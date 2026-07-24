читать дальше уменьшить

подняться на высоту 960 м над уровнем моря смогли и моя 5ти летняя дочь, и мама 57 лет.

Ольга очень доброжелательная, внимательная, нашла подход к каждому! С ней мы чувствовали себя в безопасности, и даже когда в горах начался дождь, мы продолжили свой подъем к вершине. Получился самый настоящий поход в горы, с пикником на вершине, на солнечной поляне, откуда открывается потрясающе красивый вид на Алушту! И дети, и взрослые остались в полном восторге! Было очень интересно разглядывать причудливые фигурки гор. А через несколько дней мы получили фото и видео с экскурсии и с удовольствием пересматриваем их, вспоминая наши приключения!

Если кто-то сомневается, стоит ли идти в горы, не сомневайтесь! Вам обязательно всё понравится, у вас всё получится и вы будете собой гордиться! И всё благодаря Ольге))