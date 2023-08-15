Саянская мозаика. Комфорт-тур

Групповой тур в Абакане
5
3 отзыва
Увлекательное путешествие в Сибирь, в котором вы увидите грандиозную Саяно-Шушенскую ГЭС и горные утесы, посетите фермерские хозяйства с натуральными продуктами, экологические тропы и уютные рестораны с блюдами местной кухни.

А ещё побываете в гостеприимной русской деревне «Шушенское» и известных музеях под открытым небом Республики Хакасия – Оглахты, Салбыкский курган и Сундуки, куда ежегодно направляется множество паломников. Почему? Узнаете в нашем туре!
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Ближайшие даты:
10
июн
24
июн
1
июл
8
июл
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Что вас ожидает:

Висячий камень
Висячий камень
Увидим самый знаменитый камень в России
Речная прогулка по Енисею
Речная прогулка по Енисею
Примем участие в водной экскурсии на катере
Таежный рынок
Таежный рынок
Купим целебные сборы и травы, эфирные масла, орехи
965 ступеней
965 ступеней
Пройдем по тропе и увидим плиту «Шаман-камень»
Сибирские музеи
Сибирские музеи
Посетим самые известные музеи Республики, места силы и поклонения
Гастрономический ужин
Гастрономический ужин
Будет возможность попробовать блюда из местной баранины, оленины, фермерские сыры из козьего молока, конфеты из талгана

Программа тура по дням

1 день

Встреча - смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС - «Мраморные горы»

Встреча гостей.

Завтрак в кафе города.

10:00 Выезд на экскурсионную программу.

Смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС (без посещения гребня станции).

Прогулка по набережной Енисея.

Обед.

Панорамная площадка «Мраморные горы».

Заселение в отель «Гладенькая».

Загородный отель «Гладенькая» - сибирская жемчужина в окружении Саянских гор.

Свободное время.

Ужин (за доп. плату).

Продолжительность экскурсии 6-7 часов.

Дорога в одну сторону порядка около 120 км. (асфальт, комфортно).

Рекомендации гостям: ветровка, головной убор, форма одежды комфортная для прогулок, репелленты от клеща.

Встреча - смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС - «Мраморные горы»Встреча - смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС - «Мраморные горы»Встреча - смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС - «Мраморные горы»Встреча - смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС - «Мраморные горы»
2 день

Поселок Шушенское - прогулка на катере по Енисею

Завтрак в отеле.

Выезд на программу в пос. Шушенское.

Это старинное сибирское село, уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом. На территории русской деревни представлены многочисленные памятники зодчества: крестьянские усадьбы, здание волостного правления с тюрьмой, сельская лавка, кабак, кузница.

В крестьянских домах, на усадьбах воссозданы условия жизни и быта сибиряков рубежа XIX-XX веков.

Обед.

Прогулка на катере по Енисею.

Возвращение в отель.

Ужин (за доп. плату).

Продолжительность экскурсии 7 часов.

Дорога в одну сторону порядка 70 км., асфальт, комфортно.

Рекомендации гостям: ветровка, дождевик, средства защиты от солнца, репелленты от клеща, форма одежды комфортная для прогулок.

Поселок Шушенское - прогулка на катере по ЕнисеюПоселок Шушенское - прогулка на катере по ЕнисеюПоселок Шушенское - прогулка на катере по ЕнисеюПоселок Шушенское - прогулка на катере по Енисею
3 день

Оглахты

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Экскурсия на участок заповедника «Оглахты».

Музей под открытым небом с панорамными площадками, древними рисунками, современным Визит-центром, «лестницей в небо» в 964 ступени.

Ланч.

Возвращение в Абакан.

Заселение в отель.

Ужин в кафе города (за доп. плату).

Продолжительность экскурсии 9-10 часов.

Дорога в одну сторону ок 151 км в одну сторону, часть полевой дороги по территории заповедника.

Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, дождевик, городской рюкзак для личных вещей.

ОглахтыОглахтыОглахтыОглахты
4 день

Салбыкский курган

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсионную программу.

Посещение национального музея Хакасии - зал каменных изваяний.

Обед в городе.

Выезд на экскурсию «Салбыкский курган».

Самый известный курган Сибири, находится в Долине царей, там же расположено свыше пятидесяти курганов знати на одной территории.

Возвращение в Абакан.

Свободное время, отдых.

Ужин в кафе города (за доп. плату).

Продолжительность экскурсии 6 часов.

День комфортный в переездах, расстояние ок. 75 км. в одну сторону.

Рекомендации гостям: головной убор, удобная обувь, репелленты (аэрозоль) от клеща, дождевик, городской рюкзак для личных вещей.

Салбыкский курганСалбыкский курганСалбыкский курганСалбыкский курган
5 день

Храм времени предков

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсию на горную гряду «Сундуки» под названием "Храм времени предков".

Место силы с мощной энергетикой.

Самая популярная экскурсия в Хакасии!

Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, паломники, ясновидящие, здесь проводятся шаманские обряды.

Ланч.

Посещение озера, купание.

Возвращение в Абакан.

Ужин в кафе (за доп. плату).

Продолжительность экскурсии 10-11 часов.

Дорога ок. 200 км в одну сторону. Дорога частично асфальт, частично гравийная.

Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты (аэрозоль) от клеща, дождевик обязательно; - городской рюкзак для личных вещей.

Храм времени предковХрам времени предковХрам времени предковХрам времени предков
6 день

Висячий камень - таежный рынок Танзыбей

Завтрак в отеле.

Выезд на активную программу: природный объект показа, ставший местной достопримечательностью - «Висячий камень».

Каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью.

На территории парка кроме Висячего камня можно увидеть живописные ландшафты, древние 500-летние кедры, озера ледникового периода и несколько гряд горного массива, которые приобрели причудливые формы.

Ланч.

Трекинг до Висячего камня 14 км.

Тропа оборудована, частично перилами, есть места для отдыха.

Дорога необычайно живописна: горный серпантин обрамляет скальные утесы, альпийские луга с редкой таежной растительностью.

Остановка «Таежные знахари» на знаменитом таежном рынке Танзыбей.

Выгодные покупки.

Таежные целебные сборы и травы, эфирные масла, орехи - все эти народные целебные средства собираются местными лекарями и продаются на этой транзитной остановке.

Возвращение в г. Абакан.

Гастрономический ужин в кафе города (за доп. плату).

При бронировании тура на даты: 10.06-16.06 экскурсия на «Висячий камень» может быть отменена, в связи с плохими погодными условиями.

Продолжительность экскурсии - 12 часов.

Дорога ок. 208 км в одну сторону, горные перевалы, асфальт.

ВАЖНО! Маршрут доступен для лиц с хорошей физической подготовкой. Продолжительность маршрута ок 7 км в одну сторону, преодолевая курумник, длительные подъёмы и спуски. Не рекомендуем лицам с нарушениями опорно двигательного аппарата и слабой физической подготовкой.

Рекомендации гостям: треккинговая обувь, спортивная одежда, головной убор, городской рюкзак для личных вещей, индивидуальная аптечка, дождевик обязательно, сменный комплект одежды на случай дождя.

Висячий камень - таежный рынок ТанзыбейВисячий камень - таежный рынок ТанзыбейВисячий камень - таежный рынок ТанзыбейВисячий камень - таежный рынок ТанзыбейВисячий камень - таежный рынок Танзыбей
7 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак.

Проводы группы.

Время отправления трансфера подстраиваем под время вылета туриста.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Гладенькая» (г. Саяногорск)/ Борус 3*, а также в отелях г. Абакан (Абакан 4*/ Персона 3* по наличию мест).

Стоимость тура в зависимости от размещения (руб. /чел):

Стоимость одноместного размещения без ужинов:

  • Загородный отель "Гладенькая"4* + отель "Азия"4* - 93 000 рублей.
  • Загородный отель "Гладенькая"4* + отель "Абакан"4* - 85 000 рублей.
  • Загородный отель "Гладенькая"4*+ отель "Персона"3* - 80 000 рублей.
  • Отель "Борус 3*"+ отель "Абакан 4*" - 77 000 рублей.

Стоимость двухместного размещения без ужинов:

  • Загородный отель "Гладенькая"4* + отель "Азия"4* - 82 000 рублей.
  • Загородный отель "Гладенькая"4* + отель "Абакан"4* - 76 000 рублей.
  • Загородный отель "Гладенькая"4*+ отель "Персона"3* - 72 000 рублей.
  • Отель "Борус 3*"+ отель "Абакан 4*" - 70 000 рублей.

Варианты проживания

Гладенькая 4

2 ночи

Загородный отель «Гладенькая» находится в окружении гор. К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр, сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Горнолыжные трассы пролегают всего в 9 км.

В числе удобств всех номеров бесплатный Wi-Fi, балкон, телевизор с плоским экраном, паркетный пол и мини-бар. Собственная ванная комната укомплектована феном, купальными халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах подключен бесплатный Wi-Fi.

Каждое утро в общем лаундже сервируется завтрак, который входит в стоимость проживания. На территории отеля работает ресторан, где подают традиционные русские и европейские блюда.

На территории отеля и в окрестностях можно заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом. На территории предусмотрена бесплатная частная парковка. Расстояние до города Саяногорск составляет 28 км.

Гладенькая 4Гладенькая 4Гладенькая 4Гладенькая 4Гладенькая 4Гладенькая 4Гладенькая 4Гладенькая 4Гладенькая 4Гладенькая 4

Борус 3

2 ночи

Гостиница «Борус» находится в посёлке Черёмушки, в окружении горных вершин республики Хакасии.

Номерной фонд состоит из одноместных и двухместных номеров различных категорий. Среди удобств: отдельная ванная комната, рабочий стол, электрический чайник, сплит-система, телевизор, беспроводной интернет.

В отдельных категориях номеров есть мини-кухня с холодильником и микроволновой печью. Гости могут организовать своё питание в ресторане на территории гостиницы.

Рядом с гостиницей находится спортивный комплекс «Черёмушки» — 570 м, горнолыжный комплекс «Черёмуховый лог» — 690 м. Расстояние до ж/д станции «Саяногорск» — 34 км, до международного аэропорта «Абакан» — 122 км.

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Абакан 4

4 ночи

Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.

В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер. Кроме того, в отеле обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек.

Парк Победы находится в 10 минутах ходьбы, а детский парк «Орленок» – в 5 минутах ходьбы. Драматический театр находится в нескольких минутах ходьбы, а до городского парка – 20 минут ходьбы.

Поездка до железнодорожного вокзала Абакан занимает 3 минуты, а до международного аэропорта Абакан – 10 минут.

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Персона 3

4 ночи

В республике Хакасия в Абакане находится гостиница «Персона». Разнообразие услуг, а также качественное обслуживание на протяжении уже многих лет, послужили залогом успеха, для того, чтобы наработать большое количество постоянных клиентов, а также хорошие отзывы. Гости могут воспользоваться такими услугами как парковка, трансфер или вызов такси.

Номерной фонд представляет собой категории, которые поделены в зависимости от вместимости человек, комфортности и соответственно стоимости. В любом случае, каждый из них чист, комфортен и обустроен так, что чувствуется домашний уют. Все это для того, чтобы даже при длительном проживании, каждый постоялец остался доволен.

В ресторане подаются изысканные блюда, приготовленные квалифицированными поварами, которые трудятся для того, чтобы Вы были сыты в течение дня.

Поблизости находятся несколько театров, достопримечательности, церкви, магазины и сувенирные лавки. До многих известных мест Вы сможете добраться вызвав такси или сев на автобус.

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Азия 4

4 ночи

Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Встреча в аэропорту/жд/вокзале
  • Услуги гида
  • Питание по программе
  • Проживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Ужины - 10 000 руб. на человека на все дни пребывания
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветровка;
  • дождевик на случай непогоды;
  • непромокаемая облегченная куртка;
  • головной убор от солнца;
  • солнцезащитные крема;
  • форма одежды комфортная для прогулок;
  • форма одежды спортивная;
  • треккинговая обувь (сменная обувь);
  • удобная обувь;
  • наличные деньги на покупку сувениров;
  • средства защиты от насекомых (клещ, комар);
  • небольшой рюкзак;
  • индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Обязательно ли участвовать в трекингах?

Трекинг до Висячего камня – сложный маршрут.

Доступен для лиц с хорошей физической подготовкой. Идти пешком около 15 км, преодолевая курумник, длительные подъемы, спуски.

Не рекомендуем лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и слабой физической подготовкой.

В случае если туристы отказываются от экскурсии, они могут прогуляться по таежным тропам вблизи туристического комплекса, осмотреть озеро Радужное, Горная Оя.

Экскурсионная тропа в Оглахтинском горном массиве.

Лицам со слабой физической подготовкой будет затруднительно подниматься на верхнюю смотровую площадку.

Не рекомендуем лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
15 авг 2023
Очень понравился тур "Саянская мозаика" по Хакасии, красивые степи и тайга, интересные и познавательные экскурсии, всё четко по времени.
Очень понравился тур &quot;Саянская мозаика&quot; по Хакасии, красивые степи и тайга, интересные и познавательные экскурсии, всё четко по времени.Очень понравился тур &quot;Саянская мозаика&quot; по Хакасии, красивые степи и тайга, интересные и познавательные экскурсии, всё четко по времени.Очень понравился тур &quot;Саянская мозаика&quot; по Хакасии, красивые степи и тайга, интересные и познавательные экскурсии, всё четко по времени.Очень понравился тур &quot;Саянская мозаика&quot; по Хакасии, красивые степи и тайга, интересные и познавательные экскурсии, всё четко по времени.Очень понравился тур &quot;Саянская мозаика&quot; по Хакасии, красивые степи и тайга, интересные и познавательные экскурсии, всё четко по времени.Очень понравился тур &quot;Саянская мозаика&quot; по Хакасии, красивые степи и тайга, интересные и познавательные экскурсии, всё четко по времени.Очень понравился тур &quot;Саянская мозаика&quot; по Хакасии, красивые степи и тайга, интересные и познавательные экскурсии, всё четко по времени.Очень понравился тур &quot;Саянская мозаика&quot; по Хакасии, красивые степи и тайга, интересные и познавательные экскурсии, всё четко по времени.Очень понравился тур &quot;Саянская мозаика&quot; по Хакасии, красивые степи и тайга, интересные и познавательные экскурсии, всё четко по времени.Очень понравился тур &quot;Саянская мозаика&quot; по Хакасии, красивые степи и тайга, интересные и познавательные экскурсии, всё четко по времени.
Ю
11 авг 2023
Всё понравилось, спасибо большое.
Всё понравилось, спасибо большое.Всё понравилось, спасибо большое.Всё понравилось, спасибо большое.Всё понравилось, спасибо большое.Всё понравилось, спасибо большое.Всё понравилось, спасибо большое.Всё понравилось, спасибо большое.
Г
6 июля 2023
Тур хороший. Подойдет с 6+. Комфортный, спокойный. Хорошие отели, красивые пейзажи, интересные экскурсии. Организовано все отлично. Есть время просто погулять после экскурсий. Поход в Ергаки не сложный. На Оглахты, подъем на 995 ступенек, поднялись все туристы разных возрастов.
Сильнейшая энергетика сакральных мест. Масштаб культурного наследия поражает и переворачивает сознание.
Рекомендую.

Тур входит в следующие категории Абакана

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