Полезная информация о Портимане
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Местное время в Портимане
22:0254
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇹 Португалия
|Название города
|Портиман
|По-английски
|Portimao
|Население города
|38 487 чел.
|Аэропорт
|Портимао PRM
|Часовой пояс
|Europe/Lisbon
|Средняя высота
|13 м. от уровня моря
Где находится Портиман на карте
Портиман
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