Маршрут включает в себя посещение Саянского водохранилища с
Программа тура по дням
В Долину царей к древним посланиям
Встреча гостей в аэропорту города.
Комфортабельный автомобиль на 7 мест. Раннее заселение в отель.
Завтрак. Выезд на экскурсионную программу.
Посещение Республиканского музея - зал каменных изваяний.
Музей под открытым небом Оглахты. На Оглахты находится самое большое скопление петроглифов, к которым ведет лестница в 965 ступеней.
Ланч.
Экскурсия на Салбыкский курган, который находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними для возведения десятков курганов знати на одной территории. Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.
Ужин в кафе города.
Примечания: Выезд на экскурсию из отеля в 10:00 ч., встреча с гидом в холле отеля.
Общее время на данном маршруте около9 часов, включая дорогу.
Рекомендации гостям:
- удобная обувь;
- головной убор от солнца;
- дождевик;
- средства защиты от насекомых (клещ, комар).
Территория сильных людей
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу:
Экскурсия на площадку Саяно-Шушенской ГЭС- крупнейшую электростанцию России с посещением Саянского водохранилища. Обратная сторона плотины.
Экскурсия по водохранилищу до водопада.
Отдых на природе.
Обед на природе.
На обратной дороге заезд на площадку мраморной горы.
Панорамная площадка.
Заселение в отель «Гладенькая».
Ужин в ресторане отеля.
Примечания:
Общее время на данном маршруте ок. 7-8 часов, включая дорогу.
Рекомендации гостям:
- удобная обувь;
- головной убор от солнца;
- дождевик;
- средства защиты от насекомых (клещ, комар);
- купальные принадлежности.
Истоки русских традиций
Завтрак. Освобождение номеров.
Экскурсия в Шушенское - старинное сибирское село, музей деревянного зодчества России под открытым небом.
Обед в духе русской деревенской кухни. Блюда русской кухни.
Выезд с п. Шушенское в горы Ергаки.
Транзитная остановка на знаменитом таежном рынке Танзыбей. Таежные целебные сборы, травы, сувениры.
Заселение на базу отдыха Ергаки 3*.
Ужин в кафе. Гастрономия таежной кухни.
По желанию гости за дополнительную плату могут воспользоваться услугами СПА* (баня, сауна, бассейн).
Продолжительность маршрута: около 7-8 часов, включая дорогу.
Рекомендации гостям:
- удобная одежда для длительных переездов;
- теплая одежда в горы: ветровки, обувь;
- купальники для посещения спа зоны по желанию.
Природный артефакт «Висячий камень»
Завтрак.
Выход на активную программу в горы Ергаки: «Висячий камень».
Он является самым знаменитым висячим камнем в России, каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью в природном парке Ергаки. Висячий Камень считается чудом природы.
Трекинг до Висячего камня 14 км (туда и обратно). Тропа частично оборудована перилами.
Ланч.
Возвращение на базу Ергаки.
Ужин в кафе.
При бронировании тура на даты 06.06.23 экскурсия на «Висячий камень» может быть отменена, в связи с плохим состоянием тропы.
Примечания: Общее время на данном маршруте около8 часов, включая дорогу.
Рекомендация гостям: Маршрут сложный для лиц с нарушениями опорно двигательного аппарата, лиц старшего возраста и со слабой физической подготовкой. Тропа идет вверх по частично оборудованной тропе, частично по горному куруму и болотистой местности.
- трекинговая обувь (сменная обувь);
- удобная спортивная одежда;
- непромокаемая куртка или дождевик;
- небольшой рюкзак на лямках;
- головной убор от солнца;
- индивидуальная аптечка.
Погружение в кочевую культуру
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Выезд на программу в Туву. Республика Тува - кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире. Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников.
По прибытию в г. Кызыл обед в кафе.
Экскурсия в Тувинский национальный музыкальный центр, знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения -«хоомей».
Обзорная экскурсия по городу с посещением таких объектов, как сквер «Центр Азии» на красивой набережной Енисея. Набережная оформленная в национальном стиле с композициями созданными известным скульптором, Даши Намдаков. Площадь Арата, где находится символ города - Буддийский молитвенный барабан, сегодня этот молитвенный барабан является крупнейшим в России.
Размещение в отеле.
Ужин.
Продолжительность маршрута: 11 часов. Общий километраж дня 400 км (комфортная дорога).
Рекомендации гостям:
- удобная одежда для длительных переездов.
Священное место для монахов и монгольских ханов
Завтрак в отеле.
Выезд на активную программу:
Священное место Бурган-Изи (След Будды). На том месте на горе установлен субурган "Дючен Лхабаб", что означает «Снисхождение с небес Будды Шакьямуни». Культовое место паломничества последователей, одного из основных течений буддизма — Ламаизма. Считается, что в мире на сегодняшний день существуют три следа, и один из них находится в Туве. След Будды является отпечатком, одной или обеих ног первого буддиста, достигшего нирваны. Восхождение по священной лестнице к Следу Будды
Посещение озера Чаготай.
Дургенский каньон с водопадом и панорамной площадкой. Массивные скалы, утопающие в девственных лесах, и стремительная горная река, несущая свои воды по каньону.
Обед из местной рыбки на гриле, чай и лепешки.
Посещение юрты кочевников - Чабанская стоянка. Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода.
Ужин в тувинских традициях, национальные блюда (баранина, приготовленная по традиционным рецептам, местные тушеные овощи, тувинские буузы из говядины или баранины, молодой сыр, печенье боорзаки с тувинским чаем с молоком и солью).
Возвращение в отель.
Продолжительность экскурсии - 11 часов.
Общий километраж дня 280 км, частично асфальт, частично полевая дорога.
Рекомендации гостям:
- головной убор;
- солнцезащитный крем;
- удобная обувь;
- репелленты (клещ);
- дождевик;
- городской рюкзак для личных вещей.
Этническая Тува в золоте скифов
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение Национального музея Тувы, выставка «Скифское золото».
Национальный музей Тувы - достояние Республики, с огромным позолоченным куполом и с коллекцией золотого запаса древнего кургана. Более тысячи уникальных золотых украшений находятся в фонде музея.
Посещение крупнейшего в России буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг".
Обед в кафе.
Выезд в г. Абакан.
Прибытие в г. Абакан. Размещение в отеле.
Гастрономический ужин.
Продолжительность экскурсии - 10 ч.
Общий километраж дня 400 км, комфортная дорога.
Рекомендации гостям:
- удобная одежда для длительных переездов.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в случае с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.
Отъезд
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Стоимость
|Одноместное размещение
|125 000
|Двухместное размещение
|110 000
Варианты проживания
Загородный отель «Гладенькая» в г. Саяногорск
Загородный отель «Гладенькая» находится в окружении гор. К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр, сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Горнолыжные трассы пролегают всего в 9 км.
В числе удобств всех номеров бесплатный Wi-Fi, балкон, телевизор с плоским экраном, паркетный пол и мини-бар. Собственная ванная комната укомплектована феном, купальными халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах подключен бесплатный Wi-Fi.
Отель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. Кызыл
Отель «AZIMUT Кызыл» с рестораном, фитнес-центром, баром и общим лаунджем расположен в городе Кызыле. В этом 5-звездочном отеле к услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также частная парковка на прилегающей территории.
Номера отеля оснащены кондиционером. В числе удобств — письменный стол, чайник, сейф, телевизор с плоским экраном, а также собственная ванная комната с душем. В некоторых номерах есть мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. Гостям отеля «AZIMUT Кызыл» предоставляются постельное белье и полотенца.
Важно: нет возможности проживания в номере с 2-мя раздельными кроватями, только двуспальная кровать, посещение спа и бассейна строго от 18 лет.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».
Отель «Азия» 4* в г. Абакан
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната.
Отель «Абакан» 4
Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.
В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер.
База отдыха «Ергаки»
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Проживание
- Ранее заселение
- Питание FB (трехразовое по программе, кроме дня отъезда)
- Входные билеты
- Встреча в аэропорту или ж/д вокзале
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Абакана и обратно
- Личные расходы связанные с доп. услугами в отелях, покупки сувениров, индивидуальные экскурсии не входящие в состав тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- трекинговая обувь (сменная обувь);
- удобная спортивная одежда;
- запасные шорты, штаны,;
- непромокаемая облегченная куртка;
- небольшой городской рюкзак;
- головной убор от солнца;
- дождевик;
- средства защиты от насекомых (клещ, комар);
- средства защиты от солнца;
- индивидуальные аптечки;
- купальники (в летнее время, в осеннее время для спа-зоны в отеле Кызыл Гранд Спа по желанию);
- полотенца (в летнее время);
- герметичная упаковка для телефонов и фотоаппаратуры;
- документы, наличные деньги, т. к в некоторых сувенирных лавках затруднена оплата банковскими картами.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Обязательно ли участвовать в трекинге?
Маршрут сложный для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, лиц старшего возраста и со слабой физической подготовкой. Тропа идет вверх по частично оборудованной тропе, частично по горному куруму и болотистой местности.
Вы можете погулять по окрестностям и подождать возвращение группы.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.