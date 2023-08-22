1 день

Этно день в Хакасии

Встреча гостей, групповой трансфер в отель.

11:00 Встреча с гидом в холле отеля.

Выезд на экскурсионную программу.

Посещение Республиканского музея зала каменных изваяний.

Обед в городе.

Экскурсия на «Салбыкский курган».

Курган находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними людьми для возведения десятков курганов знати на одной территории.

Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.

Возвращение в г. Абакан.

Ужин в кафе города.

Продолжительность экскурсии - 6 часов.

Общий километраж дня 150 км, частично асфальт, частично полевая дорога.

Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.