6 день

Музей-заповедник "Шушенское". Природный парк "Ергаки"

После завтрака Вас ждет экскурсия по государственному этнографическому музею-заповеднику «Шушенское».

История музея неразрывно связана с именем В. И. Ленина, который жил в Шушенском в ссылке в 1897-1900 гг. Вас ждет посещение настоящей сибирской деревни рубежа ХIX-XX веков. Этот уголок старины расположен на берегу реки Шушь, недалеко от ее впадения в Енисей.

Многочисленные памятники сельского зодчества разместились на площади 7 га: крестьянские дома, торговая лавка, тюрьма, кабак, всего около 200 деревянных построек. Это удивительное по атмосфере место, от которого захватывает дух даже у закоренелых скептиков. Вы посетите трактир, побываете в настоящей купеческой лавке и познакомитесь с мастерством ремесленников.

После обеда Вы отправитесь через горы Западного Саяна в Туву, наблюдая по дороге завораживающие пейзажи. Вам предстоит встреча с хозяином этих мест – Спящим Саяном. Его, если присмотреться, можно увидеть в очертаниях гор: он лежит на спине, сложив руки на груди. Дорога до Тувы проходит вдоль известного природного парка «Ергаки».

Ближе к вечеру приезд в Туву. Это удивительно, но как только машина пересекает границу республики, даже пейзаж резко меняется. Кажется, что попадаешь на другую планету и в другое время. На большей части территории Тувы почти нет признаков современной цивилизации, на сотни километров тянутся степи, прерываемые развалами гор с острыми гребнями.

Заселение в отель "Кызыл Гранд отель и СПА" 5*.

Ужин самостоятельно.

Расстояние: 330 км

Проживание: гостиница "Кызыл Гранд отель и СПА" 5*.

Питание: завтрак в гостевых домах, обед в кафе, ужин самостоятельно.