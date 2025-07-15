Сибирские каникулы
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
7 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 106 000 ₽ за человека
Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
Начало: Г. Красноярск
7 авг в 10:00
21 авг в 10:00
176 000 ₽ за человека
По просторам Хакасии и Тывы
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
6 авг в 10:00
94 300 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга15 июля 2025Это было просто нобыкновенное путешествие по Хакасии и Тыве, и даже кусочку Красноярского края. Программа очень интересная: невероятная природа и
- ЮЮдина12 июля 2025Великолепно организованный, насыщенный событиями тур, совместивший комфортное проживание и постоянные переезды, спокойный отдых на природе и треккинг в горах Ергаки, отличное питание из местных продуктов. Мы посетили три региона: Хакассию, Красноярский край и Туву. Ландшафты завораживают, древняя история впечатляет.
- ЕЕкатерина14 июня 2025Замечательный тур, тайминг четкий, программа продумана до мелочей и даже перевыполнена! Потрясающе красивые места увидела наша дружная группа. Скомбинировано и просмотрено по максимуму: природа, музеи, люди. Гастрономия-выше всяких похвал. Очень понравилось. Благодарю за подаренные эмоции 🙏🏻
- ИИрина13 октября 2024Дорогой кочевников XXI векаКрасноярский край прекрасен! Удалось посмотреть много интересных мест. Даже не ожидала, что смогу пройти туристический маршрут по Красноярским столбам. Чудесная прогулка по Красноярскому морю с заходом в Бирюсу. Познавательные прогулки по городу.
- ллюдмила21 августа 2024Дорогой кочевников XXI векаДобрый день! Все прошло замечательно. Тур сбалансированный. Экскурсии, обеды, ужины - все распределено адекватно. Не нужно было вставать рано, все начиналось около 10 утра. Погода просто порадовала +28-30, без осадков. Посмотрели много интересных мест. Очень понравилось!!!!
- ООльга13 августа 2024Дорогой кочевников XXI векаОт тура мы остались в восторге. Впечатлило всё и город - замечательный Красноярск, и рестораны, и экскурсионная часть и природные
- ССергей22 августа 2023Тур был замечательный! Масса впечатлений! Замечательная природа! Проживание в юртах имеет свой колорит. В качестве пожелания: на базе "Биг Хем"
- ЮЮлия22 июня 2023Мы с мужем участвовали в туре "Великое Саянское Кольцо" в июне 2023 г. Тур был организован замечательно: комфортабельные гостиницы (там,
- ДДиляра14 августа 2022Добрый день! Хотела бы сказать слова благодарности всем организаторам и исполнителям тура за прекрасное путешествие по Сибири. Кто сомневается в
- ККонстантин6 июля 2022Заповедники Сибири: Саянские тропыПотрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Долина Царей»
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