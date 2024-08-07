Осенью неповторимые пейзажи сменяют горную местность на степную, природа пестрит необыкновенными красками осени и упоительным запахом тайги. Обилие местного урожая позволяет удивить гостей фруктами, овощами и местной фермерской продукцией. В Хакасии и Туве большое изобилие местной гастрономии. Известные достопримечательности открыты круглогодично и также радушно принимают своих гостей.
Программа тура по дням
Этно день в Хакасии
Встреча гостей в аэропорту города.
Заселение в отель с 8 утра.
Завтрак.
10:00 Выезд на экскурсионную программу.
Посещение Республиканского музея зала каменных изваяний.
Выгодные покупки, большой бутик местных уникальных сувениров.
Экскурсия на «Салбыкский курган».
Курган находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними людьми для возведения десятков курганов знати на одной территории.
Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.
Возвращение в г. Абакан.
Ужин в кафе города.
Продолжительность экскурсии - 6 часов.
Рекомендации гостям: теплые ветрозащитные куртки, непромокаемая утепленная обувь, дождевики, шапки и перчатки.
Сибирский Енисей
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсионную программу.
Экскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС - крупнейшую электростанцию России;
Канатная дорога Черемухового лога.
Обед в ресторане.
Гастрономия сибирской кухни в блюдах из продуктов региона.
Заезд в отель «Гладенькая».
Прогулки, отдых.
Выезд в г. Абакан.
По прибытию ужин в кафе.
Продолжительность экскурсии - 8 часов. Дорога ок 120 км в одну сторону, комфортная дорога.
Рекомендации гостям: теплые ветрозащитные куртки, непромокаемая утепленная обувь, дождевики, шапки и перчатки.
К «каменным богам»
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение музея «Улуг Хуртуях Тас».
В Хакасии священное место для местных жителей и место паломничества для приезжих.
Все верят в волшебную силу исцеления и оберега этого божества.
В музее демонстрируют традиции и быт хакасского народа.
Шопинг.
Сувенирная лавка с хорошим ассортиментом оберегов.
Обед.
Возвращение в г. Абакан.
Ужин в кафе.
Продолжительность экскурсии - 8 часов.
Рекомендации гостям: теплые ветрозащитные куртки, непромокаемая утепленная обувь, дождевики, шапки и перчатки.
Погружение в кочевую культуру
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на программу в Туву.
Республика Тува - кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире.
Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников.
По прибытию в г. Кызыл обед в кафе.
Экскурсия в Тувинский национальный музыкальный центр, знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения - «хоомей».
Обзорная экскурсия по городу с посещением таких объектов, как сквер «Центр Азии» на красивой набережной Енисея.
Набережная оформленная в национальном стиле с композициями созданными известным скульптором, Даши Намдаков.
Площадь Арата, где находится символ города - Буддийский молитвенный барабан, сегодня этот молитвенный барабан является крупнейшим в России.
Буддийских храм.
Уникальные сувениры с буддийской символикой, мантрами и оберегами.
Размещение в отеле.
Ужин.
Общее время на данном маршруте ок. - 11 часов включая дорогу.
Рекомендации гостям: теплые ветрозащитные куртки, непромокаемая утепленная обувь, дождевики, шапки и перчатки.
Чабанские традиции и буддийский монастырь
Завтрак в отеле.
Экскурсия в крупнейший буддийский монастырь России – «Тубтен Шедруб Линг».
Уникальные сувениры с буддийской символикой, мантрами и оберегами.
Посещение юрты кочевников – Чабанская стоянка.
Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода.
Гастрономия региона в тувинских традициях, национальные блюда (баранина, приготовленная по традиционным рецептам, местные тушеные овощи, тувинские буузы из говядины или баранины, молодой сыр, печенье боорзаки с тувинским чаем с молоком и солью).
Возвращение в отель.
Ужин.
Общее время на данном маршруте ок. - 7 часов.
Рекомендации гостям: теплые ветрозащитные куртки, непромокаемая утепленная обувь, дождевики, шапки и перчатки.
«Скифское золото». Источник Аржаан Кунгустук
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение Национального музея Тувы, выставка «Скифское золото».
Национальный музей Тувы - достояние Республики, с огромным позолоченным куполом и с коллекцией золотого запаса древнего кургана.
Более тысячи уникальных золотых украшений находятся в фонде музея.
Посещение источника Аржаан «Кунгустук» (Бобры).
Считается, что каждый ручеек текущий по желобам имеет силу исцелять от разных болезней.
Здесь насчитывается 21 источник ключевых вод.
Возвращение в г. Абакан.
Размещение в отеле.
Ужин в кафе.
Гастрономические блюда региона.
Общее время на данном маршруте ок. - 11 часов включая дорогу.
Рекомендации гостям: теплые ветрозащитные куртки, непромокаемая утепленная обувь, дождевики, шапки и перчатки.
Отъезд
Завтрак.
Проводы группы, трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в г. Абакан 4* (по наличию мест, Абакан 4*, Азия 4*) 4 ночи, отель «Кызыл Гранд отель и Спа» 5* (г. Кызыл) 2 ночи.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения:
|Размещение
|Стоимость
|Одноместное
|85 000
|Двухместное
|70 000
Важно: нет возможности проживания в номере с 2-мя раздельными кроватями в гостинице в Тыве. Гости которых не устраивает данное размещение могут рассмотреть повышение категории номера со стандартного до улучшенного с доп. местом - отдельный диван. Доплата составит от 5 000 рублей за номер.
Варианты проживания
«Кызыл Гранд отель и Спа» 5
«КЫЗЫЛ Гранд отель и СПА» - пятизвездочный отель, расположенный в центре столицы Тывы, на берегу могучего Енисея.
Расстояние до аэропорта Кызыла составляет 7 км.
Отель включает 107 номеров различных категорий.
Все номера оснащены кондиционером, рабочим местом, чайной станцией, сейфом, телевизором, а также ванной комнатой с душем и косметическими принадлежностями.
Важно: нет возможности проживания в номере с 2-мя раздельными кроватями, только двуспальная кровать, посещение спа и бассейна строго от 18 лет.
Завтрак в формате «Шведский стол» сервируется для гостей в ресторане «Енисей».
В остальное время ресторан работает в формате а la carte, предлагая гостям хиты европейской и локальной тувинской кухни.
Гости могут посетить СПА-центр ZAFFIRO с 25-ти метровым бассейном, сауной и хаммамом, салон красоты, а также воспользоваться услугами бизнес-центра.
Отель располагает рестораном, СПА-комплексом, круглосуточным лобби и лаундж-зоной, выполненными в уникальном дизайне.
К услугам гостей Wi-Fi, доставка еды и напитков в номер, открытая парковка на территории и крытый паркинг.
Отель «Абакан» 4
Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.
В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол»
Отель «Азия» 4
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту/жд вокзале
- Транспорт
- Услуги гида
- Экскурсионное обслуживание
- Проживание
- Раннее заселение в отель с 08:00 ч
- Питание (полный пансион)
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
- Доп. услуги в отелях
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.
Экскурсии
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные, в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.
Какая будет погода в туре?
Сезон осень-зима в Хакасии, Туве - резко континентальный климат с часто меняющейся погодой: сильные степные ветры, дожди и понижение температур.
Необходима одежда с учетом данных особенностей. Непромокаемые куртки, дождевики и ветрозащитная одежда, шапки, шарфы и перчатки. Удобная утепленная обувь, которая подойдет для длительных прогулок на природе.
Гостям можно рекомендовать прибывать за сутки до начала тура для акклиматизации