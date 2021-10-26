Все экскурсии в Алуште
Доступно 129 экскурсий 🚌 в Алуште на 2021 год, 714 ⭐ отзывов, цены от 750₽, посетите достопримечательности: Гора Демерджи, Долина приведений, Ай-Петри, Ботанический сад, Старый город. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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11ч
1 500₽
за 1 чел.
Главные достопримечательности Крыма за один день
Познакомьтесь со всеми главными достопримечательности Крыма
вторник, пятница, воскресенье в 08:30
8ч
1 200₽
за 1 чел.
Воронцовский дворец - Ласточкино гнездо - Ялта
Как увидеть Крым всего за 8 часов
Ежедневно, кроме вторника в 13:30
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
4 000₽
за 1-6 чел.
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
Посетить места съемок знаменитых фильмов и полюбоваться горными пейзажами на джип-туре
Индивидуальная экскурсия
8ч
7 500₽
за 1-6 чел.
2ч
2 000₽
за 1 чел.
Конная прогулка в окрестностях Алушты
Научиться держаться в седле и отправиться к лавандовым полям, озерам и секвойям горы Чатыр-Даг
ежедневно в 09:00 и 15:00
12ч
1 500₽
за 1 чел.
Розовое озеро - Малый Иерусалим
Наша экскурсия даст вам возможность побывать на озере Сасык, или Сасык-Сиваш - крупнейшем из соленых...
Понедельник, среда и суббота в 08:30
Индивидуальная экскурсия
5ч
3 900₽
за 1-4 чел.
Долина Привидений Демерджи — просто фантастика!
Отправиться в легкий треккинг по красивейшему месту Крыма и получить на память фото и видео
2ч
1 500₽
за 1 чел.
Бахчисарай - столица Крымского ханства
История Крыма богата и разнообразна, в чем вы убедитесь на нашей экскурсии
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Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 500₽
за 1-5 чел.
Знакомство с Алуштой
Авторская обзорная прогулка по главным достопримечательностям и тайным местам города
Индивидуальная экскурсия
18м
6 000₽
за 1 чел.
Любой день недели, при наличии погодных условий. С 10:00 до 15:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
7 000₽
за 1-6 чел.
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Впечатлиться потрясающими видами со скал, летом набрать лаванды и искупаться в ярком озере
10ч
1 500₽
за 1 чел.
Евпатория и Розовое озеро
Евпатория - один из старейших городов на побережье Крыма
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
58005 220₽
за 1-4 чел.
Индивидуальное восхождение по Виа-Феррата
Увлекательный треккинг к подножью Ильяс Кая и Храму Солнца по «железной тропе»
6ч
1 200₽
за 1 чел.
Пещеры Мамонтовая и Мраморная
На нашей экскурсии вы спуститесь в пещеры, которые входят в списки самых живописных во всей Европе -...
Четверг 13:30
Индивидуальная экскурсия
6ч
5 500₽
за 1-10 чел.
По следам легенд — Демерджи и Долина привидений
Покорить вершину Аленга, впечатлиться потрясающими видами и получить яркие фото
6ч
1 200₽
за 1 чел.
Парк львов "Тайган" : уникальный сафари-парк в Крыму
Парк "Тайган" известен во всем мире
среда, пятница, воскресенье в 12:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
6 500₽
за 1-5 чел.
Открыть природу горного Крыма
Живописная прогулка по Боткинской и Штангеевской «тропам здоровья» с профессиональным проводником
Индивидуальная экскурсия
8ч
2 000₽
за 1 чел.
В любой день в 9:00 (или 10:00)
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
40003 600₽
за 1-4 чел.
Многоликая Алушта
Рассмотреть визитные карточки курорта и добраться до мистического Алуштинского кромлеха
8ч
1 300₽
за 1 чел.
Воронцовский парк + Ялта + морская прогулка к «Ласточкиному гнезду»
Предлагаем вам провести насыщенный день на ЮБК! Вы увидите знаменитый Воронцовский дворец и...
Четверг в 13:30
11ч
1 500₽
за 1 чел.
Главные достопримечательности Крыма за 1 день
Виды с Ай-Петри, Воронцовский парк, Ялта, Ласточкино гнездо со смотровой и на морской прогулке
Индивидуальная экскурсия
10ч
17 000₽
за 1-4 чел.
ежедневно 10:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
7 200₽
за 1-4 чел.
Джип-тур к Бирюзовому озеру
Путешествие по красивейшим природным достопримечательностям южного побережья Алушты
10ч
2 500₽
за 1 чел.
Большой каньон - Ай-Петри
Прогуливаясь по Большому Каньону, вы оцените богатство природы горного Крыма: насладитесь вековым...
По четвергам в 8:30
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Последние отзывы «Экскурсии Алушты»
- ААлена26 октября 2021Экскурсия очень понравилась, нашем гидом был Данил, очень интересный и общительный человек, место тоже очень интересное, правда нам немного не повезло с погодой, рекомендую заранее смотреть прогноз. Однозначно рекомендую посетить это место.
- ННаталья26 октября 2021Прекрасное восхождение для тех, кто не боится высоты. Прекрасные виды, замечательный маршрут. Александр предоставляет всю амуницию, без которой Вы не доберётесь в эти прекрасные места! Настоящее приключение для детей и взрослых! Это не просто прогулка в лесу. Вы почувствуете, что Вы реально совершили восхождение на вершину!
- ТТатьяна26 октября 2021Это действительно была ПРОСТО ФАНТАСТИКА! Всем, кто любит фотографировать и обожает этим заниматься без спешки и с удовольствием - вам сюда! Подниматься будете достаточно медленно, чтобы постепенно адаптироваться к высоте; по дороге вам предложат разные варианты подъёма в зависимости от вашего желания и физподготовки; подробно расскажут обо всех интересных объектах, которые вы встретите и увидите на пути; сфотографируют вас на их фоне столько раз, сколько вы захотите)))) В моём случае это являлось определяющим, потому что такую невероятную красоту хочется запечатлеть во всех возможных ракурсах и погодах (а у нас был и туман, и солнышко, и закатные сумерки. ) А ещё с нами путешествовал чудесный лабрадор (это по желанию, можно и без него, конечно), который великолепно дополнил и местами просто украсил многие мои замечательные фотографии! В общем, ОДНОЗНАЧНО РЕКОМЕНДУЮ именно эту экскурсию! Лично я теперь хочу увидеть Демерджи ещё в других сезонах - и только с Олей. ))))
- ААлексей26 октября 2021Отличное место для посещения! Ходили с дочкой 11 лет - прошла маршрут без проблем. Виды фантастические! Рекомендуем Ольгу как интересного проводника, умеющую делать отличные фотографии!
- Отзыв на: Знакомство с АлуштойЮЮлия26 октября 2021Спасибо Николаю за прекрасную экскурсию! Прекрасная возможность иначе взглянуть на курортный город.
- ААлександр25 октября 2021Большое спасибо Александру за отлично проведенный день 23.102021г. По ходу экскурсии он успевал подсказывать на сложных участках как их преодолеть, об истории края и еще успевал фотографировать. Очень хорошая организация экскурсии! Буду планировать в следующем году повторить путешествие.
- ЛЛюдмила25 октября 2021Ольга - большой любитель своего края. И хотя именно в этот день был дождь и туман на горе, мы с удовольствием прогулялись; увидели, что позволила природа. Ольге благодарны за веселую прогулку.
- Отзыв на: Знакомство с АлуштойЛЛюдмила25 октября 2021Николай - очень образованный человек, увлеченный историей своего города. Рассказал нам много интересного об Алуште. Рекомендуем тем, кто хочет ближе познакомиться с местом, где отдыхаете. Николай рассказывал много историй и фактов, которые не в широком доступе. Спасибо за прогулку!
- Отзыв на: Подземный мир Чатыр-ДагаДДмитрий25 октября 2021Бесподобная экскурсия! Красот не описать) Физически вполне проходима, если у вас хотя бы просто средняя физическая форма… я все нормально прошел в обычной походной обуви со средним протектором. На самой горе местами весьма ветренно, обязательно берите куртку/накидку непродувайку, ну и покушать) энергия расходуется очень активно) Приятно удивило то, что, экскурсия ну очень информативна, не, посмотрите налево, мол, как красиво, а направо еще красивше) а просто масса информации… Виктор в этом плане фанат, в хорошем смысле этого слова) и историческая информация и легенды, и…. ну впрочем не буду спойлерить) Сами пещеры это отдельная песня, спуск абсолютно безопасный, снаряжение в идеальном состоянии, видно что за ним следят…. эмоции внизу непередаваемы, и опять таки, у каждой пещеры своя длинная история… Вобщем категорически рекомендую к посещению! И огромное спасибо Виктору!
- Отзыв на: «Золотой треугольник» восточной АлуштыООльга25 октября 2021Все прошло отлично, поездка безумно понравилась! Очень повезло с гидом Егором, настоящий профессионал своего дела, диапазон знаний поражает. И главное, что вся информация подаётся очень интересно и легко, поэтому впечатления наилучшие.