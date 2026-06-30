Вдохновляющая авторская экскурсия для романтиков! Вас ждут семь уникальных историй любви, о которых, как считается, пишут только в сказках. Мы поговорим о той любви, которая больше жизни и сильнее смерти. Пройдемся по местам, связанным с главными героями, и сделаем красивые фото на память.
Описание экскурсии
Все семь историй, о которых пойдет речь, напрямую или косвенно связаны с городом. Итак, наши герои:
- Византийский император Юстиниан и его Феодора;
- Пушкин и его таинственная незнакомка;
- История русской Золушки;
- Николай Александрович и принцесса Алиса;
- Александр Грибоедов и его Нина;
- Князь Гагарин и его Анастасия;
- Достоевский и его роковая любовь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Места
- Связанные с главными героями историй
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алушта, улица 15 Апреля, 21
Завершение: Ул. Партизанская, 15
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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