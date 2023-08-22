Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Этно день в Хакасии
Встреча гостей, групповой трансфер в отель.
11:00 Встреча с гидом в холле отеля.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение Республиканского музея зала каменных изваяний.
Обед в городе.
Экскурсия на «Салбыкский курган».
Курган находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними людьми для возведения десятков курганов знати на одной территории.
Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.
Возвращение в г. Абакан.
Ужин в кафе города.
Продолжительность экскурсии - 6 часов.
Общий километраж дня 150 км, частично асфальт, частично полевая дорога.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.
Горная гряда «Сундуки». Отдых на озере
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию на горную гряду «Сундуки» под названием "Храм времени предков".
Место силы с мощной энергетикой.
Самая популярная экскурсия в Хакасии!
Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, паломники, ясновидящие, здесь проводятся шаманские обряды.
Ланч на природе.
Посещение озера, купание (в период с 13.06.23 по 15.08.23).
Возвращение в Абакан.
Ужин в кафе.
Продолжительность экскурсии - 9 часов. Дорога ок 200 км в одну сторону. Дорога частично асфальт, частично гравийная.
Рекомендации гостям: с собой взять головные уборы, дождевики, удобная обувь, взять купальники и полотенца, сменную одежду, запас питьевой воды.
К «каменным богам»
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение музея «Улуг Хуртуях Тас».
В Хакасии священное место для местных жителей и место паломничества для приезжих.
Все верят в волшебную силу исцеления и оберега этого божества.
В музее демонстрируют традиции и быт хакасского народа.
Шопинг.
Сувенирная лавка хорошим ассортиментом оберегов.
Музей под открытым небом «Казановка».
Известный и популярный музей Хакасии.
На территории музея собрано большое количество памятников ушедших цивилизаций, наскальных рисунков.
Здесь же находится место силы и поклонения - камень Ах Тас.
Обед.
Возвращение в г. Абакан.
Ужин в кафе.
Продолжительность экскурсии - 9 часов. Общий километраж дня 330 км, частично асфальт, частично полевая дорога.
Рекомендации гостям: Головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.
Берег Сибирского Енисея
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию «Саянская Мозаика».
Посещение смотровой площадки Саяно-Шушенской ГЭС.
Путешествие пролегает по мраморной дороге к Енисею и Саянским горам.
Постоянно меняющиеся ландшафты, упираясь в Карлов створ, окаймляют мощную Сибирскую плотину.
Живописнейшее место!
Фуникулер «Черемуховый лог».
Прогулка по Енисею.
Обед.
Возвращение в Абакан.
Ужин в кафе города.
Продолжительность экскурсии - 9 часов. Дорога ок 120 км в одну сторону, комфортная дорога.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных.
Погружение в кочевую культуру
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на программу в Туву.
Республика Тува - кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире.
Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников.
По прибытию в г. Кызыл обед в кафе.
Экскурсия в Тувинский национальный музыкальный центр, знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения - «хоомей».
Обзорная экскурсия по городу с посещением таких объектов, как сквер «Центр Азии» на красивой набережной Енисея.
Набережная оформленная в национальном стиле с композициями созданными известным скульптором, Даши Намдаков.
Площадь Арата, где находится символ города - Буддийский молитвенный барабан, сегодня этот молитвенный барабан является крупнейшим в России.
Позднее размещение в отеле.
Ужин.
Общий километраж дня 400 км, комфортная дорога. Продолжительность экскурсии - 11 часов
Рекомендации гостям: удобная одежда для длительных переездов, запас питьевой воды.
След Будды. Озеро Дус Холь. Дургенский каньон. Чабанская стоянка
Завтрак в отеле.
Выезд на активную программу.
Священное место Бурган-Изи (След Будды).
На том месте на горе установлен субурган "Дючен Лхабаб", что означает «Снисхождение с небес Будды Шакьямуни».
Культовое место паломничества последователей, одного из основных течений буддизма — Ламаизма.
Считается, что в мире на сегодняшний день существуют три следа, и один из них находится в Туве.
След Будды является отпечатком, одной или обеих ног первого буддиста, достигшего нирваны.
Восхождение по священной лестнице к Следу Будды - Дургенский каньон с водопадом и панорамной площадкой.
Массивные скалы, утопающие в девственных лесах, и стремительная горная река, несущая свои воды по каньону.
Завораживающее зрелище.
Обед из местной рыбки на гриле, чай и лепешки.
Посещение юрты кочевников.
Чабанская стоянка.
Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода.
Фотографирование, можно арендовать национальный костюм и устроить фотосессию.
Ужин в тувинских традициях, национальные блюда (баранина, приготовленная по традиционным рецептам, местные тушеные овощи, тувинские буузы из говядины или баранины, молодой сыр, печенье боорзаки с тувинским чаем с молоком и солью).
Возвращение в отель.
Продолжительность экскурсии - 11 часов. Общий километраж дня 420 км, частично асфальт, частично полевая дорога.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь на низкой нескользящей подошве, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.
Скифское золото
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение Национального музея Тувы, выставка «Скифское золото».
Национальный музей Тувы - достояние Республики, с огромным позолоченным куполом и с коллекцией золотого запаса древнего кургана.
Более тысячи уникальных золотых украшений находятся в фонде музея.
Посещение крупнейшего в России буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг".
Обед в кафе.
Выезд в г. Абакан.
Возвращение в г. Абакан.
Размещение в отеле.
Гастрономический ужин в кафе.
Продолжительность экскурсии - 12 часов.
Дорога около 400 км, комфортная дорога, частично горный серпантин.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.
Отъезд
Завтрак.
Групповой трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в г. Абакан 4* (по наличию мест, Абакан 4*, Азия 4*) 5 ночей, отель «Кызыл Гранд отель и Спа» 5* (г. Кызыл) 2 ночи.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения:
Отель «Кызыл Гранд и СПА»5* (г. Кызыл), отель «Азия» 4*:
- Одноместное размещение - 90 000 рублей с человека.
- Двухместное размещение - 85 000 рублей с человека.
Отель «Буян Бадырги»3*(г. Кызыл), отель «Абакан»:
- Одноместное размещение - 87 000 рублей с человека.
- Двухместное размещение - 77 000 рублей с человека.
Отель «Буян-Бадырги»3*, отель «Персона»3*:
- Одноместное размещение - 85 000 рублей с человека.
- Двухместное размещение - 75 000 рублей с человека.
Варианты проживания
«Кызыл Гранд отель и Спа» 5
«КЫЗЫЛ Гранд отель и СПА» - пятизвездочный отель, расположенный в центре столицы Тывы, на берегу могучего Енисея.
Расстояние до аэропорта Кызыла составляет 7 км.
Отель включает 107 номеров различных категорий.
Все номера оснащены кондиционером, рабочим местом, чайной станцией, сейфом, телевизором, а также ванной комнатой с душем и косметическими принадлежностями.
Важно: нет возможности проживания в номере с 2-мя раздельными кроватями, только двуспальная кровать, посещение спа и бассейна строго от 18 лет.
Завтрак в формате «Шведский стол» сервируется для гостей в ресторане «Енисей».
В остальное время ресторан работает в формате а la carte, предлагая гостям хиты европейской и локальной тувинской кухни.
Гости могут посетить СПА-центр ZAFFIRO с 25-ти метровым бассейном, сауной и хаммамом, салон красоты, а также воспользоваться услугами бизнес-центра.
Отель располагает рестораном, СПА-комплексом, круглосуточным лобби и лаундж-зоной, выполненными в уникальном дизайне.
К услугам гостей Wi-Fi, доставка еды и напитков в номер, открытая парковка на территории и крытый паркинг.
Буян Бадырги 3
Отель находится на улице Московской в небольшом городе Кызыл. Персонал разговаривает на нескольких языках. Уборка осуществляется своевременно, без задержек.
Богатый номерной фонд предоставляет вашему вниманию следующие категории "Люкс","Стандарт","Студио","Улучшенный люкс", в которых вы сможете отдохнуть с комфортом. В ванной комнате есть все принадлежности для личной гигиены.
Гости, которые придерживаются определенной диеты, есть специальное меню. В баре предоставляется большой ассортимент напитков. По запросу завтрак подается в номер.
Провести деловые встречи, переговоры, семинары вы сможете в конференц-зале, со всей нужной техникой.
В шаговой доступности есть ресторан "Буян-Бадыргы", кафе "Пицца-Роллы" и гастроном "Южный" и "Звезда" находятся в шаговой доступности.
Отель «Абакан» 4
Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.
В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол»
Отель «Азия» 4
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.
Отель «Персона» 3
В республике Хакасия в Абакане находится гостиница «Персона». Разнообразие услуг, а также качественное обслуживание на протяжении уже многих лет, послужили залогом успеха, для того, чтобы наработать большое количество постоянных клиентов, а также хорошие отзывы. Гости могут воспользоваться такими услугами как парковка, трансфер или вызов такси.
Номерной фонд представляет собой категории, которые поделены в зависимости от вместимости человек, комфортности и соответственно стоимости. В любом случае, каждый из них чист, комфортен и обустроен так, что чувствуется домашний уют. Все это для того, чтобы даже при длительном проживании, каждый постоялец остался доволен.
В ресторане подаются изысканные блюда, приготовленные квалифицированными поварами, которые трудятся для того, чтобы Вы были сыты в течение дня.
Поблизости находятся несколько театров, достопримечательности, церкви, магазины и сувенирные лавки. До многих известных мест Вы сможете добраться вызвав такси или сев на автобус.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Проживание
- Трехразовое питание
- Встреча в аэропорту/жд вокзале, групповой трансфер
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы связанные с доп. услугами в отелях, покупки сувениров, индивидуальные экскурсии не входящие в состав тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура включена.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.
Экскурсии
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные, в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.