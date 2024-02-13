Туры на автобусе в Абакане

Найдено 13 туров в категории «На автобусе» в Абакане, цены от 57 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Саянская мозаика. Комфорт-тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 70 000 за человека
Тува и горы. Тур комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тува и горы. Тур комфорт
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
27 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 69 000 за человека
Хакасия - Тыва. Тур комфорт
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Хакасия - Тыва. Тур комфорт
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 75 000 за человека
Восемь приключений в Хакасии
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Восемь приключений в Хакасии
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 61 000 за человека
Ивановские озера
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Ивановские озера
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 75 000 за человека
Сибирские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сибирские каникулы
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 75 000 за человека
Дорогой кочевников XXI века
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Дорогой кочевников XXI века
Начало: г. Красноярск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 245 000 за человека
Путешествие по Саянскому Кольцу. Этнотур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Путешествие по Саянскому Кольцу. Этнотур
Начало: г. Абакан
20 июня в 10:00
3 окт в 10:00
100 000 за человека
Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
60 000 за человека
Сибирские каникулы. Тур на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сибирские каникулы. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
110 000 за человека
Снежное ожерелье Саян
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Снежное ожерелье Саян
Начало: г. Красноярск
18 фев в 10:00
28 фев в 10:00
238 000 за человека
Хакасия - Тыва. Осенне-зимний тур комфорт
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Хакасия - Тыва. Осенне-зимний тур комфорт
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
7 янв в 10:00
21 янв в 10:00
70 000 за человека
Сакральная Хакасия. Осенне-зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сакральная Хакасия. Осенне-зимний тур
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
7 янв в 10:00
21 янв в 10:00
от 57 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    13 февраля 2024
    Ивановские озера
    Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю- гиду Андрею Анатольевичу за
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    безопасную езду и огромное количество информации, которой он часами делился с нами. Безусловно рекомендую съездить в этот тур. Зима придаёт туру особый колорит.

    Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-
  • Н
    Надежда
    13 сентября 2023
    Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия!
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    Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!

    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое
  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
    Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
  • А
    Андрей
    30 августа 2023
    Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
    Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей
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    работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.

  • Г
    Галина
    29 августа 2023
    Сибирские каникулы
    Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров! "Сибирские каникулы" Оказались очень активными, насыщенными, увлекательными! Все очень
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    понравилось: и места где побывали, и экскурсии, и природа Хакасии и Тувы, конечно впечатлили Саяны и бескрайние степные просторы, ну и конечно же люди! Организовано было все отлично проживание, питание, все переезды (огромное спасибо водителю Игорю за его терпение и мастерство). И группа у нас подобралась очень хорошая (сплошной позитив). Мы не скучали, благодаря нашему гиду Станиславу! Это классный, с юмором человек, Он очень много нам рассказывал об истории края и много всяких житейских историй! От тура восторг полный! Спасибо вам большое! Будем искать маршруты на следующий год!

    Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Ивановские озера
    Организаторы тура - большие молодцы! Всё продуманно и просчитано. Мы получили истинное наслаждение от общения с персоналом и людьми, которые нас сопровождали в течении тура. Горничные, администраторы, официанты, экскурсоводы, водители. Сердечное спасибо всем, кто помогал нам отдохнуть.
  • А
    Анна
    28 августа 2023
    Ивановские озера
    Принимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид Станислав.
    Принимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид Станислав
  • А
    Анна
    28 августа 2023
    Сибирские каникулы
    Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены. Особая благодарность гиду Станиславу!
    Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Тува и горы. Тур комфорт
    Только вернулись из тура. Море впечатлений и только со знаком плюс. Отлично и профессионально организован тур. Всё продуманно до мелочей.
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    Принимающие стороны на высоте. Работают на все 100. Было интересно и разнообразно. В горах нас сопровождали отличная молодёжь. Милейшая Татьяна и замечательный Дмитрий. Питание в ресторане всюду и всегда вкусно и обильно. Особое везение с гидом Станиславом и водителем Игорем. Станислав это ходячая энциклопедия, при этом всё легко и с юмором. С Игорем можно было ехать не беспокоясь о безопасности. Профессионал! Изумительная природа и чудесные люди! Рекомендую тур всем! Не сомневайтесь, не пожалеете.

  • С
    Сергей
    22 августа 2023
    Путешествие по Саянскому Кольцу. Этнотур
    Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
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    а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю!

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «На автобусе»

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Сколько стоит тур в Абакане в июне 2024
Сейчас в Абакане в категории "На автобусе" можно забронировать 13 авторских туров от 57 000 до 245 000. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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