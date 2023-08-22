В этом путешествии вы увидите крупнейший город Сибири - Красноярск, прикоснетесь к археологическим сокровищам Хакасии и восхититесь неповторимой Тувой. Тур проводится в любые даты под индивидуальный запрос в период с мая по сентябрь.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Часовня Параскевы Пятницы. Краеведческий музей
Прибытие в Красноярск, трансфер в гостиницу из аэропорта. Отдых.
14:00 Встреча с гидом. Обед в ресторане.
15:00 Знакомство с Красноярском начнется с посещения главного символа города – часовни Параскевы Пятницы. В ходе обзорной экскурсии вы посетите историческую часть города с его памятниками архитектуры XVIII-XIX веков, особняками сибирских купцов и меценатов, увидите памятник основателю города Андрею Дубенскому, Театральную площадь и многое другое.
Далее вам предстоит экскурсия в Краеведческий музей, по праву считающийся одним из лучших музеев истории и этнографии Сибири. Неутомительная, но насыщенная информацией экскурсия даст первое представление о том, что вам предстоит увидеть на маршруте.
Ужин самостоятельно.
Расстояние: 60 км.
Проживание: гостиница «Новотель» 4*.
Питание: завтрак в гостинице, обед в ресторане, ужин самостоятельно.
Национальный парк «Красноярские Столбы». Дом-музей В.И. Сурикова
Сегодня Вас ждет прогулка по таежным тропам знаменитого национального парка «Красноярские Столбы»!
Облик каждой скалы настолько неповторим и уникален, что практически все столбы имеют свои имена – Дед, Первый Столб, Перья (самые, пожалуй, знаменитые скалы Столбов), Такмак, Слоник, Первенец, Предплечье, Львиные Ворота, Капелла, Манская Баба, Крепость и др. Туристско-экскурсионный район «Столбов» составляет почти полторы тысячи гектаров.
Местные жители верят, что столбы обладают особой энергетикой, и считают их местом силы. Пешая часть маршрута по парку составит 3 км.
После обеда посещение дома-музея В. И. Сурикова.
Ужин самостоятельно.
Расстояние: 20 км.
Проживание: гостиница «Новотель» 4*.
Питание: завтрак в гостинице, обед в ресторане, ужин самостоятельно
«Долина царей». Большой Салбыкский курган
После раннего завтрака прощание с Красноярском и отправление на юг через город Дивногорск. По дороге Вы увидите одну из величайших в мире плотин – Красноярскую ГЭС.
Обед-пикник на природе.
По прибытии в Хакасию экскурсия в «Долину царей». Это место, где находится более 50 крупных курганов, в которых захоронены вожди тагарских племен.
Кульминацией экскурсии станет Большой Салбыкский курган. Это каменно-земляная пирамида высотою до 30 метров – место погребения одного из могущественных динлинских царей и членов его семьи. Памятник свидетельствует о могуществе и богатстве тагарского государства (IV в. до н. э.). Характерным является наличие вокруг каждой мощной вертикальной плиты каменной ограды. У Большого Салбыкского кургана имеются плиты весом от 20 до 60 т. По старинным преданиям это «дорога духов», она вела души умерших через гряду холмов на восход солнца в «верхний» небесный мир.
Расстояние: 480 км.
Проживание: гостиница «Азия» 4*.
Питание: завтрак в гостинице, обед – пикник в пути, ужин самостоятельно.
Музей-заповедник "Казановка". Хуртуях хол - "Долина священной старухи"
После завтрака Вы отправитесь на экскурсию по Хакасскому государственному археологическому музею-заповеднику «Казановка».
Заповедник возник 15 лет назад по инициативе историка, археолога и просто неравнодушного, искренне любящего Хакасию человека – Леонида Еремина. «Казановка» – образец того, как нужно относиться к историческому и культурному наследию, это бренд, востребованный учеными и туристами со всего мира.
Вам покажут наскальные рисунки, которым 3-5 тысяч лет, научат копировать их на бумагу, и эти редчайшие сувениры вы сможете забрать домой. Кроме того, вы узнаете назначение таинственных вертикальных камней, торчащих из земли по всей территории Хакасии.
Во время экскурсии Вы посетите Хуртуях хол – «Долину священной старухи». Более 4 тысяч лет эта долина использовалась местными жителями для обрядов. Вам предстоит увидеть и окунуться в тайны давно исчезнувших народов. Окружающий пейзаж, скалистые горы и тайга доставят несомненное удовольствие.
Обед с блюдами национальной кухни.
Возвращение в Абакан.
Расстояние: 280 км.
Проживание: гостиница «Азия» 4*.
Питание: завтрак в гостинице, обед в юрточном комплексе, ужин самостоятельно.
Минусинский краеведческий музей. Саяно-Шушенская ГЭС
После завтрака отправление в Минусинск.
Посещение Минусинского краеведческого музея имени Мартьянова Н. М, одного из старейших краеведческих музеев в Сибири. Музей был основан в 1877 году.
Прибытие в п. Шушенское, заселение в «Новую деревню». Эту ночь вам предстоит провести в архитектурно-этнографическом комплексе музея-заповедника «Шушенское», он сохранил обычаи и традиции сибирской деревни конца XIX века. Усадьбы гостиничного комплекса воссозданы с сохранением культурных стилей Приангарья и юга Красноярского края. Реалии крестьянского быта удачно сочетаются с современным комфортом проживания.
Обед с блюдами сибирской кухни, после которого Вас ждет экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС (наружный осмотр).
Ужин с традиционными блюдами русской кухни.
*Вечером возможно посещение бани (за доп. плату).
Расстояние: 240 км.
Проживание: гостевые дома музея-заповедника «Шушенское».
Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин в гостевых домах.
Музей-заповедник "Шушенское". Природный парк "Ергаки"
После завтрака Вас ждет экскурсия по государственному этнографическому музею-заповеднику «Шушенское».
История музея неразрывно связана с именем В. И. Ленина, который жил в Шушенском в ссылке в 1897-1900 гг. Вас ждет посещение настоящей сибирской деревни рубежа ХIX-XX веков. Этот уголок старины расположен на берегу реки Шушь, недалеко от ее впадения в Енисей.
Многочисленные памятники сельского зодчества разместились на площади 7 га: крестьянские дома, торговая лавка, тюрьма, кабак, всего около 200 деревянных построек. Это удивительное по атмосфере место, от которого захватывает дух даже у закоренелых скептиков. Вы посетите трактир, побываете в настоящей купеческой лавке и познакомитесь с мастерством ремесленников.
После обеда Вы отправитесь через горы Западного Саяна в Туву, наблюдая по дороге завораживающие пейзажи. Вам предстоит встреча с хозяином этих мест – Спящим Саяном. Его, если присмотреться, можно увидеть в очертаниях гор: он лежит на спине, сложив руки на груди. Дорога до Тувы проходит вдоль известного природного парка «Ергаки».
Ближе к вечеру приезд в Туву. Это удивительно, но как только машина пересекает границу республики, даже пейзаж резко меняется. Кажется, что попадаешь на другую планету и в другое время. На большей части территории Тувы почти нет признаков современной цивилизации, на сотни километров тянутся степи, прерываемые развалами гор с острыми гребнями.
Заселение в отель "Кызыл Гранд отель и СПА" 5*.
Ужин самостоятельно.
Расстояние: 330 км
Проживание: гостиница "Кызыл Гранд отель и СПА" 5*.
Питание: завтрак в гостевых домах, обед в кафе, ужин самостоятельно.
Географический центр Азии. Буддийский монастырь
В этот день Вас ждет экскурсия по Кызылу – столице Тувы.
Вы посетите географический центр Азии, который символично расположен недалеко от места слияния двух рек – Бий-Хем (Большой Енисей) и Каа-Хем (Малый Енисей). Дальше начинается знаменитый, пересекающий всю Сибирь с юга на север – Великий Енисей.
Визит в буддийский монастырь.
Обед в ресторане.
Посещение местных ремесленников.
После обеда поездка в южном направлении для знакомства с тувинскими животноводами. Вас ждет мастер-класс по изготовлению традиционных тувинских блюд.
Свободное время в городе, посещение сувенирных магазинов, минерального источника в окрестностях Кызыла.
Ужин самостоятельно.
Расстояние: 120 км
Проживание: гостиница "Кызыл Гранд отель и СПА" 5*.
Питание: завтрак в отеле, обед в ресторане, ужин самостоятельно.
Золото скифов. Горловое пение «хоомей» и камлание шамана
Сегодня знакомство с Тувой продолжается.
Вас ждет посещение Национального музея Тувы (экскурсия по экспозиции «золото скифов»). Экскурсия посвящена знаменитому кургану Аржаан-2, раскопки которого были проведены в 2000-2003 гг. специалистами Эрмитажа в сотрудничестве с Немецким археологическим институтом. Сокровища, найденные в кургане (всего более 20 кг золотых изделий), стали настоящей сенсацией в археологическом мире.
Обед с блюдами национальной кухни.
После обеда Вас ждет выступление исполнителей традиционного тувинского горлового пения «хоомей». Горловое пение – фантастическая способность тувинцев и некоторых других народностей Сибири издавать одновременно два-три музыкальных звука разной высоты и при этом тянуть их в течение 25-30 секунд, не переводя дыхание. Если слушать, закрыв глаза, то не верится, что эти звуки издает человек, а не музыкальный инструмент.
Вечером Вы увидите завораживающее зрелище – камлание шамана. Это ритуал общения шамана с духами у огня, сопровождающийся протяжными звуками и ударами в бубен.
*Желающие смогут тут же попасть на прием к шаману, чтобы узнать свое будущее, пройти ритуал очищения или справиться о своем здоровье (за доп. плату).
Возвращение в Кызыл.
Ужин самостоятельно.
Расстояние: 60 км
Проживание: гостиница "Кызыл Гранд отель и СПА" 5*.
Питание: завтрак в отеле, обед в ресторане, ужин самостоятельно.
Отъезд
Трансфер в аэропорт Кызыла, вылет.
Проживание
Тур предусматривает 2- местное размещение в комфортабельных номерах стандарт со всеми удобствами в гостинице «Новотель» 4* (2 ночи + ранний заезд), в отеле «Азия» 4* Абакан (2 ночи), в гостевых домах музея «Шушенское» (1 ночь), в отеле "Кызыл Гранд отель и СПА" 5* в Кызыле (3 ночи).
Доплата за одноместное размещение – 34 000 руб/чел.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы:
- 1 человек - 718 000 руб.
- 2 человека - 382 000 руб/чел.
- 3 человека - 298 000 руб. чел.
- 4 человека - 245 000 руб/чел.
Варианты проживания
Гостиница «Novotel» 4
Расположенный в историческом и деловом центре 4-звездочный отель Novotel Красноярск Центр открывает широкие возможности для разных видов путешествий. Благодаря удобному расположению, вы за считанные минуты доберетесь до главных достопримечательностей, административных учреждений, аэропорта и вокзала. К вашим услугам бесплатный WiFi на всей территории отеля, а также бесплатный Web-уголок iMac.
Гостиница «Азия» 4
Бизнес-отель «Азия» – это разнообразие услуг в сочетании с гостеприимством и вниманием к современному путешественнику. Это уютные номера, расположенные в новом здании в центре города Абакан. Номера оборудованы в соответствии с современными требованиями и тенденциями гостиничной индустрии. Номерной фонд отеля «Азия» располагается на 9 этажах и состоит из 116 номеров различной категории.
Гостевой дом «Новая деревня»
«Новая деревня» – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца XIX века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями. Новая деревня состоит из шести усадеб, воссозданных с сохранением культурных стилей Приангарья и юга Красноярского края, каждая из которых имеет собственную экспозицию и мифологему. Наряду с новоделами, в экспозициях домов, навесов и амбаров имеются артефакты, представляющие музейную ценность. Реалии крестьянского быта удачно сочетаются с современным комфортом проживания.
Отель «Кызыл Гранд отель и СПА» 5* в Кызыле
Отель «Кызыл Гранд Отель и СПА» расположен в Кызыле. Этот курорт находится в пешей доступности от центра города.
Для гостей работает ресторан. На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Для путешественников на машине организована парковка. Гостям также доступны следующие услуги: массажный кабинет, сауна, спа-центр и хамам.
Любителям спорта подготовили тренажёрный зал. Для тех, кто не представляет отдых без водных удовольствий, есть бассейн. Берите питомца с собой. На курорте возможно размещение с домашним любимцем за дополнительную плату. Для простоты передвижения возможна организация трансфера.
Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт. Дополнительно: прачечная, банкомат, гладильные услуги и пресса. Персонал курорта говорит на английском и русском.
Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги (1-2 чел. л/а, 3-4 чел. минивен), включая трансферы аэропорт - гостиница-аэропорт
- 2-х местное размещение, номера категории стандарт: в гостинице "Новотель" 4* (2 ночи + ранний заезд), в отеле "Азия" 4* Абакан (2 ночи), в гостевых домах музея "Шушенское" (1 ночь), в отеле "Кызыл Гранд отель и СПА" 5* в Кызыле (3 ночи)
- Питание по программе
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Фольклорные программы
- Камлания шамана в Туве
- Входные билеты в музеи
- Страховка от несчастного случая и страховка от клещевого энцефалита
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно из Кызыла
- Поднос багажа
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Спиртные напитки
- Чаевые
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рубашка cветлых тонов с длинными рукавами и легкие брюки для защиты от колючей травы в степях Тувы;
- шорты, футболки светлых тонов;
- теплый свитер или флисовая куртка, термобелье, перчатки, шапка (в мае и в сентябре);
- носки х/б 2-3 пары; шерстяные носки (в мае, конце августа и в сентябре);
- непродуваемая и непромокаемая куртка/дождевик;
- 2 пары обуви: пара легкой спортивной обуви (лучше закрытого типа) и пара непромокаемой обуви(если вы едете в путешествие в мае, во второй половине августа и сентябре, советуем взять резиновые сапоги или хорошие треккинговые ботинки с высоким голенищем);
- шляпа или кепка для защиты головы от солнца;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем (в Туве и Хакасии высокая солнечная активность);
- купальник (он может понадобиться вам в бане);
- предметы личной гигиены;
- договор, подтверждающий приобретение тура;
- полис ОМС;
- страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
- индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
- наличные деньги (на сувениры, приемы у шамана, камлание, сладости, спиртные напитки, прочие личные расходы).
Дорожная сумка, рюкзак или чемодан: что выбрать для путешествия, решать Вам, подходят все варианты. Вам не придется переносить свой багаж на большие расстояния.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как будем передвигаться?
Путешествия организуются на легковых автомобилях или минивенах в зависимости от количества человек в группе. Каждые 1,5-2 часа мы делаем остановки, поэтому путешествие не кажется утомительным.
В каждом транспортном средстве имеется аптечка. Водители и гиды, сопровождающие группу, прослушали курс по оказанию первой медицинской помощи.
Не допускаются: курение в транспорте, остановки в запрещенных местах, заповедных зонах. Ночные переезды запрещены в связи с сезонным выпасом скота.
Какая ожидается погода?
Обычно в начале сентября стоит теплая погода, но ночи уже прохладные. Во второй половине сентября возможны затяжные дожди, температура воздуха опускается до +5 С.
В начале октября уже холодает, температура может опускаться до 0 градусов, ночью минусовые температуры, но до зимы еще далеко, чаще всего нет даже дождей. Если повезет, природа подарит вам возможность увидеть золотую осень в Сибири. Но в конце октября на большей части маршрута уже лежит снег.
Есть ли комары и клещи на маршруте?
В Туве и Хакасии комаров не много, всплески их активности в основном приурочены к длительным дождям, а это очень редкое явление для Тувы и Хакасии. Мы рекомендуем следить за тем, чтобы руки и ноги были закрыты после сумерек, так как комары более всего активны вечером. Мы выдаем туристам с собой репелленты от комаров.
Клещи встречаются в степях Тувы и Хакасии. Пик автивности клещей приходится на май, июнь и первую половину июля. В это время мы выдаем туристам с собой репелленты от клещей. Кроме того, в стоимость тура включена страховка от клещевого энцефалита. В любом случае, мы рекомендуем всем регулярно осматривать одежду, открытые участки тела, голову.