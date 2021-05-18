Всё о Портимане

Полезная информация о Портимане

Что нужно знать о Портимане: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Портимао, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 17 экскурсий
Местное время в Портимане
22:0254
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇹 Португалия
Название городаПортиман
По-английскиPortimao
Население города38 487 чел.
АэропортПортимао PRM
Часовой поясEurope/Lisbon
Средняя высота13 м. от уровня моря

Где находится Портиман на карте

Портиман фото города
Портиман

Популярные экскурсии в Портимане

Океаническая рыбалка в Алгарве. Ловля акул
Океаническая рыбалка в Алгарве. Ловля акул
65
за чел.
Экскурсия "На Край Земли" ( Лагуш, Сагреш )
Экскурсия "На Край Земли" ( Лагуш, Сагреш )
199
за чел.
Средневековая крепость Силвеш
Средневековая крепость Силвеш
99
за чел.
Экскурсия в Сагреш. Наблюдение заката на "Краю Света"
Экскурсия в Сагреш. Наблюдение заката на "Краю Света"
1
1 отзыв
119
за чел.
Лагуш — город великих открытий
Лагуш — город великих открытий
99
за чел.
Все экскурсии Портимана

Когда лучше лететь в Портиман

Расписание авиа-рейсов