Что вас ожидает

Курс — на закат

Мы проедем под знаменитым Skypark, будем созерцать красоты гор и рек, а уже от Розы Хутор начнём подъём по извилистому серпантину в деревню Роза Плато на высоте 1170 м. На смотровую площадку прибудем точно к закату. Наблюдать, как садится солнце в горах, незабываемо. Важный нюанс: мы не стоим в пробках даже в час пик. Поверьте, для нашей местности это действительно ценно.

Надёжность и комфорт

Чтобы вас ничего не отвлекало от впечатлений, мы заранее заботимся обо всех пунктах безопасности:

наши гиды имеют большой опыт вождения мотоциклов

все байки абсолютно исправны и вовремя проходят ТО

перед поездкой гид-водитель проинструктирует вас о том, как вести себя в кресле

каждому пассажиру выдаётся шлем

Организационные детали

Как проходит поездка

Мотопрогулка начинается в ПГТ «Сириус» или в Адлере — от ворот вашего отеля, т. е. наш гид приедет за вами

«Сириус» или в Адлере — от ворот вашего отеля, т. е. наш гид приедет за вами Если вы находитесь в другом месте, сообщите об этом в переписке (цена за поездку может отличаться)

За каждым пассажиром закреплён профессиональный гид-водитель, отказаться от него нельзя

Вся необходимая экипировка выдается перед мотопрогулкой

Поездка возможна для пассажиров от 12 лет и весом не более 100 кг

Что входит в стоимость, а что — нет