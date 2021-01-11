Что вас ожидает
Курс — на закат
Мы проедем под знаменитым Skypark, будем созерцать красоты гор и рек, а уже от Розы Хутор начнём подъём по извилистому серпантину в деревню Роза Плато на высоте 1170 м. На смотровую площадку прибудем точно к закату. Наблюдать, как садится солнце в горах, незабываемо. Важный нюанс: мы не стоим в пробках даже в час пик. Поверьте, для нашей местности это действительно ценно.
Надёжность и комфорт
Чтобы вас ничего не отвлекало от впечатлений, мы заранее заботимся обо всех пунктах безопасности:
- наши гиды имеют большой опыт вождения мотоциклов
- все байки абсолютно исправны и вовремя проходят ТО
- перед поездкой гид-водитель проинструктирует вас о том, как вести себя в кресле
- каждому пассажиру выдаётся шлем
Организационные детали
Как проходит поездка
- Мотопрогулка начинается в ПГТ «Сириус» или в Адлере — от ворот вашего отеля, т. е. наш гид приедет за вами
- Если вы находитесь в другом месте, сообщите об этом в переписке (цена за поездку может отличаться)
- За каждым пассажиром закреплён профессиональный гид-водитель, отказаться от него нельзя
- Вся необходимая экипировка выдается перед мотопрогулкой
- Поездка возможна для пассажиров от 12 лет и весом не более 100 кг
Что входит в стоимость, а что — нет
- Экипировка, поездка, услуги гида-водителя — включены в цену
- Чтобы этот день остался не только в памяти, мы можем устроить фото- и/или видеосъёмку (стоимость уточняйте в переписке)