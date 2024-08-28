Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсииДанный маршрут включает направления на любой вкус — природные, исторические, хайкинг, музей под открытым небом. Идеальный компромисс для семьи, где каждому интересно что-то своё. Посетим места съёмок легендарной «Кавказской пленницы». Возможно включить в тур дегустацию на частной горной сыроварне. Важная информация: Организационные детали: Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).
- Услуги Гида-экскурсовода
- Услуги водителя
- Фото и видео на айфон
- Напитки
- Пледы и куртки
- Авто-холодильник
- Дождевики и зонты
- Аптечка с солнцезащитным кремом
- Автокресло и бустер
- Входные билеты
- Питание
Г. Ялта, ул. Московская 5
Когда: В любой день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Организационные детали:
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
- С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
- Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти
- При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно)
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
28 авг 2024
Экскурсия? Это путешествие с Дмитрием сложно назвать экскурсией. Скорее поездка с другом по его любимым местам. Вот уже в очередной раз в поездках по южному берегу Крыма было выбрано посещение
