Описание экскурсии

Флайборд Это новое слово в жанре. Это прорыв, не оставляющий равнодушным ни одного любителя экстремальных видов спорта, или же просто любопытных наблюдателей. Флайборд по ощущениям напоминает водные лыжи, сноуборд, сёрф, кайт, скейт и т. д., и всё на одной «доске», да и еще и над водой (падать там совсем не больно). Как использовать Флайборд? Зависать, «парить» или носиться на высоте до 10 метров над водой (непередаваемое чувство, хотя бы 1 раз в жизни всем стоит попробовать).