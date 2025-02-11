Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в эпоху Великих географических открытий.
В историческом районе Белен, который чудом уцелел после землетрясения 1755 года, участники смогут увидеть такие достопримечательности, как монастырь Жеронимуш
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная историческая перспектива
- 🏛️ Посещение значимых памятников
- 🌍 Погружение в эпоху открытий
- ☕ Возможность насладиться местными деликатесами
- 🗺️ Исследование района Белен
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Лиссабона - с апреля по июнь и с сентября по октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а туристов меньше. Летом, в июле и августе, может быть жарко и многолюдно, но это время также подходит для прогулок. Зимой, с ноября по март, погода прохладнее и дождливее, но экскурсия все равно будет интересной благодаря богатой истории и архитектуре.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Монастырь Жеронимуш
- Церковь Санта-Мария-ди-Белен
- Сад Empire Square Garden
- Башня Белен
- Монумент первооткрывателям
- Монумент комбатантам
Описание экскурсии
Район Белен чудом сохранился во время чудовищного землетрясения 1755 года. Мы отправимся туда, чтобы увидеть величественную архитектуру, обсудить завоевания португальцев и судьбу героев эпохи Великих географических открытий.
Вы увидите:
- монастырь Жеронимуш
- церковь Санта-Мария-ди-Белен
- сад Empire Square Garden
- башню Белен
- монумент первооткрывателям
- монумент комбатантам
Вы узнаете:
- как Португалия обретала и теряла колонии и какую роль в этом играли религия, орден Христа и вездесущие иезуиты
- как португальцы повлияли на искусство Японии и торговлю в Китае
- кто такой пресвитер Иоанн и зачем мореплаватели искали мифического царя-христианина
- как появился монастырь Жеронимуш
- какое тайное значение было у сада Empire Square Garden
Во время прогулки мы можем сделать кофе-брейк, чтобы побеседовать об истории и попробовать аутентичные пирожные.
Организационные детали
Кофе-брейк по желанию — €5–10.
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В саду перед монастырём Жеронимуш (Empire Square Garden)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 408 туристов
Привет путникам на краю света! Я Денис — историк, путешественник, житель и фанат Лиссабона. Я разработал авторские маршруты, отразив в нём свою страсть к истории и любовь к этому городу. Они помогут вам составить полное впечатление о столице Португалии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
О
Ольга
11 фев 2025
Денис очень интересно рассказал о завоеваниях Португалии и показал неочевидные детали, которых мы бы сами ни за что не заметили.
Д
Дарина
12 янв 2025
Эта экскурсия стала настоящим открытием для меня. Это не просто экскурсия, а цельный рассказ с завязкой, неожиданными поворотами, глубочайшим погружением в историю не просто Лиссабона, а целой Европы, а также немного грустным финалом (былого величия Португалия не смогла сохранить).
Если вы ищете нечто большее, чем стандартные экскурсии, вам точно сюда. Эмоции и знания гарантированы! Большое спасибо!
Входит в следующие категории Лиссабона
