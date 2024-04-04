1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского
Погрузитесь в дивный мир Крыма, отправляясь на трекинг к Ай-Йори. Вдохните лесной воздух и насладитесь природой
Начало: Остановка на трассе Алушта-Ялта «Виноградное»
Расписание: В любой день в 9:00 (или 10:00)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Алушты древний лик: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Алушты на индивидуальной экскурсии. Узнайте о крепости Алустон, прогуляйтесь по старинным улочкам и насладитесь видами Алуштинской долины
Начало: Ул. 15 Апреля, д. 21 в сквере у Генуэзской башни
Расписание: Любой свободный день
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим. Индивидуальная экскурсия на внедорожнике
Восемь часов на внедорожнике по незатоптанным туристами местам Крыма. Максимум природы и эмоций, минимум спешки и людей. Забираем и привозим обратно
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Алуштой: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Прогуляйтесь по уютным улочкам Алушты, откройте для себя старинные дачи и купеческие особняки, узнайте любопытные факты о знаменитых жителях города
Начало: Площадь Советская 1 (У памятника Грибоедову)
Расписание: Любой свободный день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Однодневный маршрут на верхнее плато Чатыр-Даг и вершину Ангар-Бурун. Вас ждут потрясающие горные пейзажи, интересная природа и комфортный треккинг
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Долина Привидений Демерджи - просто фантастика
Отправьтесь в легкий треккинг по красивейшему месту Крыма и получите на память фото и видео. Насладитесь видами Алуштинской долины и гор
Начало: Лучистое, ул. имени Леонида Гайдая 1Б
Расписание: по субботам и воскресеньям в несезон
16 июня в 09:00
22 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Дворец Александра III и дегустация вин в Массандре
Посетите сказочный замок, знаменитые винные подвалы и великолепный парк. Прогуляйтесь по старинному Массандровскому парку и аллее роз
Начало: Ул. Симферопольская, 1, Алушта, автовокзал
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поход по сказочному крымскому лесу: Иван да Марья
Прогулка по буковому лесу, где оживают сказки. Подъем на вершины Кудрявая Марья и Лысый Иван, легенды о любви и истории этих мест
Начало: Ангарский перевал
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Охота за цветами в Алуште - индивидуальная экскурсия
С февраля по июль Крым превращается в цветущий рай. Присоединяйтесь к экскурсии, чтобы увидеть и запечатлеть всю красоту цветущих садов и полян
Начало: Ваша гостиница/гостевом дом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тайны Красных пещер: уникальная экскурсия по древним местам
Погрузитесь в историю древних тавров, посетите водопад Су-Уч-Хан и откройте для себя уникальную пещеру Кизил-Коба. Экскурсия доступна для всех возрастов
Начало: Ул. Симферопольская, 1, Автовокзал, Алушта
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Путешествие по красивейшему Судакскому шоссе: от Алушты до Коктебеля, с остановками у сырных скал и мысов
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Погрузитесь в атмосферу романтики на закате Ай-Петри. Остановки у водопада Учан-Су и Черепашьего прудика. Шампанское и огни ночной Ялты
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Волшебный Южный берег Крыма: Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец, Ай-Петри
Волшебный Южный берег Крыма: Ялта, Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец и Ай-Петри за один день
Начало: Заберем по месту отдыха, в пределах г. Алушта
Расписание: В любой день, начало в 8-30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия Легенды Храма Солнца в Алуште
Погрузитесь в мистику Храма Солнца в Алуште. Исполните желания и насладитесь видами бухты Ласпи и скал Тышлар
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи в Алуште
Пройдите круговой трекинг к вершине южной Демерджи. Маршрут подходит для всех уровней подготовки, с привалами и захватывающими видами на долину Алушты
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Алимовой балке в Алуште - история, легенды и потрясающие виды Крыма
Погрузитесь в мир легенд и истории Алимовой балки. Простой и красивый маршрут с потрясающими видами и энергетическими местами Крыма
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Пещерный город Качи-Кальон в Алуште
Путешествие в пещерный город Качи-Кальон в Алуште. Узнайте о жизни в пещерных городах Крыма, насладитесь видами и получите уникальные фото и видео с дрона
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина4 апреля 2024Поднялись на самый верх долины. Подъем при этом не был сильно тяжелым. Красота неописуемая. Прошлись по основным «местам силы» долины,
- ММария17 августа 2023Фиолент - Балаклава - Форосская церковьОтличная организация. Гид Юрий очень щепетильный во всех вопросах, отзывчивый, интересно слушать. Балаклава, Форосс просто шикарные виды. Прогулка на катере
- ТТатьяна30 июля 2023В Новый свет из Алушты с посещением водопада Джур-ДжурЭкскурсия прошла прекрасно! Алексей и Наталья-прекрасные попутчики и гиды. Очень хорошо знают географию и историю Крыма. Проводят по горам и окрестностям интересными тропами,имея при этом необходимую экипировку.
- ИИрина23 июля 2023Новый Свет - ЗеленогорьеМне понравилось все. Экскурсоводу Наталье отдельное спасибо за интересную информацию, компетентность. Очень приятная, степенная, интеллигентная, энергичная женщина. Много интересного увидела. Зеленое
- ММаксим3 июня 2023Дворцы и парки Южного берега Крыма с индивидуальным гидомЗамечательная экскурсия с очень хорошим специалистом, настоящим энтузиастом и знатоком своего дела. После такой экскурсии невозможно не полюбить Крым, его чудесную природу и богатейшую историю.
- DDetonco620 сентября 2022Мы провели незабываемый день в путешествии. Будучи не первый раз в Крыму, побывали в новых неизведанных местах чудесного южного побережья, узнали много интересного. Благодарим Алексея от всей души!
- ДДарья27 августа 2022Новый Свет - ЗеленогорьеРекомендую экскурсию "Изумрудное ожерелье Крыма" Я даже не ожидала такого восторга от увиденного. Экскурсия проходит на удобном микроавтобусе. Ехать комфортно,
- ННаталья15 августа 2022Очень, очень понравилось!
- ККозлова10 августа 2022Спасибо большое Юлии за проведенную экскурсию. Нам очень понравилось, как Юлия была вовлечена в процесс, с интересом рассказывала, была внимательна
- ВВалентина9 мая 2022Спасибо огромное Николаю за прекрасную экскурсию. Интеллигентный, знающий, приятный в общении гид с любовью рассказал нам о своем городе. Алушта теперь в нашем сердце!
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Индивидуальные»
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