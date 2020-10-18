Как добраться до Сан-Хуана на самолёте
В Сан-Хуане 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Luis Munoz Marin International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сан-Хуана
- Луис Муньос Марин SJULuis Munoz Marin International Airport
- Isla Grande SIGне гражданскийIsla Grande
Самые дешёвые билеты в Сан-Хуан из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|18.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|2 004
|3ч 57м
|28.10.2020
|из 🇺🇸Филадельфии
|2 081
|4ч 17м
|06.11.2020
|из 🇺🇸Орландо
|2 211
|9ч 41м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Атланты
|2 242
|13ч 47м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Питтсбурга
|2 339
|14ч 52м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇺🇸Бостона
|2 347
|4ч 31м
|15.11.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|2 350
|6ч 9м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|2 806
|7ч 7м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Майами
|3 232
|2ч 31м
|10.11.2020
|из Маягуэс
|3 290
|37м
|01.11.2020
|из 🇺🇸Шарлотт
|3 536
|16ч 14м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Кливленда
|3 651
|15ч 13м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|3 935
|14ч 52м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇺🇸Тампы
|4 056
|2ч 57м
|08.06.2021
|из 🇺🇸Роли
|4 885
|7ч 53м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|4 929
|23ч 44м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇺🇸Миннеаполиса
|5 520
|9ч 55м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇺🇸Далласа
|5 541
|10ч 35м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|5 571
|14ч 52м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇺🇸Денвера
|5 810
|23ч 49м (⇵1)
|07.11.2020
|из Санта-Круса
|5 928
|40м
|30.11.2020
|из Сента-Томаса
|6 319
|35м
|08.11.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|6 411
|17ч 41м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Финикса
|6 941
|23ч 53м (⇵2)
|09.11.2020
|из Кулебры
|7 298
|30м
|13.10.2020
|из 🇺🇸Нашвилла
|7 447
|17ч 23м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇺🇸Хартфорда
|7 617
|33ч 34м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Остина
|7 635
|17ч 57м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇺🇸Колумбуса
|7 848
|12ч 51м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Сента-Луиса
|7 850
|6ч 19м (⇵1)
|29.12.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|7 907
|9ч 20м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇺🇸Гаррисберга
|8 114
|15ч 56м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇺🇸Форт Майерса
|8 188
|9ч 14м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇺🇸Сан-Антонио
|8 223
|7ч 55м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇺🇸Луисвилла
|8 351
|28ч 28м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|8 373
|24ч 31м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Галфпорта
|8 598
|33ч 19м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇺🇸Норфолка
|8 640
|12ч 11м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇺🇸Су-Фолс
|8 675
|25ч 19м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇺🇸Сиракьюса
|8 792
|9ч 47м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇺🇸Сакраменто
|8 806
|35ч 52м (⇵2)
|19.02.2021
|из 🇺🇸Нового Орлеана
|8 937
|10ч 17м (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇺🇸Детройт
|9 135
|15ч 46м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇸Буффало
|9 205
|16ч 11м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|9 454
|29ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Лонга-Бича
|9 471
|27ч 45м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇺🇸Рочестера
|9 980
|27ч 21м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇲🇽Канкуна
|9 991
|18ч 52м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇺🇸Колорадо-Спрингс
|10 041
|15ч 13м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇺🇸Ноксвилла
|10 109
|10ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Гринвилла
|10 325
|24ч 58м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇸Цинциннати
|10 327
|11ч 39м (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇺🇸Ричмонда
|10 651
|12ч 26м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇺🇸Бирмингема
|10 667
|35ч 58м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇵🇪Лимы
|10 751
|33ч 17м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇺🇸Оклахома-Сити
|10 901
|23ч 17м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇩🇴Сантьяго
|12 308
|1ч 30м
|19.10.2020
|из 🇺🇸Портленда
|12 341
|20ч 44м (⇵2)
|09.11.2020
|из Вьекеса
|12 482
|30м
|24.12.2020
|из 🇺🇸Индианаполиса
|12 565
|12ч 24м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇺🇸Грина-Бея
|12 657
|20ч 44м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|12 897
|13ч 4м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇺🇸Милуоков
|13 050
|16ч 30м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇺🇸Эль-Пасо
|13 050
|12ч 9м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇺🇸Гранда-Рапидс
|13 107
|9ч 58м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇲🇽Мехико
|13 178
|25ч 10м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇺🇸Фарго
|13 280
|12ч 52м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇺🇸Канзас-Сити
|13 357
|7ч 26м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇩🇴Санто-Доминго
|13 567
|19ч 8м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇩🇴Пунты-Каны
|13 850
|22ч 35м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇺🇸Огденсберга
|14 252
|23ч 23м (⇵1)
|01.07.2021
|из 🇨🇺Гаваны
|14 310
|10ч 16м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Чарлстона
|14 586
|29ч 2м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇺🇸Провиденса
|14 625
|14ч 51м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Джэксонвилла
|14 656
|21ч 1м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|14 712
|50ч 3м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|14 742
|22ч 15м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇲🇽Гвадалахары
|15 123
|32ч 26м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Олбани
|15 891
|51ч 23м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇨🇴Кукуты
|18 577
|49ч 19м (⇵2)
|11.11.2020
|из Синта-Мартена
|18 620
|41ч 30м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇺🇸Колумбии
|18 879
|7ч (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|19 261
|28ч 33м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇺🇸Лотона
|19 885
|26ч 21м (⇵2)
|10.11.2020
|из Фора-де-Франса
|20 170
|3ч (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|21 367
|31ч 1м (⇵2)
|09.11.2020
|из Сена-Бартелеми
|21 979
|24ч 45м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Уосо
|22 492
|6ч 54м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇮🇹Рима
|23 082
|36ч 31м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|23 137
|45ч 52м (⇵2)
|18.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|25 267
|51ч 57м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇬🇧Абердина
|27 252
|48ч 56м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇩🇲Доминики
|34 163
|28ч 35м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|36 135
|40ч 44м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|48 482
|38ч 55м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|58 668
|40ч 37м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|69 654
|48ч 53м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сан-Хуана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Сан-Хуана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бостон, Балтимор, Форт-Лодердейл, Медельин и Майами
- 24.11.202009.01.2021
- 30.10.202015.11.2020
- 23.12.202004.01.2021
- 11.11.202015.11.2020
- 24.10.202025.10.2020
- 21.01.202131.01.2021
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