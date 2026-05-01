Семейные выходные на базе отдыха: индивидуальный тур с катанием на квадроциклах, баней и рыбалкой

Провести время с близкими и перезагрузиться на природе и с комфортом
Три дня на нашей базе отдыха — это возможность прожить семейное приключение среди воды, тишины и нетронутой природы.

Промчаться на квадроциклах по живописным тропам, отправиться на водную прогулку по Кирпильскому лиману,
ощутить азарт трофейной рыбалки и увидеть, как ребёнок с восторгом ловит свою первую рыбу во время мастер-класса.

Здесь вечера пахнут баней и дымком, утро начинается с завтрака в уютном ресторане, а дальше — бёрдвотчинг или неспешная лодочная прогулка.

Будет интересно и детям, и мамам, и папам! А воздух тут чище, чем в городе, и каждое мгновение хочется запомнить.

Описание тура

Организационные детали

Наша база отдыха — это отдалённая локация, до которой надо добираться на автомобиле.

Программа тура по дням

1 день

Приезд, размещение, квадроциклы и массаж

Вы самостоятельно доедете до базы отдыха, разместитесь и отправитесь кататься на квадроциклах по живописным маршрутам. Для мам предусмотрен отдых: расслабляющий массаж и фитобочка в подарок.

В 19:00–21:00 — ужин в ресторане на базе, возможно приготовление трофейного меню (за доплату).

2 день

Мастер-класс по рыбалке, водная прогулка, баня и отдых

С 8:00 до 10:00 — завтрак (меню на выбор). После вас ждёт 1,5-часовой мастер-класс: под руководством профессионалов ваш ребёнок познакомится с основами рыбалки. Для пап в это время будет организована трофейная рыбалка на территории прудового хозяйства.

После обеда состоится водная экскурсия по Кирпильскому лиману с поездкой к охотничьему домику на плавнях. Вечером вы сможете погреться в бане и отдохнуть всей семьёй.

3 день

Лодочная прогулка или бёрдвотчинг, отъезд

После завтрака, в зависимости от сезона, вас ждёт прогулка на лодке либо наблюдение за птицами. В 12:00 — освобождение номеров, отъезд.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник43 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Прогулка на квадроциклах
  • Если вы приезжаете всей семьёй (оба родителя и дети), то массаж для мамы + фитобочка в подарок
  • Мастер-класс «Юный рыбак»
  • Рыбалка на платных прудах
  • Водная экскурсия по Кирпильскому лиману
  • Аренда банного комплекса с купелью (3 часа)
  • Бёрдвотчинг или прогулка на лодке (зависит от сезона)
Что не входит в цену
  • Трансфер до базы отдыха и обратно - 6500 ₽
  • Обеды и ужины
  • Обратите внимание: стоимость тура зависит от состава группы
  • Стоимость при 1-местном размещении - 43 000 ₽
  • Стоимость при 2-местном размещении (1 взрослый и 1 ребёнок) - 65 300 ₽ (за двоих)
  • Стоимость при 3-местном размещении (2 взрослых и 1 ребёнок) - 73 300 ₽ (за троих)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Абрау-Дюрсо, база отдыха, 15:00
Завершение: Абрау-Дюрсо, база отдыха, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — Организатор в Абрау-Дюрсо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добро пожаловать в место, где каждый глоток вина наполнен историей, а каждый миг окутан атмосферой уюта и гармонии! Расположенный в живописном уголке Краснодарского края, недалеко от Чёрного моря, наш комлекс отдыха и виноделия приглашает вас открыть для себя уникальный мир высококачественных вин, вдохновлённых французскими традициями, и перезагрузиться в уединении с природой.

