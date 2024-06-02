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без стресса как и куда дойти. Маршрут был удобно продуман без поднятий вверх👍🏼. Денис познакомил нас с интересными фактами истории и современности, которые мы бы вряд ли узнали просто ходя по городу. Денису удалось окунуть нас в историю города, чтобы мы при этом не устали от дат и имён 🙂 Отдельное спасибо за рекомендацию зайти и попробовать pastel de Nata именно в Pastelaria Santo António 😍 Их вкус действительно отличается (например от Castro. Было хорошо немного отдохнуть там на втором этаже во второй половине экскурсии. Само место также очень атмосферное. Денис, спасибо за приятное время!