Сибирские каникулы. Комфорт-тур на 8 дней

Приглашаем вас в насыщенное летнее путешествие по Сибири. Тур проходит на комфортабельном семиместном автомобиле. Подходит для туристов, которые ценят комфорт и индивидуальный подход.

Маршрут включает в себя посещение Саянского водохранилища с
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экскурсией к водопаду и отдыхом на природе, Тувинского озера – Чаготай, а также музеи, трехразовое питание, гастрономия регионов, чабанская стоянка Тувы, буддийские артефакты в крупнейшем монастыре "Тубтен Шедруб Линг", золото Скифов и национальная музыка хоомей.

5
3 отзыва
Сибирские каникулы. Комфорт-тур на 8 дней
Сибирские каникулы. Комфорт-тур на 8 дней
Сибирские каникулы. Комфорт-тур на 8 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

В Долину царей к древним посланиям

Встреча гостей в аэропорту города.

Комфортабельный автомобиль на 7 мест. Раннее заселение в отель.

Завтрак. Выезд на экскурсионную программу.

Посещение Республиканского музея - зал каменных изваяний.

Музей под открытым небом Оглахты. На Оглахты находится самое большое скопление петроглифов, к которым ведет лестница в 965 ступеней.

Ланч.

Экскурсия на Салбыкский курган, который находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними для возведения десятков курганов знати на одной территории. Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.

Ужин в кафе города.

Примечания: Выезд на экскурсию из отеля в 10:00 ч., встреча с гидом в холле отеля.

Общее время на данном маршруте около9 часов, включая дорогу.

Рекомендации гостям:

  • удобная обувь;
  • головной убор от солнца;
  • дождевик;
  • средства защиты от насекомых (клещ, комар).
В Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиям
2 день

Территория сильных людей

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу:

Экскурсия на площадку Саяно-Шушенской ГЭС- крупнейшую электростанцию России с посещением Саянского водохранилища. Обратная сторона плотины.

Экскурсия по водохранилищу до водопада.

Отдых на природе.

Обед на природе.

На обратной дороге заезд на площадку мраморной горы.

Панорамная площадка.

Заселение в отель «Гладенькая».

Ужин в ресторане отеля.

Примечания:

Общее время на данном маршруте ок. 7-8 часов, включая дорогу.

Рекомендации гостям:

  • удобная обувь;
  • головной убор от солнца;
  • дождевик;
  • средства защиты от насекомых (клещ, комар);
  • купальные принадлежности.
Территория сильных людейТерритория сильных людейТерритория сильных людейТерритория сильных людейТерритория сильных людей
3 день

Истоки русских традиций

Завтрак. Освобождение номеров.

Экскурсия в Шушенское - старинное сибирское село, музей деревянного зодчества России под открытым небом.

Обед в духе русской деревенской кухни. Блюда русской кухни.

Выезд с п. Шушенское в горы Ергаки.

Транзитная остановка на знаменитом таежном рынке Танзыбей. Таежные целебные сборы, травы, сувениры.

Заселение на базу отдыха Ергаки 3*.

Ужин в кафе. Гастрономия таежной кухни.

По желанию гости за дополнительную плату могут воспользоваться услугами СПА* (баня, сауна, бассейн).

Продолжительность маршрута: около 7-8 часов, включая дорогу.

Рекомендации гостям:

  • удобная одежда для длительных переездов;
  • теплая одежда в горы: ветровки, обувь;
  • купальники для посещения спа зоны по желанию.
Истоки русских традицийИстоки русских традицийИстоки русских традицийИстоки русских традицийИстоки русских традиций
4 день

Природный артефакт «Висячий камень»

Завтрак.

Выход на активную программу в горы Ергаки: «Висячий камень».

Он является самым знаменитым висячим камнем в России, каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью в природном парке Ергаки. Висячий Камень считается чудом природы.

Трекинг до Висячего камня 14 км (туда и обратно). Тропа частично оборудована перилами.

Ланч.

Возвращение на базу Ергаки.

Ужин в кафе.

При бронировании тура на даты 06.06.23 экскурсия на «Висячий камень» может быть отменена, в связи с плохим состоянием тропы.

Примечания: Общее время на данном маршруте около8 часов, включая дорогу.

Рекомендация гостям: Маршрут сложный для лиц с нарушениями опорно двигательного аппарата, лиц старшего возраста и со слабой физической подготовкой. Тропа идет вверх по частично оборудованной тропе, частично по горному куруму и болотистой местности.

  • трекинговая обувь (сменная обувь);
  • удобная спортивная одежда;
  • непромокаемая куртка или дождевик;
  • небольшой рюкзак на лямках;
  • головной убор от солнца;
  • индивидуальная аптечка.
Природный артефакт «Висячий камень»Природный артефакт «Висячий камень»Природный артефакт «Висячий камень»Природный артефакт «Висячий камень»Природный артефакт «Висячий камень»
5 день

Погружение в кочевую культуру

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Выезд на программу в Туву. Республика Тува - кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире. Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников.

По прибытию в г. Кызыл обед в кафе.

Экскурсия в Тувинский национальный музыкальный центр, знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения -«хоомей».

Обзорная экскурсия по городу с посещением таких объектов, как сквер «Центр Азии» на красивой набережной Енисея. Набережная оформленная в национальном стиле с композициями созданными известным скульптором, Даши Намдаков. Площадь Арата, где находится символ города - Буддийский молитвенный барабан, сегодня этот молитвенный барабан является крупнейшим в России.

Размещение в отеле.

Ужин.

Продолжительность маршрута: 11 часов. Общий километраж дня 400 км (комфортная дорога).

Рекомендации гостям:

  • удобная одежда для длительных переездов.
Погружение в кочевую культуруПогружение в кочевую культуруПогружение в кочевую культуруПогружение в кочевую культуру
6 день

Священное место для монахов и монгольских ханов

Завтрак в отеле.

Выезд на активную программу:

Священное место Бурган-Изи (След Будды). На том месте на горе установлен субурган "Дючен Лхабаб", что означает «Снисхождение с небес Будды Шакьямуни». Культовое место паломничества последователей, одного из основных течений буддизма — Ламаизма. Считается, что в мире на сегодняшний день существуют три следа, и один из них находится в Туве. След Будды является отпечатком, одной или обеих ног первого буддиста, достигшего нирваны. Восхождение по священной лестнице к Следу Будды

Посещение озера Чаготай.

Дургенский каньон с водопадом и панорамной площадкой. Массивные скалы, утопающие в девственных лесах, и стремительная горная река, несущая свои воды по каньону.

Обед из местной рыбки на гриле, чай и лепешки.

Посещение юрты кочевников - Чабанская стоянка. Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода.

Ужин в тувинских традициях, национальные блюда (баранина, приготовленная по традиционным рецептам, местные тушеные овощи, тувинские буузы из говядины или баранины, молодой сыр, печенье боорзаки с тувинским чаем с молоком и солью).

Возвращение в отель.

Продолжительность экскурсии - 11 часов.

Общий километраж дня 280 км, частично асфальт, частично полевая дорога.

Рекомендации гостям:

  • головной убор;
  • солнцезащитный крем;
  • удобная обувь;
  • репелленты (клещ);
  • дождевик;
  • городской рюкзак для личных вещей.
Священное место для монахов и монгольских хановСвященное место для монахов и монгольских хановСвященное место для монахов и монгольских хановСвященное место для монахов и монгольских ханов
7 день

Этническая Тува в золоте скифов

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Посещение Национального музея Тувы, выставка «Скифское золото».

Национальный музей Тувы - достояние Республики, с огромным позолоченным куполом и с коллекцией золотого запаса древнего кургана. Более тысячи уникальных золотых украшений находятся в фонде музея.

Посещение крупнейшего в России буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг".

Обед в кафе.

Выезд в г. Абакан.

Прибытие в г. Абакан. Размещение в отеле.

Гастрономический ужин.

Продолжительность экскурсии - 10 ч.

Общий километраж дня 400 км, комфортная дорога.

Рекомендации гостям:

  • удобная одежда для длительных переездов.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в случае с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.

Этническая Тува в золоте скифов
8 день

Отъезд

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тип размещенияСтоимость
Одноместное размещение125 000
Двухместное размещение110 000

Варианты проживания

Загородный отель «Гладенькая» в г. Саяногорск

1 ночь

Загородный отель «Гладенькая» находится в окружении гор. К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр, сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Горнолыжные трассы пролегают всего в 9 км.

В числе удобств всех номеров бесплатный Wi-Fi, балкон, телевизор с плоским экраном, паркетный пол и мини-бар. Собственная ванная комната укомплектована феном, купальными халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах подключен бесплатный Wi-Fi.

Загородный отель «Гладенькая» в г. СаяногорскЗагородный отель «Гладенькая» в г. СаяногорскЗагородный отель «Гладенькая» в г. СаяногорскЗагородный отель «Гладенькая» в г. СаяногорскЗагородный отель «Гладенькая» в г. СаяногорскЗагородный отель «Гладенькая» в г. Саяногорск

Отель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. Кызыл

2 ночи

Отель «AZIMUT Кызыл» с рестораном, фитнес-центром, баром и общим лаунджем расположен в городе Кызыле. В этом 5-звездочном отеле к услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также частная парковка на прилегающей территории.

Номера отеля оснащены кондиционером. В числе удобств — письменный стол, чайник, сейф, телевизор с плоским экраном, а также собственная ванная комната с душем. В некоторых номерах есть мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. Гостям отеля «AZIMUT Кызыл» предоставляются постельное белье и полотенца.

Важно: нет возможности проживания в номере с 2-мя раздельными кроватями, только двуспальная кровать, посещение спа и бассейна строго от 18 лет.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

Отель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. Кызыл

Отель «Азия» 4* в г. Абакан

2 ночи

Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната.

Отель «Азия» 4* в г. АбаканОтель «Азия» 4* в г. АбаканОтель «Азия» 4* в г. АбаканОтель «Азия» 4* в г. АбаканОтель «Азия» 4* в г. АбаканОтель «Азия» 4* в г. Абакан

Отель «Абакан» 4

2 ночи

Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.

В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер.

Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4

База отдыха «Ергаки»

2 ночи

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Проживание
  • Ранее заселение
  • Питание FB (трехразовое по программе, кроме дня отъезда)
  • Входные билеты
  • Встреча в аэропорту или ж/д вокзале
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Абакана и обратно
  • Личные расходы связанные с доп. услугами в отелях, покупки сувениров, индивидуальные экскурсии не входящие в состав тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • трекинговая обувь (сменная обувь);
  • удобная спортивная одежда;
  • запасные шорты, штаны,;
  • непромокаемая облегченная куртка;
  • небольшой городской рюкзак;
  • головной убор от солнца;
  • дождевик;
  • средства защиты от насекомых (клещ, комар);
  • средства защиты от солнца;
  • индивидуальные аптечки;
  • купальники (в летнее время, в осеннее время для спа-зоны в отеле Кызыл Гранд Спа по желанию);
  • полотенца (в летнее время);
  • герметичная упаковка для телефонов и фотоаппаратуры;
  • документы, наличные деньги, т. к в некоторых сувенирных лавках затруднена оплата банковскими картами.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Обязательно ли участвовать в трекинге?

Маршрут сложный для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, лиц старшего возраста и со слабой физической подготовкой. Тропа идет вверх по частично оборудованной тропе, частично по горному куруму и болотистой местности.

Вы можете погулять по окрестностям и подождать возвращение группы.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
7 авг 2024
Импонирует чёткая организация тура на всём его протяжении, удобное расположение гостиницы в центре города, оперативное решение возникающих вопросов.
Г
2 авг 2024
Организация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейс все было спланировано великолепно. Огромное спасибо гиду Виталию и водителю Александру за интересную информацию и безопасную езду. Отдельно благодарю за “Мадрид”, потрясающее место с великолепной кухней и замечательным персоналом! Обязательно буду рекомендовать тур друзьям и знакомым!
Организация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейс
Н
9 июн 2024
Очень хорошая организация как самих экскурсий, так и разнообразного питания в течение всей поездки. Спасибо!

Тур входит в следующие категории Абакана

На автобусеМожно с детьмиВсе турыМузей деревянного зодчестваМузеиПопулярные местаСаяно-Шушенская ГЭС

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