А ещё побываете в гостеприимной русской деревне «Шушенское» и известных музеях под открытым небом Республики Хакасия – Оглахты, Салбыкский курган и Сундуки, куда ежегодно направляется множество паломников. Почему? Узнаете в нашем туре!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча - смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС - «Мраморные горы»
Встреча гостей.
Завтрак в кафе города.
10:00 Выезд на экскурсионную программу.
Смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС (без посещения гребня станции).
Прогулка по набережной Енисея.
Обед.
Панорамная площадка «Мраморные горы».
Заселение в отель «Гладенькая».
Загородный отель «Гладенькая» - сибирская жемчужина в окружении Саянских гор.
Свободное время.
Ужин (за доп. плату).
Продолжительность экскурсии 6-7 часов.
Дорога в одну сторону порядка около 120 км. (асфальт, комфортно).
Рекомендации гостям: ветровка, головной убор, форма одежды комфортная для прогулок, репелленты от клеща.
Поселок Шушенское - прогулка на катере по Енисею
Завтрак в отеле.
Выезд на программу в пос. Шушенское.
Это старинное сибирское село, уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом. На территории русской деревни представлены многочисленные памятники зодчества: крестьянские усадьбы, здание волостного правления с тюрьмой, сельская лавка, кабак, кузница.
В крестьянских домах, на усадьбах воссозданы условия жизни и быта сибиряков рубежа XIX-XX веков.
Обед.
Прогулка на катере по Енисею.
Возвращение в отель.
Ужин (за доп. плату).
Продолжительность экскурсии 7 часов.
Дорога в одну сторону порядка 70 км., асфальт, комфортно.
Рекомендации гостям: ветровка, дождевик, средства защиты от солнца, репелленты от клеща, форма одежды комфортная для прогулок.
Оглахты
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Экскурсия на участок заповедника «Оглахты».
Музей под открытым небом с панорамными площадками, древними рисунками, современным Визит-центром, «лестницей в небо» в 964 ступени.
Ланч.
Возвращение в Абакан.
Заселение в отель.
Ужин в кафе города (за доп. плату).
Продолжительность экскурсии 9-10 часов.
Дорога в одну сторону ок 151 км в одну сторону, часть полевой дороги по территории заповедника.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, дождевик, городской рюкзак для личных вещей.
Салбыкский курган
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение национального музея Хакасии - зал каменных изваяний.
Обед в городе.
Выезд на экскурсию «Салбыкский курган».
Самый известный курган Сибири, находится в Долине царей, там же расположено свыше пятидесяти курганов знати на одной территории.
Возвращение в Абакан.
Свободное время, отдых.
Ужин в кафе города (за доп. плату).
Продолжительность экскурсии 6 часов.
День комфортный в переездах, расстояние ок. 75 км. в одну сторону.
Рекомендации гостям: головной убор, удобная обувь, репелленты (аэрозоль) от клеща, дождевик, городской рюкзак для личных вещей.
Храм времени предков
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию на горную гряду «Сундуки» под названием "Храм времени предков".
Место силы с мощной энергетикой.
Самая популярная экскурсия в Хакасии!
Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, паломники, ясновидящие, здесь проводятся шаманские обряды.
Ланч.
Посещение озера, купание.
Возвращение в Абакан.
Ужин в кафе (за доп. плату).
Продолжительность экскурсии 10-11 часов.
Дорога ок. 200 км в одну сторону. Дорога частично асфальт, частично гравийная.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты (аэрозоль) от клеща, дождевик обязательно; - городской рюкзак для личных вещей.
Висячий камень - таежный рынок Танзыбей
Завтрак в отеле.
Выезд на активную программу: природный объект показа, ставший местной достопримечательностью - «Висячий камень».
Каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью.
На территории парка кроме Висячего камня можно увидеть живописные ландшафты, древние 500-летние кедры, озера ледникового периода и несколько гряд горного массива, которые приобрели причудливые формы.
Ланч.
Трекинг до Висячего камня 14 км.
Тропа оборудована, частично перилами, есть места для отдыха.
Дорога необычайно живописна: горный серпантин обрамляет скальные утесы, альпийские луга с редкой таежной растительностью.
Остановка «Таежные знахари» на знаменитом таежном рынке Танзыбей.
Выгодные покупки.
Таежные целебные сборы и травы, эфирные масла, орехи - все эти народные целебные средства собираются местными лекарями и продаются на этой транзитной остановке.
Возвращение в г. Абакан.
Гастрономический ужин в кафе города (за доп. плату).
При бронировании тура на даты: 10.06-16.06 экскурсия на «Висячий камень» может быть отменена, в связи с плохими погодными условиями.
Продолжительность экскурсии - 12 часов.
Дорога ок. 208 км в одну сторону, горные перевалы, асфальт.
ВАЖНО! Маршрут доступен для лиц с хорошей физической подготовкой. Продолжительность маршрута ок 7 км в одну сторону, преодолевая курумник, длительные подъёмы и спуски. Не рекомендуем лицам с нарушениями опорно двигательного аппарата и слабой физической подготовкой.
Рекомендации гостям: треккинговая обувь, спортивная одежда, головной убор, городской рюкзак для личных вещей, индивидуальная аптечка, дождевик обязательно, сменный комплект одежды на случай дождя.
Трансфер в аэропорт
Завтрак.
Проводы группы.
Время отправления трансфера подстраиваем под время вылета туриста.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Гладенькая» (г. Саяногорск)/ Борус 3*, а также в отелях г. Абакан (Абакан 4*/ Персона 3* по наличию мест).
Стоимость тура в зависимости от размещения (руб. /чел):
Стоимость одноместного размещения без ужинов:
- Загородный отель "Гладенькая"4* + отель "Азия"4* - 93 000 рублей.
- Загородный отель "Гладенькая"4* + отель "Абакан"4* - 85 000 рублей.
- Загородный отель "Гладенькая"4*+ отель "Персона"3* - 80 000 рублей.
- Отель "Борус 3*"+ отель "Абакан 4*" - 77 000 рублей.
Стоимость двухместного размещения без ужинов:
- Загородный отель "Гладенькая"4* + отель "Азия"4* - 82 000 рублей.
- Загородный отель "Гладенькая"4* + отель "Абакан"4* - 76 000 рублей.
- Загородный отель "Гладенькая"4*+ отель "Персона"3* - 72 000 рублей.
- Отель "Борус 3*"+ отель "Абакан 4*" - 70 000 рублей.
Варианты проживания
Гладенькая 4
Загородный отель «Гладенькая» находится в окружении гор. К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр, сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Горнолыжные трассы пролегают всего в 9 км.
В числе удобств всех номеров бесплатный Wi-Fi, балкон, телевизор с плоским экраном, паркетный пол и мини-бар. Собственная ванная комната укомплектована феном, купальными халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах подключен бесплатный Wi-Fi.
Каждое утро в общем лаундже сервируется завтрак, который входит в стоимость проживания. На территории отеля работает ресторан, где подают традиционные русские и европейские блюда.
На территории отеля и в окрестностях можно заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом. На территории предусмотрена бесплатная частная парковка. Расстояние до города Саяногорск составляет 28 км.
Борус 3
Гостиница «Борус» находится в посёлке Черёмушки, в окружении горных вершин республики Хакасии.
Номерной фонд состоит из одноместных и двухместных номеров различных категорий. Среди удобств: отдельная ванная комната, рабочий стол, электрический чайник, сплит-система, телевизор, беспроводной интернет.
В отдельных категориях номеров есть мини-кухня с холодильником и микроволновой печью. Гости могут организовать своё питание в ресторане на территории гостиницы.
Рядом с гостиницей находится спортивный комплекс «Черёмушки» — 570 м, горнолыжный комплекс «Черёмуховый лог» — 690 м. Расстояние до ж/д станции «Саяногорск» — 34 км, до международного аэропорта «Абакан» — 122 км.
Абакан 4
Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.
В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер. Кроме того, в отеле обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек.
Парк Победы находится в 10 минутах ходьбы, а детский парк «Орленок» – в 5 минутах ходьбы. Драматический театр находится в нескольких минутах ходьбы, а до городского парка – 20 минут ходьбы.
Поездка до железнодорожного вокзала Абакан занимает 3 минуты, а до международного аэропорта Абакан – 10 минут.
Персона 3
В республике Хакасия в Абакане находится гостиница «Персона». Разнообразие услуг, а также качественное обслуживание на протяжении уже многих лет, послужили залогом успеха, для того, чтобы наработать большое количество постоянных клиентов, а также хорошие отзывы. Гости могут воспользоваться такими услугами как парковка, трансфер или вызов такси.
Номерной фонд представляет собой категории, которые поделены в зависимости от вместимости человек, комфортности и соответственно стоимости. В любом случае, каждый из них чист, комфортен и обустроен так, что чувствуется домашний уют. Все это для того, чтобы даже при длительном проживании, каждый постоялец остался доволен.
В ресторане подаются изысканные блюда, приготовленные квалифицированными поварами, которые трудятся для того, чтобы Вы были сыты в течение дня.
Поблизости находятся несколько театров, достопримечательности, церкви, магазины и сувенирные лавки. До многих известных мест Вы сможете добраться вызвав такси или сев на автобус.
Азия 4
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Встреча в аэропорту/жд/вокзале
- Услуги гида
- Питание по программе
- Проживание
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Ужины - 10 000 руб. на человека на все дни пребывания
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветровка;
- дождевик на случай непогоды;
- непромокаемая облегченная куртка;
- головной убор от солнца;
- солнцезащитные крема;
- форма одежды комфортная для прогулок;
- форма одежды спортивная;
- треккинговая обувь (сменная обувь);
- удобная обувь;
- наличные деньги на покупку сувениров;
- средства защиты от насекомых (клещ, комар);
- небольшой рюкзак;
- индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Обязательно ли участвовать в трекингах?
Трекинг до Висячего камня – сложный маршрут.
Доступен для лиц с хорошей физической подготовкой. Идти пешком около 15 км, преодолевая курумник, длительные подъемы, спуски.
Не рекомендуем лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и слабой физической подготовкой.
В случае если туристы отказываются от экскурсии, они могут прогуляться по таежным тропам вблизи туристического комплекса, осмотреть озеро Радужное, Горная Оя.
Экскурсионная тропа в Оглахтинском горном массиве.
Лицам со слабой физической подготовкой будет затруднительно подниматься на верхнюю смотровую площадку.
Не рекомендуем лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Сильнейшая энергетика сакральных мест. Масштаб культурного наследия поражает и переворачивает сознание.
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