Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Наверно это самая увлекательная экскурсия! В один день можно узнать о Португалии так много, что получаеш ответ на большенство вопросов о ее прошлом! Томар — резиденция Тамплиеров, а в последствии ордена Христа их прямых последователей. Фатима — место явления трем пастушкам девы Марии, которая стала местом поломничества христиан всего мира. Баталия- город 🏙️ который вырос вокруг монастыря построенного как королевская усыпальница и как памятник величайшему сражению при Алжубароте благодаря которому Португалия была признана независимой и доказала свое право на существование. Алкобаса- монастырь 12 века, первый построенный в Португалии, но славу ему и известность принесли захоронения короля Педро и его возлюбленной Инеш Каштро историю 📖 любви которых вы однозначно захотите узнать. Обидуш- город крепость, город сказка, город королевы, горож жинжи! Застывший во времени за своими крепостными стенами он не изменятся уже 200 лет.