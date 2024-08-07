Хакасия - Тыва. Осенне-зимний тур комфорт

Осенне-зимние маршруты по Хакасии и Туве не менее колоритны, чем летом.

Осенью неповторимые пейзажи сменяют горную местность на степную, природа пестрит необыкновенными красками осени и упоительным запахом тайги. Обилие местного урожая позволяет удивить гостей фруктами, овощами и местной фермерской продукцией. В Хакасии и Туве большое изобилие местной гастрономии. Известные достопримечательности открыты круглогодично и также радушно принимают своих гостей.
5
3 отзыва
Хакасия - Тыва. Осенне-зимний тур комфорт
Хакасия - Тыва. Осенне-зимний тур комфорт
Хакасия - Тыва. Осенне-зимний тур комфорт
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Этно день в Хакасии

Встреча гостей в аэропорту города.

Заселение в отель с 8 утра.

Завтрак.

10:00 Выезд на экскурсионную программу.

Посещение Республиканского музея зала каменных изваяний.

Выгодные покупки, большой бутик местных уникальных сувениров.

Экскурсия на «Салбыкский курган».

Курган находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними людьми для возведения десятков курганов знати на одной территории.

Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.

Возвращение в г. Абакан.

Ужин в кафе города.

Продолжительность экскурсии - 6 часов.

Рекомендации гостям: теплые ветрозащитные куртки, непромокаемая утепленная обувь, дождевики, шапки и перчатки.

Этно день в ХакасииЭтно день в ХакасииЭтно день в ХакасииЭтно день в ХакасииЭтно день в Хакасии
2 день

Сибирский Енисей

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсионную программу.

Экскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС - крупнейшую электростанцию России;

Канатная дорога Черемухового лога.

Обед в ресторане.

Гастрономия сибирской кухни в блюдах из продуктов региона.

Заезд в отель «Гладенькая».

Прогулки, отдых.

Выезд в г. Абакан.

По прибытию ужин в кафе.

Продолжительность экскурсии - 8 часов. Дорога ок 120 км в одну сторону, комфортная дорога.

Рекомендации гостям: теплые ветрозащитные куртки, непромокаемая утепленная обувь, дождевики, шапки и перчатки.

Сибирский ЕнисейСибирский ЕнисейСибирский ЕнисейСибирский ЕнисейСибирский Енисей
3 день

К «каменным богам»

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсионную программу.

Посещение музея «Улуг Хуртуях Тас».

В Хакасии священное место для местных жителей и место паломничества для приезжих.

Все верят в волшебную силу исцеления и оберега этого божества.

В музее демонстрируют традиции и быт хакасского народа.

Шопинг.

Сувенирная лавка с хорошим ассортиментом оберегов.

Обед.

Возвращение в г. Абакан.

Ужин в кафе.

Продолжительность экскурсии - 8 часов.

Рекомендации гостям: теплые ветрозащитные куртки, непромокаемая утепленная обувь, дождевики, шапки и перчатки.

К «каменным богам»К «каменным богам»К «каменным богам»К «каменным богам»К «каменным богам»
4 день

Погружение в кочевую культуру

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Выезд на программу в Туву.

Республика Тува - кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире.

Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников.

По прибытию в г. Кызыл обед в кафе.

Экскурсия в Тувинский национальный музыкальный центр, знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения - «хоомей».

Обзорная экскурсия по городу с посещением таких объектов, как сквер «Центр Азии» на красивой набережной Енисея.

Набережная оформленная в национальном стиле с композициями созданными известным скульптором, Даши Намдаков.

Площадь Арата, где находится символ города - Буддийский молитвенный барабан, сегодня этот молитвенный барабан является крупнейшим в России.

Буддийских храм.

Уникальные сувениры с буддийской символикой, мантрами и оберегами.

Размещение в отеле.

Ужин.

Общее время на данном маршруте ок. - 11 часов включая дорогу.

Рекомендации гостям: теплые ветрозащитные куртки, непромокаемая утепленная обувь, дождевики, шапки и перчатки.

Погружение в кочевую культуруПогружение в кочевую культуруПогружение в кочевую культуруПогружение в кочевую культуруПогружение в кочевую культуру
5 день

Чабанские традиции и буддийский монастырь

Завтрак в отеле.

Экскурсия в крупнейший буддийский монастырь России – «Тубтен Шедруб Линг».

Уникальные сувениры с буддийской символикой, мантрами и оберегами.

Посещение юрты кочевников – Чабанская стоянка.

Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода.

Гастрономия региона в тувинских традициях, национальные блюда (баранина, приготовленная по традиционным рецептам, местные тушеные овощи, тувинские буузы из говядины или баранины, молодой сыр, печенье боорзаки с тувинским чаем с молоком и солью).

Возвращение в отель.

Ужин.

Общее время на данном маршруте ок. - 7 часов.

Рекомендации гостям: теплые ветрозащитные куртки, непромокаемая утепленная обувь, дождевики, шапки и перчатки.

Чабанские традиции и буддийский монастырьЧабанские традиции и буддийский монастырьЧабанские традиции и буддийский монастырь
6 день

«Скифское золото». Источник Аржаан Кунгустук

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Посещение Национального музея Тувы, выставка «Скифское золото».

Национальный музей Тувы - достояние Республики, с огромным позолоченным куполом и с коллекцией золотого запаса древнего кургана.

Более тысячи уникальных золотых украшений находятся в фонде музея.

Посещение источника Аржаан «Кунгустук» (Бобры).

Считается, что каждый ручеек текущий по желобам имеет силу исцелять от разных болезней.

Здесь насчитывается 21 источник ключевых вод.

Возвращение в г. Абакан.

Размещение в отеле.

Ужин в кафе.

Гастрономические блюда региона.

Общее время на данном маршруте ок. - 11 часов включая дорогу.

Рекомендации гостям: теплые ветрозащитные куртки, непромокаемая утепленная обувь, дождевики, шапки и перчатки.

7 день

Отъезд

Завтрак.

Проводы группы, трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в г. Абакан 4* (по наличию мест, Абакан 4*, Азия 4*) 4 ночи, отель «Кызыл Гранд отель и Спа» 5* (г. Кызыл) 2 ночи.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения:

РазмещениеСтоимость
Одноместное 85 000
Двухместное 70 000

Важно: нет возможности проживания в номере с 2-мя раздельными кроватями в гостинице в Тыве. Гости которых не устраивает данное размещение могут рассмотреть повышение категории номера со стандартного до улучшенного с доп. местом - отдельный диван. Доплата составит от 5 000 рублей за номер.

Варианты проживания

«Кызыл Гранд отель и Спа» 5

2 ночи

«КЫЗЫЛ Гранд отель и СПА» - пятизвездочный отель, расположенный в центре столицы Тывы, на берегу могучего Енисея.

Расстояние до аэропорта Кызыла составляет 7 км.

Отель включает 107 номеров различных категорий.

Все номера оснащены кондиционером, рабочим местом, чайной станцией, сейфом, телевизором, а также ванной комнатой с душем и косметическими принадлежностями.

Важно: нет возможности проживания в номере с 2-мя раздельными кроватями, только двуспальная кровать, посещение спа и бассейна строго от 18 лет.

Завтрак в формате «Шведский стол» сервируется для гостей в ресторане «Енисей».

В остальное время ресторан работает в формате а la carte, предлагая гостям хиты европейской и локальной тувинской кухни.

Гости могут посетить СПА-центр ZAFFIRO с 25-ти метровым бассейном, сауной и хаммамом, салон красоты, а также воспользоваться услугами бизнес-центра.

Отель располагает рестораном, СПА-комплексом, круглосуточным лобби и лаундж-зоной, выполненными в уникальном дизайне.

К услугам гостей Wi-Fi, доставка еды и напитков в номер, открытая парковка на территории и крытый паркинг.

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Отель «Абакан» 4

4 ночи

Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.

В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол»

Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4

Отель «Азия» 4

4 ночи

Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.

Отель «Азия» 4Отель «Азия» 4Отель «Азия» 4Отель «Азия» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту/жд вокзале
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Экскурсионное обслуживание
  • Проживание
  • Раннее заселение в отель с 08:00 ч
  • Питание (полный пансион)
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
  • Доп. услуги в отелях
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.

Экскурсии

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные, в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.

Какая будет погода в туре?

Сезон осень-зима в Хакасии, Туве - резко континентальный климат с часто меняющейся погодой: сильные степные ветры, дожди и понижение температур.

Необходима одежда с учетом данных особенностей. Непромокаемые куртки, дождевики и ветрозащитная одежда, шапки, шарфы и перчатки. Удобная утепленная обувь, которая подойдет для длительных прогулок на природе.

Гостям можно рекомендовать прибывать за сутки до начала тура для акклиматизации

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
7 авг 2024
Импонирует чёткая организация тура на всём его протяжении, удобное расположение гостиницы в центре города, оперативное решение возникающих вопросов.
Г
2 авг 2024
Организация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейс все было спланировано великолепно. Огромное спасибо гиду Виталию и водителю Александру за интересную информацию и безопасную езду. Отдельно благодарю за “Мадрид”, потрясающее место с великолепной кухней и замечательным персоналом! Обязательно буду рекомендовать тур друзьям и знакомым!
Организация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейс
Н
9 июн 2024
Очень хорошая организация как самих экскурсий, так и разнообразного питания в течение всей поездки. Спасибо!

Тур входит в следующие категории Абакана

На автобусеВсе туры7-дневные туры

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