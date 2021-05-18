Полезная информация о Вила-Реале
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Местное время в Вила-Реале
22:0306
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇹 Португалия
|Название города
|Вила-Реал
|По-английски
|Vila Real
|Столица региона
|Вила-Реал является столицей региона
|Население города
|17 001 чел.
|Аэропорт
|Вила-Реал VRL
|Часовой пояс
|Europe/Lisbon
|Средняя высота
|462 м. от уровня моря
Где находится Вила-Реал на карте
Вила-Реал