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Туры в Долину Царей в Луксоре

Найдено 3 тура в категории «Долина Царей» в Абакане, цены от 94 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Сибирские каникулы
Пешая
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Сибирские каникулы
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
7 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 106 000 ₽ за человека
Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
На автобусе
10 дней
3 отзыва
Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
Начало: Г. Красноярск
7 авг в 10:00
21 авг в 10:00
176 000 ₽ за человека
По просторам Хакасии и Тывы
Пешая
11 дней
По просторам Хакасии и Тывы
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
6 авг в 10:00
94 300 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    15 июля 2025
    Сибирские каникулы
    Это было просто нобыкновенное путешествие по Хакасии и Тыве, и даже кусочку Красноярского края. Программа очень интересная: невероятная природа и
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    история края, горы (в том числе подъем к Висячему камню), курганы, степи и, конечно, Енисей. Большое спасибо организаторам за такую насыщенную программу.

  • Ю
    Юдина
    12 июля 2025
    Сибирские каникулы
    Великолепно организованный, насыщенный событиями тур, совместивший комфортное проживание и постоянные переезды, спокойный отдых на природе и треккинг в горах Ергаки, отличное питание из местных продуктов. Мы посетили три региона: Хакассию, Красноярский край и Туву. Ландшафты завораживают, древняя история впечатляет.
    Великолепно организованный, насыщенный событиями тур, совместивший комфортное проживание и постоянные переезды, спокойный отдых на природе иВеликолепно организованный, насыщенный событиями тур, совместивший комфортное проживание и постоянные переезды, спокойный отдых на природе иВеликолепно организованный, насыщенный событиями тур, совместивший комфортное проживание и постоянные переезды, спокойный отдых на природе иВеликолепно организованный, насыщенный событиями тур, совместивший комфортное проживание и постоянные переезды, спокойный отдых на природе иВеликолепно организованный, насыщенный событиями тур, совместивший комфортное проживание и постоянные переезды, спокойный отдых на природе иВеликолепно организованный, насыщенный событиями тур, совместивший комфортное проживание и постоянные переезды, спокойный отдых на природе и
  • Е
    Екатерина
    14 июня 2025
    Сибирские каникулы
    Замечательный тур, тайминг четкий, программа продумана до мелочей и даже перевыполнена! Потрясающе красивые места увидела наша дружная группа. Скомбинировано и просмотрено по максимуму: природа, музеи, люди. Гастрономия-выше всяких похвал. Очень понравилось. Благодарю за подаренные эмоции 🙏🏻
    Замечательный тур, тайминг четкий, программа продумана до мелочей и даже перевыполнена! Потрясающе красивые места увидела нашаЗамечательный тур, тайминг четкий, программа продумана до мелочей и даже перевыполнена! Потрясающе красивые места увидела нашаЗамечательный тур, тайминг четкий, программа продумана до мелочей и даже перевыполнена! Потрясающе красивые места увидела нашаЗамечательный тур, тайминг четкий, программа продумана до мелочей и даже перевыполнена! Потрясающе красивые места увидела нашаЗамечательный тур, тайминг четкий, программа продумана до мелочей и даже перевыполнена! Потрясающе красивые места увидела нашаЗамечательный тур, тайминг четкий, программа продумана до мелочей и даже перевыполнена! Потрясающе красивые места увидела нашаЗамечательный тур, тайминг четкий, программа продумана до мелочей и даже перевыполнена! Потрясающе красивые места увидела нашаЗамечательный тур, тайминг четкий, программа продумана до мелочей и даже перевыполнена! Потрясающе красивые места увидела нашаЗамечательный тур, тайминг четкий, программа продумана до мелочей и даже перевыполнена! Потрясающе красивые места увидела наша
  • И
    Ирина
    13 октября 2024
    Дорогой кочевников XXI века
    Красноярский край прекрасен! Удалось посмотреть много интересных мест. Даже не ожидала, что смогу пройти туристический маршрут по Красноярским столбам. Чудесная прогулка по Красноярскому морю с заходом в Бирюсу. Познавательные прогулки по городу.
  • л
    людмила
    21 августа 2024
    Дорогой кочевников XXI века
    Добрый день! Все прошло замечательно. Тур сбалансированный. Экскурсии, обеды, ужины - все распределено адекватно. Не нужно было вставать рано, все начиналось около 10 утра. Погода просто порадовала +28-30, без осадков. Посмотрели много интересных мест. Очень понравилось!!!!
    Добрый день! Все прошло замечательно. Тур сбалансированный. Экскурсии, обеды, ужины - все распределено адекватно. Не нужноДобрый день! Все прошло замечательно. Тур сбалансированный. Экскурсии, обеды, ужины - все распределено адекватно. Не нужноДобрый день! Все прошло замечательно. Тур сбалансированный. Экскурсии, обеды, ужины - все распределено адекватно. Не нужноДобрый день! Все прошло замечательно. Тур сбалансированный. Экскурсии, обеды, ужины - все распределено адекватно. Не нужно
  • О
    Ольга
    13 августа 2024
    Дорогой кочевников XXI века
    От тура мы остались в восторге. Впечатлило всё и город - замечательный Красноярск, и рестораны, и экскурсионная часть и природные
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    достопримечательности. Очень понравился мастер класс по приготовлению блюд, а дегустационный сет в "Тунгуске" выше всяких похвал. Всё очень вкусно, красиво, интересно.

    От тура мы остались в восторге. Впечатлило всё и город - замечательный Красноярск, и рестораны, иОт тура мы остались в восторге. Впечатлило всё и город - замечательный Красноярск, и рестораны, иОт тура мы остались в восторге. Впечатлило всё и город - замечательный Красноярск, и рестораны, иОт тура мы остались в восторге. Впечатлило всё и город - замечательный Красноярск, и рестораны, иОт тура мы остались в восторге. Впечатлило всё и город - замечательный Красноярск, и рестораны, и
  • С
    Сергей
    22 августа 2023
    Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
    Тур был замечательный! Масса впечатлений! Замечательная природа! Проживание в юртах имеет свой колорит. В качестве пожелания: на базе "Биг Хем"
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    было бы неплохо отремонтировать душевые кабины, чтобы вода подавалась не порциями, а стабильно. И хорошо прикрепить их к полу, чтобы не качались. А в лагере "Кюг" все было здорово. Жаль, что не смогли попасть в "Снежный барс", но причины объективные.

  • Ю
    Юлия
    22 июня 2023
    Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
    Мы с мужем участвовали в туре "Великое Саянское Кольцо" в июне 2023 г. Тур был организован замечательно: комфортабельные гостиницы (там,
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    где это возможно), новенький автобус для транспортировки группы, вкусное питание во всех местах (мы попросили вегетарианское), очень интересные экскурсии, уникальный (для нас) маршрут. Самостоятельно мы бы не смогли посмотреть столько разных мест в короткое время. Мы познакомились с природой, историей и культурой Красноярского края, Хакассии и Тувы. Отдельная благодарность гиду Виктории: она замечательный специалист по краеведению, динамичный лидер группы и сама - опытный турист. Информационная поддержка была на высоте. Наше путешествие прошло гладко, мы получили незабываемые впечатления.

    Мы с мужем участвовали в туре &quot;Великое Саянское Кольцо&quot; в июне 2023 г. Тур был организованМы с мужем участвовали в туре &quot;Великое Саянское Кольцо&quot; в июне 2023 г. Тур был организован
  • Д
    Диляра
    14 августа 2022
    Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
    Добрый день! Хотела бы сказать слова благодарности всем организаторам и исполнителям тура за прекрасное путешествие по Сибири. Кто сомневается в
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    выборе этого направления - не стоит! Все, что заявлено в программе, полностью обработано. Познавательные экскурсии, знакомство с археологией Хакасии, погружение в быт сибирской деревни (Шушенское) и народов Тувы и Хакасии (юрточные комплексы), посещение музеев в разных населённых пунктах (Красноярск, Шушенское, Кызыл, Абакан, Казановка), прогулки в тайге (Снежный барс)… А ещё прекрасные концерты: удивительное горловое пение в Туве, гитара и замечательный голос Алексея у костра в таежном лесу, фольклорный ансамбль Хакасии - все дало нам возможность почувствовать разнообразие культур. Стоит отметить отличную работу гида Людмилы, которая всегда была готова прийти на помощь, сообщить о предстоящих мероприятиях, сопровождала на всем протяжении пути. Были длительные переезды, но скуки мы не ощущали, так как слушали рассказы Людмилы о крае, обычаях, традициях истории… Водитель Владимир отлично выполнил свою работу - огромная ему благодарность! Замечательная природа сопровождала наш путь: Енисей, таежные глубокие леса, вершины далёких гор, степи Тувы… Питание во время всего тура было вкусным, разнообразным и учитывало особенности местной кухни. Я приятно удивлена абсолютно всем происходящим… От встречи в аэропорту до окончания - все прошло на высшем уровне. Спасибо!!! Всем могу рекомендовать этот тур!

  • К
    Константин
    6 июля 2022
    Заповедники Сибири: Саянские тропы
    Потрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Долина Царей»

Самые популярные туры этой рубрики в Абакане
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сибирские каникулы
  2. Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
  3. По просторам Хакасии и Тывы
Какие места ещё посмотреть в Абакане
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Саяно-Шушенская ГЭС
  2. Долина Царей
  3. Каменный Город
  4. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит тур в Абакане в июле 2025
Сейчас в Абакане в категории "Долина Царей" можно забронировать 3 тура от 94 300 до 176 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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