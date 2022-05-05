Полёт в тандеме с инструктором с нижним плато Чатыр-Дага. Полёт на параплане это удивительное чувство свободы и объединения со стихией воздуха.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги инструктора
Аренда снаряжения
Фотосъемка
Что не входит
Трансфер
Видеосъёмка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мероприятие на открытом воздухе, адреса нет
Завершение: Нет адреса, мероприятие на открытом воздухе
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день недели, при наличии погодных условий. С 10:00 до 15:00
Экскурсия длится около 18 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Все мероприятия зависят от погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любой день недели, при наличии погодных условий. С 10:00 до 15:00
Антон — ваш гид в Алуште
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