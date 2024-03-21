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Авторский тур
8 дней
Сибирские каникулы
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 75 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Дорогой кочевников XXI века
Начало: г. Красноярск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 245 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
60 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сибирские каникулы. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
27 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 37 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
Начало: Республика Хакасия, Абакан
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
5340050 730₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
Начало: Аэропорт Абакана, 09:00 (по местному времени).Ж. -...
17 июня в 09:00
6 июля в 09:00
38 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ДДанетта5 марта 2024Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
- ЕЕлена13 февраля 2024Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю- гиду Андрею Анатольевичу за
- ГГалина29 августа 2023Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров! "Сибирские каникулы" Оказались очень активными, насыщенными, увлекательными! Все очень
- ТТатьяна28 августа 2023Организаторы тура - большие молодцы! Всё продуманно и просчитано. Мы получили истинное наслаждение от общения с персоналом и людьми, которые нас сопровождали в течении тура. Горничные, администраторы, официанты, экскурсоводы, водители. Сердечное спасибо всем, кто помогал нам отдохнуть.
- ААнна28 августа 2023Принимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид Станислав.
- ААнна28 августа 2023Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены. Особая благодарность гиду Станиславу!
- ССергей22 августа 2023Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
- ЮЮрий21 августа 2023Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Популярные места»
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