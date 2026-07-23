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Экскурсии в Лиссабоне

Найдено 292 экскурсии в Лиссабоне на русском языке, цены от €5, скидки до 40%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
По Лиссабону на тук-туке
2 часа
95 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По Лиссабону на тук-туке
Исследуйте живописный Лиссабон на уникальном транспорте. Индивидуальный маршрут, исторические рассказы и незабываемые впечатления
Начало: У здания Time Out
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 6 чел.
Истории старого Лиссабона
Пешая
3.5 часа
181 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Истории старого Лиссабона
Охватить ключевые районы и смотровые площадки города на насыщенной групповой прогулке
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 13:00 и 17:00, в четверг в 13:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
€45 за человека
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
Пешая
2.5 часа
274 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лиссабона: от средневековых улочек до панорамных видов и традиционных вкусов
Начало: На Площади Россиу
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Пешая
3 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от €230 за всё до 4 чел.
Синтра, Атлантика и мыс Рока
На автобусе
8 часов
-
5%
209 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Синтра, Атлантика и мыс Рока
Побывать на краю света на закате, посетить сказочный замок и насладиться океаном на пляже Гиньшу
Начало: Avenida Liberdade 29
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 авг в 09:00
14 авг в 09:00
€76€80 за человека
Лиссабон: город солнца и улыбок
Пешая
3 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лиссабон: город солнца и улыбок
Познайте культурное богатство Лиссабона: от средневековых районов до современных улиц, наслаждаясь вкусами и звуками города
Начало: На площади Praça dos Restauradores
Сегодня в 09:00
10 авг в 09:00
от €137 за всё до 4 чел.
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
2 часа
230 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 3 чел.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Пешая
3 часа
235 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни
Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr...
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €150 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка в Лиссабоне
Пешая
1 час
20 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Лиссабоне
Индивидуальная фотопрогулка по Лиссабону с местным жителем и фотографом. Узнайте о вкусных местах и интересных локациях, получите потрясающие снимки
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
от €94 за всё до 4 чел.
Пешком по Старому городу Лиссабона
Пешая
4 часа
162 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по Старому городу Лиссабона
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, гуляя по его старинным улочкам и наслаждаясь видами с лучших смотровых площадок. Откройте для себя историю города
Начало: В районе площади Педру IV
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €170 за всё до 8 чел.
Прекрасный Лиссабон
Пешая
4 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прекрасный Лиссабон
Не просто путешествие по городу - это было настоящее погружение в его историю, культуру и душу
Начало: Площадь Россиу/Rossio
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от €155 за всё до 5 чел.
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
На машине
8 часов
155 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Хотите увидеть всё за один день? Путешествуйте по Лиссабону, Синтре, мысу Рока, Кашкаишу и Эшторилу. Уникальная возможность за короткое время
Начало: От вашего отеля в Лиссабоне
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €410 за всё до 4 чел.
Старый Лиссабон: знакомство с городом
Пешая
6 часов
201 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый Лиссабон: знакомство с городом
Прогулка по традиционным кварталам, отражающим развитие города с древнейших времён до наших дней
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Три часа в Лиссабоне - успеть всё
На машине
4 часа
84 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Три часа в Лиссабоне - успеть всё
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона за три часа: живописные улочки, знаменитые соборы и уникальная архитектура. Откройте для себя культуру и традиции Португалии
Начало: По договорённости
Завтра в 13:00
10 авг в 08:00
от €300 за всё до 6 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
На машине
7 часов
148 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
Необычная архитектура, восхитительные пейзажи, местная кухня и рассказы о Португалии
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €325 за всё до 6 чел.
Душевная экскурсия по Лиссабону
Пешая
2.5 часа
304 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Душевная экскурсия по Лиссабону
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, традициях и скрытых уголках города. Попробуйте местные сладости и жинжу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €200 за всё до 5 чел.
От статуи Христа до мыса Рока
На машине
5 часов
283 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
От статуи Христа до мыса Рока
Откройте для себя величественный Лиссабон с его знаковыми местами и тайнами, которые раскроются вам во время экскурсии
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
€130 за человека
Свидание с Лиссабоном каждый день
Пешая
2 часа
360 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Лиссабоном каждый день
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: исторические районы, живая музыка фаду и уникальные традиции
Начало: В районе Площади Россиу (Praça do Rossio)
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 авг в 15:15
€30 за человека
Лиссабон, Синтра и мыс Рока
На машине
8 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Путешествие по Лиссабону, Синтре и мысу Рока обещает быть насыщенным и запоминающимся. Откройте для себя культурные и природные жемчужины Португалии
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €450 за всё до 6 чел.
Лучшее в Лиссабоне за 2 часа
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Лиссабоне за 2 часа
Идеальный вариант для знакомства с Лиссабоном: исторические районы, местные легенды и виды со смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу города
Начало: На площади Россиу
Сегодня в 09:00
10 авг в 09:00
от €108 за всё до 4 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
На машине
8 часов
82 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
Восемь счастливых часов, наполненных лучшими пейзажами, незабываемыми вкусами и теплыми беседами
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €490 за всё до 4 чел.
От Синтры до Эшторила
На машине
5 часов
233 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
От Синтры до Эшторила
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
от €380 за всё до 4 чел.
Такой разный Лиссабон
Пешая
3.5 часа
-
4%
402 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Такой разный Лиссабон
Откройте сердце Лиссабона в экскурсии по Алфаме, Байше и Шиаду - от средневековых улочек до легендарных сладостей
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: во вторник в 09:30, в воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
11 авг в 09:30
€25€26 за человека
Лиссабон одним днём: золотой треугольник
Пешая
3.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон одним днём: золотой треугольник
Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: На площади Россиу
10 авг в 06:30
11 авг в 06:30
от €230 за всё до 6 чел.
Прогулка с историком «Что такое Лиссабон»
Пешая
3 часа
-
24%
18 отзывов
Групповая
до 13 чел.
Прогулка с историком «Что такое Лиссабон»
Увидеть главные места города и прикоснуться к их прошлому
Начало: На площади Фигейра
Расписание: во вторник и четверг в 11:00, в воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
11 авг в 11:00
€34€45 за человека
По побережью к мысу Рока
На машине
5 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По побережью к мысу Рока
Погрузитесь в мир великолепных пейзажей и захватывающих историй вдоль Лиссабонской Ривьеры, открывая секреты аристократического прошлого
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
от €285 за всё до 4 чел.
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
На машине
8 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Автомобильное путешествие - история и богатство Португалии в ее знаменитых поселениях
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €600 за всё до 4 чел.
Белен и эпоха мореплавателей
Пешая
3.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Белен и эпоха мореплавателей
Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €150 за всё до 4 чел.
Трансфер + средневековая Португалия
На машине
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер + средневековая Португалия
Посетите крепость тамплиеров в Томаре, готический монастырь в Баталье и рыбацкую деревушку Назаре. Узнайте историю Португалии через её архитектурные шедевры
Начало: место пребывания путешественников
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от €620 за всё до 8 чел.
Район Шиаду как легенда о Фениксе
Пешая
3.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Район Шиаду как легенда о Фениксе
Шиаду - сердце Лиссабона, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте, как этот район восстал из пепла и стал символом города
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €230 за всё до 3 чел.

Что посмотреть в Лиссабоне на экскурсиях?

В Лиссабоне сосредоточенно множество интересных достопримечательностей, многие из которых были созданы на протяжении веков. Здесь вы увидите идеальные мощеные улочки, древние руины и соборы с белыми куполами и это лишь малая часть того, что вы можете увидеть в столице Португалии

Местные экскурсоводы

Бесспорно обойти весь Лиссабон пешком можно, но для тех кто посещает столицу Португалии впервые мы рекомендуем воспользоваться организованными экскурсиями, которые помогут вам сориентироваться и получить хорошее представление обо всем. В нашем каталоге вы найдете множество потрясающих экскурсий, которые помогут вам познакомиться с городом

Последние отзывы на экскурсии

И
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
Дата посещения: 14 июн 2026
Excellent! Excellent! Excellent!
Our guide Tatiana is very knowledgeable guide. She and the driver went above and beyond to accommodate our group of 6.
I would strongly recommend this tour agency.
Thank you very much ! Keep up a great work!
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Т
Три часа в Лиссабоне - успеть всё
Дата посещения: 8 мая 2026
Всё было отлично! Нам очень понравилось! Виктор необычно провел экскурсию: рассказал историю Лиссабона, показал знаковые места Лиссабона, угостил кофе по
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португальски, а также показал кондитерскую, которая была открыта в 1837 году и не закрывалась с того времени. Кондитерская имеет свой фирменный рецепт пирожков, которыми нас угостил Виктор.

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Н
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
Нам всё очень понравилось! Большое спасибо за интересный рассказ, приятную прогулку и отличные рекомендации.
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Ольга
Пешком по Старому городу Лиссабона
Мы самостоятельно не смогли бы пройти такой насыщенный маршрут и увидеть столько интересного. Рассказ был увлекательным, информации много. Спасибо организатору
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О
Три часа в Лиссабоне - успеть всё
Виктор, благодарим вас за интереснейшую и познавательную экскурсию. За полтора дня удалось посмотреть удивительные места, которые будем вспоминать долго, мы
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увидели исторические места и природу, местный колорит. Отдельное спасибо за местный ресторанчик в центре Лиссабона, сегодня посетили его еще раз. Осталось очень приятное впечатление от Португалии и хочется непременно вернуться!

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К
От статуи Христа до мыса Рока
Елена - замечательный гид и человек. Удивительное сочетание полезной, важной информации с юмором и душевностью. Чувствуется, что Елена подходит к
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своему делу с любовью. У нас были самые красивые локации и самые вкусные рестораны. Я запомнила эту поездку на всю жизнь и обязательно еще раз вернусь в Португалию❤️🥰

Елена - замечательный гид и человек. Удивительное сочетание полезной, важной информации с юмором и душевностью. Чувствуется,
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Д
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
Классический тук тук, старенький но атмосферный. Доброжелательный водитель Михаил, показал все самое необходимое, дал понятные рекомендации.
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Uladzimir
По Лиссабону на тук-туке
Экскурсия на тук-туке с Алёной стала одним из самых ярких впечатлений от Лиссабона! Весёлая, обаятельная и невероятно эрудированная, она не
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только познакомила меня с историей города, но и поделилась увлекательными легендами и малоизвестными фактами. Маршрут был прекрасно продуман: помимо знаменитых достопримечательностей мы проехали и затем прошлись по очаровательным узким улочкам старого города, куда, я думаю, не добираются обычные большие групповые экскурсии. Эта поездка позволила увидеть Лиссабон с совершенно новой стороны и оставила самые тёплые воспоминания. С удовольствием вернусь, чтобы побывать на других авторских экскурсиях Алёны. Искренне рекомендую!

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Uladzimir
Истории старого Лиссабона
Хочу выразить огромную благодарность Елене за потрясающую экскурсию по Лиссабону! Очаровательная, интеллигентная и невероятно эрудированная — настоящий кладезь знаний не
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только об истории города и Португалии, но и об архитектуре и теологии. Экскурсия получилась очень насыщенной, увлекательной и помогла мне по-настоящему открыть для себя Лиссабон. Время пролетело совсем незаметно. От всей души рекомендую!

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Екатерина
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Денис обладает обширным опытом и знаниями о жизни в Лиссабоне, охотно ими делится, что хорошо ложится на историческую ретроспективу, в
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которой он, как профессиональный историк, великолепно ориентируется. Любой, даже каверзный исторический вопрос всегда находил достойный ответ!
3 часа прогулки по городу пролетели как один миг, оставив нас в размышлениях о богатой истории города и с набором практических советов, куда еще стоит сходить в последующие дни.

PS отдельное спасибо Денису, который согласился перенести экскурсию на пару часов позже, тк накануне наш самолет задержался.

Денис обладает обширным опытом и знаниями о жизни в Лиссабоне, охотно ими делится, что хорошо ложится
Денис обладает обширным опытом и знаниями о жизни в Лиссабоне, охотно ими делится, что хорошо ложится
Денис обладает обширным опытом и знаниями о жизни в Лиссабоне, охотно ими делится, что хорошо ложится
Денис обладает обширным опытом и знаниями о жизни в Лиссабоне, охотно ими делится, что хорошо ложится+2
Денис обладает обширным опытом и знаниями о жизни в Лиссабоне, охотно ими делится, что хорошо ложится
Денис обладает обширным опытом и знаниями о жизни в Лиссабоне, охотно ими делится, что хорошо ложится
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Всего 6101 отзыв в Лиссабоне

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону

Самые популярные экскурсии в Лиссабоне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. По Лиссабону на тук-туке;
  2. Истории старого Лиссабона;
  3. Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона;
  4. Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона;
  5. Синтра, Атлантика и мыс Рока.
Что посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Башня Белен;
  2. Мыс Рока;
  3. Синтра;
  4. Площадь Коммерции;
  5. Алфама;
  6. Дворец Келуш;
  7. Площадь Россиу;
  8. Замок Святого Георгия;
  9. Район Алфама;
  10. Район Белен.
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в августе 2026
Сейчас в Лиссабоне можно забронировать 292 экскурсии от 5 до 1200 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 6101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Изучите Лиссабон в компании опытных гидов, предлагающих увлекательные экскурсии на русском языке. Откройте для себя все достопримечательности города, его уникальную архитектуру и богатую историю. Наши экскурсии в Лиссабоне — это возможность погрузиться в местную культуру и традиции, узнать интересные факты и легенды. Забронируйте своё приключение сейчас и получите незабываемые впечатления!