1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского
Погрузитесь в дивный мир Крыма, отправляясь на трекинг к Ай-Йори. Вдохните лесной воздух и насладитесь природой
Начало: Остановка на трассе Алушта-Ялта «Виноградное»
Расписание: В любой день в 9:00 (или 10:00)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия по Национальному парку Крымский в Алуште
Путешествие по Крымскому национальному парку - уникальная возможность увидеть самые высокие горы и истоки крупных рек. Откройте для себя природу Крыма
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
6 сен в 13:30
1 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим. Индивидуальная экскурсия на внедорожнике
Восемь часов на внедорожнике по незатоптанным туристами местам Крыма. Максимум природы и эмоций, минимум спешки и людей. Забираем и привозим обратно
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Музей подводных лодок - Балаклава - Севастополь
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Крымская мозаика: Форосская церковь, озеро Мангуп, Бисерный храм, скит Святой Анастасии
Посетите Форосскую церковь, озеро Мангуп, Бисерный храм и скит Святой Анастасии. Погрузитесь в атмосферу крымских мест силы и получите заряд энергии
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Охота за цветами в Алуште - индивидуальная экскурсия
С февраля по июль Крым превращается в цветущий рай. Присоединяйтесь к экскурсии, чтобы увидеть и запечатлеть всю красоту цветущих садов и полян
Начало: Ваша гостиница/гостевом дом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Семь чудес Крыма за один день - экскурсия из Алушты
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Крыму! За один день вы увидите Никитскую расселину, сосну Палласа, водопад Учан-Су и многое другое
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
6 окт в 08:30
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина27 мая 2024Было интересно, но хотелось бы побольше времени нахождения в храмах.
- ТТатьяна1 апреля 2024В целом экскурсия понравилась. Но называлась она - Крымская кругосветка. Я сначала подумала, что ошиблась, но места были те же… Форосская церковь, Байдарская долина, Бисерный храм, Свято-Успенский пещерный монастырь….
- ВВинник26 августа 2023Розовое озеро - Малый ИерусалимПонравилось все,кроме розового озера
- ЕЕлена21 августа 2023Хотели посмотреть Ханский дворец, был на реставрации. Обращусь в вашу турфирму еще@
- TTbur6931 июля 2023Розовое озеро - Малый ИерусалимУвидели все, что запланировано! Прекрасное озеро, пляжи, гуляли по городу Евпатории. Спасибо гиду, Наталье, ее внимательность к участникам вызывает уважение. Хотелось бы больше времени на купание в море, так как оно там особенное.
- ИИрина23 июля 2023Новый Свет - ЗеленогорьеМне понравилось все. Экскурсоводу Наталье отдельное спасибо за интересную информацию, компетентность. Очень приятная, степенная, интеллигентная, энергичная женщина. Много интересного увидела. Зеленое
- ААнна27 июня 2023Экскурсия прекрасная, и с точки зрения организации, и по работе экскурсовода. Было выполнено всё обещанное, кроме того, мы увидели просто
- ИИванова25 мая 2023Живу в Крыму давно, но даже не предполагала о наличии таких заповедных мест, впечатлений масса! Очень понравилось неформальное отношения гида Виталия, интересный и подробный рассказ обо всем. Будем рекомендовать друзьям!
- TTatyanan24 апреля 2023Очень насыщенная и интересная экскурсия! Экскурсовод очень увлечённо и много рассказывал. Всё отлично организовано.
- DDetonco620 сентября 2022Мы провели незабываемый день в путешествии. Будучи не первый раз в Крыму, побывали в новых неизведанных местах чудесного южного побережья, узнали много интересного. Благодарим Алексея от всей души!
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Необычные»
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