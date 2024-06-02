Авторские экскурсии от местных гидов Лиссабона

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Лиссабоне на русском языке, цены от €32, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны королевского Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Тайны королевского Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Лиссабона и его королей. Прогулка по красивым площадям, подъем на фуникулере и множество интересных фактов ждут вас
Начало: На площади Коммерции
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
50 за человека
Тайны масонов Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
24 отзыва
Увлекательная экскурсия по Лиссабону: расшифровка масонских символов
Прогулка по Лиссабону, раскрывающая тайны масонов. Узнайте о шифрах и кодах на старинных домах, традициях ордена и его роли в истории столицы
Начало: Базилика да Эштрела
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
13 июня в 15:00
55 за человека
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
3.5 часа
9 отзывов
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
4032 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Тайны масонов Лиссабона
    Очень рекомендую экскурсию с Валерией. Даже тем,кто не в теме будет интересно и полезно. Когда попадаешь на таких гидов,как Валерия,радуешься,что время проводишь с огромной пользой,с пополнением своего кругозора и знаний. Спасибо Валерии за труд и,конечно,рекомендую всем!!!!
  • З
    Зоя
    28 мая 2024
    Тайны королевского Лиссабона
    Абсолютно прекраснейший гид 😍😍 Валерия! Мы остались в восторге 🫶 и в следующий приезд в Лиссабон пойдем на все ее экскурсии! Безумно интересная экскурсия и харизматичная и позитивная Лера. Спасибо большое! супер довольны!
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
    Денис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и было отлично посмотреть обзорно город
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    без стресса как и куда дойти. Маршрут был удобно продуман без поднятий вверх👍🏼. Денис познакомил нас с интересными фактами истории и современности, которые мы бы вряд ли узнали просто ходя по городу. Денису удалось окунуть нас в историю города, чтобы мы при этом не устали от дат и имён 🙂 Отдельное спасибо за рекомендацию зайти и попробовать pastel de Nata именно в Pastelaria Santo António 😍 Их вкус действительно отличается (например от Castro. Было хорошо немного отдохнуть там на втором этаже во второй половине экскурсии. Само место также очень атмосферное. Денис, спасибо за приятное время!

    Денис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и былоДенис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и было
  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
    Путешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошли город, узнали много интересных исторических фактов. Денис хороший рассказчик. 👍
    Путешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошлиПутешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошлиПутешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошлиПутешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошли
  • С
    Саша
    20 мая 2024
    Тайны масонов Лиссабона
    Лера совершенно магический человек, который умеет из исторических лоскутов шить общее органичное полотно. Казалось бы не связанные кусочки информации, полученные в ходе экскурсии, в конце концов обретают стройную картину. Чувство юмора и умение подстроиться под собеседника тоже подкупает. Спасибо.
  • Д
    Дана
    19 мая 2024
    Тайны королевского Лиссабона
    Валерия замечательный гид. Экскурсия прошла на одном дыхании, маршрут был построен грамотно, материал подан вкусно и сочно! Рекомендую!!!
  • Д
    Дмитрий
    17 мая 2024
    Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
    Интересная, осознанная прогулка по Лиссабону. Денис отлично знает тему и как историк может раскрыть любой вопрос. Рекомендую!
  • В
    Вадим
    10 мая 2024
    Тайны королевского Лиссабона
    Валерия прекрасный гид с профессиональной честью! Артистична и интерактивна! Нам очень понравилась!
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Тайны масонов Лиссабона
    Это было воскресенье, мы встретились на клабище и это было потрясающе! Экскурсия "Тайны масонов" с Валерией без преувеличений покорила нас) Она с
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    таким энтузиазмом рассказывает об истории и тайнах Лиссабона, что просто завораживает. Каждая остановка на маршруте открывает что-то новое и удивительное. Валерия действительно знает свое дело и делает этот опыт по-настоящему хорошо) Ее энергия и харизма не оставят вас равнодушным, она словно воплощение страсти к своей работе. Эта экскурсия с Валерией - это не просто прогулка, а настоящее приключение, Очень рекомендую)

    Это было воскресенье, мы встретились на клабище и это было потрясающе!Это было воскресенье, мы встретились на клабище и это было потрясающе!Это было воскресенье, мы встретились на клабище и это было потрясающе!Это было воскресенье, мы встретились на клабище и это было потрясающе!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Авторские»

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  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 55 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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