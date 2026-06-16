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Женская купель в усадьбе. Оздоровительный тур в Абрау-Дюрсо

Женская купель в усадьбе
Иногда для перезагрузки важно не просто сменить обстановку, а выйти из привычного темпа — без спешки, лишнего шума и постоянного списка дел.

Тур «Женская купель» создан для мягкой перезагрузки в уединенной
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природной атмосфере Усадьбы «Круглое Озеро»: с русской баней, парением, йогой или цигун, уходовой процедурой и временем для себя. Программа соединяет русские банные традиции, мягкие двигательные практики и заботу о коже.

Тепло бани помогает снять накопленное напряжение, контрастная купель возвращает тонус, а процедура «Фрэш скраб» завершает поездку ощущением обновления и бережного ухода.

Женская купель в усадьбе. Оздоровительный тур в Абрау-ДюрсоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Женская купель в усадьбе. Оздоровительный тур в Абрау-ДюрсоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Женская купель в усадьбе. Оздоровительный тур в Абрау-ДюрсоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Занятие йогой или цигун, банный ритуал

15:00 Размещение на курорте Абрау-Дюрсо в отеле Усадьба «Круглое озеро» в номере категории «Стандарт улучшенный».

Гости размещаются в уютном номере и постепенно переключаются на размеренное пребывание за городом.

Обед и ужин — в кафе Усадьбы. Питание включено, поэтому день не приходится подстраивать под поиск места для трапезы.

Групповое занятие йогой или цигун под руководством инструктора. Плавные движения и дыхательные практики помогают выровнять дыхание, успокоить ум и завершить день с ощущением внутреннего равновесия.

Банный ритуал с парением и купелью. Банная часть проходит как последовательный ритуал: мягкое тепло русской бани, классическое парение, аромамасла, березовый веник и контрастная купель.

Процедуры помогают снять напряжение, вернуть тонус и постепенно перейти к более мягкому темпу;

Прибытие. Занятие йогой или цигун, банный ритуалПрибытие. Занятие йогой или цигун, банный ритуалПрибытие. Занятие йогой или цигун, банный ритуалПрибытие. Занятие йогой или цигун, банный ритуал
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Уход за кожей, свободное время. Отъезд

Завтрак в кафе Усадьбы. Утро начинается с завтрака и времени без спешки после насыщенной банной программы.

Процедура «Фрэш скраб». Мягкое отшелушивание и питание кожи завершают уходовую часть тура, оставляя ощущение гладкости, свежести и обновления.

Свободное время. После процедур можно прогуляться по территории, провести время наедине с собой и сохранить неторопливое настроение перед выездом.

Выезд в 12:00.

Уход за кожей, свободное время. ОтъездУход за кожей, свободное время. ОтъездУход за кожей, свободное время. ОтъездУход за кожей, свободное время. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в 2-местном номере категории «стандарт улучшенный» в Усадьбе «Круглое Озеро».

Стоимость тура в зависимости от количества гостей, в руб:

За 1 гостяЗа 2-х гостей
29 70042 000

Варианты проживания

Усадьба «Круглое Озеро»

1 ночь

Усадьба находится на юге Абрау-Дюрсо в 5 км от центра поселка, в живописной долине, окруженной лиственным лесом, недалеко от диких черноморских пляжей.

Здесь можно насладиться тишиной, чистым воздухом и общением с енотами – гостеприимными хозяевами местности. Они часто приходят, чтобы убедиться в качестве вашего отдыха.

В номерах установлены удобные кровати, рабочие столы, тумбы, шкафы-купе, кондиционеры, телевизоры. Есть санузел, душ, туалетные принадлежности.

Усадьба «Круглое Озеро»Усадьба «Круглое Озеро»Усадьба «Круглое Озеро»Усадьба «Круглое Озеро»Усадьба «Круглое Озеро»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местном номере категории «стандарт улучшенный» - 1 сутки
  • Трехразовое питание в кафе Усадьбы: обед и ужин
  • Русская баня - 2 часа
  • 2 сета классического парения по 15 минут
  • Парение с аромамаслами и березовым веником - 2 сеанса по 20 минут
  • Процедура «фрэш скраб»
  • Контрастные процедуры в купели
  • Групповое занятие йогой или цигун под руководством инструктора
  • Подарочный набор «Банный аптекарь» - травы и масло
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до Геленджика/Новороссийска и обратно
  • Трансфер до усадьбы «Круглое озеро» и обратно до аэропорта или ж/д вокзала
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Краснодарский край, городской округ Новороссийск, село Абрау-Дюрсо
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Купальник, форма для занятия йогой, тапочки. Все остальные вещи на свое усмотрение.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как добраться до Абрау-Дюрсо?

На самолете: прилететь необходимо в Геленджик или Краснодар. От аэропорта можно доехать на автомобиле (такси).

На поезде: город прибытия — Новороссийск. От вокзала можно доехать на автомобиле (такси).

За дополнительную плату возможен трансфер.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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