Хакасия - Тыва. Тур комфорт

Концентрация самых известных достопримечательностей двух Республик, более 15 экскурсий и достопримечательностей включены в тур, трехразовое питание, включая дегустации национальных блюд двух народов, живописная дорога с остановками, много панорамных точек для съемок и встреч с носителями культуры, местными жителями.
5
3 отзыва
Хакасия - Тыва. Тур комфорт
Хакасия - Тыва. Тур комфорт
Хакасия - Тыва. Тур комфорт
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Насладимся гастрономией сибирской кухни в блюдах из продуктов региона
След Будды
След Будды
Посетим священное место Бурган-Изи, где, по легенде, Далай-Лама увидел на земле светящийся свет следа Учителя
Юрты кочевников
Юрты кочевников
Познакомимся с носителями тувинской культуры, а по желанию можем устроить фотосессию в национальном костюме

Программа тура по дням

1 день

Этно день в Хакасии

Встреча гостей, групповой трансфер в отель.

11:00 Встреча с гидом в холле отеля.

Выезд на экскурсионную программу.

Посещение Республиканского музея зала каменных изваяний.

Обед в городе.

Экскурсия на «Салбыкский курган».

Курган находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними людьми для возведения десятков курганов знати на одной территории.

Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.

Возвращение в г. Абакан.

Ужин в кафе города.

Продолжительность экскурсии - 6 часов.

Общий километраж дня 150 км, частично асфальт, частично полевая дорога.

Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.

Этно день в ХакасииЭтно день в ХакасииЭтно день в ХакасииЭтно день в Хакасии
2 день

Горная гряда «Сундуки». Отдых на озере

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсию на горную гряду «Сундуки» под названием "Храм времени предков".

Место силы с мощной энергетикой.

Самая популярная экскурсия в Хакасии!

Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, паломники, ясновидящие, здесь проводятся шаманские обряды.

Ланч на природе.

Посещение озера, купание (в период с 13.06.23 по 15.08.23).

Возвращение в Абакан.

Ужин в кафе.

Продолжительность экскурсии - 9 часов. Дорога ок 200 км в одну сторону. Дорога частично асфальт, частично гравийная.

Рекомендации гостям: с собой взять головные уборы, дождевики, удобная обувь, взять купальники и полотенца, сменную одежду, запас питьевой воды.

Горная гряда «Сундуки». Отдых на озереГорная гряда «Сундуки». Отдых на озереГорная гряда «Сундуки». Отдых на озереГорная гряда «Сундуки». Отдых на озере
3 день

К «каменным богам»

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсионную программу.

Посещение музея «Улуг Хуртуях Тас».

В Хакасии священное место для местных жителей и место паломничества для приезжих.

Все верят в волшебную силу исцеления и оберега этого божества.

В музее демонстрируют традиции и быт хакасского народа.

Шопинг.

Сувенирная лавка хорошим ассортиментом оберегов.

Музей под открытым небом «Казановка».

Известный и популярный музей Хакасии.

На территории музея собрано большое количество памятников ушедших цивилизаций, наскальных рисунков.

Здесь же находится место силы и поклонения - камень Ах Тас.

Обед.

Возвращение в г. Абакан.

Ужин в кафе.

Продолжительность экскурсии - 9 часов. Общий километраж дня 330 км, частично асфальт, частично полевая дорога.

Рекомендации гостям: Головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.

К «каменным богам»К «каменным богам»К «каменным богам»К «каменным богам»
4 день

Берег Сибирского Енисея

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсию «Саянская Мозаика».

Посещение смотровой площадки Саяно-Шушенской ГЭС.

Путешествие пролегает по мраморной дороге к Енисею и Саянским горам.

Постоянно меняющиеся ландшафты, упираясь в Карлов створ, окаймляют мощную Сибирскую плотину.

Живописнейшее место!

Фуникулер «Черемуховый лог».

Прогулка по Енисею.

Обед.

Возвращение в Абакан.

Ужин в кафе города.

Продолжительность экскурсии - 9 часов. Дорога ок 120 км в одну сторону, комфортная дорога.

Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных.

Берег Сибирского ЕнисеяБерег Сибирского ЕнисеяБерег Сибирского ЕнисеяБерег Сибирского Енисея
5 день

Погружение в кочевую культуру

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Выезд на программу в Туву.

Республика Тува - кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире.

Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников.

По прибытию в г. Кызыл обед в кафе.

Экскурсия в Тувинский национальный музыкальный центр, знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения - «хоомей».

Обзорная экскурсия по городу с посещением таких объектов, как сквер «Центр Азии» на красивой набережной Енисея.

Набережная оформленная в национальном стиле с композициями созданными известным скульптором, Даши Намдаков.

Площадь Арата, где находится символ города - Буддийский молитвенный барабан, сегодня этот молитвенный барабан является крупнейшим в России.

Позднее размещение в отеле.

Ужин.

Общий километраж дня 400 км, комфортная дорога. Продолжительность экскурсии - 11 часов

Рекомендации гостям: удобная одежда для длительных переездов, запас питьевой воды.

Погружение в кочевую культуруПогружение в кочевую культуруПогружение в кочевую культуру
6 день

След Будды. Озеро Дус Холь. Дургенский каньон. Чабанская стоянка

Завтрак в отеле.

Выезд на активную программу.

Священное место Бурган-Изи (След Будды).

На том месте на горе установлен субурган "Дючен Лхабаб", что означает «Снисхождение с небес Будды Шакьямуни».

Культовое место паломничества последователей, одного из основных течений буддизма — Ламаизма.

Считается, что в мире на сегодняшний день существуют три следа, и один из них находится в Туве.

След Будды является отпечатком, одной или обеих ног первого буддиста, достигшего нирваны.

Восхождение по священной лестнице к Следу Будды - Дургенский каньон с водопадом и панорамной площадкой.

Массивные скалы, утопающие в девственных лесах, и стремительная горная река, несущая свои воды по каньону.

Завораживающее зрелище.

Обед из местной рыбки на гриле, чай и лепешки.

Посещение юрты кочевников.

Чабанская стоянка.

Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода.

Фотографирование, можно арендовать национальный костюм и устроить фотосессию.

Ужин в тувинских традициях, национальные блюда (баранина, приготовленная по традиционным рецептам, местные тушеные овощи, тувинские буузы из говядины или баранины, молодой сыр, печенье боорзаки с тувинским чаем с молоком и солью).

Возвращение в отель.

Продолжительность экскурсии - 11 часов. Общий километраж дня 420 км, частично асфальт, частично полевая дорога.

Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь на низкой нескользящей подошве, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.

След Будды. Озеро Дус Холь. Дургенский каньон. Чабанская стоянкаСлед Будды. Озеро Дус Холь. Дургенский каньон. Чабанская стоянкаСлед Будды. Озеро Дус Холь. Дургенский каньон. Чабанская стоянка
7 день

Скифское золото

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Посещение Национального музея Тувы, выставка «Скифское золото».

Национальный музей Тувы - достояние Республики, с огромным позолоченным куполом и с коллекцией золотого запаса древнего кургана.

Более тысячи уникальных золотых украшений находятся в фонде музея.

Посещение крупнейшего в России буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг".

Обед в кафе.

Выезд в г. Абакан.

Возвращение в г. Абакан.

Размещение в отеле.

Гастрономический ужин в кафе.

Продолжительность экскурсии - 12 часов.

Дорога около 400 км, комфортная дорога, частично горный серпантин.

Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.

8 день

Отъезд

Завтрак.

Групповой трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в г. Абакан 4* (по наличию мест, Абакан 4*, Азия 4*) 5 ночей, отель «Кызыл Гранд отель и Спа» 5* (г. Кызыл) 2 ночи.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения:

Отель «Кызыл Гранд и СПА»5* (г. Кызыл), отель «Азия» 4*:

  • Одноместное размещение - 90 000 рублей с человека.
  • Двухместное размещение - 85 000 рублей с человека.

Отель «Буян Бадырги»3*(г. Кызыл), отель «Абакан»:

  • Одноместное размещение - 87 000 рублей с человека.
  • Двухместное размещение - 77 000 рублей с человека.

Отель «Буян-Бадырги»3*, отель «Персона»3*:

  • Одноместное размещение - 85 000 рублей с человека.
  • Двухместное размещение - 75 000 рублей с человека.

Варианты проживания

«Кызыл Гранд отель и Спа» 5

2 ночи

«КЫЗЫЛ Гранд отель и СПА» - пятизвездочный отель, расположенный в центре столицы Тывы, на берегу могучего Енисея.

Расстояние до аэропорта Кызыла составляет 7 км.

Отель включает 107 номеров различных категорий.

Все номера оснащены кондиционером, рабочим местом, чайной станцией, сейфом, телевизором, а также ванной комнатой с душем и косметическими принадлежностями.

Важно: нет возможности проживания в номере с 2-мя раздельными кроватями, только двуспальная кровать, посещение спа и бассейна строго от 18 лет.

Завтрак в формате «Шведский стол» сервируется для гостей в ресторане «Енисей».

В остальное время ресторан работает в формате а la carte, предлагая гостям хиты европейской и локальной тувинской кухни.

Гости могут посетить СПА-центр ZAFFIRO с 25-ти метровым бассейном, сауной и хаммамом, салон красоты, а также воспользоваться услугами бизнес-центра.

Отель располагает рестораном, СПА-комплексом, круглосуточным лобби и лаундж-зоной, выполненными в уникальном дизайне.

К услугам гостей Wi-Fi, доставка еды и напитков в номер, открытая парковка на территории и крытый паркинг.

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Буян Бадырги 3

2 ночи

Отель находится на улице Московской в небольшом городе Кызыл. Персонал разговаривает на нескольких языках. Уборка осуществляется своевременно, без задержек.

Богатый номерной фонд предоставляет вашему вниманию следующие категории "Люкс","Стандарт","Студио","Улучшенный люкс", в которых вы сможете отдохнуть с комфортом. В ванной комнате есть все принадлежности для личной гигиены.

Гости, которые придерживаются определенной диеты, есть специальное меню. В баре предоставляется большой ассортимент напитков. По запросу завтрак подается в номер.

Провести деловые встречи, переговоры, семинары вы сможете в конференц-зале, со всей нужной техникой.

В шаговой доступности есть ресторан "Буян-Бадыргы", кафе "Пицца-Роллы" и гастроном "Южный" и "Звезда" находятся в шаговой доступности.

Буян Бадырги 3Буян Бадырги 3Буян Бадырги 3Буян Бадырги 3Буян Бадырги 3Буян Бадырги 3Буян Бадырги 3Буян Бадырги 3Буян Бадырги 3Буян Бадырги 3

Отель «Абакан» 4

5 ночей

Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.

В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол»

Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4

Отель «Азия» 4

5 ночей

Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.

Отель «Азия» 4Отель «Азия» 4Отель «Азия» 4Отель «Азия» 4

Отель «Персона» 3

5 ночей

В республике Хакасия в Абакане находится гостиница «Персона». Разнообразие услуг, а также качественное обслуживание на протяжении уже многих лет, послужили залогом успеха, для того, чтобы наработать большое количество постоянных клиентов, а также хорошие отзывы. Гости могут воспользоваться такими услугами как парковка, трансфер или вызов такси.

Номерной фонд представляет собой категории, которые поделены в зависимости от вместимости человек, комфортности и соответственно стоимости. В любом случае, каждый из них чист, комфортен и обустроен так, что чувствуется домашний уют. Все это для того, чтобы даже при длительном проживании, каждый постоялец остался доволен.

В ресторане подаются изысканные блюда, приготовленные квалифицированными поварами, которые трудятся для того, чтобы Вы были сыты в течение дня.

Поблизости находятся несколько театров, достопримечательности, церкви, магазины и сувенирные лавки. До многих известных мест Вы сможете добраться вызвав такси или сев на автобус.

Отель «Персона» 3Отель «Персона» 3Отель «Персона» 3Отель «Персона» 3Отель «Персона» 3Отель «Персона» 3Отель «Персона» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
  • Проживание
  • Трехразовое питание
  • Встреча в аэропорту/жд вокзале, групповой трансфер
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы связанные с доп. услугами в отелях, покупки сувениров, индивидуальные экскурсии не входящие в состав тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура включена.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.

Экскурсии

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные, в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
22 авг 2023
Восторг! Восторг! И ещё раз восторг! Изумительно всё и чёткая работа туроператора и сотрудников принимающей стороны, и компоновка экскурсий, и профессионализм гидов и водителей. Спасибо за то, что открыли для меня Южную Сибирь.
А
1 авг 2023
Очень насыщенные экскурсионные дни, потрясающая природа, история и культура Хакасии и Тывы! Набрались впечатлениями и энергией на год точно!!! Уезжали с желанием обязательно вернуться сюда вновь!!!
Очень насыщенные экскурсионные дни, потрясающая природа, история и культура Хакасии и Тывы! Набрались впечатлениями и энергиейОчень насыщенные экскурсионные дни, потрясающая природа, история и культура Хакасии и Тывы! Набрались впечатлениями и энергиейОчень насыщенные экскурсионные дни, потрясающая природа, история и культура Хакасии и Тывы! Набрались впечатлениями и энергиейОчень насыщенные экскурсионные дни, потрясающая природа, история и культура Хакасии и Тывы! Набрались впечатлениями и энергиейОчень насыщенные экскурсионные дни, потрясающая природа, история и культура Хакасии и Тывы! Набрались впечатлениями и энергиейОчень насыщенные экскурсионные дни, потрясающая природа, история и культура Хакасии и Тывы! Набрались впечатлениями и энергиейОчень насыщенные экскурсионные дни, потрясающая природа, история и культура Хакасии и Тывы! Набрались впечатлениями и энергиейОчень насыщенные экскурсионные дни, потрясающая природа, история и культура Хакасии и Тывы! Набрались впечатлениями и энергиейОчень насыщенные экскурсионные дни, потрясающая природа, история и культура Хакасии и Тывы! Набрались впечатлениями и энергиейОчень насыщенные экскурсионные дни, потрясающая природа, история и культура Хакасии и Тывы! Набрались впечатлениями и энергией
А
21 июля 2023
Всё отлично! Принимающая сторона оказалась на высоте. Проживание, питание, экскурсионная программа - очень хорошо и интересно. Особая благодарность гиду Станиславу и водителю Игорю! Туристические маршруты с ними это просно песня!

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