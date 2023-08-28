В первой части путешествия Вы
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Абакане, Природный парк Ергаки
Встреча гостей.
Завтрак в кафе.
Выезд в Природный парк «Ергаки».
Один из самых удивительных уголков природы Западного Саяна.
Живописные горно-таежные ландшафты, необычайные по своей красоте и многогранности.
Остановка на знаменитом таежном рынке Танзыбей.
Территория выгодных покупок.
Таежные целебные сборы, фито чай, настойки и масла из хвои.
Мази и целебные снадобья.
Сувениры.
Заселение на базу отдыха, обед в кафе.
Свободное время.
Ужин на базе.
Общее расстояние ок 230 км. Время в пути ок. 4-х часов. Дорога комфорт – асфальт, частично горный серпантин.
Рекомендация гостю: В местном продуктовом супермаркете возможно приобрести необходимые любимые продукты, т. к в горах нет магазина. На территории базы отдыха только объекты общепита. Сотовая связь и интернет: только Теле2. Иного подключения нет!
Рекомендации по одежде: удобная одежда для длительных переездов, ветровки, куртки в дорогу, в горах пониженная температура, купальные принадлежности на случай пользования услугами СПА зоны.
Каменный город
Завтрак в кафе.
Выезд на пешеходный маршрут «Каменный город».
Это фантастическое собрание каменных изваяний.
Очертание скал напоминают крепостные стены и башни, фигуры людей, птиц и животных.
Это настоящая жемчужина Саян, которую, несомненно, стоит посетить. Маленький аналог природного заповедника Столбы в г. Красноярск.
До начала маршрута туристов забрасывают на технике повышенной проходимости.
Необычайно живописное место.
Природное место силы и притяжения.
Ланч на природе.
Возвращение на базу отдыха.
Ужин на базе.
Общее расстояние ок 40 км.
Примечания: до начала тропы в Каменный город туристов доставляют на технике повышенной проходимости ГАЗ/УАЗ – ок. 17 км.
Пешеходная тропа частично оборудована перилами, маркирована, есть туалеты.
Рекомендации гостю: удобная треккинговая обувь, легкая непромокаемая куртка, дождевик, рюкзак;, личная аптечка.
Озеро «Светлое»
Завтрак.
Выезд на маршрут до озера «Светлое».
Озеро «Светлое» считается самым красивым в Ергаках.
Водная гладь озера находится в «стакане» окружающих гор, вода в озере совершенно неподвижна и напоминает поверхность зеркала, где отражаются даже самые мелкие детали природного пейзажа.
Великолепные виды и фотоснимки.
Ланч на природе.
Возвращение на базу отдыха.
Ужин в кафе.
Примечания: Маршрут сложен из за постоянного подъема по куруму и скользких троп.
Рекомендуем для лиц с хорошей физической подготовкой.
Туристам выдаются ланчи и они самостоятельно несут их в своих рюкзаках.
Рекомендация гостю: удобная трекинговая обувь (пара запасной на случай дождя), легкая непромокаемая куртка, дождевик, рюкзак, личная аптечка.
Висячий камень
Завтрак в кафе.
Выезд на пешеходную экскурсию «Висячий камень».
Он является самым знаменитым висячим камнем в России, каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью в природном парке Ергаки.
Висячий Камень считается чудом природы.
Трекинг до Висячего камня 14 км.
Тропа оборудована, маркирована, частично есть перила, есть места для отдыха.
Поход доступен для лиц с хорошей физической подготовкой.
Ланч на природе.
Возвращение на базу отдыха.
Ужин на базе.
Маршрут сложен. Рекомендуем для лиц с хорошей физической подготовкой. Трекинг до Висячего камня 14 км. Тропа оборудована, маркирована, частично есть перила, есть места для отдыха.
Поход доступен для лиц с хорошей физической подготовкой.
Рекомендация гостю: удобная трекинговая обувь, легкая непромокаемая куртка, дождевик, рюкзак на лямках, личная аптечка.
Выезд в Тыву. Кызыл
Завтрак на базе отдыха.
Освобождение номеров.
Выезд на программу в Туву.
Республика Тува – кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире.
Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников.
По прибытию в г. Кызыл обед в кафе.
Экскурсия в Тувинский национальный музыкальный центр, знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения - «хоомей».
Обзорная экскурсия по городу с посещением таких объектов, как сквер «Центр Азии» на красивой набережной Енисея.
Набережная оформленная в национальном стиле с композициями созданными известным скульптором, Даши Намдаков.
Огромная стела символизирующая центр Азии и царской охоты.
Площадь Арата, где находится символ города - Буддийский молитвенный барабан, сегодня этот молитвенный барабан является крупнейшим в России.
Размещение в отеле.
Ужин в кафе.
Общий километраж дня 400 км, комфортная дорога.
Рекомендации гостям: удобная одежда для длительных переездов.
След Будды, озеро Дус Холь, Дургенский каньон, чабанская стоянка
Завтрак в отеле.
Выезд на активную программу.
Священное место Бурган-Изи (След Будды).
На том месте на горе установлен субурган "Дючен Лхабаб", что означает «Снисхождение с небес Будды Шакьямуни».
Культовое место паломничества последователей, одного из основных течений буддизма – Ламаизма.
Считается, что в мире на сегодняшний день существуют три следа, и один из них находится в Туве.
След Будды является отпечатком, одной или обеих ног первого буддиста, достигшего нирваны.
Восхождение по священной лестнице к Следу Будды.
Дургенский каньон с водопадом и панорамной площадкой.
Массивные скалы, утопающие в девственных лесах, и стремительная горная река, несущая свои воды по каньону.
Завораживающее зрелище.
Обед из местной рыбки на гриле, чай и лепешки.
Посещение юрты кочевников.
Чабанская стоянка.
Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода.
Ужин в тувинских традициях, национальные блюда (баранина, приготовленная по традиционным рецептам, местные тушеные овощи, тувинские буузы из говядины или баранины, молодой сыр, печенье боорзаки с тувинским чаем с молоком и солью).
Возвращение в отель.
Продолжительность экскурсии – 11 часов.
Общий километраж дня 280 км, частично асфальт, частично полевая дорога.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.
Скифское золото
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение Национального музея Тувы, выставка «Скифское золото».
Национальный музей Тувы – достояние Республики, с огромным позолоченным куполом и с коллекцией золотого запаса древнего кургана.
Более тысячи уникальных золотых украшений находятся в фонде музея.
Посещение крупнейшего в России буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг".
Обед в кафе. Выезд в г. Абакан.
Возвращение в г. Абакан.
Размещение в отеле.
Ужин в кафе.
Гастрономические блюда.
Продолжительность экскурсии - 10 часов.
Общий километраж дня 400 км, комфортная дорога.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.
Отъезд
Завтрак.
Проводы группы, трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Ергаки» (4 ночи), в отеле «Кызыл Гранд и СПА» 5* (2 ночи), в отеле в Абакане (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения:
б/о «Ергаки»3*, отель «Кызыл Гранд и СПА» 5*, отель «Азия»4*:
- Одноместное размещение - 90 000 рублей с человека.
- Двухместное размещение - 83 000 рублей с человека.
б/о «Ергаки»3*, отель «Буян-Бадырги»3*, отель «Абакан» 4*:
- Одноместное размещение - 87 000 рублей с человека.
- Двухместное размещение - 77 000 рублей с человека.
б/о «Ергаки»3*, отель «Одуген»3*, отель «Персона»3*:
- Одноместное размещение - 79 000 рублей с человека.
- Двухместное размещение - 69 000 рублей с человека.
Варианты проживания
б/о «Ергаки»
База отдыха «Ергаки» находится на территории природного парка Ергаки в красивейшем месте Западного Саяна, на высоте 1510 метров в окружении живописных гор, в Ермаковском районе Красноярского края, недалеко от границы с Хакасией. База отдыха работает круглый год и единовременно готова принять до 240 человек.
База отдыха "Ергаки" - это активный отдых и проживание в красивейшем месте Саян. Всё для любителей походов, горных лыж, сноубордов и даже снегоходов! Гостиницы и отдельные домики. Прокат снаряжения и услуги обучения. Кафе, кальян-бар и шикарная кедровая баня.
На базе нет сети WiFi, работает только связь Теле-2.
Отель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. Кызыл
Отель «AZIMUT Кызыл» с общим лаунджем и фитнес-центром расположен в городе Кызыл. При отеле работают бар и ресторан. В этом 5-звездочном отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi, осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории отеля установлен банкомат. Среди других удобств — крытый бассейн, хаммам и круглосуточная стойка регистрации.
Номера отеля оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном. В собственной ванной комнате есть душ. В числе удобств всех номеров письменный стол и чайник. В некоторых номерах есть мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. Гостям отеля «AZIMUT Кызыл» предоставляются постельное белье и полотенца.
Важно: нет возможности проживания в номере с 2-мя раздельными кроватями, только двуспальная кровать. Посещение спа и бассейна строго от 18 лет.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».
В отеле AZIMUT Kyzyl работает сауна.
К услугам гостей спа-салон, парикмахерская и бизнес-центр.
Отель Буян Бадырги 3
Отель находится на улице Московской в небольшом городе Кызыл. Персонал разговаривает на нескольких языках. Уборка осуществляется своевременно, без задержек.
Богатый номерной фонд предоставляет вашему вниманию следующие категории "Люкс","Стандарт","Студио","Улучшенный люкс", в которых вы сможете отдохнуть с комфортом. В ванной комнате есть все принадлежности для личной гигиены.
Гости, которые придерживаются определенной диеты, есть специальное меню. В баре предоставляется большой ассортимент напитков. По запросу завтрак подается в номер.
Провести деловые встречи, переговоры, семинары вы сможете в конференц-зале, со всей нужной техникой.
В шаговой доступности есть ресторан "Буян-Бадыргы", кафе "Пицца-Роллы" и гастроном "Южный" и "Звезда" находятся в шаговой доступности.
Отель «Одуген» 3
Гостиница "Одуген" расположена на одной из центральных улиц города Кызыл. Внимательные сотрудники готовы встретить гостей в любое время суток и помочь при необходимости. Для постояльцев есть сауна и бассейн на территории. Свои вещи можно отдать в прачечную, где их тщательно постирают и отгладят. Открыта также сувенирная лавка. Жильцам с личным автомобилем предоставляются места для парковки.
Размещение предлагается в уютные номера, которые прекрасно подходят для длительного или кратковременного проживания как семьей или компанией, так и одному. Каждая категория оборудована удобной мебелью и нужной техникой. В ванной комнате установлена качественная сантехника, а специально для большего комфорта предусмотрен комплект полотенец и набор гигиенических принадлежностей.
При гостинице имеется ресторан, в котором представлен широкий выбор блюд традиционной кухни. Персонал поможет подобрать еду и напитки с учетом Ваших пожеланий. Поблизости находятся продуктовые магазины и прочие места быстрого питания, которые помогут разнообразить рацион.
Удобное месторасположение в самом центре Кызыла обеспечивает гостям шаговую доступность ко многим важным объектам, учреждениям и достопримечательностям. Отсюда также быстро можно доехать до любой точки города на общественном транспорте. Расстояние до аэропорта составляет около 5 км.
Абакан 4
Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.
В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер. Кроме того, в отеле обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек.
Парк Победы находится в 10 минутах ходьбы, а детский парк «Орленок» — в 5 минутах ходьбы. Драматический театр находится в нескольких минутах ходьбы, а до городского парка — 20 минут ходьбы.
Поездка до железнодорожного вокзала Абакан занимает 3 минуты, а до международного аэропорта Абакан — 10 минут.
Азия 4
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.
Стойка регистрации работает круглосуточно. В ресторане Food&Bar 114 подают блюда европейской кухни, а в ресторане Pur Pur накрывают завтрак и готовят блюда пан-азиатской кухни.
Отель «Персона» 3
В республике Хакасия в Абакане находится гостиница «Персона». Разнообразие услуг, а также качественное обслуживание на протяжении уже многих лет, послужили залогом успеха, для того, чтобы наработать большое количество постоянных клиентов, а также хорошие отзывы. Гости могут воспользоваться такими услугами как парковка, трансфер или вызов такси.
Номерной фонд представляет собой категории, которые поделены в зависимости от вместимости человек, комфортности и соответственно стоимости. В любом случае, каждый из них чист, комфортен и обустроен так, что чувствуется домашний уют. Все это для того, чтобы даже при длительном проживании, каждый постоялец остался доволен.
В ресторане подаются изысканные блюда, приготовленные квалифицированными поварами, которые трудятся для того, чтобы Вы были сыты в течение дня.
Поблизости находятся несколько театров, достопримечательности, церкви, магазины и сувенирные лавки. До многих известных мест Вы сможете добраться вызвав такси или сев на автобус.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Проживание
- Питание трехразовое по программе
- Входные билеты
- Встреча в аэропорту/ж/д вокзале
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии по желанию
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура включена.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.