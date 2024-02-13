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Авторский тур
7 дней
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 70 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Тува и горы. Тур комфорт
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
27 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 69 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Хакасия - Тыва. Тур комфорт
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 75 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Восемь приключений в Хакасии
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 61 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Ивановские озера
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 75 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сибирские каникулы
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 75 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Дорогой кочевников XXI века
Начало: г. Красноярск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 245 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Саянскому Кольцу. Этнотур
Начало: г. Абакан
20 июня в 10:00
3 окт в 10:00
100 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
60 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сибирские каникулы. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Снежное ожерелье Саян
Начало: г. Красноярск
18 фев в 10:00
28 фев в 10:00
238 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Хакасия - Тыва. Осенне-зимний тур комфорт
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
7 янв в 10:00
21 янв в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сакральная Хакасия. Осенне-зимний тур
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
7 янв в 10:00
21 янв в 10:00
от 57 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена13 февраля 2024Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю- гиду Андрею Анатольевичу за
- ННадежда13 сентября 2023Экскурсионный тур от Хакасии до ЕргакВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия!
- ММарина8 сентября 2023Экскурсионный тур от Хакасии до ЕргакОрганизатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
- ААндрей30 августа 2023Экскурсионный тур от Хакасии до ЕргакВсё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей
- ГГалина29 августа 2023Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров! "Сибирские каникулы" Оказались очень активными, насыщенными, увлекательными! Все очень
- ТТатьяна28 августа 2023Организаторы тура - большие молодцы! Всё продуманно и просчитано. Мы получили истинное наслаждение от общения с персоналом и людьми, которые нас сопровождали в течении тура. Горничные, администраторы, официанты, экскурсоводы, водители. Сердечное спасибо всем, кто помогал нам отдохнуть.
- ААнна28 августа 2023Принимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид Станислав.
- ААнна28 августа 2023Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены. Особая благодарность гиду Станиславу!
- ТТатьяна28 августа 2023Только вернулись из тура. Море впечатлений и только со знаком плюс. Отлично и профессионально организован тур. Всё продуманно до мелочей.
- ССергей22 августа 2023Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «На автобусе»
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