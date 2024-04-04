Индивидуальные экскурсии в Алуште с личным гидом

Найдено 17 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Алуште, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Затерянный мир Крыма: трекинг к Ай-Йори
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского
Погрузитесь в дивный мир Крыма, отправляясь на трекинг к Ай-Йори. Вдохните лесной воздух и насладитесь природой
Начало: Остановка на трассе Алушта-Ялта «Виноградное»
Расписание: В любой день в 9:00 (или 10:00)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за человека
Алушты древний лик
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Алушты древний лик: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Алушты на индивидуальной экскурсии. Узнайте о крепости Алустон, прогуляйтесь по старинным улочкам и насладитесь видами Алуштинской долины
Начало: Ул. 15 Апреля, д. 21 в сквере у Генуэзской башни
Расписание: Любой свободный день
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
3 200 за всё до 10 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим. Индивидуальная экскурсия на внедорожнике
Восемь часов на внедорожнике по незатоптанным туристами местам Крыма. Максимум природы и эмоций, минимум спешки и людей. Забираем и привозим обратно
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Алуштой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Знакомство с Алуштой: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Прогуляйтесь по уютным улочкам Алушты, откройте для себя старинные дачи и купеческие особняки, узнайте любопытные факты о знаменитых жителях города
Начало: Площадь Советская 1 (У памятника Грибоедову)
Расписание: Любой свободный день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Однодневный маршрут на верхнее плато Чатыр-Даг и вершину Ангар-Бурун. Вас ждут потрясающие горные пейзажи, интересная природа и комфортный треккинг
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500 за всё до 3 чел.
Долина Привидений Демерджи - просто фантастика
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Долина Привидений Демерджи - просто фантастика
Отправьтесь в легкий треккинг по красивейшему месту Крыма и получите на память фото и видео. Насладитесь видами Алуштинской долины и гор
Начало: Лучистое, ул. имени Леонида Гайдая 1Б
Расписание: по субботам и воскресеньям в несезон
16 июня в 09:00
22 июня в 09:00
6 500 за всё до 5 чел.
Дивная Массандра
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Дворец Александра III и дегустация вин в Массандре
Посетите сказочный замок, знаменитые винные подвалы и великолепный парк. Прогуляйтесь по старинному Массандровскому парку и аллее роз
Начало: Ул. Симферопольская, 1, Алушта, автовокзал
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 000 за всё до 5 чел.
Поход по сказочному крымскому лесу: Иван да Марья
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Поход по сказочному крымскому лесу: Иван да Марья
Прогулка по буковому лесу, где оживают сказки. Подъем на вершины Кудрявая Марья и Лысый Иван, легенды о любви и истории этих мест
Начало: Ангарский перевал
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Охота за цветами
Индивидуальная
5 часов
Охота за цветами в Алуште - индивидуальная экскурсия
С февраля по июль Крым превращается в цветущий рай. Присоединяйтесь к экскурсии, чтобы увидеть и запечатлеть всю красоту цветущих садов и полян
Начало: Ваша гостиница/гостевом дом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Тайны Красных пещер
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Тайны Красных пещер: уникальная экскурсия по древним местам
Погрузитесь в историю древних тавров, посетите водопад Су-Уч-Хан и откройте для себя уникальную пещеру Кизил-Коба. Экскурсия доступна для всех возрастов
Начало: Ул. Симферопольская, 1, Автовокзал, Алушта
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Индивидуальная
12 часов
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Путешествие по красивейшему Судакскому шоссе: от Алушты до Коктебеля, с остановками у сырных скал и мысов
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 200 за всё до 3 чел.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Индивидуальная
8 часов
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Погрузитесь в атмосферу романтики на закате Ай-Петри. Остановки у водопада Учан-Су и Черепашьего прудика. Шампанское и огни ночной Ялты
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 800 за всё до 3 чел.
Волшебный Южный берег Крыма
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Волшебный Южный берег Крыма: Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец, Ай-Петри
Волшебный Южный берег Крыма: Ялта, Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец и Ай-Петри за один день
Начало: Заберем по месту отдыха, в пределах г. Алушта
Расписание: В любой день, начало в 8-30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 000 за всё до 8 чел.
Легенды Храма Солнца
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия Легенды Храма Солнца в Алуште
Погрузитесь в мистику Храма Солнца в Алуште. Исполните желания и насладитесь видами бухты Ласпи и скал Тышлар
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 800 за всё до 3 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Индивидуальная
12 часов
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи в Алуште
Пройдите круговой трекинг к вершине южной Демерджи. Маршрут подходит для всех уровней подготовки, с привалами и захватывающими видами на долину Алушты
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Легенды Алимовой балки
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Алимовой балке в Алуште - история, легенды и потрясающие виды Крыма
Погрузитесь в мир легенд и истории Алимовой балки. Простой и красивый маршрут с потрясающими видами и энергетическими местами Крыма
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Пещерный город Качи-Кальон в Алуште
Путешествие в пещерный город Качи-Кальон в Алуште. Узнайте о жизни в пещерных городах Крыма, насладитесь видами и получите уникальные фото и видео с дрона
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    4 апреля 2024
    Долина Привидений Демерджи - просто фантастика
    Поднялись на самый верх долины. Подъем при этом не был сильно тяжелым. Красота неописуемая. Прошлись по основным «местам силы» долины,
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    месту съемки «Кавказской пленницы». Ольга - прекрасный гид. Все рассказала, сделала снимки и видео. Отличный гид и хороший человек. Обязательно еще раз поднимемся в долину и возьмем с Ольгой другую экскурсию.

  • М
    Мария
    17 августа 2023
    Фиолент - Балаклава - Форосская церковь
    Отличная организация. Гид Юрий очень щепетильный во всех вопросах, отзывчивый, интересно слушать. Балаклава, Форосс просто шикарные виды. Прогулка на катере
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    с купанием в море самое то, что требует душа в жаркую погоду. Были в музее подводных лодок в свободное время, очень понравился.

  • Т
    Татьяна
    30 июля 2023
    В Новый свет из Алушты с посещением водопада Джур-Джур
    Экскурсия прошла прекрасно! Алексей и Наталья-прекрасные попутчики и гиды. Очень хорошо знают географию и историю Крыма. Проводят по горам и окрестностям интересными тропами,имея при этом необходимую экипировку.
  • И
    Ирина
    23 июля 2023
    Новый Свет - Зеленогорье
    Мне понравилось все. Экскурсоводу Наталье отдельное спасибо за интересную информацию, компетентность. Очень приятная, степенная, интеллигентная, энергичная женщина. Много интересного увидела. Зеленое
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    озеро впечатлило, освежающее купание. Завораживающий по красоте подъем к Арпатскому водопаду, живописная местность. По тропе Голицына подниматься из- за жары сложновато. Но потом ждало купание на пляже Нового Света👍 Обзор Судакское крепости. Насыщенная и интересная экскурсии. Рекомендую.

  • М
    Максим
    3 июня 2023
    Дворцы и парки Южного берега Крыма с индивидуальным гидом
    Замечательная экскурсия с очень хорошим специалистом, настоящим энтузиастом и знатоком своего дела. После такой экскурсии невозможно не полюбить Крым, его чудесную природу и богатейшую историю.
  • D
    Detonco6
    20 сентября 2022
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    Мы провели незабываемый день в путешествии. Будучи не первый раз в Крыму, побывали в новых неизведанных местах чудесного южного побережья, узнали много интересного. Благодарим Алексея от всей души!
  • Д
    Дарья
    27 августа 2022
    Новый Свет - Зеленогорье
    Рекомендую экскурсию "Изумрудное ожерелье Крыма" Я даже не ожидала такого восторга от увиденного. Экскурсия проходит на удобном микроавтобусе. Ехать комфортно,
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    особенно ввиду того, что на протяжении маршрута предложены купания в море, в источниках, в озере! Каждый год в Крыму я обязательно еду в Новый свет. Это одно из красивейших живописных мест. Тропа Голицына несложная, подойдёт и детям, и пожилым. Зато, какие виды! Крым во всей красе. В Зеленогорье я впервые! Горы, воздух, озеро великолепны!

  • Н
    Наталья
    15 августа 2022
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    Очень, очень понравилось!
  • К
    Козлова
    10 августа 2022
    Алушты древний лик
    Спасибо большое Юлии за проведенную экскурсию. Нам очень понравилось, как Юлия была вовлечена в процесс, с интересом рассказывала, была внимательна
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    к нам. Рассказ был увлекательный, не заметили, как прошло время и остались с самыми лучшими впечатлениями. Искренний отзывчивый человек с горящими глазами, влюблённый в Крым. Рекомендуем!

  • В
    Валентина
    9 мая 2022
    Знакомство с Алуштой
    Спасибо огромное Николаю за прекрасную экскурсию. Интеллигентный, знающий, приятный в общении гид с любовью рассказал нам о своем городе. Алушта теперь в нашем сердце!

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алуште
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  1. Затерянный мир Крыма: трекинг к Ай-Йори
  2. Алушты древний лик
  3. По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
  4. Знакомство с Алуштой
  5. Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Какие места ещё посмотреть в Алуште
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Ай-Петри
  3. Ласточкино гнездо
Сколько стоит экскурсия по Алуште в июне 2024
Сейчас в Алуште в категории "Индивидуальные" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 3 000 до 23 800. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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