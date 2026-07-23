Индивидуальная
до 6 чел.
По Лиссабону на тук-туке
Исследуйте живописный Лиссабон на уникальном транспорте. Индивидуальный маршрут, исторические рассказы и незабываемые впечатления
Начало: У здания Time Out
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Истории старого Лиссабона
Охватить ключевые районы и смотровые площадки города на насыщенной групповой прогулке
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 13:00 и 17:00, в четверг в 13:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
€45 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лиссабона: от средневековых улочек до панорамных видов и традиционных вкусов
Начало: На Площади Россиу
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от €230 за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Синтра, Атлантика и мыс Рока
Побывать на краю света на закате, посетить сказочный замок и насладиться океаном на пляже Гиньшу
Начало: Avenida Liberdade 29
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 авг в 09:00
14 авг в 09:00
€76
€80 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лиссабон: город солнца и улыбок
Познайте культурное богатство Лиссабона: от средневековых районов до современных улиц, наслаждаясь вкусами и звуками города
Начало: На площади Praça dos Restauradores
Сегодня в 09:00
10 авг в 09:00
от €137 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни
Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr...
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €150 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Лиссабоне
Индивидуальная фотопрогулка по Лиссабону с местным жителем и фотографом. Узнайте о вкусных местах и интересных локациях, получите потрясающие снимки
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
от €94 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по Старому городу Лиссабона
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, гуляя по его старинным улочкам и наслаждаясь видами с лучших смотровых площадок. Откройте для себя историю города
Начало: В районе площади Педру IV
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €170 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прекрасный Лиссабон
Не просто путешествие по городу - это было настоящее погружение в его историю, культуру и душу
Начало: Площадь Россиу/Rossio
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от €155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Хотите увидеть всё за один день? Путешествуйте по Лиссабону, Синтре, мысу Рока, Кашкаишу и Эшторилу. Уникальная возможность за короткое время
Начало: От вашего отеля в Лиссабоне
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €410 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый Лиссабон: знакомство с городом
Прогулка по традиционным кварталам, отражающим развитие города с древнейших времён до наших дней
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Три часа в Лиссабоне - успеть всё
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона за три часа: живописные улочки, знаменитые соборы и уникальная архитектура. Откройте для себя культуру и традиции Португалии
Начало: По договорённости
Завтра в 13:00
10 авг в 08:00
от €300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
Необычная архитектура, восхитительные пейзажи, местная кухня и рассказы о Португалии
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €325 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Душевная экскурсия по Лиссабону
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, традициях и скрытых уголках города. Попробуйте местные сладости и жинжу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €200 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
От статуи Христа до мыса Рока
Откройте для себя величественный Лиссабон с его знаковыми местами и тайнами, которые раскроются вам во время экскурсии
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
€130 за человека
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Лиссабоном каждый день
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: исторические районы, живая музыка фаду и уникальные традиции
Начало: В районе Площади Россиу (Praça do Rossio)
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 авг в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Путешествие по Лиссабону, Синтре и мысу Рока обещает быть насыщенным и запоминающимся. Откройте для себя культурные и природные жемчужины Португалии
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Лиссабоне за 2 часа
Идеальный вариант для знакомства с Лиссабоном: исторические районы, местные легенды и виды со смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу города
Начало: На площади Россиу
Сегодня в 09:00
10 авг в 09:00
от €108 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
Восемь счастливых часов, наполненных лучшими пейзажами, незабываемыми вкусами и теплыми беседами
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
От Синтры до Эшторила
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
от €380 за всё до 4 чел.
-
4%
Мини-группа
до 8 чел.
Такой разный Лиссабон
Откройте сердце Лиссабона в экскурсии по Алфаме, Байше и Шиаду - от средневековых улочек до легендарных сладостей
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: во вторник в 09:30, в воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
11 авг в 09:30
€25
€26 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон одним днём: золотой треугольник
Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: На площади Россиу
10 авг в 06:30
11 авг в 06:30
от €230 за всё до 6 чел.
-
24%
Групповая
до 13 чел.
Прогулка с историком «Что такое Лиссабон»
Увидеть главные места города и прикоснуться к их прошлому
Начало: На площади Фигейра
Расписание: во вторник и четверг в 11:00, в воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
11 авг в 11:00
€34
€45 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По побережью к мысу Рока
Погрузитесь в мир великолепных пейзажей и захватывающих историй вдоль Лиссабонской Ривьеры, открывая секреты аристократического прошлого
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
от €285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Автомобильное путешествие - история и богатство Португалии в ее знаменитых поселениях
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белен и эпоха мореплавателей
Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер + средневековая Португалия
Посетите крепость тамплиеров в Томаре, готический монастырь в Баталье и рыбацкую деревушку Назаре. Узнайте историю Португалии через её архитектурные шедевры
Начало: место пребывания путешественников
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от €620 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Район Шиаду как легенда о Фениксе
Шиаду - сердце Лиссабона, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте, как этот район восстал из пепла и стал символом города
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €230 за всё до 3 чел.
В Лиссабоне сосредоточенно множество интересных достопримечательностей, многие из которых были созданы на протяжении веков. Здесь вы увидите идеальные мощеные улочки, древние руины и соборы с белыми куполами и это лишь малая часть того, что вы можете увидеть в столице Португалии
Бесспорно обойти весь Лиссабон пешком можно, но для тех кто посещает столицу Португалии впервые мы рекомендуем воспользоваться организованными экскурсиями, которые помогут вам сориентироваться и получить хорошее представление обо всем. В нашем каталоге вы найдете множество потрясающих экскурсий, которые помогут вам познакомиться с городом
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 14 июн 2026
Excellent! Excellent! Excellent!
Our guide Tatiana is very knowledgeable guide. She and the driver went above and beyond to accommodate our group of 6.
I would strongly recommend this tour agency.
Thank you very much ! Keep up a great work!
Our guide Tatiana is very knowledgeable guide. She and the driver went above and beyond to accommodate our group of 6.
I would strongly recommend this tour agency.
Thank you very much ! Keep up a great work!
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Т
Дата посещения: 8 мая 2026
Всё было отлично! Нам очень понравилось! Виктор необычно провел экскурсию: рассказал историю Лиссабона, показал знаковые места Лиссабона, угостил кофе по
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Н
Нам всё очень понравилось! Большое спасибо за интересный рассказ, приятную прогулку и отличные рекомендации.
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Мы самостоятельно не смогли бы пройти такой насыщенный маршрут и увидеть столько интересного. Рассказ был увлекательным, информации много. Спасибо организатору
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О
Виктор, благодарим вас за интереснейшую и познавательную экскурсию. За полтора дня удалось посмотреть удивительные места, которые будем вспоминать долго, мы
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К
Елена - замечательный гид и человек. Удивительное сочетание полезной, важной информации с юмором и душевностью. Чувствуется, что Елена подходит к
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Д
Классический тук тук, старенький но атмосферный. Доброжелательный водитель Михаил, показал все самое необходимое, дал понятные рекомендации.
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Экскурсия на тук-туке с Алёной стала одним из самых ярких впечатлений от Лиссабона! Весёлая, обаятельная и невероятно эрудированная, она не
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Хочу выразить огромную благодарность Елене за потрясающую экскурсию по Лиссабону! Очаровательная, интеллигентная и невероятно эрудированная — настоящий кладезь знаний не
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Денис обладает обширным опытом и знаниями о жизни в Лиссабоне, охотно ими делится, что хорошо ложится на историческую ретроспективу, в
+2
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Всего 6101 отзыв в Лиссабоне
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Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону
Самые популярные экскурсии в Лиссабоне
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Что посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в августе 2026
Сейчас в Лиссабоне можно забронировать 292 экскурсии от 5 до 1200 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 6101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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