Полезная информация о Сан-Хуане
Что нужно знать о Сан-Хуане: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Луис Муньос Марин, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Хуане
17:0312
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Пуэрто-Рико
|Название города
|Сан-Хуан
|По-английски
|San Juan
|Это столица
|Сан-Хуан является столицей Пуэрто-Рико
|Население города
|418 140 чел.
|Аэропорты
|Луис Муньос Марин SJU, Isla Grande SIG
|Часовой пояс
|America/Puerto_Rico
|Средняя высота
|11 м. от уровня моря
Где находится Сан-Хуан на карте
Сан-Хуан