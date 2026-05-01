Мои заказы

Выходные вдвоём в Абрау-Дюрсо с отдыхом в бане, конной прогулкой и лёгкими экскурсиями

Перезагрузиться у озера, посетить винный дом и «Галерею света», покататься верхом и выпить игристого
Приглашаем вашу пару в русскую Шампань, чьи вина украшали столы императорской семьи.

Здесь, среди обласканных южным солнцем виноградников на берегах лазурного озера Абрау, вы сможете насладиться друг другом и создать новые
читать дальшеуменьшить

романтические воспоминания.

Расслабитесь в бане, в сезон — отдохнёте в бассейне, покатаетесь на лошадях и, конечно, попробуете знаменитое местное игристое.

А также посетите достопримечательности посёлка: познакомитесь с коллекцией Русского винного дома, понаблюдаете за инсталляциями «Галереи света», услышите легенду арт-объекта «Сердце Абрау» и посмотрите мультимедийное шоу в шатре на площади Александра II.

Выходные вдвоём в Абрау-Дюрсо с отдыхом в бане, конной прогулкой и лёгкими экскурсиями
Выходные вдвоём в Абрау-Дюрсо с отдыхом в бане, конной прогулкой и лёгкими экскурсиями
Выходные вдвоём в Абрау-Дюрсо с отдыхом в бане, конной прогулкой и лёгкими экскурсиями

Описание тура

Организационные детали

Без детей.

Программа тура по дням

1 день

Заселение в усадьбу

Заселение в номера — в 15:00. Для хорошего отдыха и настроения вас ждёт бутылка игристого.

Заселение в усадьбуЗаселение в усадьбуЗаселение в усадьбу
2 день

Экскурсии по посёлку, отдых в бане

Впереди — знакомство с достопримечательностями Абрау-Дюрсо. Вы посетите Русский винный дом и понаблюдаете за яркими инсталляциями в «Галерее света». Услышите легенду арт-объекта «Сердце Абрау» и сходите на шоу в мультимедийном шатре на площади Александра II. Далее — тотальный релакс: 3 часа в банном комплексе с услугой пармастера и чаепитием.

Экскурсии по посёлку, отдых в банеЭкскурсии по посёлку, отдых в банеЭкскурсии по посёлку, отдых в бане
3 день

Конная прогулка

После завтрака запланирована конная прогулка по живописным окрестностям усадьбы. Освободить номер необходимо до полудня.

Конная прогулкаКонная прогулкаКонная прогулка

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, бутылка шампанского
  • Экскурсии в Русский винный дом (без дегустации) и Центр аудиовизуальных инсталляций
  • Посещение арт-объекта «Сердце Абрау» и шоу в мультимедийном шатре на площади Александра II
  • Отдых в банном комплексе с пармастером и чаепитием (3 часа)
  • Конная прогулка
Что не входит в цену
  • Проезд до/от отеля
  • Обеды, ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Усадьба "Круглое озеро" (Абрау-Дюрсо, СНТ "Факел"), 15:00
Завершение: Усадьба "Круглое озеро" (Абрау-Дюрсо, СНТ "Факел"), 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — Организатор в Абрау-Дюрсо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добро пожаловать в место, где каждый глоток вина наполнен историей, а каждый миг окутан атмосферой уюта и гармонии! Расположенный в живописном уголке Краснодарского края, недалеко от Чёрного моря, наш комлекс отдыха и виноделия приглашает вас открыть для себя уникальный мир высококачественных вин, вдохновлённых французскими традициями, и перезагрузиться в уединении с природой.

Тур входит в следующие категории Абрау-Дюрсо

Похожие туры на «Выходные вдвоём в Абрау-Дюрсо с отдыхом в бане, конной прогулкой и лёгкими экскурсиями»

Семейные выходные на базе отдыха: индивидуальный тур с катанием на квадроциклах, баней и рыбалкой
Пешая
На квадроциклах
Туры на квадроциклах
3 дня
Семейные выходные на базе отдыха: индивидуальный тур с катанием на квадроциклах, баней и рыбалкой
Провести время с близкими и перезагрузиться на природе и с комфортом
Начало: Абрау-Дюрсо, база отдыха, 15:00
43 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Абрау-Дюрсо
Все туры из Абрау-Дюрсо
от 26 536 ₽ за тур