Семейные выходные на базе отдыха: индивидуальный тур с катанием на квадроциклах, баней и рыбалкой
Провести время с близкими и перезагрузиться на природе и с комфортом
Три дня на нашей базе отдыха — это возможность прожить семейное приключение среди воды, тишины и нетронутой природы.
Промчаться на квадроциклах по живописным тропам, отправиться на водную прогулку по Кирпильскому лиману, читать дальшеуменьшить
ощутить азарт трофейной рыбалки и увидеть, как ребёнок с восторгом ловит свою первую рыбу во время мастер-класса.
Здесь вечера пахнут баней и дымком, утро начинается с завтрака в уютном ресторане, а дальше — бёрдвотчинг или неспешная лодочная прогулка.
Будет интересно и детям, и мамам, и папам! А воздух тут чище, чем в городе, и каждое мгновение хочется запомнить.
Описание тура
Организационные детали
Наша база отдыха — это отдалённая локация, до которой надо добираться на автомобиле.
Программа тура по дням
1 день
Приезд, размещение, квадроциклы и массаж
Вы самостоятельно доедете до базы отдыха, разместитесь и отправитесь кататься на квадроциклах по живописным маршрутам. Для мам предусмотрен отдых: расслабляющий массаж и фитобочка в подарок.
В 19:00–21:00 — ужин в ресторане на базе, возможно приготовление трофейного меню (за доплату).
2 день
Мастер-класс по рыбалке, водная прогулка, баня и отдых
С 8:00 до 10:00 — завтрак (меню на выбор). После вас ждёт 1,5-часовой мастер-класс: под руководством профессионалов ваш ребёнок познакомится с основами рыбалки. Для пап в это время будет организована трофейная рыбалка на территории прудового хозяйства.
После обеда состоится водная экскурсия по Кирпильскому лиману с поездкой к охотничьему домику на плавнях. Вечером вы сможете погреться в бане и отдохнуть всей семьёй.
3 день
Лодочная прогулка или бёрдвотчинг, отъезд
После завтрака, в зависимости от сезона, вас ждёт прогулка на лодке либо наблюдение за птицами. В 12:00 — освобождение номеров, отъезд.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
43 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Прогулка на квадроциклах
Если вы приезжаете всей семьёй (оба родителя и дети), то массаж для мамы + фитобочка в подарок
Мастер-класс «Юный рыбак»
Рыбалка на платных прудах
Водная экскурсия по Кирпильскому лиману
Аренда банного комплекса с купелью (3 часа)
Бёрдвотчинг или прогулка на лодке (зависит от сезона)
Что не входит в цену
Трансфер до базы отдыха и обратно - 6500 ₽
Обеды и ужины
Обратите внимание: стоимость тура зависит от состава группы
Стоимость при 1-местном размещении - 43 000 ₽
Стоимость при 2-местном размещении (1 взрослый и 1 ребёнок) - 65 300 ₽ (за двоих)
Стоимость при 3-местном размещении (2 взрослых и 1 ребёнок) - 73 300 ₽ (за троих)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Абрау-Дюрсо, база отдыха, 15:00
Завершение: Абрау-Дюрсо, база отдыха, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Абрау-Дюрсо
Добро пожаловать в место, где каждый глоток вина наполнен историей, а каждый миг окутан атмосферой уюта и гармонии! Расположенный в живописном уголке Краснодарского края, недалеко от Чёрного моря, наш комлекс отдыха и виноделия приглашает вас открыть для себя уникальный мир высококачественных вин, вдохновлённых французскими традициями, и перезагрузиться в уединении с природой.
