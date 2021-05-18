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Полезная информация о Вила-Реале

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Местное время в Вила-Реале
22:0306
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇹 Португалия
Название городаВила-Реал
По-английскиVila Real
Столица регионаВила-Реал является столицей региона
Население города17 001 чел.
АэропортВила-Реал VRL
Часовой поясEurope/Lisbon
Средняя высота462 м. от уровня моря

Где находится Вила-Реал на карте

Вила-Реал фото города
Вила-Реал

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