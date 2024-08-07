1 день

Этно день в Хакасии

Встреча гостей в аэропорту города.

Заселение в отель с 8 утра.

Завтрак.

10:00 Выезд на экскурсионную программу.

Посещение Республиканского музея зала каменных изваяний.

Выгодные покупки, большой бутик местных уникальных сувениров.

Экскурсия на «Салбыкский курган».

Курган находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними людьми для возведения десятков курганов знати на одной территории.

Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.

Возвращение в г. Абакан.

Ужин в кафе города.

Продолжительность экскурсии - 6 часов.

Рекомендации гостям: теплые ветрозащитные куртки, непромокаемая утепленная обувь, дождевики, шапки и перчатки.