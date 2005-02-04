Смотровая площадка на мыс Айя, бухту Ласпи и бухту Батилиман
Ай-Петри
Мисхор
Ласточкино гнездо
скала Аврора
Вронцовский дворец
Набережная Ялты
Форосская церковь
Что вас ожидает:
Трасса Севастополь — Ялта. Бухта Ласпи. Смотровая площадка, где открывается потрясающий вид на мыс Айя, бухту Ласпи и бухту Батилиман. Скала, на которой организована смотровая площадка, носит имя инженера и писателя Николая Гарина-Михайловского;
Подъём и спуск по канатной дороге (30 мин) на плато Ай-Петри. Поход на зубцы Ай-Петри. Захватывающий вид на Южный Берег Крыма и Ялту с высоты птичьего полета;
Развлечения на плато Ай-Петри (1-1,5 часа) за доп. плату: верёвочный мост, прогулки на квадроциклах, конные прогулки, троллей, роупджампинг;
Осмотр фасадов Воронцовского дворца, экскурсия по «английскому» парку, львиные террасы.
Время на обед в восточном кафе или свободное время (1 час);
Замок Ласточкино гнездо (обзорно со смотровой площадке).
Свободное время и отдых на набережной Ялты: Аллея «Звёзд», памятник «Дама с собачкой» (1 час).
Посещение Форосского храма
Организационные детали:
Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году;
Официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств;
Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия.
Цены на экскурсию
Для группы 1-20 человек
Групповая сборная экскурсия пенсионный билет
2 000 ₽
Групповая сборная экскурсия взрослый билет
2 000 ₽
Групповая сборная экскурсия детский билет от 4 до 14 лет
1 800 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание
Аттестованный гид
Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия.
Что не входит
Канатная дорога на вершины горы «Ай-Петри» (взрослый — 800 руб., детский от 6 до 12 лет — 500 руб. )
Активные развлечения на плато горы «Ай-Петри» (по желанию):
Верёвочный мост — 500 руб. /чел
Прогулки на квадроциклах, конные прогулки, троллей — 1000 руб. /чел
Роупджампинг — 5000 руб. /чел
По желанию посещение выставки в Воронцовском дворце — 400 руб. /чел.
Обед по желанию.
Место начала и завершения
Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 утра
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.