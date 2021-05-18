Полезная информация о Визеу
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Местное время в Визеу
19:3230
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇹 Португалия
|Название города
|Визеу
|По-английски
|Viseu
|Столица региона
|Визеу является столицей региона
|Население города
|26 364 чел.
|Аэропорт
|Визеу VSE
|Часовой пояс
|Europe/Lisbon
|Средняя высота
|469 м. от уровня моря
Где находится Визеу на карте
Визеу