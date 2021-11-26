VIP-круиз в Новороссийск из Сочи

Круиз
VIP-круиз в Новороссийск из Сочи
VIP-круиз в Новороссийск из Сочи
VIP-круиз в Новороссийск из Сочи
VIP-круиз в Новороссийск из Сочи
VIP-круиз в Новороссийск из Сочи
VIP-круиз в Новороссийск из Сочи
VIP-круиз в Новороссийск из Сочи
VIP-круиз в Новороссийск из Сочи
VIP-круиз в Новороссийск из Сочи
VIP-круиз в Новороссийск из Сочи

Что вы увидите 🤩

  • Прекрасное Черное море
  • Скала Кисилева
  • Скала Парус
  • Геленджик
  • Абрау Дюрсо
  • крейсер "Михаил Кутузов"
  • Новороссийск
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Приглашаем Вас совершить незабываемое морское путешествие на легендарной яхте океанского класса категории А! Эксклюзивное голландское парусно-моторное судно «Джованита» не имеет аналогов, она строилась по спецзаказу, в том числе с возможностью плавания в северных морях. С максимальным комфортом в переходе на яхте может разместиться до 6 человек, а принять готовы до 10 пассажиров.
Для вас будет проведен мастер класс по яхтингу и вы сможете почувствовать себя настоящим морским волком, собственноручно управлять яхтой под руководством опытнейшего капитана - победителя многочисленных регат
Переходы на яхтах сейчас - это самый модный и популярный вид отдыха! Это настоящее морское приключение мечты плюс наземные экскурсии!

Предлагаемый маршрут и мероприятия:

  • 1)Знакомство с яхтой и командой, инструктаж.
2)Выход в море за 4 часа до заката. Ночной переход Сочи-Скала Киселева. Идем прямо в закат! Это просто сказочные пейзажи!
3)Держим курс на скалу Парус – памятник природы и на «тузике» высадимся на берег. После обеда отправимся в Геленджикскую бухту. Закат встречаем на горе Олимп, откуда открывается потрясающий вид.
4)Переход Геленджик – Новороссийск. Посещение достопримечательностей (Абрау Дюрсо, крейсер «Михаил Кутузов»
Для Вас мы можем подобрать оптимальный маршрут, скорректируем его по Вашему желанию. В среднем переход из Сочи до Новороссийска занимает 1 сутки. Цена указана за сутки! Круиз Сочи-Новороссийск-Сочи – длится не менее 3 суток. Также мы можем составить любой другой маршрут, учитывая все пожелания! Данная яхта может ходить куда угодно, в любые страны.
Длина судна около 15 м, ширина 4,1 м. На борту есть все необходимое для комфортного путешествия. Яхта недавно прошла полное тех обслуживание, укомплектована всем необходимым оборудованием (электричество, солнечные батареи, ветрогенератор и др) На борту 2 каюты, 2 кают-компании, 2 туалета с раковиной, душевая кабина, оборудованные камбуз (газовая плита, с духовкой и электрическим грилем, холодильник, морозильная камера, стиральная машина).
Цена указана за сутки!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Фрахт судна
  • Постельное белье
  • Посуда
  • Работа команды
  • Мастер класс по яхтингу
  • Возможность управления яхтой под руководством опытного капитана - победителем многочисленных регат
Что не входит
  • Питание
  • Наземные экскурсии
Место начала и завершения?
Сочи, ул. Войкова, 1
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Наземные экскурсии по желанию и не входят в стоимость!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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