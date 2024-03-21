Главные экскурсионные места в Абакане

Найдено 7 туров в категории «Популярные места» в Абакане, цены от 37 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сибирские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сибирские каникулы
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 75 000 за человека
Дорогой кочевников XXI века
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Дорогой кочевников XXI века
Начало: г. Красноярск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 245 000 за человека
Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
60 000 за человека
Сибирские каникулы. Тур на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сибирские каникулы. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
110 000 за человека
Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
27 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 37 000 за человека
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
🚶 Пешая
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
Начало: Республика Хакасия, Абакан
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
5340050 730 за человека
Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Авторский тур
5 дней
Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
Начало: Аэропорт Абакана, 09:00 (по местному времени).Ж. -...
17 июня в 09:00
6 июля в 09:00
38 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
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    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
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    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • Д
    Данетта
    5 марта 2024
    Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
  • Е
    Елена
    13 февраля 2024
    Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
    Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю- гиду Андрею Анатольевичу за
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    безопасную езду и огромное количество информации, которой он часами делился с нами. Безусловно рекомендую съездить в этот тур. Зима придаёт туру особый колорит.

    Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-
  • Г
    Галина
    29 августа 2023
    Сибирские каникулы
    Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров! "Сибирские каникулы" Оказались очень активными, насыщенными, увлекательными! Все очень
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    понравилось: и места где побывали, и экскурсии, и природа Хакасии и Тувы, конечно впечатлили Саяны и бескрайние степные просторы, ну и конечно же люди! Организовано было все отлично проживание, питание, все переезды (огромное спасибо водителю Игорю за его терпение и мастерство). И группа у нас подобралась очень хорошая (сплошной позитив). Мы не скучали, благодаря нашему гиду Станиславу! Это классный, с юмором человек, Он очень много нам рассказывал об истории края и много всяких житейских историй! От тура восторг полный! Спасибо вам большое! Будем искать маршруты на следующий год!

    Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
    Организаторы тура - большие молодцы! Всё продуманно и просчитано. Мы получили истинное наслаждение от общения с персоналом и людьми, которые нас сопровождали в течении тура. Горничные, администраторы, официанты, экскурсоводы, водители. Сердечное спасибо всем, кто помогал нам отдохнуть.
  • А
    Анна
    28 августа 2023
    Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
    Принимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид Станислав.
    Принимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид Станислав
  • А
    Анна
    28 августа 2023
    Сибирские каникулы
    Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены. Особая благодарность гиду Станиславу!
    Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены
  • С
    Сергей
    22 августа 2023
    Дорогой кочевников XXI века
    Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
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    а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю!

  • Ю
    Юрий
    21 августа 2023
    Дорогой кочевников XXI века
    Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Популярные места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
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  3. Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
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  5. Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
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  4. Долина Царей
Сколько стоит тур в Абакане в июне 2024
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