Тува и горы. Тур комфорт

Активный тур в горы Ергаки с радиальными экскурсиями на популярные природные объекты, проживание в комфортном туристическом горном комплексе в тандеме с познавательным трехдневным туром в Туву.

В первой части путешествия Вы
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исследуете фантастическое собрание каменных изваяний и насладитесь зеркальной гладью озера Светлое в парке Ергаки.

А затем, получив удовольствие от бодрящих прогулок и надышавшись свежим горным воздухом, отправитесь в Туву, чтобы познакомиться с азиатской культурой, бытом кочевников и буддийским традициями.

5
3 отзыва
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Живописные треккинги
Живописные треккинги
Вас ждут удобные тропы, известные маршруты, альпийские луга и горные ручьи
След Будды
След Будды
Посетим священное место Бурган-Изи, где, по легенде, Далай-Лама увидел на земле светящийся свет следа Учителя
Висячий камень
Висячий камень
Увидим самый знаменитый висячий камень в России, который застыл над пропастью
Тувинские национальные блюда
Тувинские национальные блюда
Попробуем тувинские буузы и печенье боорзаки с тувинским чаем с молоком и солью
Горловое пение
Горловое пение
Познакомимся с исполнителями традиционного тувинского горлового пения – «хоомей»

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Абакане, Природный парк Ергаки

Встреча гостей.

Завтрак в кафе.

Выезд в Природный парк «Ергаки».

Один из самых удивительных уголков природы Западного Саяна.

Живописные горно-таежные ландшафты, необычайные по своей красоте и многогранности.

Остановка на знаменитом таежном рынке Танзыбей.

Территория выгодных покупок.

Таежные целебные сборы, фито чай, настойки и масла из хвои.

Мази и целебные снадобья.

Сувениры.

Заселение на базу отдыха, обед в кафе.

Свободное время.

Ужин на базе.

Общее расстояние ок 230 км. Время в пути ок. 4-х часов. Дорога комфорт – асфальт, частично горный серпантин.

Рекомендация гостю: В местном продуктовом супермаркете возможно приобрести необходимые любимые продукты, т. к в горах нет магазина. На территории базы отдыха только объекты общепита. Сотовая связь и интернет: только Теле2. Иного подключения нет!

Рекомендации по одежде: удобная одежда для длительных переездов, ветровки, куртки в дорогу, в горах пониженная температура, купальные принадлежности на случай пользования услугами СПА зоны.

Встреча в Абакане, Природный парк ЕргакиВстреча в Абакане, Природный парк ЕргакиВстреча в Абакане, Природный парк ЕргакиВстреча в Абакане, Природный парк Ергаки
2 день

Каменный город

Завтрак в кафе.

Выезд на пешеходный маршрут «Каменный город».

Это фантастическое собрание каменных изваяний.

Очертание скал напоминают крепостные стены и башни, фигуры людей, птиц и животных.

Это настоящая жемчужина Саян, которую, несомненно, стоит посетить. Маленький аналог природного заповедника Столбы в г. Красноярск.

До начала маршрута туристов забрасывают на технике повышенной проходимости.

Необычайно живописное место.

Природное место силы и притяжения.

Ланч на природе.

Возвращение на базу отдыха.

Ужин на базе.

Общее расстояние ок 40 км.

Примечания: до начала тропы в Каменный город туристов доставляют на технике повышенной проходимости ГАЗ/УАЗ – ок. 17 км.

Пешеходная тропа частично оборудована перилами, маркирована, есть туалеты.

Рекомендации гостю: удобная треккинговая обувь, легкая непромокаемая куртка, дождевик, рюкзак;, личная аптечка.

Каменный городКаменный городКаменный городКаменный город
3 день

Озеро «Светлое»

Завтрак.

Выезд на маршрут до озера «Светлое».

Озеро «Светлое» считается самым красивым в Ергаках.

Водная гладь озера находится в «стакане» окружающих гор, вода в озере совершенно неподвижна и напоминает поверхность зеркала, где отражаются даже самые мелкие детали природного пейзажа.

Великолепные виды и фотоснимки.

Ланч на природе.

Возвращение на базу отдыха.

Ужин в кафе.

Примечания: Маршрут сложен из за постоянного подъема по куруму и скользких троп.

Рекомендуем для лиц с хорошей физической подготовкой.

Туристам выдаются ланчи и они самостоятельно несут их в своих рюкзаках.

Рекомендация гостю: удобная трекинговая обувь (пара запасной на случай дождя), легкая непромокаемая куртка, дождевик, рюкзак, личная аптечка.

Озеро «Светлое»Озеро «Светлое»Озеро «Светлое»Озеро «Светлое»
4 день

Висячий камень

Завтрак в кафе.

Выезд на пешеходную экскурсию «Висячий камень».

Он является самым знаменитым висячим камнем в России, каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью в природном парке Ергаки.

Висячий Камень считается чудом природы.

Трекинг до Висячего камня 14 км.

Тропа оборудована, маркирована, частично есть перила, есть места для отдыха.

Поход доступен для лиц с хорошей физической подготовкой.

Ланч на природе.

Возвращение на базу отдыха.

Ужин на базе.

Маршрут сложен. Рекомендуем для лиц с хорошей физической подготовкой. Трекинг до Висячего камня 14 км. Тропа оборудована, маркирована, частично есть перила, есть места для отдыха.

Поход доступен для лиц с хорошей физической подготовкой.

Рекомендация гостю: удобная трекинговая обувь, легкая непромокаемая куртка, дождевик, рюкзак на лямках, личная аптечка.

Висячий каменьВисячий каменьВисячий каменьВисячий камень
5 день

Выезд в Тыву. Кызыл

Завтрак на базе отдыха.

Освобождение номеров.

Выезд на программу в Туву.

Республика Тува – кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире.

Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников.

По прибытию в г. Кызыл обед в кафе.

Экскурсия в Тувинский национальный музыкальный центр, знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения - «хоомей».

Обзорная экскурсия по городу с посещением таких объектов, как сквер «Центр Азии» на красивой набережной Енисея.

Набережная оформленная в национальном стиле с композициями созданными известным скульптором, Даши Намдаков.

Огромная стела символизирующая центр Азии и царской охоты.

Площадь Арата, где находится символ города - Буддийский молитвенный барабан, сегодня этот молитвенный барабан является крупнейшим в России.

Размещение в отеле.

Ужин в кафе.

Общий километраж дня 400 км, комфортная дорога.

Рекомендации гостям: удобная одежда для длительных переездов.

Выезд в Тыву. КызылВыезд в Тыву. КызылВыезд в Тыву. КызылВыезд в Тыву. Кызыл
6 день

След Будды, озеро Дус Холь, Дургенский каньон, чабанская стоянка

Завтрак в отеле.

Выезд на активную программу.

Священное место Бурган-Изи (След Будды).

На том месте на горе установлен субурган "Дючен Лхабаб", что означает «Снисхождение с небес Будды Шакьямуни».

Культовое место паломничества последователей, одного из основных течений буддизма – Ламаизма.

Считается, что в мире на сегодняшний день существуют три следа, и один из них находится в Туве.

След Будды является отпечатком, одной или обеих ног первого буддиста, достигшего нирваны.

Восхождение по священной лестнице к Следу Будды.

Дургенский каньон с водопадом и панорамной площадкой.

Массивные скалы, утопающие в девственных лесах, и стремительная горная река, несущая свои воды по каньону.

Завораживающее зрелище.

Обед из местной рыбки на гриле, чай и лепешки.

Посещение юрты кочевников.

Чабанская стоянка.

Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода.

Ужин в тувинских традициях, национальные блюда (баранина, приготовленная по традиционным рецептам, местные тушеные овощи, тувинские буузы из говядины или баранины, молодой сыр, печенье боорзаки с тувинским чаем с молоком и солью).

Возвращение в отель.

Продолжительность экскурсии – 11 часов.

Общий километраж дня 280 км, частично асфальт, частично полевая дорога.

Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.

След Будды, озеро Дус Холь, Дургенский каньон, чабанская стоянкаСлед Будды, озеро Дус Холь, Дургенский каньон, чабанская стоянкаСлед Будды, озеро Дус Холь, Дургенский каньон, чабанская стоянкаСлед Будды, озеро Дус Холь, Дургенский каньон, чабанская стоянка
7 день

Скифское золото

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Посещение Национального музея Тувы, выставка «Скифское золото».

Национальный музей Тувы – достояние Республики, с огромным позолоченным куполом и с коллекцией золотого запаса древнего кургана.

Более тысячи уникальных золотых украшений находятся в фонде музея.

Посещение крупнейшего в России буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг".

Обед в кафе. Выезд в г. Абакан.

Возвращение в г. Абакан.

Размещение в отеле.

Ужин в кафе.

Гастрономические блюда.

Продолжительность экскурсии - 10 часов.

Общий километраж дня 400 км, комфортная дорога.

Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.

8 день

Отъезд

Завтрак.

Проводы группы, трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Ергаки» (4 ночи), в отеле «Кызыл Гранд и СПА» 5* (2 ночи), в отеле в Абакане (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения:

б/о «Ергаки»3*, отель «Кызыл Гранд и СПА» 5*, отель «Азия»4*:

  • Одноместное размещение - 90 000 рублей с человека.
  • Двухместное размещение - 83 000 рублей с человека.

б/о «Ергаки»3*, отель «Буян-Бадырги»3*, отель «Абакан» 4*:

  • Одноместное размещение - 87 000 рублей с человека.
  • Двухместное размещение - 77 000 рублей с человека.

б/о «Ергаки»3*, отель «Одуген»3*, отель «Персона»3*:

  • Одноместное размещение - 79 000 рублей с человека.
  • Двухместное размещение - 69 000 рублей с человека.

Варианты проживания

б/о «Ергаки»

4 ночи

База отдыха «Ергаки» находится на территории природного парка Ергаки в красивейшем месте Западного Саяна, на высоте 1510 метров в окружении живописных гор, в Ермаковском районе Красноярского края, недалеко от границы с Хакасией. База отдыха работает круглый год и единовременно готова принять до 240 человек.

База отдыха "Ергаки" - это активный отдых и проживание в красивейшем месте Саян. Всё для любителей походов, горных лыж, сноубордов и даже снегоходов! Гостиницы и отдельные домики. Прокат снаряжения и услуги обучения. Кафе, кальян-бар и шикарная кедровая баня.

На базе нет сети WiFi, работает только связь Теле-2.

б/о «Ергаки»б/о «Ергаки»б/о «Ергаки»б/о «Ергаки»б/о «Ергаки»б/о «Ергаки»

Отель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. Кызыл

2 ночи

Отель «AZIMUT Кызыл» с общим лаунджем и фитнес-центром расположен в городе Кызыл. При отеле работают бар и ресторан. В этом 5-звездочном отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi, осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории отеля установлен банкомат. Среди других удобств — крытый бассейн, хаммам и круглосуточная стойка регистрации.

Номера отеля оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном. В собственной ванной комнате есть душ. В числе удобств всех номеров письменный стол и чайник. В некоторых номерах есть мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. Гостям отеля «AZIMUT Кызыл» предоставляются постельное белье и полотенца.

Важно: нет возможности проживания в номере с 2-мя раздельными кроватями, только двуспальная кровать. Посещение спа и бассейна строго от 18 лет.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

В отеле AZIMUT Kyzyl работает сауна.

К услугам гостей спа-салон, парикмахерская и бизнес-центр.

Отель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. Кызыл

Отель Буян Бадырги 3

2 ночи

Отель находится на улице Московской в небольшом городе Кызыл. Персонал разговаривает на нескольких языках. Уборка осуществляется своевременно, без задержек.

Богатый номерной фонд предоставляет вашему вниманию следующие категории "Люкс","Стандарт","Студио","Улучшенный люкс", в которых вы сможете отдохнуть с комфортом. В ванной комнате есть все принадлежности для личной гигиены.

Гости, которые придерживаются определенной диеты, есть специальное меню. В баре предоставляется большой ассортимент напитков. По запросу завтрак подается в номер.

Провести деловые встречи, переговоры, семинары вы сможете в конференц-зале, со всей нужной техникой.

В шаговой доступности есть ресторан "Буян-Бадыргы", кафе "Пицца-Роллы" и гастроном "Южный" и "Звезда" находятся в шаговой доступности.

Отель Буян Бадырги 3Отель Буян Бадырги 3Отель Буян Бадырги 3Отель Буян Бадырги 3Отель Буян Бадырги 3Отель Буян Бадырги 3Отель Буян Бадырги 3Отель Буян Бадырги 3

Отель «Одуген» 3

2 ночи

Гостиница "Одуген" расположена на одной из центральных улиц города Кызыл. Внимательные сотрудники готовы встретить гостей в любое время суток и помочь при необходимости. Для постояльцев есть сауна и бассейн на территории. Свои вещи можно отдать в прачечную, где их тщательно постирают и отгладят. Открыта также сувенирная лавка. Жильцам с личным автомобилем предоставляются места для парковки.

Размещение предлагается в уютные номера, которые прекрасно подходят для длительного или кратковременного проживания как семьей или компанией, так и одному. Каждая категория оборудована удобной мебелью и нужной техникой. В ванной комнате установлена качественная сантехника, а специально для большего комфорта предусмотрен комплект полотенец и набор гигиенических принадлежностей.

При гостинице имеется ресторан, в котором представлен широкий выбор блюд традиционной кухни. Персонал поможет подобрать еду и напитки с учетом Ваших пожеланий. Поблизости находятся продуктовые магазины и прочие места быстрого питания, которые помогут разнообразить рацион.

Удобное месторасположение в самом центре Кызыла обеспечивает гостям шаговую доступность ко многим важным объектам, учреждениям и достопримечательностям. Отсюда также быстро можно доехать до любой точки города на общественном транспорте. Расстояние до аэропорта составляет около 5 км.

Отель «Одуген» 3Отель «Одуген» 3Отель «Одуген» 3Отель «Одуген» 3Отель «Одуген» 3Отель «Одуген» 3Отель «Одуген» 3

Абакан 4

1 ночь

Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.

В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер. Кроме того, в отеле обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек.

Парк Победы находится в 10 минутах ходьбы, а детский парк «Орленок» — в 5 минутах ходьбы. Драматический театр находится в нескольких минутах ходьбы, а до городского парка — 20 минут ходьбы.

Поездка до железнодорожного вокзала Абакан занимает 3 минуты, а до международного аэропорта Абакан — 10 минут.

Абакан 4Абакан 4Абакан 4Абакан 4Абакан 4Абакан 4Абакан 4Абакан 4Абакан 4Абакан 4

Азия 4

1 ночь

Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.

Стойка регистрации работает круглосуточно. В ресторане Food&Bar 114 подают блюда европейской кухни, а в ресторане Pur Pur накрывают завтрак и готовят блюда пан-азиатской кухни.

Азия 4Азия 4Азия 4Азия 4Азия 4Азия 4Азия 4Азия 4

Отель «Персона» 3

1 ночь

В республике Хакасия в Абакане находится гостиница «Персона». Разнообразие услуг, а также качественное обслуживание на протяжении уже многих лет, послужили залогом успеха, для того, чтобы наработать большое количество постоянных клиентов, а также хорошие отзывы. Гости могут воспользоваться такими услугами как парковка, трансфер или вызов такси.

Номерной фонд представляет собой категории, которые поделены в зависимости от вместимости человек, комфортности и соответственно стоимости. В любом случае, каждый из них чист, комфортен и обустроен так, что чувствуется домашний уют. Все это для того, чтобы даже при длительном проживании, каждый постоялец остался доволен.

В ресторане подаются изысканные блюда, приготовленные квалифицированными поварами, которые трудятся для того, чтобы Вы были сыты в течение дня.

Поблизости находятся несколько театров, достопримечательности, церкви, магазины и сувенирные лавки. До многих известных мест Вы сможете добраться вызвав такси или сев на автобус.

Отель «Персона» 3Отель «Персона» 3Отель «Персона» 3Отель «Персона» 3Отель «Персона» 3Отель «Персона» 3Отель «Персона» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
  • Проживание
  • Питание трехразовое по программе
  • Входные билеты
  • Встреча в аэропорту/ж/д вокзале
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы
  • Дополнительные экскурсии по желанию
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура включена.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
28 авг 2023
Только вернулись из тура. Море впечатлений и только со знаком плюс. Отлично и профессионально организован тур. Всё продуманно до мелочей. Принимающие стороны на высоте. Работают на все 100. Было интересно
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и разнообразно. В горах нас сопровождали отличная молодёжь. Милейшая
Татьяна и замечательный Дмитрий. Питание в ресторане всюду и всегда вкусно и обильно. Особое везение с гидом Станиславом и водителем Игорем. Станислав это ходячая энциклопедия, при этом всё легко и с юмором. С Игорем можно было ехать не беспокоясь о безопасности. Профессионал!
Изумительная природа и чудесные люди!
Рекомендую тур всем! Не сомневайтесь, не пожалеете.

А
16 авг 2022
Тур состоял из двух частей. Первая половина - активный трекинг по Ергакам в сопровождении опытного инструктора. Вторая половина - автобусный тур по Тыве. Путешествие интересное, природа шикарная, всё понравилось.
О
9 авг 2022
Тур шикарный, горы в Ергаки надо увидеть хотя бы раз в жизни! Большое спасибо нашему инструктору Карцеву Сергею за организованные переходы по горам. Жили мы в комфортной турбазе. Ужин мы брали за свой счет в кафе, но это намного лучше, так как мы попробовали все, что хотели, еда очень вкусная. Расставаться с горами не хотелось, безумно красивые виды

Тур входит в следующие категории Абакана

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