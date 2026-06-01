Усадьба находится на юге Абрау-Дюрсо в 5 км от центра поселка, в живописной долине, окруженной лиственным лесом, недалеко от диких черноморских пляжей.

Здесь можно насладиться тишиной, чистым воздухом и общением с енотами – гостеприимными хозяевами местности. Они часто приходят, чтобы убедиться в качестве вашего отдыха.

В номерах установлены удобные кровати, рабочие столы, тумбы, шкафы-купе, кондиционеры, телевизоры. Есть санузел, душ, туалетные принадлежности.