Выходные вдвоём в Абрау-Дюрсо с отдыхом в бане, конной прогулкой и лёгкими экскурсиями
Перезагрузиться у озера, посетить винный дом и «Галерею света», покататься верхом и выпить игристого
Начало: Усадьба "Круглое озеро" (Абрау-Дюрсо, СНТ "Факел")...
«Здесь, среди обласканных южным солнцем виноградников на берегах лазурного озера Абрау, вы сможете насладиться друг другом и создать новые романтические воспоминания»
от 26 536 ₽ за всё до 2 чел.
Семейные выходные на базе отдыха: индивидуальный тур с катанием на квадроциклах, баней и рыбалкой
Провести время с близкими и перезагрузиться на природе и с комфортом
Начало: Абрау-Дюрсо, база отдыха, 15:00
«Три дня на нашей базе отдыха — это возможность прожить семейное приключение среди воды, тишины и нетронутой природы»
43 000 ₽ за человека
Женская купель в усадьбе. Оздоровительный тур в Абрау-Дюрсо
Начало: Краснодарский край, городской округ Новороссийск, ...
«Тур «Женская купель» создан для мягкой перезагрузки в уединенной природной атмосфере Усадьбы «Круглое Озеро»: с русской баней, парением, йогой или цигун, уходовой процедурой и временем для себя»
5 июн в 10:00
6 июн в 10:00
от 21 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Природа и пейзажи»
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