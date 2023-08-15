6 день

Висячий камень - таежный рынок Танзыбей

Завтрак в отеле.

Выезд на активную программу: природный объект показа, ставший местной достопримечательностью - «Висячий камень».

Каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью.

На территории парка кроме Висячего камня можно увидеть живописные ландшафты, древние 500-летние кедры, озера ледникового периода и несколько гряд горного массива, которые приобрели причудливые формы.

Ланч.

Трекинг до Висячего камня 14 км.

Тропа оборудована, частично перилами, есть места для отдыха.

Дорога необычайно живописна: горный серпантин обрамляет скальные утесы, альпийские луга с редкой таежной растительностью.

Остановка «Таежные знахари» на знаменитом таежном рынке Танзыбей.

Выгодные покупки.

Таежные целебные сборы и травы, эфирные масла, орехи - все эти народные целебные средства собираются местными лекарями и продаются на этой транзитной остановке.

Возвращение в г. Абакан.

Гастрономический ужин в кафе города (за доп. плату).

При бронировании тура на даты: 10.06-16.06 экскурсия на «Висячий камень» может быть отменена, в связи с плохими погодными условиями.

Продолжительность экскурсии - 12 часов.

Дорога ок. 208 км в одну сторону, горные перевалы, асфальт.

ВАЖНО! Маршрут доступен для лиц с хорошей физической подготовкой. Продолжительность маршрута ок 7 км в одну сторону, преодолевая курумник, длительные подъёмы и спуски. Не рекомендуем лицам с нарушениями опорно двигательного аппарата и слабой физической подготовкой.

Рекомендации гостям: треккинговая обувь, спортивная одежда, головной убор, городской рюкзак для личных вещей, индивидуальная аптечка, дождевик обязательно, сменный комплект одежды на случай дождя.