Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в эпоху Великих географических открытий.В историческом районе Белен, который чудом уцелел после землетрясения 1755 года, участники смогут увидеть такие достопримечательности, как монастырь Жеронимуш

и башня Белен. Путешественники узнают о влиянии Португалии на мировую историю, искусство и торговлю, а также о тайнах, скрытых в садах Empire Square Garden. Экскурсия предлагает не только познавательные прогулки, но и возможность насладиться местными деликатесами

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Лиссабона - с апреля по июнь и с сентября по октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а туристов меньше. Летом, в июле и августе, может быть жарко и многолюдно, но это время также подходит для прогулок. Зимой, с ноября по март, погода прохладнее и дождливее, но экскурсия все равно будет интересной благодаря богатой истории и архитектуре.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.