Полезная информация о Сан-Хуане

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Местное время в Сан-Хуане
17:0312
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаПуэрто-Рико
Название городаСан-Хуан
По-английскиSan Juan
Это столицаСан-Хуан является столицей Пуэрто-Рико
Население города418 140 чел.
АэропортыЛуис Муньос Марин SJU, Isla Grande SIG
Часовой поясAmerica/Puerto_Rico
Средняя высота11 м. от уровня моря

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