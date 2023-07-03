Царская дорога в Алупке предлагает путешествие по историческим тропам, где когда-то гуляли Романовы.
Это маршрут через девственные леса, где можно увидеть оленей, кабанов и других животных в их естественной среде. Экскурсия позволяет прикоснуться к истории и насладиться природой, сохраняя экологическую чистоту.
Путешествие подходит для всех, кто ценит природу и историю, и желает провести время вдали от городской суеты
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Погружение в природу
- 🐾 Встреча с дикими животными
- 🏞 Исторические тропы Романовых
- 🚶♂️ Уникальный маршрут
- 🌳 Экологически чистая экскурсия
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Что можно увидеть
- Охотничьи угодья Романовых
Описание экскурсииCамая «экологически чистая экскурсия» Крыма. Наш путь пройдёт сквозь девственные леса, на лоне дикой природы. Повторим путь царей, посетим их охотничьи угодья, увидим на расстоянии вытянутой руки диких животных (оленей, кабанов, ланей, сов, лисов).
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Услуги водителя
- Пикник
- Фото и видео на айфон
- Напитки
- Аптечка с солнцезащитным кремом
- Пледы и куртки
- Дождевики и зонты
- Автохолодильник
- Разный инвентарь для пикников
- Детское кресло и бустер
Что не входит в цену
- Входной билет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, Московксая 5
Завершение: Ялта, Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Екатерина
3 июл 2023
Такой Крым мы ещё не видели… Первые пару дней после экскурсии эмоции просто зашкаливали, мы делились друг с другом впечатлениями, рассматривали фото и видео сделанные в этом увлекательном путешествии! Но
