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На комфортабельном мотоцикле с водителем в горы Красной Поляны

Промчать по серпантину, сделать остановки на видовых точках и встретить закат на смотровой
Пассажирский мототуризм — молодое, быстро набирающее популярность направление.

Вы прокатитесь в комфортом кресле мотоцикла туристического класса, а за рулем будет опытный гид-водитель.

Запахи трав и цветов, тёплый ветер, ощущение полёта, природа на расстоянии вытянутой руки — и это ещё не всё, что дарит поездка.
4.9
13 отзывов
На комфортабельном мотоцикле с водителем в горы Красной Поляны
На комфортабельном мотоцикле с водителем в горы Красной Поляны
На комфортабельном мотоцикле с водителем в горы Красной Поляны

Описание экскурсии

Курс — в горы

Мы проедем под знаменитым Skypark, будем созерцать красоты гор и рек. Затем промчим мимо Красной Поляны и села Эстосадок с его европейской архитектурой, а уже от «Роза Хутор» начнём подъём по извилистому серпантину в горную деревню Роза Плато на высоту 1170 м.

На смотровой площадке будем любоваться живописными панорамами, делать памятные фото и пить кофе. На обратном пути остановимся на высоте 560 метров в «Роза Хутор» и прогуляемся по курорту вдоль реки Мзымта, увидим теперь уже знаменитую достопримечательность — Ратушу с часами.

Если выехать ближе к вечеру, то можно наблюдать, как садится солнце в горах. Поверьте, это незабываемо! А после заката «Роза Хутор» сияет красивыми огнями, как настоящий европейский курорт, создавая сказочную атмосферу!

Надёжность и комфорт

Чтобы вас ничего не отвлекало от впечатлений, мы заранее заботимся обо всех пунктах безопасности:

  • наши гиды имеют большой опыт вождения мотоциклов
  • все байки абсолютно исправны и вовремя проходят ТО
  • перед поездкой гид-водитель проинструктирует вас о том, как вести себя в кресле
  • каждому пассажиру выдаётся шлем

Важный нюанс: мы не стоим в пробках даже в час пик. Уверяем, для нашей местности это действительно ценно!

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Мотопрогулка начинается в ПГТ «Сириус» или в Адлере/Хосте — от ворот вашего отеля, т. е. наш гид приедет за вами
  • Если вы находитесь в другом месте, сообщите об этом в переписке (цена за поездку может отличаться)
  • За каждым пассажиром закреплён профессиональный гид-водитель, отказаться от него нельзя
  • Вся необходимая экипировка выдается перед мотопрогулкой
  • Поездка возможна для пассажиров от 12 лет и весом не более 120 кг
  • Продолжительность указана примерная (+/- 30 минут), зависит от ситуации на дороге

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Экипировка, поездка, услуги водителя — включены в цену
  • Чтобы этот день остался не только в памяти, мы можем устроить фото- и/или видеосъёмку (стоимость уточняйте в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Старт из Адлера/Сириуса/Хосты9350 ₽
Старт из Сочи11 475 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 183 туристов
Мы команда профессиональных проводников-водителей. Не первый год мы развиваем новое туристическое направление — пассажирский мототуризм, чтобы показать людям красоты южного региона с седла двухколёсного мотоцикла. 100% наших пассажиров получили новый опыт и положительные эмоции, ведь с седла байка привычный окружающий мир выглядит иначе!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
В Адлере я была одна, хотелось провести интересно время выходного дня. На сайте увидела объявление о путешествии на мотоциклах. Никогда не ездила на этом виде транспорта.
Выбрала направление в Красную поляну.
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Несколько удивила фраза, что прикреплённого водителя нельзя будет поменять. Причины такого мне неведомы. Ну, мне и не пришлось) В мини-путешествии водителем был Андрей. В первые минуты встречи был проведён ликбез, как надевать шлем, как садиться и вести себя во время движения. Забота водителя во время всего путешествия была на высшем уровне) помощь со шлемом, при высадке и посадке)) Сиденье у мотоцикла очень удобное, есть ручки в двух местах, но ими я пользовалась первых минут 10. Скоростной режим соблюдался, пару раз прокрались сквозь автомобильные пробки - крутой миллимитраж! Друг друга в дороге отлично слышно, даже со включённой музыкой. Я раньше смотрела со стороны на таких мотопутешественников, и задавалась вопросом - в чём кайф.? Ехать, музыка орёт… Теперь я знаю) это действительно здорово)) у меня было ощущение, что едешь в пузыре из музыки, и весь мир за его пределами, плюс скорость, здорово!
Красота природы, да, природа везде красива. В этом путешествии для меня самым классным был процесс самого путешествия. Однозначно, продолжение следует…

В Адлере я была одна, хотелось провести интересно время выходного дня. На сайте увидела объявление о
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Е
В восторге от мотопрогулки!
Виды гор и природы ни с чем не сравнимы. Передвижение с ветерком кратно усиливает впечатления.
Андрей управляет мотоциклом на высшем уровне. На протяжении всей поездки я чувствовала себя в безопасности.
Эмоции зашкаливают. Спасибо!
В восторге от мотопрогулки!
В восторге от мотопрогулки!
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Катрина
Впервые в жизни села на мотик, первые 5 минут думала кирпичный завод построю. 😆 Но дальше - такой кайф! Красота гор, свежий ветер, хорошая музыка. Кстати, не ожидала, что музыку так чётко будет слышно на мотоцикле. В общем весело и с песней преодалела страх скорости. Спасибо за это гиду-водителю Максиму! Ещё и нафоткал меня, так как будто я крутышка-байкерша 😎
Впервые в жизни села на мотик, первые 5 минут думала кирпичный завод построю. 😆 Но дальше
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Александр
Ну для краткости так. Эти 3 часа - самое яркое ощущение за все 12 дней отдыха. Я поставила все 5 за яркость и полноту восприятия пейзажей. Информации в пути нет,
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да и ну ее! Главное - драйв от байка и видов. Сам процесс завораживает и чарует. Всем, кто давно хотел, но не имел возможности, опасался, не доходили руки и т д и т п, рекомендую 2 руками. Я ездила с Андреем. Безопасность выше всех ожиданий. Очень чуткое отношение. До сих пор «как голова кружиться», как пела наша незабвенная Шульженко. Очень сожалею, что не выкроила времени на еще одну прогулку. Придется вернуться в Адлер еще! Всем мира и добра!

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Ольга
Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла, что не нужно следить за дорожным движением, нужно смотреть на красоту вокруг, водитель ведь профессионал. Накричалась, выпустила эмоции! Спасибо водителю Александру, поддержал 😀!!!! Эмоций от красот гор море, от езды на мотоцикле ещё больше!!! СПАСИБО!!!!
Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла,
Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла,
Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла,
Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла,
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И
Прекрасная прогулка на мотоцикле.
Я в полном восторге!
Спасибо Игорю огромное😍 Если Вы еще думаете, брать экскурсию или нет, однозначно -ДА!!!!!!!
Прекрасная прогулка на мотоцикле.
Прекрасная прогулка на мотоцикле.
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