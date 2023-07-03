читать дальше

фото не может передать всей глубины, масштаба и величия увиденного! Это нужно увидеть своими глазами каждому! Завораживающие виды сопровождались увлекательной и познавательной беседой. Приятно иметь дело с человеком который не просто знает свою работу, а живет ей. Любит природу, животных и просто свою родину! Мы уже рассказали своим знакомым и друзьям, рекомендуем обязательно выделить время и забронировать экскурсию, тем более, что у Дмитрия индивидуальный подход к пожеланиям гостей.

Ещё раз благодарим за непередаваемые эмоции от увиденного и услышанного! Это было на самом деле незабываемое путешествие!