1 день

В Долину царей к древним посланиям

Встреча гостей в аэропорту города.

Комфортабельный автомобиль на 7 мест. Раннее заселение в отель.

Завтрак. Выезд на экскурсионную программу.

Посещение Республиканского музея - зал каменных изваяний.

Музей под открытым небом Оглахты. На Оглахты находится самое большое скопление петроглифов, к которым ведет лестница в 965 ступеней.

Ланч.

Экскурсия на Салбыкский курган, который находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними для возведения десятков курганов знати на одной территории. Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.

Ужин в кафе города.

Примечания: Выезд на экскурсию из отеля в 10:00 ч., встреча с гидом в холле отеля.

Общее время на данном маршруте около9 часов, включая дорогу.

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