Дорогой кочевников XXI века

Групповой тур в Абакане
5
3 отзыва
Тур для тех, кто желает увидеть Сибирь, но не хочет жертвовать своим комфортом. Мы совместили уникальные места, первозданную природу и размещение в отелях категории 4-5 звезд.

В этом путешествии вы увидите крупнейший город Сибири - Красноярск, прикоснетесь к археологическим сокровищам Хакасии и восхититесь неповторимой Тувой. Тур проводится в любые даты под индивидуальный запрос в период с мая по сентябрь.
Дорогой кочевников XXI века
Дорогой кочевников XXI века
Дорогой кочевников XXI века
Ближайшие даты:
1
мая
8
мая
15
мая
22
мая
29
мая
5
июн
12
июн
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даты

Что вас ожидает:

Красноярские Столбы
Красноярские Столбы
Прогуляемся по национальному парку, а любители острых ощущений смогут попробовать подняться на один из столбов
Буддийский монастырь
Буддийский монастырь
Окунемся в восточный мир и прикоснемся к молитвенным барабанам, которые приносят удачу и благополучие
Встреча с шаманом
Встреча с шаманом
Понаблюдаем у огня за ритуалом общения шамана с духами, сопровождающимся протяжными звуками и ударами в бубен
Долина царей
Долина царей
Отправимся в место, где находится более 50 крупных курганов, в которых захоронены вожди тагарских племен
Крупнейшая ГЭС России
Крупнейшая ГЭС России
У нас будет возможность оценить мощь Саяно-Шушенской ГЭС, вблизи которой предпочитает обитать форель
Настоящая сибирская деревня
Настоящая сибирская деревня
Вас ждет экскурсия по этнографическому музею-заповеднику «Шушенское», где находился в ссылке В. И. Ленин

Программа тура по дням

1 день

Часовня Параскевы Пятницы. Краеведческий музей

Прибытие в Красноярск, трансфер в гостиницу из аэропорта. Отдых.

14:00 Встреча с гидом. Обед в ресторане.

15:00 Знакомство с Красноярском начнется с посещения главного символа города – часовни Параскевы Пятницы. В ходе обзорной экскурсии вы посетите историческую часть города с его памятниками архитектуры XVIII-XIX веков, особняками сибирских купцов и меценатов, увидите памятник основателю города Андрею Дубенскому, Театральную площадь и многое другое.

Далее вам предстоит экскурсия в Краеведческий музей, по праву считающийся одним из лучших музеев истории и этнографии Сибири. Неутомительная, но насыщенная информацией экскурсия даст первое представление о том, что вам предстоит увидеть на маршруте.

Ужин самостоятельно.

Расстояние: 60 км.
Проживание: гостиница «Новотель» 4*.
Питание: завтрак в гостинице, обед в ресторане, ужин самостоятельно.

Часовня Параскевы Пятницы. Краеведческий музейЧасовня Параскевы Пятницы. Краеведческий музейЧасовня Параскевы Пятницы. Краеведческий музейЧасовня Параскевы Пятницы. Краеведческий музей
2 день

Национальный парк «Красноярские Столбы». Дом-музей В.И. Сурикова

Сегодня Вас ждет прогулка по таежным тропам знаменитого национального парка «Красноярские Столбы»!

Облик каждой скалы настолько неповторим и уникален, что практически все столбы имеют свои имена – Дед, Первый Столб, Перья (самые, пожалуй, знаменитые скалы Столбов), Такмак, Слоник, Первенец, Предплечье, Львиные Ворота, Капелла, Манская Баба, Крепость и др. Туристско-экскурсионный район «Столбов» составляет почти полторы тысячи гектаров.

Местные жители верят, что столбы обладают особой энергетикой, и считают их местом силы. Пешая часть маршрута по парку составит 3 км.

После обеда посещение дома-музея В. И. Сурикова.

Ужин самостоятельно.

Расстояние: 20 км.
Проживание: гостиница «Новотель» 4*.
Питание: завтрак в гостинице, обед в ресторане, ужин самостоятельно

Национальный парк «Красноярские Столбы». Дом-музей В.И. СуриковаНациональный парк «Красноярские Столбы». Дом-музей В.И. СуриковаНациональный парк «Красноярские Столбы». Дом-музей В.И. Сурикова
3 день

«Долина царей». Большой Салбыкский курган

После раннего завтрака прощание с Красноярском и отправление на юг через город Дивногорск. По дороге Вы увидите одну из величайших в мире плотин Красноярскую ГЭС.

Обед-пикник на природе.

По прибытии в Хакасию экскурсия в «Долину царей». Это место, где находится более 50 крупных курганов, в которых захоронены вожди тагарских племен.

Кульминацией экскурсии станет Большой Салбыкский курган. Это каменно-земляная пирамида высотою до 30 метров – место погребения одного из могущественных динлинских царей и членов его семьи. Памятник свидетельствует о могуществе и богатстве тагарского государства (IV в. до н. э.). Характерным является наличие вокруг каждой мощной вертикальной плиты каменной ограды. У Большого Салбыкского кургана имеются плиты весом от 20 до 60 т. По старинным преданиям это «дорога духов», она вела души умерших через гряду холмов на восход солнца в «верхний» небесный мир.

Расстояние: 480 км.
Проживание: гостиница «Азия» 4*.
Питание: завтрак в гостинице, обед – пикник в пути, ужин самостоятельно.

«Долина царей». Большой Салбыкский курган«Долина царей». Большой Салбыкский курган«Долина царей». Большой Салбыкский курган«Долина царей». Большой Салбыкский курган
4 день

Музей-заповедник "Казановка". Хуртуях хол - "Долина священной старухи"

После завтрака Вы отправитесь на экскурсию по Хакасскому государственному археологическому музею-заповеднику «Казановка».

Заповедник возник 15 лет назад по инициативе историка, археолога и просто неравнодушного, искренне любящего Хакасию человека – Леонида Еремина. «Казановка» – образец того, как нужно относиться к историческому и культурному наследию, это бренд, востребованный учеными и туристами со всего мира.

Вам покажут наскальные рисунки, которым 3-5 тысяч лет, научат копировать их на бумагу, и эти редчайшие сувениры вы сможете забрать домой. Кроме того, вы узнаете назначение таинственных вертикальных камней, торчащих из земли по всей территории Хакасии.

Во время экскурсии Вы посетите Хуртуях хол – «Долину священной старухи». Более 4 тысяч лет эта долина использовалась местными жителями для обрядов. Вам предстоит увидеть и окунуться в тайны давно исчезнувших народов. Окружающий пейзаж, скалистые горы и тайга доставят несомненное удовольствие.

Обед с блюдами национальной кухни.

Возвращение в Абакан.

Расстояние: 280 км.
Проживание: гостиница «Азия» 4*.
Питание: завтрак в гостинице, обед в юрточном комплексе, ужин самостоятельно.

Музей-заповедник "Казановка". Хуртуях хол - "Долина священной старухи"Музей-заповедник "Казановка". Хуртуях хол - "Долина священной старухи"Музей-заповедник "Казановка". Хуртуях хол - "Долина священной старухи"Музей-заповедник "Казановка". Хуртуях хол - "Долина священной старухи"Музей-заповедник "Казановка". Хуртуях хол - "Долина священной старухи"
5 день

Минусинский краеведческий музей. Саяно-Шушенская ГЭС

После завтрака отправление в Минусинск.

Посещение Минусинского краеведческого музея имени Мартьянова Н. М, одного из старейших краеведческих музеев в Сибири. Музей был основан в 1877 году.

Прибытие в п. Шушенское, заселение в «Новую деревню». Эту ночь вам предстоит провести в архитектурно-этнографическом комплексе музея-заповедника «Шушенское», он сохранил обычаи и традиции сибирской деревни конца XIX века. Усадьбы гостиничного комплекса воссозданы с сохранением культурных стилей Приангарья и юга Красноярского края. Реалии крестьянского быта удачно сочетаются с современным комфортом проживания.

Обед с блюдами сибирской кухни, после которого Вас ждет экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС (наружный осмотр).

Ужин с традиционными блюдами русской кухни.

*Вечером возможно посещение бани (за доп. плату).

Расстояние: 240 км.
Проживание: гостевые дома музея-заповедника «Шушенское».
Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин в гостевых домах.

Минусинский краеведческий музей. Саяно-Шушенская ГЭСМинусинский краеведческий музей. Саяно-Шушенская ГЭСМинусинский краеведческий музей. Саяно-Шушенская ГЭС
6 день

Музей-заповедник "Шушенское". Природный парк "Ергаки"

После завтрака Вас ждет экскурсия по государственному этнографическому музею-заповеднику «Шушенское».

История музея неразрывно связана с именем В. И. Ленина, который жил в Шушенском в ссылке в 1897-1900 гг. Вас ждет посещение настоящей сибирской деревни рубежа ХIX-XX веков. Этот уголок старины расположен на берегу реки Шушь, недалеко от ее впадения в Енисей.

Многочисленные памятники сельского зодчества разместились на площади 7 га: крестьянские дома, торговая лавка, тюрьма, кабак, всего около 200 деревянных построек. Это удивительное по атмосфере место, от которого захватывает дух даже у закоренелых скептиков. Вы посетите трактир, побываете в настоящей купеческой лавке и познакомитесь с мастерством ремесленников.

После обеда Вы отправитесь через горы Западного Саяна в Туву, наблюдая по дороге завораживающие пейзажи. Вам предстоит встреча с хозяином этих мест Спящим Саяном. Его, если присмотреться, можно увидеть в очертаниях гор: он лежит на спине, сложив руки на груди. Дорога до Тувы проходит вдоль известного природного парка «Ергаки».

Ближе к вечеру приезд в Туву. Это удивительно, но как только машина пересекает границу республики, даже пейзаж резко меняется. Кажется, что попадаешь на другую планету и в другое время. На большей части территории Тувы почти нет признаков современной цивилизации, на сотни километров тянутся степи, прерываемые развалами гор с острыми гребнями.

Заселение в отель "Кызыл Гранд отель и СПА" 5*.

Ужин самостоятельно.

Расстояние: 330 км
Проживание: гостиница "Кызыл Гранд отель и СПА" 5*.
Питание: завтрак в гостевых домах, обед в кафе, ужин самостоятельно.

Музей-заповедник "Шушенское". Природный парк "Ергаки"Музей-заповедник "Шушенское". Природный парк "Ергаки"Музей-заповедник "Шушенское". Природный парк "Ергаки"Музей-заповедник "Шушенское". Природный парк "Ергаки"
7 день

Географический центр Азии. Буддийский монастырь

В этот день Вас ждет экскурсия по Кызылу столице Тувы.

Вы посетите географический центр Азии, который символично расположен недалеко от места слияния двух рек – Бий-Хем (Большой Енисей) и Каа-Хем (Малый Енисей). Дальше начинается знаменитый, пересекающий всю Сибирь с юга на север Великий Енисей.

Визит в буддийский монастырь.

Обед в ресторане.

Посещение местных ремесленников.

После обеда поездка в южном направлении для знакомства с тувинскими животноводами. Вас ждет мастер-класс по изготовлению традиционных тувинских блюд.

Свободное время в городе, посещение сувенирных магазинов, минерального источника в окрестностях Кызыла.

Ужин самостоятельно.

Расстояние: 120 км
Проживание: гостиница "Кызыл Гранд отель и СПА" 5*.
Питание: завтрак в отеле, обед в ресторане, ужин самостоятельно.

Географический центр Азии. Буддийский монастырьГеографический центр Азии. Буддийский монастырьГеографический центр Азии. Буддийский монастырь
8 день

Золото скифов. Горловое пение «хоомей» и камлание шамана

Сегодня знакомство с Тувой продолжается.

Вас ждет посещение Национального музея Тувы (экскурсия по экспозиции «золото скифов»). Экскурсия посвящена знаменитому кургану Аржаан-2, раскопки которого были проведены в 2000-2003 гг. специалистами Эрмитажа в сотрудничестве с Немецким археологическим институтом. Сокровища, найденные в кургане (всего более 20 кг золотых изделий), стали настоящей сенсацией в археологическом мире.

Обед с блюдами национальной кухни.

После обеда Вас ждет выступление исполнителей традиционного тувинского горлового пения «хоомей». Горловое пение фантастическая способность тувинцев и некоторых других народностей Сибири издавать одновременно два-три музыкальных звука разной высоты и при этом тянуть их в течение 25-30 секунд, не переводя дыхание. Если слушать, закрыв глаза, то не верится, что эти звуки издает человек, а не музыкальный инструмент.

Вечером Вы увидите завораживающее зрелище камлание шамана. Это ритуал общения шамана с духами у огня, сопровождающийся протяжными звуками и ударами в бубен.

*Желающие смогут тут же попасть на прием к шаману, чтобы узнать свое будущее, пройти ритуал очищения или справиться о своем здоровье (за доп. плату).

Возвращение в Кызыл.

Ужин самостоятельно.

Расстояние: 60 км
Проживание: гостиница "Кызыл Гранд отель и СПА" 5*.
Питание: завтрак в отеле, обед в ресторане, ужин самостоятельно.

Золото скифов. Горловое пение «хоомей» и камлание шаманаЗолото скифов. Горловое пение «хоомей» и камлание шаманаЗолото скифов. Горловое пение «хоомей» и камлание шамана
9 день

Отъезд

Трансфер в аэропорт Кызыла, вылет.

Проживание

Тур предусматривает 2- местное размещение в комфортабельных номерах стандарт со всеми удобствами в гостинице «Новотель» 4* (2 ночи + ранний заезд), в отеле «Азия» 4* Абакан (2 ночи), в гостевых домах музея «Шушенское» (1 ночь), в отеле "Кызыл Гранд отель и СПА" 5* в Кызыле (3 ночи).

Доплата за одноместное размещение – 34 000 руб/чел.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы:

  • 1 человек - 718 000 руб.
  • 2 человека - 382 000 руб/чел.
  • 3 человека - 298 000 руб. чел.
  • 4 человека - 245 000 руб/чел.

Варианты проживания

Гостиница «Novotel» 4

2 ночи

Расположенный в историческом и деловом центре 4-звездочный отель Novotel Красноярск Центр открывает широкие возможности для разных видов путешествий. Благодаря удобному расположению, вы за считанные минуты доберетесь до главных достопримечательностей, административных учреждений, аэропорта и вокзала. К вашим услугам бесплатный WiFi на всей территории отеля, а также бесплатный Web-уголок iMac.

Гостиница «Novotel» 4Гостиница «Novotel» 4Гостиница «Novotel» 4Гостиница «Novotel» 4Гостиница «Novotel» 4Гостиница «Novotel» 4

Гостиница «Азия» 4

2 ночи

Бизнес-отель «Азия» – это разнообразие услуг в сочетании с гостеприимством и вниманием к современному путешественнику. Это уютные номера, расположенные в новом здании в центре города Абакан. Номера оборудованы в соответствии с современными требованиями и тенденциями гостиничной индустрии. Номерной фонд отеля «Азия» располагается на 9 этажах и состоит из 116 номеров различной категории.

Гостиница «Азия» 4Гостиница «Азия» 4Гостиница «Азия» 4Гостиница «Азия» 4

Гостевой дом «Новая деревня»

1 ночь

«Новая деревня» – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца XIX века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями. Новая деревня состоит из шести усадеб, воссозданных с сохранением культурных стилей Приангарья и юга Красноярского края, каждая из которых имеет собственную экспозицию и мифологему. Наряду с новоделами, в экспозициях домов, навесов и амбаров имеются артефакты, представляющие музейную ценность. Реалии крестьянского быта удачно сочетаются с современным комфортом проживания.

Гостевой дом «Новая деревня»Гостевой дом «Новая деревня»Гостевой дом «Новая деревня»Гостевой дом «Новая деревня»Гостевой дом «Новая деревня»Гостевой дом «Новая деревня»Гостевой дом «Новая деревня»

Отель «Кызыл Гранд отель и СПА» 5* в Кызыле

3 ночи

Отель «Кызыл Гранд Отель и СПА» расположен в Кызыле. Этот курорт находится в пешей доступности от центра города.

Для гостей работает ресторан. На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Для путешественников на машине организована парковка. Гостям также доступны следующие услуги: массажный кабинет, сауна, спа-центр и хамам.

Любителям спорта подготовили тренажёрный зал. Для тех, кто не представляет отдых без водных удовольствий, есть бассейн. Берите питомца с собой. На курорте возможно размещение с домашним любимцем за дополнительную плату. Для простоты передвижения возможна организация трансфера.

Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт. Дополнительно: прачечная, банкомат, гладильные услуги и пресса. Персонал курорта говорит на английском и русском.

Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

Отель «Кызыл Гранд отель и СПА» 5* в КызылеОтель «Кызыл Гранд отель и СПА» 5* в КызылеОтель «Кызыл Гранд отель и СПА» 5* в КызылеОтель «Кызыл Гранд отель и СПА» 5* в КызылеОтель «Кызыл Гранд отель и СПА» 5* в Кызыле

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги (1-2 чел. л/а, 3-4 чел. минивен), включая трансферы аэропорт - гостиница-аэропорт
  • 2-х местное размещение, номера категории стандарт: в гостинице "Новотель" 4* (2 ночи + ранний заезд), в отеле "Азия" 4* Абакан (2 ночи), в гостевых домах музея "Шушенское" (1 ночь), в отеле "Кызыл Гранд отель и СПА" 5* в Кызыле (3 ночи)
  • Питание по программе
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Фольклорные программы
  • Камлания шамана в Туве
  • Входные билеты в музеи
  • Страховка от несчастного случая и страховка от клещевого энцефалита
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно из Кызыла
  • Поднос багажа
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Спиртные напитки
  • Чаевые
Место начала и завершения?
г. Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рубашка cветлых тонов с длинными рукавами и легкие брюки для защиты от колючей травы в степях Тувы;
  • шорты, футболки светлых тонов;
  • теплый свитер или флисовая куртка, термобелье, перчатки, шапка (в мае и в сентябре);
  • носки х/б 2-3 пары; шерстяные носки (в мае, конце августа и в сентябре);
  • непродуваемая и непромокаемая куртка/дождевик;
  • 2 пары обуви: пара легкой спортивной обуви (лучше закрытого типа) и пара непромокаемой обуви(если вы едете в путешествие в мае, во второй половине августа и сентябре, советуем взять резиновые сапоги или хорошие треккинговые ботинки с высоким голенищем);
  • шляпа или кепка для защиты головы от солнца;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем (в Туве и Хакасии высокая солнечная активность);
  • купальник (он может понадобиться вам в бане);
  • предметы личной гигиены;
  • договор, подтверждающий приобретение тура;
  • полис ОМС;
  • страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
  • индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
  • наличные деньги (на сувениры, приемы у шамана, камлание, сладости, спиртные напитки, прочие личные расходы).

Дорожная сумка, рюкзак или чемодан: что выбрать для путешествия, решать Вам, подходят все варианты. Вам не придется переносить свой багаж на большие расстояния.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как будем передвигаться?

Путешествия организуются на легковых автомобилях или минивенах в зависимости от количества человек в группе. Каждые 1,5-2 часа мы делаем остановки, поэтому путешествие не кажется утомительным.

В каждом транспортном средстве имеется аптечка. Водители и гиды, сопровождающие группу, прослушали курс по оказанию первой медицинской помощи.

Не допускаются: курение в транспорте, остановки в запрещенных местах, заповедных зонах. Ночные переезды запрещены в связи с сезонным выпасом скота.

Какая ожидается погода?

Обычно в начале сентября стоит теплая погода, но ночи уже прохладные. Во второй половине сентября возможны затяжные дожди, температура воздуха опускается до +5 С.

В начале октября уже холодает, температура может опускаться до 0 градусов, ночью минусовые температуры, но до зимы еще далеко, чаще всего нет даже дождей. Если повезет, природа подарит вам возможность увидеть золотую осень в Сибири. Но в конце октября на большей части маршрута уже лежит снег.

Есть ли комары и клещи на маршруте?

В Туве и Хакасии комаров не много, всплески их активности в основном приурочены к длительным дождям, а это очень редкое явление для Тувы и Хакасии. Мы рекомендуем следить за тем, чтобы руки и ноги были закрыты после сумерек, так как комары более всего активны вечером. Мы выдаем туристам с собой репелленты от комаров.

Клещи встречаются в степях Тувы и Хакасии. Пик автивности клещей приходится на май, июнь и первую половину июля. В это время мы выдаем туристам с собой репелленты от клещей. Кроме того, в стоимость тура включена страховка от клещевого энцефалита. В любом случае, мы рекомендуем всем регулярно осматривать одежду, открытые участки тела, голову.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
22 авг 2023
Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром, а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю!
Ю
21 авг 2023
Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
П
15 авг 2023
Прекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересных мест по пути к местам программы. Программа была насыщенная, природа шикарная! Красноярск попал в самое сердечко! Спасибо большое за организацию тура, все устроило на 100%.
Прекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересных

Тур входит в следующие категории Абакана

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