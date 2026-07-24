Мои заказы

Экскурсии в Алуште

Найдено 50 экскурсий в Алуште, цены от 950 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Долина привидений Демерджи - просто фантастика
Пешая
5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Долина привидений Демерджи - просто фантастика
Начало: Лучистое, ул. имени Леонида Гайдая, 1Б
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
7650 ₽ за всё до 5 чел.
Ай-Петри - корона Крымских гор
На автобусе
7 часов
-
8%
49 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Ай-Петри - корона Крымских гор
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: Согласно расписанию в календаре
13 авг в 13:30
20 авг в 13:30
2484 ₽2700 ₽ за человека
Главные достопримечательности Крыма за один день
На автобусе
11 часов
125 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Главные достопримечательности Крыма за один день
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Ежедневно в 9:00, по согласованию с гидом
3000 ₽ за человека
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Алушты
4 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Алушты
Начало: Ваше место пребывания в городе
Расписание: Ежедневно в 03:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Алушты древний лик
Пешая
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Алушты древний лик
Начало: Алушта, улица 15 апреля, д. 21
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой из Алушты
Пешая
6 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой из Алушты
Начало: Ваше адрес в Алуште
Расписание: Ежедневно в 03:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Пещеры Мраморная и Мамонтовая
На автобусе
7 часов
55 отзывов
Групповая
до 29 чел.
Пещеры Мраморная и Мамонтовая
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: пятница в 13:30
13 авг в 13:30
20 авг в 13:30
2700 ₽ за человека
Фиолент - Балаклава
На автобусе
11 часов
24 отзыва
Групповая
Фиолент - Балаклава
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: согласно расписанию в календаре
12 авг в 08:30
19 авг в 08:30
3000 ₽ за человека
Розовое озеро - Малый Иерусалим
На автобусе
12 часов
31 отзыв
Групповая
Розовое озеро - Малый Иерусалим
Начало: Улица Горького, 7, Алушта (подберем для Вас ближай...
Расписание: Четверг и воскресенье в 9:00 (в теплое время года)
Сегодня в 09:00
15 авг в 09:00
3000 ₽ за человека
Знакомство с Алуштой
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Алуштой
Погрузитесь в атмосферу Алушты, гуляя по её улицам. Узнайте о дачах, особняках и их знаменитых гостях, а также об истории города
Начало: Площадь Советская, 1 (У памятника Грибоедову)
Расписание: Ежедневно, по договоренности
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Бахчисарай - столица Крымского ханства
На автобусе
2 часа
36 отзывов
Групповая
Бахчисарай - столица Крымского ханства
Расписание: См. календарь
14 авг в 09:00
21 авг в 09:00
3000 ₽ за человека
Новый Свет тропа Голицына - Судак
На автобусе
10 часов
25 отзывов
Групповая
до 29 чел.
Новый Свет тропа Голицына - Судак
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: По субботам в 8:30
Завтра в 08:30
16 авг в 08:30
3200 ₽ за человека
Алушта на пересечении судеб
Пешая
2 часа
-
15%
5 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Алушта на пересечении судеб
Начало: Улица 15 Апреля, 21
4080 ₽4800 ₽ за всё до 12 чел.
Дворец графа Воронцова в Алупке - замок Ласточкино гнездо - Ялта
На автобусе
9 часов
18 отзывов
Групповая
Дворец графа Воронцова в Алупке - замок Ласточкино гнездо - Ялта
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: По пятницам в 9:00
14 авг в 09:00
21 авг в 09:00
2700 ₽ за человека
По дворцам Южнобережья
На автобусе
10 часов
23 отзыва
Групповая
По дворцам Южнобережья
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: согласно расписанию в календаре
15 авг в 08:30
22 авг в 08:30
3000 ₽ за человека
Истории Профессорского уголка
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Истории Профессорского уголка
Начало: У входа в ресторан «Встреча», ул. Ленина, 2
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Севастополь - Новый Херсонес - Херсонес Таврический
На автобусе
12 часов
33 отзыва
Групповая
Севастополь - Новый Херсонес - Херсонес Таврический
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: пн, чтв, сб в 8:30
Сегодня в 08:30
15 авг в 08:30
3000 ₽ за человека
Алушта, Крепостная горка: нерассказанная история
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Алушта, Крепостная горка: нерассказанная история
Начало: Алушта, ул. 15 Апреля, д. 21, в сквере у памятника
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Винзавод «Массандра» + дворец
На автобусе
6 часов
18 отзывов
Групповая
Винзавод «Массандра» + дворец
Начало: Алушта, ул. Горького, 7 (подберем для Вас ближайше...
Расписание: пятница в 15:30, среда в 13:45
14 авг в 13:30
21 авг в 13:30
2000 ₽ за человека
Парк львов «Тайган». В гостях у человека-льва
На автобусе
8 часов
13 отзывов
Групповая
Парк львов «Тайган». В гостях у человека-льва
Начало: Улица Горького, 7, Алушта (подберем для Вас ближай...
Расписание: Вторник, пятница в 13:30
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
2700 ₽ за человека
Заповедный Крым: горы, монастырь и Беседка ветров
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедный Крым: горы, монастырь и Беседка ветров
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Севастополь - 35 Береговая Батарея - Балаклава
На автобусе
12 часов
12 отзывов
Групповая
Севастополь - 35 Береговая Батарея - Балаклава
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: среда 8:30
13 авг в 08:00
20 авг в 08:00
3000 ₽ за человека
Жемчужины Ялты
На автобусе
7 часов
4 отзыва
Групповая
Жемчужины Ялты
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Ежедневно в 8:30 (по согласованию с гидом)
2200 ₽ за человека
Затерянный мир Крыма: трекинг к Ай-Йори
Пешая
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Затерянный мир Крыма: трекинг к Ай-Йори
Начало: Остановка на трассе Алушта-Ялта «Виноградное»
Расписание: Ежедневно в 9:00 или 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Новый Свет + Зеленогорье
На автобусе
11 часов
10 отзывов
Групповая
Новый Свет + Зеленогорье
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: согласно расписанию в календаре
16 авг в 08:30
23 авг в 08:30
3200 ₽ за человека
Никитский ботанический сад
На автобусе
4 часа
12 отзывов
Групповая
Никитский ботанический сад
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 авг в 13:30
17 авг в 13:30
1500 ₽ за человека
Алушта - Золотые ворота Южного берега Крыма с краеведом
Пешая
2 часа
-
5%
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Алушта - Золотые ворота Южного берега Крыма с краеведом
Начало: Ул. Владимира Хромых 27
950 ₽1000 ₽ за человека
Золотое кольцо Крыма из Алушты: любовь с первого взгляда
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Крыма из Алушты: любовь с первого взгляда
Начало: По договоренности
27 000 ₽ за всё до 6 чел.
В Бахчисарай: «Восточная сказка»
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
В Бахчисарай: «Восточная сказка»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9.00
28 000 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка по сказочному крымскому лесу: Иван да Марья
Пешая
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Прогулка по сказочному крымскому лесу: Иван да Марья
Начало: Ангарский перевал
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 12 чел.

Что посмотреть в Алуште на экскурсиях?

В Алуште буквально каждый уголок вызывает желание узнать о городе побольше. Здесь бесконечно много природных и исторических достопримечательностей. Именно в Алуште проходили съемки всеми любимой комедии «Кавказская пленница». Море, пляжи с мелкой галькой, горы, кипарисы, туи, можжевельник, сосны и множество рукотворных чудес впечатлят даже самых опытных туристов

Местные экскурсоводы

В Алуште и в окрестностях города огромное разнообразие интересных запоминающихся достопримечательностей. Для получения ярких впечатлений и незабываемых эмоций при знакомстве с городом рекомендуем вам посетить хотя бы пару-тройку экскурсий. Сделать это очень легко – многие гиды размещают свои экскурсии на нашем сайте. Планируйте свой отдых заранее и выбирайте места для развлечений. Вам помогут определиться с выбором цены и отзывы на нашем сайте. В ваших силах сделать отдых увлекательным и насыщенным, чтобы дружелюбие и гостеприимство Алушты зарядило вас за время отпуска положительной энергией на весь год

Последние отзывы на экскурсии

А
Алушта - Золотые ворота Южного берега Крыма с краеведом
Хотела поблагодарить гида Александру за чудесную экскурсию. Она с такой любовью и заботой рассказывает о городе, отвечает на интересующие вопросы,
читать дальшеуменьшить

вовлекает в разные события. Мы посмотрели ключевые объекты города и познакомились с местной растительностью. Благодаря экскурсии можно сформировать впечатление о городе и наметить маршруты для последующих прогулок.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Долина привидений Демерджи - просто фантастика
Были на экскурсии 03.07.2026г. Очень понравился индивидуальный формат экскурсии и то, что она именно пешеходная (не джиппинг-тур). Благодаря профессионализму Ольги
читать дальшеуменьшить

подняться на высоту 960 м над уровнем моря смогли и моя 5ти летняя дочь, и мама 57 лет.
Ольга очень доброжелательная, внимательная, нашла подход к каждому! С ней мы чувствовали себя в безопасности, и даже когда в горах начался дождь, мы продолжили свой подъем к вершине. Получился самый настоящий поход в горы, с пикником на вершине, на солнечной поляне, откуда открывается потрясающе красивый вид на Алушту! И дети, и взрослые остались в полном восторге! Было очень интересно разглядывать причудливые фигурки гор. А через несколько дней мы получили фото и видео с экскурсии и с удовольствием пересматриваем их, вспоминая наши приключения!
Если кто-то сомневается, стоит ли идти в горы, не сомневайтесь! Вам обязательно всё понравится, у вас всё получится и вы будете собой гордиться! И всё благодаря Ольге))

Вам был полезен этот отзыв?
З
Истории Профессорского уголка
Очень понравилась экскурсия! Достаточно протяжённая, но нетяжелая, чрезвычайно увлекательная, богатая информацией. Экскурсовод Николай отлично владеет темой, очень интересно рассказывает, иллюстрирует
читать дальшеуменьшить

свой рассказ множеством фотографий, подготовил небольшие, очень приятные сувениры. Узнали много нового о градоустройстве, архитектуре и замечательных людях Алушты. Отличная вышла прогулка, даже дождь не помешал! Очень довольны, Николай, большое вам спасибо! С радостью посетим другие ваши экскурсии!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Главные достопримечательности Крыма за один день
Отличная экскурсия, получили море впечатлений. Особенно хочется поблагодарить экскурсовода Святославу, всё было на высшем уровне.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Долина привидений Демерджи - просто фантастика
Потрясающие горы, Ольга их любит знает каждую, что называется в лицо. Показывает технику подъёма, поэтому поднимется практически каждый. Очень рекомендую ❤️👍
Вам был полезен этот отзыв?
В
Ай-Петри - корона Крымских гор
Первый раз на Ай-Петри был ещё в 2011 году. Очень жаль что сейчас не работает канатная дорога. Проведение экскурсии понравилось.
читать дальшеуменьшить

Профессионализм (к сожалению не помню её имени) гида, справлявшегося и с управлением минивеном и с рассказами о проезжаемых достопримечательностях - достоин уважения. Мне, как пенсионеру, Виктория организовала бесплатный проход на территорию заповедника. Гид помогла мне найти аттракцион "Небесная тропа", который я благополучно и прошел:-) (что изначально и планировал при покупке экскурсии). Остановка на Черепашьем пруду была интересной, в отличие от совершенно "бесцветной" Серебряной беседки.

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Ай-Петри - корона Крымских гор
Просто невероятная экскурсия к горам Ай Петра, очень интересная и запоминающаяся экскурсия. Не смотря на погодные условия, экскурсия прошла чудесно
Вам был полезен этот отзыв?
А
Пещеры Мраморная и Мамонтовая
Очень понравилась экскурсия. Пещеры великолепны. Даже не могла подумать, что увижу такую красоту Крыма. Сходить всем надо обязательно на эту
читать дальшеуменьшить

экскурсию. Впечатлений наберёте, будет что вспомнить. Это та экскурсия, на которую можно ходить не один раз. Спасибо экскурсоводу, водителю и спелеологами.

Вам был полезен этот отзыв?
В
Алушта на пересечении судеб
Спасибо за интересную беседу, 15 тыс шагов прошли легко, информативно.
Спасибо. Рекомендую 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Затерянный мир Крыма: трекинг к Ай-Йори
Восхитительная прогулка! Алена,- прекрасный гид), тактичная, воспитанная, с ней невероятно приятно общаться. Спасибо за идеальный день и комфортную атмосферу!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 620 отзывов в Алуште

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште

Самые популярные экскурсии в Алуште
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Долина привидений Демерджи - просто фантастика;
  2. Ай-Петри - корона Крымских гор;
  3. Главные достопримечательности Крыма за один день;
  4. Встреча рассвета в горах над Ялтой из Алушты;
  5. Алушты древний лик.
Что посмотреть в Алуште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Крепость Алустон;
  2. Юсуповский дворец;
  3. Ай-Петри;
  4. Воронцовский дворец;
  5. Набережная;
  6. Ласточкино гнездо;
  7. Ливадийский дворец;
  8. Крепость Фуна;
  9. Массандровский дворец;
  10. Никитский ботанический сад.
Сколько стоит экскурсия по Алуште в августе 2026
Сейчас в Алуште можно забронировать 50 экскурсий и билетов от 950 до 32 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 620 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Выбирая экскурсии из Алушты, вы гарантированно получите яркие впечатления от красот Крыма. Наши предложения включают разнообразные путешествия по самым живописным уголкам полуострова. Ознакомьтесь с актуальными ценами на 2026 год и забронируйте незабываемое приключение прямо сейчас!