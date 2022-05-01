Джип-тур на Акташский ретранслятор

Подняться на самую высокую смотровую площадку юга Алтая и полюбоваться шикарными горными видами

Индивидуальная
Акташский ретранслятор — действующая радиовышка, живописно расположенная на горе с говорящим названием «Верхняя».

Вы узнаете ее историю и рассмотрите с высоты 3000 метров бескрайние степи и долины.

Подышите свежим воздухом, понаблюдаете за проплывающими облаками и гуляющими по горам солнечными лучами.
Джип-тур на Акташский ретранслятор
Джип-тур на Акташский ретранслятор
Джип-тур на Акташский ретранслятор
Джип-тур на Акташский ретранслятор
Джип-тур на Акташский ретранслятор
Джип-тур на Акташский ретранслятор
Джип-тур на Акташский ретранслятор
Джип-тур на Акташский ретранслятор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Южный Алтай как на ладони

На комфортабельном внедорожнике мы поедем через реки, леса и каменистые тропинки. В пути нам встретится заброшенный Акташский рудник: вы узнаете, с каким трудом его строили и что в нем добывали. Достигнув смотровой площадки у ретранслятора, насладитесь захватывающими дух видами на Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь. В ясную погоду также сможете разглядеть гору Белуха высотой 4509 метров.

Алтай изнутри

Горы отличаются непредсказуемой погодой. Часто летом на Акташском ретрансляторе можно поиграть в снежки или слепить снеговика. Мы расскажем, как выглядят алтайские пейзажи в разные сезоны, и поделимся интересными фактами о нашем потрясающем крае. Вы узнаете о местных верованиях, кухне, традициях и менталитете. А также о том, как живут здесь простые люди.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы поедем на подготовленном внедорожнике Toyota Land Cruiser

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в селе Акташ
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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