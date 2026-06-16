Тур «Женская купель» создан для мягкой перезагрузки в уединенной
Программа тура по дням
Прибытие. Занятие йогой или цигун, банный ритуал
15:00 Размещение на курорте Абрау-Дюрсо в отеле Усадьба «Круглое озеро» в номере категории «Стандарт улучшенный».
Гости размещаются в уютном номере и постепенно переключаются на размеренное пребывание за городом.
Обед и ужин — в кафе Усадьбы. Питание включено, поэтому день не приходится подстраивать под поиск места для трапезы.
Групповое занятие йогой или цигун под руководством инструктора. Плавные движения и дыхательные практики помогают выровнять дыхание, успокоить ум и завершить день с ощущением внутреннего равновесия.
Банный ритуал с парением и купелью. Банная часть проходит как последовательный ритуал: мягкое тепло русской бани, классическое парение, аромамасла, березовый веник и контрастная купель.
Процедуры помогают снять напряжение, вернуть тонус и постепенно перейти к более мягкому темпу;
Уход за кожей, свободное время. Отъезд
Завтрак в кафе Усадьбы. Утро начинается с завтрака и времени без спешки после насыщенной банной программы.
Процедура «Фрэш скраб». Мягкое отшелушивание и питание кожи завершают уходовую часть тура, оставляя ощущение гладкости, свежести и обновления.
Свободное время. После процедур можно прогуляться по территории, провести время наедине с собой и сохранить неторопливое настроение перед выездом.
Выезд в 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в 2-местном номере категории «стандарт улучшенный» в Усадьбе «Круглое Озеро».
Стоимость тура в зависимости от количества гостей, в руб:
|За 1 гостя
|За 2-х гостей
|29 700
|42 000
Варианты проживания
Усадьба «Круглое Озеро»
Усадьба находится на юге Абрау-Дюрсо в 5 км от центра поселка, в живописной долине, окруженной лиственным лесом, недалеко от диких черноморских пляжей.
Здесь можно насладиться тишиной, чистым воздухом и общением с енотами – гостеприимными хозяевами местности. Они часто приходят, чтобы убедиться в качестве вашего отдыха.
В номерах установлены удобные кровати, рабочие столы, тумбы, шкафы-купе, кондиционеры, телевизоры. Есть санузел, душ, туалетные принадлежности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местном номере категории «стандарт улучшенный» - 1 сутки
- Трехразовое питание в кафе Усадьбы: обед и ужин
- Русская баня - 2 часа
- 2 сета классического парения по 15 минут
- Парение с аромамаслами и березовым веником - 2 сеанса по 20 минут
- Процедура «фрэш скраб»
- Контрастные процедуры в купели
- Групповое занятие йогой или цигун под руководством инструктора
- Подарочный набор «Банный аптекарь» - травы и масло
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до Геленджика/Новороссийска и обратно
- Трансфер до усадьбы «Круглое озеро» и обратно до аэропорта или ж/д вокзала
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Купальник, форма для занятия йогой, тапочки. Все остальные вещи на свое усмотрение.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как добраться до Абрау-Дюрсо?
На самолете: прилететь необходимо в Геленджик или Краснодар. От аэропорта можно доехать на автомобиле (такси).
На поезде: город прибытия — Новороссийск. От вокзала можно доехать на автомобиле (такси).
За дополнительную плату возможен трансфер.