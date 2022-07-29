Драйв-джиппинг в СолохАул: Гора Ведьмы, Самшиты, Святой источник и Водопад
Групповая экскурсия в Адлере

Драйв-джиппинг в СолохАул

4
1 отзыв
Вы окажетесь в сказочном уголке среди горных лесов и купелей с прозрачной водой, которые местные прозвали Озерами любви.

Посетите смотровую площадку «На краю Земли», таинственную Ведьмину гору и необычный водопад Девичья коса святой Девы Марии. Вас ожидает зиплайн над рекой Шахе, грузинская кухня и прогулка по живописным чайным плантациям.
Драйв-джиппинг в СолохАул: Гора Ведьмы, Самшиты, Святой источник и Водопад
Драйв-джиппинг в СолохАул: Гора Ведьмы, Самшиты, Святой источник и Водопад
Драйв-джиппинг в СолохАул: Гора Ведьмы, Самшиты, Святой источник и Водопад
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский (0-9 лет включительно)от 2 200 ₽
Взрослый от 10 лет2 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Дагомысские корыта
  • Белые скалы
  • Водопад Девичья коса святой Девы Марии
  • Ведьмина гора (обзорно)
  • Смотровые площадки
  • Парк Солохаул
  • Висячий мост над рекой Шахе
  • Чайная плантация (по желанию)
  • Мужской монастырь
  • Святой источник Пантелеймона с купелью (брать купальник если окунаться)
  • Попробуете настоящую вкусную грузинскую кухню
  • Купание летом до 40 минут даем (в сезон)
  • Зиплайн
  • Аэролифт (если работает)
  • Каньон (иногда можем заехать туда бонусом)

Описание

Что Вас ждет Первая остановка с купанием — Дагомысские корыта. Вы окажетесь в сказочном уголке среди горных лесов и купелей с прозрачной водой. А мы раскроем, почему это место называют «Озерами любви». Далее смотровая площадка «На краю Земли» с потрясающим видом на гору Фишт и долину реки Шахе, а также аэролифт и зиплайн над рекой Шахе высотой около 200 метро и расстоянием 1 км. Вы увидите водопад Девичья коса святой Девы Марии, таинственную Ведьмину гору, висячий мост над рекой Шахе. Посетим мужской монастырь Крестовая пустынь — вы услышите историю монастыря и насладитесь окружающими его идиллическим предгорьями. А также увидите расположенную неподалеку часовню иконы Божией матери «Троеручица». Во время нашего путешествия попробуем настоящую грузинскую кухню. Важная информация Эта экскурсия проводится ежедневно, едем на УАЗ Хантерах, в наших машинах стоят сабвуферы и вы получите много драйва, то зачем и едете с нами. Включены трансфер, дегустации, завтрак. Важная информация: Из-за особенностей программы в ней могут принимать участие только путешественники от 5 до 55 лет

Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дагомысские корыта
  • Белые скалы
  • Водопад Девичья коса святой Девы Марии
  • Ведьмина гора (обзорно)
  • Смотровые площадки
  • Парк Солохаул
  • Висячий мост над рекой Шахе
  • Чайная плантация (по желанию)
  • Мужской монастырь
  • Святой источник Пантелеймона с купелью (брать купальник если окунаться)
  • Попробуете настоящую вкусную грузинскую кухню
  • Купание летом до 40 минут даем (в сезон)
  • Зиплайн
  • Аэролифт (если работает)
  • Каньон (иногда можем заехать туда бонусом)
Что включено
  • Трансфер по Адлеру, Сочи, Дагомыс - от остановок
  • Дегустации
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Обед (по желанию, завозим в кафе покушать).
  • Трансфер из Красной Поляны.
  • Государственный экологический сбор (200 руб.).
  • Аэролифт (если работает).
  • Зиплайн до 1 км.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остановки в Адлере, Сириусе, Сочи и Дагомысе
Завершение: Привезем где забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Благодарим за доверие, скоро с вами свяжется наш менеджер
  • Из-за особенностей программы в ней могут принимать участие только путешественники от 5 до 55 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
А
29 июля 2022
Действительно с ветерком, действительно красиво

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