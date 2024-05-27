Необычные экскурсии по Алуште

Найдено 7 экскурсий в категории «Необычные» в Алуште, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Затерянный мир Крыма: трекинг к Ай-Йори
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского
Погрузитесь в дивный мир Крыма, отправляясь на трекинг к Ай-Йори. Вдохните лесной воздух и насладитесь природой
Начало: Остановка на трассе Алушта-Ялта «Виноградное»
Расписание: В любой день в 9:00 (или 10:00)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за человека
Национальный парк Крымский
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
8 отзывов
Групповая экскурсия по Национальному парку Крымский в Алуште
Путешествие по Крымскому национальному парку - уникальная возможность увидеть самые высокие горы и истоки крупных рек. Откройте для себя природу Крыма
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
6 сен в 13:30
1 700 за человека
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим. Индивидуальная экскурсия на внедорожнике
Восемь часов на внедорожнике по незатоптанным туристами местам Крыма. Максимум природы и эмоций, минимум спешки и людей. Забираем и привозим обратно
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Музей подводных лодок - Балаклава - Севастополь
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Музей подводных лодок - Балаклава - Севастополь
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
2 000 за человека
Крымская мозаика
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
4 отзыва
Крымская мозаика: Форосская церковь, озеро Мангуп, Бисерный храм, скит Святой Анастасии
Посетите Форосскую церковь, озеро Мангуп, Бисерный храм и скит Святой Анастасии. Погрузитесь в атмосферу крымских мест силы и получите заряд энергии
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
2 000 за человека
Охота за цветами
Индивидуальная
5 часов
Охота за цветами в Алуште - индивидуальная экскурсия
С февраля по июль Крым превращается в цветущий рай. Присоединяйтесь к экскурсии, чтобы увидеть и запечатлеть всю красоту цветущих садов и полян
Начало: Ваша гостиница/гостевом дом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Семь чудес Крыма за один день
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Семь чудес Крыма за один день - экскурсия из Алушты
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Крыму! За один день вы увидите Никитскую расселину, сосну Палласа, водопад Учан-Су и многое другое
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
6 окт в 08:30
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Крымская мозаика
    Было интересно, но хотелось бы побольше времени нахождения в храмах.
  • Т
    Татьяна
    1 апреля 2024
    Крымская мозаика
    В целом экскурсия понравилась. Но называлась она - Крымская кругосветка. Я сначала подумала, что ошиблась, но места были те же… Форосская церковь, Байдарская долина, Бисерный храм, Свято-Успенский пещерный монастырь….
  • В
    Винник
    26 августа 2023
    Розовое озеро - Малый Иерусалим
    Понравилось все,кроме розового озера
  • Е
    Елена
    21 августа 2023
    Крымская мозаика
    Хотели посмотреть Ханский дворец, был на реставрации. Обращусь в вашу турфирму еще@
  • T
    Tbur69
    31 июля 2023
    Розовое озеро - Малый Иерусалим
    Увидели все, что запланировано! Прекрасное озеро, пляжи, гуляли по городу Евпатории. Спасибо гиду, Наталье, ее внимательность к участникам вызывает уважение. Хотелось бы больше времени на купание в море, так как оно там особенное.
  • И
    Ирина
    23 июля 2023
    Новый Свет - Зеленогорье
    Мне понравилось все. Экскурсоводу Наталье отдельное спасибо за интересную информацию, компетентность. Очень приятная, степенная, интеллигентная, энергичная женщина. Много интересного увидела. Зеленое
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    озеро впечатлило, освежающее купание. Завораживающий по красоте подъем к Арпатскому водопаду, живописная местность. По тропе Голицына подниматься из- за жары сложновато. Но потом ждало купание на пляже Нового Света👍 Обзор Судакское крепости. Насыщенная и интересная экскурсии. Рекомендую.

  • А
    Анна
    27 июня 2023
    Национальный парк Крымский
    Экскурсия прекрасная, и с точки зрения организации, и по работе экскурсовода. Было выполнено всё обещанное, кроме того, мы увидели просто
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    огромное количество диких животных - зайцев, косуль, оленей. Было интересно и взрослым, и детям. У нас экскурсоводом был Михаил Васильевич. Как учитель, не могу не оценить его умение общаться с детишками. Думаю, можно брать и помладше, но лучше всего лет с 10. Экскурсовод очень доброжелательный и знающий, просто энциклопедия Крыма за рулём.)

  • И
    Иванова
    25 мая 2023
    Национальный парк Крымский
    Живу в Крыму давно, но даже не предполагала о наличии таких заповедных мест, впечатлений масса! Очень понравилось неформальное отношения гида Виталия, интересный и подробный рассказ обо всем. Будем рекомендовать друзьям!
  • T
    Tatyanan
    24 апреля 2023
    Музей подводных лодок - Балаклава - Севастополь
    Очень насыщенная и интересная экскурсия! Экскурсовод очень увлечённо и много рассказывал. Всё отлично организовано.
  • D
    Detonco6
    20 сентября 2022
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    Мы провели незабываемый день в путешествии. Будучи не первый раз в Крыму, побывали в новых неизведанных местах чудесного южного побережья, узнали много интересного. Благодарим Алексея от всей души!

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Необычные»

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  4. Музей подводных лодок - Балаклава - Севастополь
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  3. Ласточкино гнездо
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