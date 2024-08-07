Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня

Не упустите возможность отправиться в невероятное путешествие по Сибири с комфортом! Вас ждет уютное проживание в отелях 4*, вкуснейшая таежная кухня и захватывающие экскурсии. Каждый день, это отдельная история с
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невероятными приключениями по Саянскому каньону.

Грандиозная Саяно-Шушенская ГЭС и мраморная дорога вдоль реки Енисей, горные утесы, экологические тропы, уютные рестораны с качественными блюдами местной кухни. Самобытная русская деревня «Шушенское» с непередаваемой атмосферой гостеприимства. Откройте для себя все красоты этого удивительного региона вместе с нами!

5
3 отзыва
Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча - смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС - «Мраморные горы»

Встреча гостей. Завтрак в кафе города.

Выезд на экскурсионную программу.

Смотровая площадка Саяно-Шушенской ГЭС (без посещения гребня станции).

Прогулка по набережной Енисея.

Обед.

Панорамная площадка «Мраморные горы».

Заселение в отель «Гладенькая». Загородный отель «Гладенькая» - сибирская жемчужина в окружении Саянских гор.

Свободное время.

Ужин.

Примечания: Начало экскурсии в 10:00.

Продолжительность экскурсии 6-7 часов. Дорога в одну сторону порядка 120 км., асфальт, комфортно.

Рекомендации гостям:

  • ветровка;
  • головной убор;
  • форма одежды комфортная для прогулок;
  • репелленты от клеща.
Встреча - смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС - «Мраморные горы»Встреча - смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС - «Мраморные горы»Встреча - смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС - «Мраморные горы»Встреча - смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС - «Мраморные горы»
2 день

Поселок Шушенское - прогулка на катере по Енисею

Завтрак в отеле.

Выезд на программу в пос. Шушенское.

Старинное сибирское село, уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом. На территории русской деревни представлены многочисленные памятники зодчества: крестьянские усадьбы, здание волостного правления с тюрьмой, сельская лавка, кабак, кузница. В крестьянских домах, на усадьбах воссозданы условия жизни и быта сибиряков рубежа XIX - XX веков.

Обед в кафе.

Прогулка на катере по Енисею.

Возвращение в отель.

Ужин.

Примечания: Продолжительность экскурсии 7 часов.

Дорога в одну сторону порядка 70 км., асфальт, комфортно.

Рекомендации гостям:

  • ветровка;
  • дождевик;
  • средства защиты от солнца;
  • репелленты от клеща;
  • форма одежды комфортная для прогулок.
Поселок Шушенское - прогулка на катере по ЕнисеюПоселок Шушенское - прогулка на катере по ЕнисеюПоселок Шушенское - прогулка на катере по ЕнисеюПоселок Шушенское - прогулка на катере по Енисею
3 день

Оглахты

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Экскурсия на участок заповедника «Оглахты».

Музей под открытым небом с панорамными площадками, древними рисунками, современным Визит-центром, «лестницей в небо» в 964 ступени.

Ланч.

Возвращение в Абакан. Заселение в отель.

Гастрономический ужин в кафе города.

Примечания:

Продолжительность экскурсии 9-10 часов. Дорога в одну сторону ок 151 км в одну сторону, часть полевой дороги по территории заповедника.

Рекомендации гостям:

  • головной убор;
  • солнцезащитный крем;
  • удобная обувь;
  • дождевик;
  • городской рюкзак для личных вещей.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в случае с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.

ОглахтыОглахтыОглахтыОглахты
4 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак.

Проводы группы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Гладенькая» (г. Саяногорск), а также в отелях г. Абакан (Абакан 4*/Азия 4* по наличию мест).

Стоимость тура в зависимости от размещения (руб. /чел):

РазмещениеСтоимость
Двухместное 60 000

Варианты проживания

«Гладенькая» (г. Саяногорск)

2 ночи

Загородный отель «Гладенькая» находится в окружении гор. К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр, сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Горнолыжные трассы пролегают всего в 9 км.

В числе удобств всех номеров бесплатный Wi-Fi, балкон, телевизор с плоским экраном, паркетный пол и мини-бар. Собственная ванная комната укомплектована феном, купальными халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах подключен бесплатный Wi-Fi.

Каждое утро в общем лаундже сервируется завтрак, который входит в стоимость проживания. На территории отеля работает ресторан, где подают традиционные русские и европейские блюда.

На территории отеля и в окрестностях можно заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом. На территории предусмотрена бесплатная частная парковка. Расстояние до города Саяногорск составляет 28 км.

«Гладенькая» (г. Саяногорск)«Гладенькая» (г. Саяногорск)«Гладенькая» (г. Саяногорск)«Гладенькая» (г. Саяногорск)«Гладенькая» (г. Саяногорск)«Гладенькая» (г. Саяногорск)«Гладенькая» (г. Саяногорск)«Гладенькая» (г. Саяногорск)«Гладенькая» (г. Саяногорск)«Гладенькая» (г. Саяногорск)

Абакан 4

1 ночь

Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.

В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер. Кроме того, в отеле обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек.

Парк Победы находится в 10 минутах ходьбы, а детский парк «Орленок» – в 5 минутах ходьбы. Драматический театр находится в нескольких минутах ходьбы, а до городского парка – 20 минут ходьбы.

Поездка до железнодорожного вокзала Абакан занимает 3 минуты, а до международного аэропорта Абакан – 10 минут.

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Азия 4

1 ночь

Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан.

При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться.

Среди удобств – чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.

Стойка регистрации работает круглосуточно. В ресторане Food&Bar 114 подают блюда европейской кухни, а в ресторане Pur Pur накрывают завтрак и готовят блюда пан-азиатской кухни.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Встреча в аэропорту/жд/вокзале
  • Услуги гида
  • Питание (трехразовое по программе)
  • Проживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы связанные с доп. услугами в отелях, покупки сувениров, индивидуальные экскурсии не входящие в состав тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветровка;
  • дождевик на случай непогоды;
  • непромокаемая облегченная куртка;
  • головной убор от солнца;
  • солнцезащитные крема;
  • форма одежды комфортная для прогулок;
  • форма одежды спортивная;
  • треккинговая обувь (сменная обувь);
  • удобная обувь;
  • наличные деньги на покупку сувениров;
  • средства защиты от насекомых (клещ, комар);
  • небольшой рюкзак;
  • индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Обязательно ли участвовать в трекингах?

Экскурсионная тропа в Оглахтинском горном массиве.

Лицам со слабой физической подготовкой будет затруднительно подниматься на верхнюю смотровую площадку.

Не рекомендуем лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
7 авг 2024
Импонирует чёткая организация тура на всём его протяжении, удобное расположение гостиницы в центре города, оперативное решение возникающих вопросов.
Г
2 авг 2024
Организация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейс все было спланировано великолепно. Огромное спасибо гиду Виталию и водителю Александру за интересную информацию и безопасную езду. Отдельно благодарю за “Мадрид”, потрясающее место с великолепной кухней и замечательным персоналом! Обязательно буду рекомендовать тур друзьям и знакомым!
Организация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейс
Н
9 июн 2024
Очень хорошая организация как самих экскурсий, так и разнообразного питания в течение всей поездки. Спасибо!

Тур входит в следующие категории Абакана

На автобусеВсе туры3-дневные турыМузей деревянного зодчестваМузеиПопулярные местаСаяно-Шушенская ГЭС4-дневные туры

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