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Релаксация, оздоровление и перезагрузка. Йога-тур в Абрау-Дюрсо

Релаксация, оздоровление и перезагрузка
Главная цель этого йога-тура – эффективное восстановление всего организма, выход в наиболее благоприятное психоэмоциональное состояние, расширение осознанности в жизни и повышение ее управляемости.

Здесь, в реликтовом лесу, созданы идеальные условия не только для занятий йогой, но и для комфортного полноценного отдыха.

В ретритном центре «Абрау-Йога» вы обретете гармонию, поймете себя и осознаете, куда и как двигаться дальше.
Релаксация, оздоровление и перезагрузка. Йога-тур в Абрау-ДюрсоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Релаксация, оздоровление и перезагрузка. Йога-тур в Абрау-ДюрсоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Релаксация, оздоровление и перезагрузка. Йога-тур в Абрау-ДюрсоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Вводная практика в студии йоги

Прибытие и размещение на курорте Абрау-Дюрсо.

15:00 Начало программы у Усадьбы «Круглое Озеро».

Знакомство. Формирование личного и коллективного намерения на неделю. Настройка на силы Абрау.

Вводная практика в йога-студии. Общие принципы системы ТДС.

Прибытие. Вводная практика в студии йогиПрибытие. Вводная практика в студии йогиПрибытие. Вводная практика в студии йогиПрибытие. Вводная практика в студии йоги
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Стихия земли. Практики, техники и теория

Практики для активации муладхары. Принцип устойчивости.

Крийя-йога. Статические асаны. Квадратное дыхание для баланса.

Медитативные техники управления вниманием (самьяма).

Теория «Йога и здоровье».

Стихия земли. Практики, техники и теория
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Стихия воды. Практики, техники и теория

Практики активизации свадхистханы. Принцип текучести. Энергозарядка цисундао.

Динамические виньясы. Цигун. Нижнее дыхание для расслабленности.

Релаксационные медитативные техники растворения внимания (пратьяхара).

Теория «Йога и энергетика, три энергоканала, семь энергоцентров».

Стихия воды. Практики, техники и теория
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Стихия огня. Практики, техники и теория

Практики активизации манипуры. Принцип ясности. Энергозарядка опускающая поток в три нижних центра. Стато-динамические комплексы.

Активизационные дыхательные техники. Медитативные упражнения на концентрацию внимания (дхарана).

Теория «Йога в социальной жизни, усиление личной эффективности через энергопрактики».

Стихия огня. Практики, техники и теория
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Стихия воздуха. Практики, техники и теория

Практики активизирующие анахату. Принцип радости.

Прана-вьяямы — дыхательные энергопрактики. Хатха йога — баланс солнечного и лунного каналов.

Пранаяма — управление потоками энергий в теле. Медитативные упражнения на растворение внимания (дхияна). Теория «Дыхание-мостик между мирами».

Стихия воздуха. Практики, техники и теория
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Стихия эфир. Практики. Медитативно-созерцательная йога

Практики, активизирующие верхние центры. Медитативно-созерцательная йога. Принцип интереса. Концентрация, деконцентрация, медитация.

Практики усиления или растворения «чувства-образа я», «я-для себя или я-для мира».

Уровень, в целом не нужный, для среднего человека решающего обыкновенные задачи (комфорт, отношения, статус). Это пространство, где мало что понятно, но очень интересно.

Стихия эфир. Практики. Медитативно-созерцательная йога
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Стихия жизнедеятельности. Принципы составления индивидуальной программы

Искусство Творчества и Мудрость Принятия. Принципы составления индивидуальной программы развития средствами энергопрактик в зависимости от личных задач.

Стихия жизнедеятельности. Принципы составления индивидуальной программы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Отъезд

Выезд в 12:00.

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного пакета, в руб:

ПакетСтоимость
Эконом20 000
Базовый30 000
Премиум50 000

Проживание не входит в стоимость. Возможно размещение в Усадьбе «Круглое Озеро», стоимость необходимо уточнять при бронировании. Описание гостиницы приведено ниже.

Возможны другие варианты размещения в Абрау-Дюрсо. На машине до «Круглого Озера» 10 минут езды.

Варианты проживания

Усадьба «Круглое Озеро»

7 ночей

Усадьба находится на юге Абрау-Дюрсо в 5 км от центра поселка, в живописной долине, окруженной лиственным лесом, недалеко от диких черноморских пляжей.

Здесь можно насладиться тишиной, чистым воздухом и общением с енотами – гостеприимными хозяевами местности. Они часто приходят, чтобы убедиться в качестве вашего отдыха.

В номерах установлены удобные кровати, рабочие столы, тумбы, шкафы-купе, кондиционеры, телевизоры. Есть санузел, душ, туалетные принадлежности.

Усадьба «Круглое Озеро»Усадьба «Круглое Озеро»Усадьба «Круглое Озеро»Усадьба «Круглое Озеро»Усадьба «Круглое Озеро»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Пакет «Эконом»:
  • Пакет «Базовый»:
  • Пакет «Премиум»:
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до Геленджика/Новороссийска и обратно
  • Трансфер до курорта Абрау-Дюрсо
  • Проживание
  • Питание: завтраки, обеды и ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Краснодарский край, городской округ Новороссийск, село Абрау-Дюрсо
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Понадобится форма для занятий йогой. Все остальные вещи на свое усмотрение.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как добраться до Абрау-Дюрсо?

На самолете: прилететь необходимо в Геленджик или Краснодар. От аэропорта можно доехать на автомобиле (такси).

На поезде: город прибытия — Новороссийск. От вокзала можно доехать на автомобиле (такси).

За дополнительную плату возможен трансфер.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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На сайте с 2022 года
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