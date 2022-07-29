Драйв-джиппинг в СолохАул
Вы окажетесь в сказочном уголке среди горных лесов и купелей с прозрачной водой, которые местные прозвали Озерами любви.
Посетите смотровую площадку «На краю Земли», таинственную Ведьмину гору и необычный водопад Девичья коса святой Девы Марии. Вас ожидает зиплайн над рекой Шахе, грузинская кухня и прогулка по живописным чайным плантациям.
Посетите смотровую площадку «На краю Земли», таинственную Ведьмину гору и необычный водопад Девичья коса святой Девы Марии. Вас ожидает зиплайн над рекой Шахе, грузинская кухня и прогулка по живописным чайным плантациям.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (0-9 лет включительно)
|от 2 200 ₽
|Взрослый от 10 лет
|2 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Дагомысские корыта
- Белые скалы
- Водопад Девичья коса святой Девы Марии
- Ведьмина гора (обзорно)
- Смотровые площадки
- Парк Солохаул
- Висячий мост над рекой Шахе
- Чайная плантация (по желанию)
- Мужской монастырь
- Святой источник Пантелеймона с купелью (брать купальник если окунаться)
- Попробуете настоящую вкусную грузинскую кухню
- Купание летом до 40 минут даем (в сезон)
- Зиплайн
- Аэролифт (если работает)
- Каньон (иногда можем заехать туда бонусом)
Описание
Что Вас ждет Первая остановка с купанием — Дагомысские корыта. Вы окажетесь в сказочном уголке среди горных лесов и купелей с прозрачной водой. А мы раскроем, почему это место называют «Озерами любви». Далее смотровая площадка «На краю Земли» с потрясающим видом на гору Фишт и долину реки Шахе, а также аэролифт и зиплайн над рекой Шахе высотой около 200 метро и расстоянием 1 км. Вы увидите водопад Девичья коса святой Девы Марии, таинственную Ведьмину гору, висячий мост над рекой Шахе. Посетим мужской монастырь Крестовая пустынь — вы услышите историю монастыря и насладитесь окружающими его идиллическим предгорьями. А также увидите расположенную неподалеку часовню иконы Божией матери «Троеручица». Во время нашего путешествия попробуем настоящую грузинскую кухню. Важная информация Эта экскурсия проводится ежедневно, едем на УАЗ Хантерах, в наших машинах стоят сабвуферы и вы получите много драйва, то зачем и едете с нами. Включены трансфер, дегустации, завтрак. Важная информация: Из-за особенностей программы в ней могут принимать участие только путешественники от 5 до 55 лет
Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дагомысские корыта
- Белые скалы
- Водопад Девичья коса святой Девы Марии
- Ведьмина гора (обзорно)
- Смотровые площадки
- Парк Солохаул
- Висячий мост над рекой Шахе
- Чайная плантация (по желанию)
- Мужской монастырь
- Святой источник Пантелеймона с купелью (брать купальник если окунаться)
- Попробуете настоящую вкусную грузинскую кухню
- Купание летом до 40 минут даем (в сезон)
- Зиплайн
- Аэролифт (если работает)
- Каньон (иногда можем заехать туда бонусом)
Что включено
- Трансфер по Адлеру, Сочи, Дагомыс - от остановок
- Дегустации
- Страховка
Что не входит в цену
- Обед (по желанию, завозим в кафе покушать).
- Трансфер из Красной Поляны.
- Государственный экологический сбор (200 руб.).
- Аэролифт (если работает).
- Зиплайн до 1 км.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остановки в Адлере, Сириусе, Сочи и Дагомысе
Завершение: Привезем где забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Благодарим за доверие, скоро с вами свяжется наш менеджер
- Из-за особенностей программы в ней могут принимать участие только путешественники от 5 до 55 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
29 июля 2022
Действительно с ветерком, действительно красиво
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