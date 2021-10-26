Отзыв на: Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы» А Алена 5 Экскурсия очень понравилась, нашем гидом был Данил, очень интересный и общительный человек, место тоже очень интересное, правда нам немного не повезло с погодой, рекомендую заранее смотреть прогноз. Однозначно рекомендую посетить это место.

Отзыв на: Индивидуальное восхождение по Виа-Феррата Н Наталья 5 Прекрасное восхождение для тех, кто не боится высоты. Прекрасные виды, замечательный маршрут. Александр предоставляет всю амуницию, без которой Вы не доберётесь в эти прекрасные места! Настоящее приключение для детей и взрослых! Это не просто прогулка в лесу. Вы почувствуете, что Вы реально совершили восхождение на вершину!

Отзыв на: Долина Привидений Демерджи — просто фантастика! Т Татьяна 5 Это действительно была ПРОСТО ФАНТАСТИКА! Всем, кто любит фотографировать и обожает этим заниматься без спешки и с удовольствием - вам сюда! Подниматься будете достаточно медленно, чтобы постепенно адаптироваться к высоте; по дороге вам предложат разные варианты подъёма в зависимости от вашего желания и физподготовки; подробно расскажут обо всех интересных объектах, которые вы встретите и увидите на пути; сфотографируют вас на их фоне столько раз, сколько вы захотите)))) В моём случае это являлось определяющим, потому что такую невероятную красоту хочется запечатлеть во всех возможных ракурсах и погодах (а у нас был и туман, и солнышко, и закатные сумерки. ) А ещё с нами путешествовал чудесный лабрадор (это по желанию, можно и без него, конечно), который великолепно дополнил и местами просто украсил многие мои замечательные фотографии! В общем, ОДНОЗНАЧНО РЕКОМЕНДУЮ именно эту экскурсию! Лично я теперь хочу увидеть Демерджи ещё в других сезонах - и только с Олей. ))))

Отзыв на: Долина Привидений Демерджи — просто фантастика! А Алексей 5 Отличное место для посещения! Ходили с дочкой 11 лет - прошла маршрут без проблем. Виды фантастические! Рекомендуем Ольгу как интересного проводника, умеющую делать отличные фотографии!

Отзыв на: Знакомство с Алуштой Ю Юлия 5 Спасибо Николаю за прекрасную экскурсию! Прекрасная возможность иначе взглянуть на курортный город.

Отзыв на: Индивидуальное восхождение по Виа-Феррата А Александр 5 Большое спасибо Александру за отлично проведенный день 23.102021г. По ходу экскурсии он успевал подсказывать на сложных участках как их преодолеть, об истории края и еще успевал фотографировать. Очень хорошая организация экскурсии! Буду планировать в следующем году повторить путешествие.

Отзыв на: Долина Привидений Демерджи — просто фантастика! Л Людмила 5 Ольга - большой любитель своего края. И хотя именно в этот день был дождь и туман на горе, мы с удовольствием прогулялись; увидели, что позволила природа. Ольге благодарны за веселую прогулку.

Отзыв на: Знакомство с Алуштой Л Людмила 5 Николай - очень образованный человек, увлеченный историей своего города. Рассказал нам много интересного об Алуште. Рекомендуем тем, кто хочет ближе познакомиться с местом, где отдыхаете. Николай рассказывал много историй и фактов, которые не в широком доступе. Спасибо за прогулку!

Отзыв на: Подземный мир Чатыр-Дага Д Дмитрий 5 Бесподобная экскурсия! Красот не описать) Физически вполне проходима, если у вас хотя бы просто средняя физическая форма… я все нормально прошел в обычной походной обуви со средним протектором. На самой горе местами весьма ветренно, обязательно берите куртку/накидку непродувайку, ну и покушать) энергия расходуется очень активно) Приятно удивило то, что, экскурсия ну очень информативна, не, посмотрите налево, мол, как красиво, а направо еще красивше) а просто масса информации… Виктор в этом плане фанат, в хорошем смысле этого слова) и историческая информация и легенды, и…. ну впрочем не буду спойлерить) Сами пещеры это отдельная песня, спуск абсолютно безопасный, снаряжение в идеальном состоянии, видно что за ним следят…. эмоции внизу непередаваемы, и опять таки, у каждой пещеры своя длинная история… Вобщем категорически рекомендую к посещению! И огромное спасибо Виктору!