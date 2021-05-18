Полезная информация о Визеу

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Местное время в Визеу
19:3230
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇹 Португалия
Название городаВизеу
По-английскиViseu
Столица регионаВизеу является столицей региона
Население города26 364 чел.
АэропортВизеу VSE
Часовой поясEurope/Lisbon
Средняя высота469 м. от уровня моря

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