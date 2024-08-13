Флайборд — это новое слово в жанре.
Для любителей экстремальных видов спорта, или же просто любопытных наблюдателей предлагаем зависать, «парить» или носиться на высоте до 10 метров над водой.
Для любителей экстремальных видов спорта, или же просто любопытных наблюдателей предлагаем зависать, «парить» или носиться на высоте до 10 метров над водой.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Флайборд Это новое слово в жанре. Это прорыв, не оставляющий равнодушным ни одного любителя экстремальных видов спорта, или же просто любопытных наблюдателей. Флайборд по ощущениям напоминает водные лыжи, сноуборд, сёрф, кайт, скейт и т. д., и всё на одной «доске», да и еще и над водой (падать там совсем не больно). Как использовать Флайборд? Зависать, «парить» или носиться на высоте до 10 метров над водой (непередаваемое чувство, хотя бы 1 раз в жизни всем стоит попробовать).
Ежедневно в хорошую погоду
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Ответы на вопросы
Что включено
- 1 Гидрокостюм
- 2 Инструктаж
- 3 Оборудование
Что не входит в цену
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи будет доступно после бронирования
Завершение: Место будет известно после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в хорошую погоду
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Диспетчер вам позвонит для уточнения информации
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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