Индивидуальная
до 5 чел.
Долина привидений Демерджи - просто фантастика
Начало: Лучистое, ул. имени Леонида Гайдая, 1Б
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
7650 ₽ за всё до 5 чел.
-
8%
Групповая
до 20 чел.
Ай-Петри - корона Крымских гор
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: Согласно расписанию в календаре
13 авг в 13:30
20 авг в 13:30
2484 ₽
2700 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Главные достопримечательности Крыма за один день
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Ежедневно в 9:00, по согласованию с гидом
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Алушты
Начало: Ваше место пребывания в городе
Расписание: Ежедневно в 03:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Алушты древний лик
Начало: Алушта, улица 15 апреля, д. 21
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой из Алушты
Начало: Ваше адрес в Алуште
Расписание: Ежедневно в 03:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 29 чел.
Пещеры Мраморная и Мамонтовая
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: пятница в 13:30
13 авг в 13:30
20 авг в 13:30
2700 ₽ за человека
Групповая
Фиолент - Балаклава
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: согласно расписанию в календаре
12 авг в 08:30
19 авг в 08:30
3000 ₽ за человека
Групповая
Розовое озеро - Малый Иерусалим
Начало: Улица Горького, 7, Алушта (подберем для Вас ближай...
Расписание: Четверг и воскресенье в 9:00 (в теплое время года)
Сегодня в 09:00
15 авг в 09:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Алуштой
Погрузитесь в атмосферу Алушты, гуляя по её улицам. Узнайте о дачах, особняках и их знаменитых гостях, а также об истории города
Начало: Площадь Советская, 1 (У памятника Грибоедову)
Расписание: Ежедневно, по договоренности
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Расписание: См. календарь
14 авг в 09:00
21 авг в 09:00
3000 ₽ за человека
Групповая
до 29 чел.
Новый Свет тропа Голицына - Судак
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: По субботам в 8:30
Завтра в 08:30
16 авг в 08:30
3200 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 12 чел.
Алушта на пересечении судеб
Начало: Улица 15 Апреля, 21
4080 ₽
4800 ₽ за всё до 12 чел.
Групповая
Дворец графа Воронцова в Алупке - замок Ласточкино гнездо - Ялта
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: По пятницам в 9:00
14 авг в 09:00
21 авг в 09:00
2700 ₽ за человека
Групповая
По дворцам Южнобережья
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: согласно расписанию в календаре
15 авг в 08:30
22 авг в 08:30
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Истории Профессорского уголка
Начало: У входа в ресторан «Встреча», ул. Ленина, 2
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Севастополь - Новый Херсонес - Херсонес Таврический
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: пн, чтв, сб в 8:30
Сегодня в 08:30
15 авг в 08:30
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Алушта, Крепостная горка: нерассказанная история
Начало: Алушта, ул. 15 Апреля, д. 21, в сквере у памятника
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Групповая
Винзавод «Массандра» + дворец
Начало: Алушта, ул. Горького, 7 (подберем для Вас ближайше...
Расписание: пятница в 15:30, среда в 13:45
14 авг в 13:30
21 авг в 13:30
2000 ₽ за человека
Групповая
Парк львов «Тайган». В гостях у человека-льва
Начало: Улица Горького, 7, Алушта (подберем для Вас ближай...
Расписание: Вторник, пятница в 13:30
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедный Крым: горы, монастырь и Беседка ветров
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Севастополь - 35 Береговая Батарея - Балаклава
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: среда 8:30
13 авг в 08:00
20 авг в 08:00
3000 ₽ за человека
Групповая
Жемчужины Ялты
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Ежедневно в 8:30 (по согласованию с гидом)
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Затерянный мир Крыма: трекинг к Ай-Йори
Начало: Остановка на трассе Алушта-Ялта «Виноградное»
Расписание: Ежедневно в 9:00 или 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Новый Свет + Зеленогорье
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: согласно расписанию в календаре
16 авг в 08:30
23 авг в 08:30
3200 ₽ за человека
Групповая
Никитский ботанический сад
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 авг в 13:30
17 авг в 13:30
1500 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Алушта - Золотые ворота Южного берега Крыма с краеведом
Начало: Ул. Владимира Хромых 27
950 ₽
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Крыма из Алушты: любовь с первого взгляда
Начало: По договоренности
27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В Бахчисарай: «Восточная сказка»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9.00
28 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Прогулка по сказочному крымскому лесу: Иван да Марья
Начало: Ангарский перевал
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 12 чел.
В Алуште буквально каждый уголок вызывает желание узнать о городе побольше. Здесь бесконечно много природных и исторических достопримечательностей. Именно в Алуште проходили съемки всеми любимой комедии «Кавказская пленница». Море, пляжи с мелкой галькой, горы, кипарисы, туи, можжевельник, сосны и множество рукотворных чудес впечатлят даже самых опытных туристов
В Алуште и в окрестностях города огромное разнообразие интересных запоминающихся достопримечательностей. Для получения ярких впечатлений и незабываемых эмоций при знакомстве с городом рекомендуем вам посетить хотя бы пару-тройку экскурсий. Сделать это очень легко – многие гиды размещают свои экскурсии на нашем сайте. Планируйте свой отдых заранее и выбирайте места для развлечений. Вам помогут определиться с выбором цены и отзывы на нашем сайте. В ваших силах сделать отдых увлекательным и насыщенным, чтобы дружелюбие и гостеприимство Алушты зарядило вас за время отпуска положительной энергией на весь год
Последние отзывы на экскурсии
А
Хотела поблагодарить гида Александру за чудесную экскурсию. Она с такой любовью и заботой рассказывает о городе, отвечает на интересующие вопросы,
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Е
Были на экскурсии 03.07.2026г. Очень понравился индивидуальный формат экскурсии и то, что она именно пешеходная (не джиппинг-тур). Благодаря профессионализму Ольги
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З
Очень понравилась экскурсия! Достаточно протяжённая, но нетяжелая, чрезвычайно увлекательная, богатая информацией. Экскурсовод Николай отлично владеет темой, очень интересно рассказывает, иллюстрирует
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А
Отличная экскурсия, получили море впечатлений. Особенно хочется поблагодарить экскурсовода Святославу, всё было на высшем уровне.
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О
Потрясающие горы, Ольга их любит знает каждую, что называется в лицо. Показывает технику подъёма, поэтому поднимется практически каждый. Очень рекомендую ❤️👍
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В
Первый раз на Ай-Петри был ещё в 2011 году. Очень жаль что сейчас не работает канатная дорога. Проведение экскурсии понравилось.
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Н
Просто невероятная экскурсия к горам Ай Петра, очень интересная и запоминающаяся экскурсия. Не смотря на погодные условия, экскурсия прошла чудесно
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А
Очень понравилась экскурсия. Пещеры великолепны. Даже не могла подумать, что увижу такую красоту Крыма. Сходить всем надо обязательно на эту
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В
Спасибо за интересную беседу, 15 тыс шагов прошли легко, информативно.
Спасибо. Рекомендую 👍
Спасибо. Рекомендую 👍
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Е
Восхитительная прогулка! Алена,- прекрасный гид), тактичная, воспитанная, с ней невероятно приятно общаться. Спасибо за идеальный день и комфортную атмосферу!
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Всего 620 отзывов в Алуште
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Ответы на вопросы от путешественников по Алуште
Самые популярные экскурсии в Алуште
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Сколько стоит экскурсия по Алуште в августе 2026
Сейчас в Алуште можно забронировать 50 экскурсий и билетов от 950 до 32 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 620 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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