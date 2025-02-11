Мои заказы

Авторская прогулка от историка: эхо открытий в Лиссабоне

Путешествие в прошлое Лиссабона, где вы узнаете о колониальной эпохе и героических первооткрывателях. Исследуйте Белен и его исторические памятники
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в эпоху Великих географических открытий.

В историческом районе Белен, который чудом уцелел после землетрясения 1755 года, участники смогут увидеть такие достопримечательности, как монастырь Жеронимуш
и башня Белен.

Путешественники узнают о влиянии Португалии на мировую историю, искусство и торговлю, а также о тайнах, скрытых в садах Empire Square Garden.

Экскурсия предлагает не только познавательные прогулки, но и возможность насладиться местными деликатесами

2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная историческая перспектива
  • 🏛️ Посещение значимых памятников
  • 🌍 Погружение в эпоху открытий
  • ☕ Возможность насладиться местными деликатесами
  • 🗺️ Исследование района Белен

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Лиссабона - с апреля по июнь и с сентября по октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а туристов меньше. Летом, в июле и августе, может быть жарко и многолюдно, но это время также подходит для прогулок. Зимой, с ноября по март, погода прохладнее и дождливее, но экскурсия все равно будет интересной благодаря богатой истории и архитектуре.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Монастырь Жеронимуш
  • Церковь Санта-Мария-ди-Белен
  • Сад Empire Square Garden
  • Башня Белен
  • Монумент первооткрывателям
  • Монумент комбатантам

Описание экскурсии

Район Белен чудом сохранился во время чудовищного землетрясения 1755 года. Мы отправимся туда, чтобы увидеть величественную архитектуру, обсудить завоевания португальцев и судьбу героев эпохи Великих географических открытий.

Вы увидите:

  • монастырь Жеронимуш
  • церковь Санта-Мария-ди-Белен
  • сад Empire Square Garden
  • башню Белен
  • монумент первооткрывателям
  • монумент комбатантам

Вы узнаете:

  • как Португалия обретала и теряла колонии и какую роль в этом играли религия, орден Христа и вездесущие иезуиты
  • как португальцы повлияли на искусство Японии и торговлю в Китае
  • кто такой пресвитер Иоанн и зачем мореплаватели искали мифического царя-христианина
  • как появился монастырь Жеронимуш
  • какое тайное значение было у сада Empire Square Garden

Во время прогулки мы можем сделать кофе-брейк, чтобы побеседовать об истории и попробовать аутентичные пирожные.

Организационные детали

Кофе-брейк по желанию — €5–10.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В саду перед монастырём Жеронимуш (Empire Square Garden)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 408 туристов
Привет путникам на краю света! Я Денис — историк, путешественник, житель и фанат Лиссабона. Я разработал авторские маршруты, отразив в нём свою страсть к истории и любовь к этому городу. Они помогут вам составить полное впечатление о столице Португалии.
Отзывы и рейтинг

Ольга
11 фев 2025
Денис очень интересно рассказал о завоеваниях Португалии и показал неочевидные детали, которых мы бы сами ни за что не заметили.
Дарина
12 янв 2025
Эта экскурсия стала настоящим открытием для меня. Это не просто экскурсия, а цельный рассказ с завязкой, неожиданными поворотами, глубочайшим погружением в историю не просто Лиссабона, а целой Европы, а также немного грустным финалом (былого величия Португалия не смогла сохранить).
Если вы ищете нечто большее, чем стандартные экскурсии, вам точно сюда. Эмоции и знания гарантированы! Большое спасибо!

Входит в следующие категории Лиссабона

