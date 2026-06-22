Пассажирский мототуризм — молодое, быстро набирающее популярность направление. Вы прокатитесь в комфортом кресле мотоцикла туристического класса, а за рулем будет опытный гид-водитель. Запахи трав и цветов, тёплый ветер, ощущение полёта, природа на расстоянии вытянутой руки — и это ещё не всё, что дарит поездка.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Курс — в горы

Мы проедем под знаменитым Skypark, будем созерцать красоты гор и рек. Затем промчим мимо Красной Поляны и села Эстосадок с его европейской архитектурой, а уже от «Роза Хутор» начнём подъём по извилистому серпантину в горную деревню Роза Плато на высоту 1170 м.

На смотровой площадке будем любоваться живописными панорамами, делать памятные фото и пить кофе. На обратном пути остановимся на высоте 560 метров в «Роза Хутор» и прогуляемся по курорту вдоль реки Мзымта, увидим теперь уже знаменитую достопримечательность — Ратушу с часами.

Если выехать ближе к вечеру, то можно наблюдать, как садится солнце в горах. Поверьте, это незабываемо! А после заката «Роза Хутор» сияет красивыми огнями, как настоящий европейский курорт, создавая сказочную атмосферу!

Надёжность и комфорт

Чтобы вас ничего не отвлекало от впечатлений, мы заранее заботимся обо всех пунктах безопасности:

наши гиды имеют большой опыт вождения мотоциклов

все байки абсолютно исправны и вовремя проходят ТО

перед поездкой гид-водитель проинструктирует вас о том, как вести себя в кресле

каждому пассажиру выдаётся шлем

Важный нюанс: мы не стоим в пробках даже в час пик. Уверяем, для нашей местности это действительно ценно!

Организационные детали

Как проходит поездка

Мотопрогулка начинается в ПГТ «Сириус» или в Адлере/Хосте — от ворот вашего отеля, т. е. наш гид приедет за вами

Если вы находитесь в другом месте, сообщите об этом в переписке (цена за поездку может отличаться)

За каждым пассажиром закреплён профессиональный гид-водитель, отказаться от него нельзя

Вся необходимая экипировка выдается перед мотопрогулкой

Поездка возможна для пассажиров от 12 лет и весом не более 120 кг

Продолжительность указана примерная (+/- 30 минут), зависит от ситуации на дороге

Что входит в стоимость, а что — нет