1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Тайны королевского Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Лиссабона и его королей. Прогулка по красивым площадям, подъем на фуникулере и множество интересных фактов ждут вас
Начало: На площади Коммерции
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€50 за человека
Мини-группа
3 часа
Увлекательная экскурсия по Лиссабону: расшифровка масонских символов
Прогулка по Лиссабону, раскрывающая тайны масонов. Узнайте о шифрах и кодах на старинных домах, традициях ордена и его роли в истории столицы
Начало: Базилика да Эштрела
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
13 июня в 15:00
€55 за человека
скидка
20%
Мини-группа
3.5 часа
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
40€32 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 июня 2024Очень рекомендую экскурсию с Валерией. Даже тем,кто не в теме будет интересно и полезно. Когда попадаешь на таких гидов,как Валерия,радуешься,что время проводишь с огромной пользой,с пополнением своего кругозора и знаний. Спасибо Валерии за труд и,конечно,рекомендую всем!!!!
- ЗЗоя28 мая 2024Абсолютно прекраснейший гид 😍😍 Валерия! Мы остались в восторге 🫶 и в следующий приезд в Лиссабон пойдем на все ее экскурсии! Безумно интересная экскурсия и харизматичная и позитивная Лера. Спасибо большое! супер довольны!
- ААнастасия26 мая 2024Денис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и было отлично посмотреть обзорно город
- ВВиктория20 мая 2024Путешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошли город, узнали много интересных исторических фактов. Денис хороший рассказчик. 👍
- ССаша20 мая 2024Лера совершенно магический человек, который умеет из исторических лоскутов шить общее органичное полотно. Казалось бы не связанные кусочки информации, полученные в ходе экскурсии, в конце концов обретают стройную картину. Чувство юмора и умение подстроиться под собеседника тоже подкупает. Спасибо.
- ДДана19 мая 2024Валерия замечательный гид. Экскурсия прошла на одном дыхании, маршрут был построен грамотно, материал подан вкусно и сочно! Рекомендую!!!
- ДДмитрий17 мая 2024Интересная, осознанная прогулка по Лиссабону. Денис отлично знает тему и как историк может раскрыть любой вопрос. Рекомендую!
- ВВадим10 мая 2024Валерия прекрасный гид с профессиональной честью! Артистична и интерактивна! Нам очень понравилась!
- ЕЕлена2 мая 2024Это было воскресенье, мы встретились на клабище и это было потрясающе! Экскурсия "Тайны масонов" с Валерией без преувеличений покорила нас) Она с
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Авторские»
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