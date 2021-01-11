Промчать по серпантину, сделать остановки на видовых точках и встретить закат на смотровой

Пейзажи южного региона вдохновляют и стоят в ряду с главными достопримечательностями края.

Чтобы смотреть на них не через стекло машины, а быть непосредственным участником событий — приглашаем вас на мотопрогулку.

Запахи трав и цветов, тёплый ветер, ощущение полёта, природа на расстоянии вытянутой руки — и это ещё не всё, что дарит поездка.
На мотоцикле в горы!
На мотоцикле в горы!
На мотоцикле в горы!
На мотоцикле в горы!
На мотоцикле в горы!
На мотоцикле в горы!
На мотоцикле в горы!
На мотоцикле в горы!
На мотоцикле в горы!
На мотоцикле в горы!
На мотоцикле в горы!

Что вас ожидает

Курс — на закат

Мы проедем под знаменитым Skypark, будем созерцать красоты гор и рек, а уже от Розы Хутор начнём подъём по извилистому серпантину в деревню Роза Плато на высоте 1170 м. На смотровую площадку прибудем точно к закату. Наблюдать, как садится солнце в горах, незабываемо. Важный нюанс: мы не стоим в пробках даже в час пик. Поверьте, для нашей местности это действительно ценно.

Надёжность и комфорт

Чтобы вас ничего не отвлекало от впечатлений, мы заранее заботимся обо всех пунктах безопасности:

  • наши гиды имеют большой опыт вождения мотоциклов
  • все байки абсолютно исправны и вовремя проходят ТО
  • перед поездкой гид-водитель проинструктирует вас о том, как вести себя в кресле
  • каждому пассажиру выдаётся шлем

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Мотопрогулка начинается в ПГТ «Сириус» или в Адлере — от ворот вашего отеля, т. е. наш гид приедет за вами
  • Если вы находитесь в другом месте, сообщите об этом в переписке (цена за поездку может отличаться)
  • За каждым пассажиром закреплён профессиональный гид-водитель, отказаться от него нельзя
  • Вся необходимая экипировка выдается перед мотопрогулкой
  • Поездка возможна для пассажиров от 12 лет и весом не более 100 кг

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Экипировка, поездка, услуги гида-водителя — включены в цену
  • Чтобы этот день остался не только в памяти, мы можем устроить фото- и/или видеосъёмку (стоимость уточняйте в переписке)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Ilya
Ilya
Здравствуй, дорогой друг! Вот уже прошло более 3-х лет с момента, как наша команда начала развивать новый атмосферный вид экскурсий — на мотоциклах. Наше кредо — хороший сервис, а это значит, что мы сделаем всё, чтобы мотопрогулки запомнились вам яркими и позитивными.
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