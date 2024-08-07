Программа тура по дням
Встреча - смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС - «Мраморные горы»
Встреча гостей. Завтрак в кафе города.
Выезд на экскурсионную программу.
Смотровая площадка Саяно-Шушенской ГЭС (без посещения гребня станции).
Прогулка по набережной Енисея.
Обед.
Панорамная площадка «Мраморные горы».
Заселение в отель «Гладенькая». Загородный отель «Гладенькая» - сибирская жемчужина в окружении Саянских гор.
Свободное время.
Ужин.
Примечания: Начало экскурсии в 10:00.
Продолжительность экскурсии 6-7 часов. Дорога в одну сторону порядка 120 км., асфальт, комфортно.
Рекомендации гостям:
- ветровка;
- головной убор;
- форма одежды комфортная для прогулок;
- репелленты от клеща.
Поселок Шушенское - прогулка на катере по Енисею
Завтрак в отеле.
Выезд на программу в пос. Шушенское.
Старинное сибирское село, уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом. На территории русской деревни представлены многочисленные памятники зодчества: крестьянские усадьбы, здание волостного правления с тюрьмой, сельская лавка, кабак, кузница. В крестьянских домах, на усадьбах воссозданы условия жизни и быта сибиряков рубежа XIX - XX веков.
Обед в кафе.
Прогулка на катере по Енисею.
Возвращение в отель.
Ужин.
Примечания: Продолжительность экскурсии 7 часов.
Дорога в одну сторону порядка 70 км., асфальт, комфортно.
Рекомендации гостям:
- ветровка;
- дождевик;
- средства защиты от солнца;
- репелленты от клеща;
- форма одежды комфортная для прогулок.
Оглахты
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Экскурсия на участок заповедника «Оглахты».
Музей под открытым небом с панорамными площадками, древними рисунками, современным Визит-центром, «лестницей в небо» в 964 ступени.
Ланч.
Возвращение в Абакан. Заселение в отель.
Гастрономический ужин в кафе города.
Примечания:
Продолжительность экскурсии 9-10 часов. Дорога в одну сторону ок 151 км в одну сторону, часть полевой дороги по территории заповедника.
Рекомендации гостям:
- головной убор;
- солнцезащитный крем;
- удобная обувь;
- дождевик;
- городской рюкзак для личных вещей.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в случае с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.
Трансфер в аэропорт
Завтрак.
Проводы группы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Гладенькая» (г. Саяногорск), а также в отелях г. Абакан (Абакан 4*/Азия 4* по наличию мест).
Стоимость тура в зависимости от размещения (руб. /чел):
|Размещение
|Стоимость
|Двухместное
|60 000
Варианты проживания
«Гладенькая» (г. Саяногорск)
Загородный отель «Гладенькая» находится в окружении гор. К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр, сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Горнолыжные трассы пролегают всего в 9 км.
В числе удобств всех номеров бесплатный Wi-Fi, балкон, телевизор с плоским экраном, паркетный пол и мини-бар. Собственная ванная комната укомплектована феном, купальными халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах подключен бесплатный Wi-Fi.
Каждое утро в общем лаундже сервируется завтрак, который входит в стоимость проживания. На территории отеля работает ресторан, где подают традиционные русские и европейские блюда.
На территории отеля и в окрестностях можно заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом. На территории предусмотрена бесплатная частная парковка. Расстояние до города Саяногорск составляет 28 км.
Абакан 4
Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.
В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер. Кроме того, в отеле обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек.
Парк Победы находится в 10 минутах ходьбы, а детский парк «Орленок» – в 5 минутах ходьбы. Драматический театр находится в нескольких минутах ходьбы, а до городского парка – 20 минут ходьбы.
Поездка до железнодорожного вокзала Абакан занимает 3 минуты, а до международного аэропорта Абакан – 10 минут.
Азия 4
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан.
При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться.
Среди удобств – чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.
Стойка регистрации работает круглосуточно. В ресторане Food&Bar 114 подают блюда европейской кухни, а в ресторане Pur Pur накрывают завтрак и готовят блюда пан-азиатской кухни.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Встреча в аэропорту/жд/вокзале
- Услуги гида
- Питание (трехразовое по программе)
- Проживание
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы связанные с доп. услугами в отелях, покупки сувениров, индивидуальные экскурсии не входящие в состав тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветровка;
- дождевик на случай непогоды;
- непромокаемая облегченная куртка;
- головной убор от солнца;
- солнцезащитные крема;
- форма одежды комфортная для прогулок;
- форма одежды спортивная;
- треккинговая обувь (сменная обувь);
- удобная обувь;
- наличные деньги на покупку сувениров;
- средства защиты от насекомых (клещ, комар);
- небольшой рюкзак;
- индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Обязательно ли участвовать в трекингах?
Экскурсионная тропа в Оглахтинском горном массиве.
Лицам со слабой физической подготовкой будет затруднительно подниматься на верхнюю смотровую площадку.
Не рекомендуем лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.