Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Золотое кольцо

Гид S.
Гид S. – Гид из Обидуша
Золотое кольцо
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €385 за человека

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Золотое кольцо
Золотое кольцо
Наверно это самая увлекательная экскурсия! В один день можно узнать о Португалии так много, что получаеш ответ на большенство вопросов о ее прошлом! Томар — резиденция Тамплиеров, а в последствии ордена Христа их прямых последователей. Фатима — место явления трем пастушкам девы Марии, которая стала местом поломничества христиан всего мира. Баталия- город 🏙️ который вырос вокруг монастыря построенного как королевская усыпальница и как памятник величайшему сражению при Алжубароте благодаря которому Португалия была признана независимой и доказала свое право на существование. Алкобаса- монастырь 12 века, первый построенный в Португалии, но славу ему и известность принесли захоронения короля Педро и его возлюбленной Инеш Каштро историю 📖 любви которых вы однозначно захотите узнать. Обидуш- город крепость, город сказка, город королевы, горож жинжи! Застывший во времени за своими крепостными стенами он не изменятся уже 200 лет.
Начало и место завершения
🚩 Óbidos
Золотое кольцо
Золотое кольцо

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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