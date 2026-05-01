Приглашаем вашу пару в русскую Шампань, чьи вина украшали столы императорской семьи.
Здесь, среди обласканных южным солнцем виноградников на берегах лазурного озера Абрау, вы сможете насладиться друг другом и создать новые
Описание тура
Организационные детали
Без детей.
Программа тура по дням
1 день
Заселение в усадьбу
Заселение в номера — в 15:00. Для хорошего отдыха и настроения вас ждёт бутылка игристого.
2 день
Экскурсии по посёлку, отдых в бане
Впереди — знакомство с достопримечательностями Абрау-Дюрсо. Вы посетите Русский винный дом и понаблюдаете за яркими инсталляциями в «Галерее света». Услышите легенду арт-объекта «Сердце Абрау» и сходите на шоу в мультимедийном шатре на площади Александра II. Далее — тотальный релакс: 3 часа в банном комплексе с услугой пармастера и чаепитием.
3 день
Конная прогулка
После завтрака запланирована конная прогулка по живописным окрестностям усадьбы. Освободить номер необходимо до полудня.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, бутылка шампанского
- Экскурсии в Русский винный дом (без дегустации) и Центр аудиовизуальных инсталляций
- Посещение арт-объекта «Сердце Абрау» и шоу в мультимедийном шатре на площади Александра II
- Отдых в банном комплексе с пармастером и чаепитием (3 часа)
- Конная прогулка
Что не входит в цену
- Проезд до/от отеля
- Обеды, ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Усадьба "Круглое озеро" (Абрау-Дюрсо, СНТ "Факел"), 15:00
Завершение: Усадьба "Круглое озеро" (Абрау-Дюрсо, СНТ "Факел"), 12:00
Когда и сколько длится?
Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Абрау-Дюрсо
Добро пожаловать в место, где каждый глоток вина наполнен историей, а каждый миг окутан атмосферой уюта и гармонии! Расположенный в живописном уголке Краснодарского края, недалеко от Чёрного моря, наш комлекс отдыха и виноделия приглашает вас открыть для себя уникальный мир высококачественных вин, вдохновлённых французскими традициями, и перезагрузиться в уединении с природой.
