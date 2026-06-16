1 день

Прибытие. Занятие йогой или цигун, банный ритуал

15:00 Размещение на курорте Абрау-Дюрсо в отеле Усадьба «Круглое озеро» в номере категории «Стандарт улучшенный».

Гости размещаются в уютном номере и постепенно переключаются на размеренное пребывание за городом.

Обед и ужин — в кафе Усадьбы. Питание включено, поэтому день не приходится подстраивать под поиск места для трапезы.

Групповое занятие йогой или цигун под руководством инструктора. Плавные движения и дыхательные практики помогают выровнять дыхание, успокоить ум и завершить день с ощущением внутреннего равновесия.

Банный ритуал с парением и купелью. Банная часть проходит как последовательный ритуал: мягкое тепло русской бани, классическое парение, аромамасла, березовый веник и контрастная купель.

Процедуры помогают снять напряжение, вернуть тонус и постепенно перейти к более мягкому темпу;

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