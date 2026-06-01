Здесь, в реликтовом лесу, созданы идеальные условия не только для занятий йогой, но и для комфортного полноценного отдыха.
В ретритном центре «Абрау-Йога» вы обретете гармонию, поймете себя и осознаете, куда и как двигаться дальше.
Программа тура по дням
Прибытие. Вводная практика в студии йоги
Прибытие и размещение на курорте Абрау-Дюрсо.
15:00 Начало программы у Усадьбы «Круглое Озеро».
Знакомство. Формирование личного и коллективного намерения на неделю. Настройка на силы Абрау.
Вводная практика в йога-студии. Общие принципы системы ТДС.
Стихия земли. Практики, техники и теория
Практики для активации муладхары. Принцип устойчивости.
Крийя-йога. Статические асаны. Квадратное дыхание для баланса.
Медитативные техники управления вниманием (самьяма).
Теория «Йога и здоровье».
Стихия воды. Практики, техники и теория
Практики активизации свадхистханы. Принцип текучести. Энергозарядка цисундао.
Динамические виньясы. Цигун. Нижнее дыхание для расслабленности.
Релаксационные медитативные техники растворения внимания (пратьяхара).
Теория «Йога и энергетика, три энергоканала, семь энергоцентров».
Стихия огня. Практики, техники и теория
Практики активизации манипуры. Принцип ясности. Энергозарядка опускающая поток в три нижних центра. Стато-динамические комплексы.
Активизационные дыхательные техники. Медитативные упражнения на концентрацию внимания (дхарана).
Теория «Йога в социальной жизни, усиление личной эффективности через энергопрактики».
Стихия воздуха. Практики, техники и теория
Практики активизирующие анахату. Принцип радости.
Прана-вьяямы — дыхательные энергопрактики. Хатха йога — баланс солнечного и лунного каналов.
Пранаяма — управление потоками энергий в теле. Медитативные упражнения на растворение внимания (дхияна). Теория «Дыхание-мостик между мирами».
Стихия эфир. Практики. Медитативно-созерцательная йога
Практики, активизирующие верхние центры. Медитативно-созерцательная йога. Принцип интереса. Концентрация, деконцентрация, медитация.
Практики усиления или растворения «чувства-образа я», «я-для себя или я-для мира».
Уровень, в целом не нужный, для среднего человека решающего обыкновенные задачи (комфорт, отношения, статус). Это пространство, где мало что понятно, но очень интересно.
Стихия жизнедеятельности. Принципы составления индивидуальной программы
Искусство Творчества и Мудрость Принятия. Принципы составления индивидуальной программы развития средствами энергопрактик в зависимости от личных задач.
Отъезд
Выезд в 12:00.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного пакета, в руб:
|Пакет
|Стоимость
|Эконом
|20 000
|Базовый
|30 000
|Премиум
|50 000
Проживание не входит в стоимость. Возможно размещение в Усадьбе «Круглое Озеро», стоимость необходимо уточнять при бронировании. Описание гостиницы приведено ниже.
Возможны другие варианты размещения в Абрау-Дюрсо. На машине до «Круглого Озера» 10 минут езды.
Варианты проживания
Усадьба «Круглое Озеро»
Усадьба находится на юге Абрау-Дюрсо в 5 км от центра поселка, в живописной долине, окруженной лиственным лесом, недалеко от диких черноморских пляжей.
Здесь можно насладиться тишиной, чистым воздухом и общением с енотами – гостеприимными хозяевами местности. Они часто приходят, чтобы убедиться в качестве вашего отдыха.
В номерах установлены удобные кровати, рабочие столы, тумбы, шкафы-купе, кондиционеры, телевизоры. Есть санузел, душ, туалетные принадлежности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Пакет «Эконом»:
- Пакет «Базовый»:
- Пакет «Премиум»:
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до Геленджика/Новороссийска и обратно
- Трансфер до курорта Абрау-Дюрсо
- Проживание
- Питание: завтраки, обеды и ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Понадобится форма для занятий йогой. Все остальные вещи на свое усмотрение.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как добраться до Абрау-Дюрсо?
На самолете: прилететь необходимо в Геленджик или Краснодар. От аэропорта можно доехать на автомобиле (такси).
На поезде: город прибытия — Новороссийск. От вокзала можно доехать на автомобиле (такси).
За дополнительную плату возможен трансфер.