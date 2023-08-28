1 день

Встреча в Абакане, Природный парк Ергаки

Встреча гостей.

Завтрак в кафе.

Выезд в Природный парк «Ергаки».

Один из самых удивительных уголков природы Западного Саяна.

Живописные горно-таежные ландшафты, необычайные по своей красоте и многогранности.

Остановка на знаменитом таежном рынке Танзыбей.

Территория выгодных покупок.

Таежные целебные сборы, фито чай, настойки и масла из хвои.

Мази и целебные снадобья.

Сувениры.

Заселение на базу отдыха, обед в кафе.

Свободное время.

Ужин на базе.

Общее расстояние ок 230 км. Время в пути ок. 4-х часов. Дорога комфорт – асфальт, частично горный серпантин.

Рекомендация гостю: В местном продуктовом супермаркете возможно приобрести необходимые любимые продукты, т. к в горах нет магазина. На территории базы отдыха только объекты общепита. Сотовая связь и интернет: только Теле2. Иного подключения нет!

Рекомендации по одежде: удобная одежда для длительных переездов, ветровки, куртки в дорогу, в горах пониженная температура, купальные принадлежности на случай пользования услугами СПА зоны.