несколько интересных часов в компании Ольги, время пролетело незаметно. Спасибо!

Отзыв на: Разгадать Лиссабон за 2 часа А Анна 5 До встречи с Олей, коллегой Даши, мы уже день гуляли и любовались городом, было ощущение, что мы его уже хорошо почувствовали и поняли, как здорово было открыть для себя еще и его историю, узнать городские легенды и познакомиться с гордым характером Португальцев. Оля была открыта, приветлива, адаптировала тур полностью под нас - с остановками и ответами на все вопросы, которых было очень много. Всем рекомендую!

Отзыв на: Тайны иудейского Лиссабона М Михаил 5 Историю португальских евреев мы знали очень поверхностно, хотя она древняя, как сама страна. Евреи появились здесь вместе с римлянами. Римляне, в конце концов, ушли, а евреи остались, и многие века жили здесь, серьезно влияя на местную экономику, науку, культуру. Большинство гидов темы этого влияния не касаются вообще или очень поверхностно. Их можно понять, слишком много надо рассказать. Тем интереснее для заинтересованного путешественника экскурсия, разработанная и проведённая для нас Валерией. Нить ее главной темы очень естественно переплетается с рассказом о географии, истории, топонимике города. Попутно вы получите массу практических советов, необходимых каждому туристу (местная еда, кофе, сувениры… ). Получите ответы на вопросы самого разного толка, в том числе и не очень близкие к основной теме.

Отзыв на: Такой разный Лиссабон М Михаил 5 Название экскурсии очень точно отражает ее содержание. Мы увидели город в его развитии в течение сотен лет, где каждое столетие оставило свой след. Наш гид Наташа провела нас хорошо продуманным маршрутом с сильной внутренней логикой. Нас познакомили с историей страны и города Лиссабона, особенностями национального характера страны и ее экономики. Прекрасный русский язык и большое обояние.

Отзыв на: От статуи Христа до мыса Рока I Ivan 5 Хочу сразу сказать, что все было великолепно 😀 А теперь по порядку: 1. Елена максимально пунктуальна, приехала на 10 минут раньше и она приехала к нашим апартаментам, что нереально удобно … и за это отдельная благодарность. 2. Путь был сложным, так как начальная точка выезда сильно изменилась из за расположения наших апартаментов + половина Лиссабона сегодня была перекрыта. Елена ни на секунду не подавала вида и показала нам ещё больше этого прекрасного города. Навыки вождения на высоте!!! 3. Я не хочу и не буду описывать где мы были и что видели. Это невозможно передать словами. Вам нужно попробовать пройти этот путь с ней. Хочу сказать одно: это незабываемо путешествие и знакомство с Португалией в компании профессионала своего дела с чувством домашнего уюта и комфорта. Это была не сухая качественная прогулка, это была удивительная (теперь уже почти семейная😉) история P.S Советую всем, обязательно буду советовать всем своим близким и друзьям. Елена спасибо за «вкусные» места 👋🏻