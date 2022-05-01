Что вас ожидает

Южный Алтай как на ладони

На комфортабельном внедорожнике мы поедем через реки, леса и каменистые тропинки. В пути нам встретится заброшенный Акташский рудник: вы узнаете, с каким трудом его строили и что в нем добывали. Достигнув смотровой площадки у ретранслятора, насладитесь захватывающими дух видами на Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь. В ясную погоду также сможете разглядеть гору Белуха высотой 4509 метров.

Алтай изнутри

Горы отличаются непредсказуемой погодой. Часто летом на Акташском ретрансляторе можно поиграть в снежки или слепить снеговика. Мы расскажем, как выглядят алтайские пейзажи в разные сезоны, и поделимся интересными фактами о нашем потрясающем крае. Вы узнаете о местных верованиях, кухне, традициях и менталитете. А также о том, как живут здесь простые люди.

Организационные детали