Летим в Сан-Хуан

Как добраться до Сан-Хуана на самолёте

В Сан-Хуане 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Luis Munoz Marin International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сан-Хуана

  1. Луис Муньос Марин SJU
    Luis Munoz Marin International Airport
  2. Isla Grande SIGне гражданский
    Isla Grande

Самые дешёвые билеты в Сан-Хуан из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
18.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка2 0043ч 57м
28.10.2020из 🇺🇸Филадельфии2 0814ч 17м
06.11.2020из 🇺🇸Орландо2 2119ч 41м (⇵1)
20.10.2020из 🇺🇸Атланты2 24213ч 47м (⇵1)
08.11.2020из 🇺🇸Питтсбурга2 33914ч 52м (⇵1)
14.11.2020из 🇺🇸Бостона2 3474ч 31м
15.11.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла2 3506ч 9м (⇵1)
25.10.2020из 🇺🇸Балтимора2 8067ч 7м (⇵1)
11.11.2020из 🇺🇸Майами3 2322ч 31м
10.11.2020из Маягуэс3 29037м
01.11.2020из 🇺🇸Шарлотт3 53616ч 14м (⇵1)
17.10.2020из 🇺🇸Кливленда3 65115ч 13м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Чикаго3 93514ч 52м (⇵1)
29.10.2020из 🇺🇸Тампы4 0562ч 57м
08.06.2021из 🇺🇸Роли4 8857ч 53м (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇸Ласа-Вегаса4 92923ч 44м (⇵1)
12.11.2020из 🇺🇸Миннеаполиса5 5209ч 55м (⇵1)
23.11.2020из 🇺🇸Далласа5 54110ч 35м (⇵1)
05.11.2020из 🇺🇸Хьюстона5 57114ч 52м (⇵1)
04.11.2020из 🇺🇸Денвера5 81023ч 49м (⇵1)
07.11.2020из Санта-Круса5 92840м
30.11.2020из Сента-Томаса6 31935м
08.11.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса6 41117ч 41м (⇵2)
08.11.2020из 🇺🇸Финикса6 94123ч 53м (⇵2)
09.11.2020из Кулебры7 29830м
13.10.2020из 🇺🇸Нашвилла7 44717ч 23м (⇵2)
24.10.2020из 🇺🇸Хартфорда7 61733ч 34м (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇸Остина7 63517ч 57м (⇵2)
14.12.2020из 🇺🇸Колумбуса7 84812ч 51м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Сента-Луиса7 8506ч 19м (⇵1)
29.12.2020из 🇺🇸Вашингтона7 9079ч 20м (⇵1)
30.10.2020из 🇺🇸Гаррисберга8 11415ч 56м (⇵1)
14.10.2020из 🇺🇸Форт Майерса8 1889ч 14м (⇵1)
15.10.2020из 🇺🇸Сан-Антонио8 2237ч 55м (⇵1)
02.11.2020из 🇺🇸Луисвилла8 35128ч 28м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Ньюбурга8 37324ч 31м (⇵1)
17.10.2020из 🇺🇸Галфпорта8 59833ч 19м (⇵2)
21.11.2020из 🇺🇸Норфолка8 64012ч 11м (⇵1)
01.11.2020из 🇺🇸Су-Фолс8 67525ч 19м (⇵2)
30.10.2020из 🇺🇸Сиракьюса8 7929ч 47м (⇵1)
15.11.2020из 🇺🇸Сакраменто8 80635ч 52м (⇵2)
19.02.2021из 🇺🇸Нового Орлеана8 93710ч 17м (⇵1)
31.12.2020из 🇺🇸Детройт9 13515ч 46м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇸Буффало9 20516ч 11м (⇵2)
12.11.2020из 🇺🇸Сан-Франциско9 45429ч 30м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇸Лонга-Бича9 47127ч 45м (⇵2)
10.12.2020из 🇺🇸Рочестера9 98027ч 21м (⇵1)
22.11.2020из 🇲🇽Канкуна9 99118ч 52м (⇵1)
12.11.2020из 🇺🇸Колорадо-Спрингс10 04115ч 13м (⇵2)
18.11.2020из 🇺🇸Ноксвилла10 10910ч 50м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇸Гринвилла10 32524ч 58м (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇸Цинциннати10 32711ч 39м (⇵1)
31.12.2020из 🇺🇸Ричмонда10 65112ч 26м (⇵2)
26.10.2020из 🇺🇸Бирмингема10 66735ч 58м (⇵2)
25.10.2020из 🇵🇪Лимы10 75133ч 17м (⇵1)
25.10.2020из 🇺🇸Оклахома-Сити10 90123ч 17м (⇵2)
27.11.2020из 🇩🇴Сантьяго12 3081ч 30м
19.10.2020из 🇺🇸Портленда12 34120ч 44м (⇵2)
09.11.2020из Вьекеса12 48230м
24.12.2020из 🇺🇸Индианаполиса12 56512ч 24м (⇵2)
12.12.2020из 🇺🇸Грина-Бея12 65720ч 44м (⇵2)
04.12.2020из 🇺🇸Онтарио12 89713ч 4м (⇵2)
30.12.2020из 🇺🇸Милуоков13 05016ч 30м (⇵2)
14.12.2020из 🇺🇸Эль-Пасо13 05012ч 9м (⇵2)
02.01.2021из 🇺🇸Гранда-Рапидс13 1079ч 58м (⇵2)
27.11.2020из 🇲🇽Мехико13 17825ч 10м (⇵1)
31.10.2020из 🇺🇸Фарго13 28012ч 52м (⇵2)
28.11.2020из 🇺🇸Канзас-Сити13 3577ч 26м (⇵1)
05.11.2020из 🇩🇴Санто-Доминго13 56719ч 8м (⇵1)
06.11.2020из 🇩🇴Пунты-Каны13 85022ч 35м (⇵1)
31.10.2020из 🇺🇸Огденсберга14 25223ч 23м (⇵1)
01.07.2021из 🇨🇺Гаваны14 31010ч 16м (⇵1)
17.10.2020из 🇺🇸Чарлстона14 58629ч 2м (⇵2)
20.12.2020из 🇺🇸Провиденса14 62514ч 51м (⇵1)
13.10.2020из 🇺🇸Джэксонвилла14 65621ч 1м (⇵2)
14.10.2020из 🇪🇸Барселоны14 71250ч 3м (⇵2)
14.12.2020из 🇪🇸Мадрида14 74222ч 15м (⇵2)
13.11.2020из 🇲🇽Гвадалахары15 12332ч 26м (⇵2)
22.10.2020из 🇺🇸Олбани15 89151ч 23м (⇵2)
15.11.2020из 🇨🇴Кукуты18 57749ч 19м (⇵2)
11.11.2020из Синта-Мартена18 62041ч 30м (⇵2)
18.12.2020из 🇺🇸Колумбии18 879 (⇵1)
06.11.2020из 🇮🇹Милана19 26128ч 33м (⇵2)
22.12.2020из 🇺🇸Лотона19 88526ч 21м (⇵2)
10.11.2020из Фора-де-Франса20 170 (⇵1)
09.11.2020из 🇩🇪Берлина21 36731ч 1м (⇵2)
09.11.2020из Сена-Бартелеми21 97924ч 45м (⇵1)
20.10.2020из 🇺🇸Уосо22 4926ч 54м (⇵1)
04.12.2020из 🇮🇹Рима23 08236ч 31м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Москвы23 13745ч 52м (⇵2)
18.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга25 26751ч 57м (⇵2)
01.11.2020из 🇬🇧Абердина27 25248ч 56м (⇵2)
09.11.2020из 🇩🇲Доминики34 16328ч 35м (⇵2)
01.03.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону36 13540ч 44м (⇵2)
03.11.2020из 🇦🇪Дубая48 48238ч 55м (⇵2)
03.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)58 66840ч 37м (⇵2)
03.11.2020из 🇦🇪Шарджи69 65448ч 53м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Сан-Хуана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бостон, Балтимор, Форт-Лодердейл, Медельин и Майами

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Сан-Хуана