Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Начало: Адлер, место и время по договорённости
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
50 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
Покататься по трассам трёх центров мирового уровня, зарядиться горнолыжным драйвом
Начало: Адлер, 12:30 (местное время)
9 фев в 13:00
15 фев в 12:45
55 900 ₽ за человека
Лёгкий треккинг в субтропиках с проживанием в гостинице в Адлере
Пройтись по тропам Сочи и окрестностей, увидеть водопады в окружении лиан и посетить Красную Поляну
Начало: Адлер, 14:30
«Затем отправляемся в экопарк «Ажек», дорога проходит через тропический лес, где растут мох, плющ и самшит»
26 апр в 14:30
3 мая в 14:30
73 400 ₽ за человека
